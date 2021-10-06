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"Pandora Papers": Госорганы восьми стран начали расследование, в России его проводить не планируют

Государственные органы восьми стран о начале расследования после публикаций, связанных с утечкой финансовых документов Pandora Papers.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Международный консорциум журналистов-расследователей.

Так, должностные лица в Пакистане, Мексике, Испании, Бразилии, Шри-Ланке, Австралии и Панаме быстро пообещали провести расследование.

Власти Чешской Республики также сообщили, что они проведут расследование в отношении лиц, упомянутых в "Документах Пандоры", в том числе премьер-министра Андрея Бабиша.

Правительство Панамы заявило, что начнет "надзор" за офшорными поставщиками, упомянутыми в Pandora Papers. Кроме того, налоговые органы Панамы заявили, что будут проверять всех налогоплательщиков Панамы, упомянутых в расследовании.

Также читайте: Активы "кошелька" Путина, офисы для 11-летнего сына Алиева и замок Бабиша: Что показало расследование Pandora Papers

В Бразилии лидер оппозиции в законодательном органе Алессандро Молони объявил, что он попросит федеральные правоохранительные органы страны расследовать оффшорную деятельность министра экономики Бразилии Паулу Гедес и президента центрального банка страны Роберто Кампоса.

Испанский налоговый орган объявил, что он расследует возможные преступления людей, указанных в "Документах Пандоры"

Отдел финансовой разведки Мексики, который отслеживает финансовые преступления, также пообещал провести расследование в ответ на "Документы Пандоры". Налоговое управление Австралии заявило, что расследует любые ссылки на австралийцев, которые появятся в "Документах Пандоры".

В Шри-Ланке министры энергетики и портов заявили, что Комиссия по расследованию заявлений о взяточничестве или коррупции должна будет расследовать активы любого политика, упомянутого в "Документах Пандоры"

В то же время, спикер президента РФ Дмитрий Песков поставил под сомнение достоверность сообщений и заявил, что дальнейшее расследование не планируется.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Pandora Papers: Украина - на первом месте в мире по количеству политиков в обнародованных документах. ИНФОГРАФИКА

Автор: 

расследование (3041) Pandora Papers (8)


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Топ комментарии
+21
Шо на паРашка?! А в Украине типа так рьяно начали расследовать?!
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06.10.2021 12:28
+17
Як і в Україні. Співпадіння? ...
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06.10.2021 12:31
+15
Так агрохимия ж сказал что всё норм. И у него есть оффшор и у его жены. Ешьте не обляпайтесь зелебобики.
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06.10.2021 12:34
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Шо на паРашка?! А в Украине типа так рьяно начали расследовать?!
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06.10.2021 12:28 Ответить
Мы во всём с России берём пример.
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06.10.2021 12:33 Ответить
Так агрохимия ж сказал что всё норм. И у него есть оффшор и у его жены. Ешьте не обляпайтесь зелебобики.
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06.10.2021 12:34 Ответить
"воровать в бюджете/у населения Украины деньги и выводить их в офшоры - это для меня и зеленского нормально!"(с)арахамия

...уже известно о том, что подобные мероприятия уже начаты в Пакистане, Мексике, Испании, Бразилии, Шри-Ланке, Австралии, Чехии, Панаме и Чили. В Чили и вовсе пошла жесткая заруба.
Группа чилийских оппозиционных депутатов хочет вынести на рассмотрение парламента вопрос об импичменте президента Чили Себастьяна Пиньеры из-за подозрений в коррупции на основании документов из «Досье Пандоры». Они считают, что в данном случае речь идет об умышленной халатности, которая является нарушением конституции и законов страны и поэтому заслуживает конституционного обвинения и отстранения президента от власти.
Но в некоторых странах не просто не проводится какого-то разбирательства, но руководство страны показывает публике средний палец и как бы спрашивает: «А шо такое?». К таким странам относятся РФ и Украина.
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06.10.2021 12:35 Ответить
На засрашке как обычно мороз 90' С
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06.10.2021 12:31 Ответить
Як і в Україні. Співпадіння? ...
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06.10.2021 12:31 Ответить
а в Украине и подавно
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06.10.2021 12:31 Ответить
Ща ЗеВенедіктова як расследуєть !!!!
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06.10.2021 12:31 Ответить
Аж піжама завернетьсся ...
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06.10.2021 12:32 Ответить
Да пох на рашку, почему Украине не в этом спискке.
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06.10.2021 12:32 Ответить
а зелёной сопли почему на фото нет? или опять беня запретил?
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06.10.2021 12:32 Ответить
а в Украине расследуют расследуют , расследуют расследуют и ... ни кто ни в чем не виноват
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06.10.2021 12:33 Ответить
чому мокши - вже майже не тварини але ще не люди

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06.10.2021 12:35 Ответить
Louis Dreyfus Commodities Asia Pte. Ltd -> DBS Bank-Bank of New York Mellon -> Deutsche Bank Trust Company Americas -> Claresholm Marketing Ltd ==FinCEN

Дадуда-дуда, зеленый валенок. Тебя пасодют, а ты не оффшорничай
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06.10.2021 12:40 Ответить
Більше цікавить чи буде таке розслідування на Україні.
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06.10.2021 12:42 Ответить
А где зекрыса на фотке или оно юкрейнлайт заказало?)))
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06.10.2021 12:43 Ответить
Та то ж путінські наймити,а в нас проведуть,по мірках наших щирих друзів з США ухилення від сплати податків це найстрашніший злочин,то хто ж нами править....
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06.10.2021 12:49 Ответить
да у нас тоже зе раша и молодой начинающий узурпатор Вова
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06.10.2021 12:52 Ответить
И тоолько в Украине заявили, что все нормально
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06.10.2021 13:01 Ответить
В раше "мудрому " нариду объяснят и тот согласится , что все офшорные бабки принадлежат имеющим на это право Ротенбергу ,Дирипаска, Абрамовичу и т п , а также покойному Березовскому и где то часть разбойникам из Крымско-татарского Меджлиса , а ребята из кремля существуют на зарплату и по прежнему живут в государственных квартирах ,а пенсионер Медведев даже в гаражных условиях ремонтирует за свои кровные антикварную "победу" и все они простолюдины
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06.10.2021 13:03 Ответить
Да какая разница что будет в рашке. ты где живёшь, в какой стране? Тебя должно волновать что в списке пандоры украинских чиновников в 2 раза больше чем в той же рашке и НИКТО НИЧЕГО расследовать не будет. Приводи примеры успешных стран, но нет, ты будешь равняться на рашку, а если там будет лучше то найдёшь гондурас и на него равняться станешь.
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06.10.2021 14:22 Ответить
Я как раз в теме ,а там вот это
в России его проводить не планируют Источник:
Если не нравиться моя точка зрения , давай проходи мимо и не хами незнакомым людям или общайся культурно на Вы, на ты разговаривай с теми кто тебе приходяться друзьями родственниками и знакомыми
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06.10.2021 14:50 Ответить
Да мне плевать что там в России планируют и равнятса на них, в отличии от тебя, не собираюсь. На Вы общаются в странах где сильны совковые традиции, а в Европе на эти атавизмы никто не заморачивается. В английском языке вообще нет такого понятия, там изначально любой человек это ТЫ. Я общаюсь так, как это принято делать в моём обществе.
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06.10.2021 15:20 Ответить
Раша твоя родина Никаноров я вычислил , поэтому и воспитание дикое А вы вообще там большинство такие хамовитые в армии помню никогда не стояли за друг друга, делили на национальности считали себя высшей расой ,ты скорее всего под прокси сидишь,бо эстонцы вашего брата очень "любят "
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06.10.2021 15:36 Ответить
Европейское воспитание ты приравниваешь к дикому. Национальный вопрос поднимаешь именно ты. Ниразу не побывав у нас в стране делаешь выоды о том кого эстонцы любят. о ненависти к нашему брату ты мог узнать исключительно из Российских СМИ, а мы, в отличии от тебя, такую гадость не читаем и мне лучше знать кого тут любят , а кого нет. Эстонцы, в отличии от совков, умеют разделять россиян от русских.
Ты же типичнык совок.
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06.10.2021 15:45 Ответить
"и мне лучше знать кого тут любят , а кого нет. "

Ти на що натякаєш російська морда
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06.10.2021 15:53 Ответить
Россиянин ты явно заблудился попав не тот форум, аналогично как когда то ваши десантники в нашей стране
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06.10.2021 15:57 Ответить
Твоя цитата -"На Вы общаются в странах где сильны совковые традиции, а в Европе на эти атавизмы никто не заморачивается."

Росіянин тобі судячи з того як спілкуєшся, точно не місце в Європі, ти напевно швидше за все під проксі і з Московії розумієш про що я, якщо не розумієш скористайся перекладачем
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06.10.2021 15:48 Ответить
А я не рассказываю кого у вас любят, а кого нет. И ты мне не рассказывай кого любят у нас. И уж точно не тебе решать где мне место. Но ты хоть пишешь на своём языке, в отличии от других перевёртышей.
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06.10.2021 15:56 Ответить
Приїжджай до нас бажаніше на захід від якщо запустять, пику твою оновимо, поїдеш красенем перевертнем тричі
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06.10.2021 16:03 Ответить
А в Україні деякі журналюги заявили, що нічого страшного немає, а політики сказали, що це нормально. Зебіли ви це разом зробили!
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06.10.2021 13:04 Ответить
Тони Блэр всегда был неприкасаемым.
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06.10.2021 13:05 Ответить
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06.10.2021 14:02 Ответить
вот это папандос для зеленского по самые не хочу
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06.10.2021 14:07 Ответить
дакакаяразница!
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06.10.2021 15:40 Ответить
А в Украине уже расследовали. Стирить деньги у вкладчиков вместе с Беней это обычная практика (Зеленский)
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06.10.2021 19:20 Ответить
итак там 38 чел из Украины. Пять назнали - Зе и его бизнес партнёры.
Значит ещё 33 - папередники. Надо огласить.
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07.10.2021 06:14 Ответить
 
 