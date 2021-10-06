"Pandora Papers": Госорганы восьми стран начали расследование, в России его проводить не планируют
Государственные органы восьми стран о начале расследования после публикаций, связанных с утечкой финансовых документов Pandora Papers.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Международный консорциум журналистов-расследователей.
Так, должностные лица в Пакистане, Мексике, Испании, Бразилии, Шри-Ланке, Австралии и Панаме быстро пообещали провести расследование.
Власти Чешской Республики также сообщили, что они проведут расследование в отношении лиц, упомянутых в "Документах Пандоры", в том числе премьер-министра Андрея Бабиша.
Правительство Панамы заявило, что начнет "надзор" за офшорными поставщиками, упомянутыми в Pandora Papers. Кроме того, налоговые органы Панамы заявили, что будут проверять всех налогоплательщиков Панамы, упомянутых в расследовании.
В Бразилии лидер оппозиции в законодательном органе Алессандро Молони объявил, что он попросит федеральные правоохранительные органы страны расследовать оффшорную деятельность министра экономики Бразилии Паулу Гедес и президента центрального банка страны Роберто Кампоса.
Испанский налоговый орган объявил, что он расследует возможные преступления людей, указанных в "Документах Пандоры"
Отдел финансовой разведки Мексики, который отслеживает финансовые преступления, также пообещал провести расследование в ответ на "Документы Пандоры". Налоговое управление Австралии заявило, что расследует любые ссылки на австралийцев, которые появятся в "Документах Пандоры".
В Шри-Ланке министры энергетики и портов заявили, что Комиссия по расследованию заявлений о взяточничестве или коррупции должна будет расследовать активы любого политика, упомянутого в "Документах Пандоры"
В то же время, спикер президента РФ Дмитрий Песков поставил под сомнение достоверность сообщений и заявил, что дальнейшее расследование не планируется.
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...уже известно о том, что подобные мероприятия уже начаты в Пакистане, Мексике, Испании, Бразилии, Шри-Ланке, Австралии, Чехии, Панаме и Чили. В Чили и вовсе пошла жесткая заруба.
Группа чилийских оппозиционных депутатов хочет вынести на рассмотрение парламента вопрос об импичменте президента Чили Себастьяна Пиньеры из-за подозрений в коррупции на основании документов из «Досье Пандоры». Они считают, что в данном случае речь идет об умышленной халатности, которая является нарушением конституции и законов страны и поэтому заслуживает конституционного обвинения и отстранения президента от власти.
Но в некоторых странах не просто не проводится какого-то разбирательства, но руководство страны показывает публике средний палец и как бы спрашивает: «А шо такое?». К таким странам относятся РФ и Украина.
Дадуда-дуда, зеленый валенок. Тебя пасодют, а ты не оффшорничай
в России его проводить не планируют Источник:
Если не нравиться моя точка зрения , давай проходи мимо и не хами незнакомым людям или общайся культурно на Вы, на ты разговаривай с теми кто тебе приходяться друзьями родственниками и знакомыми
Ты же типичнык совок.
Ти на що натякаєш російська морда
Росіянин тобі судячи з того як спілкуєшся, точно не місце в Європі, ти напевно швидше за все під проксі і з Московії розумієш про що я, якщо не розумієш скористайся перекладачем
Значит ещё 33 - папередники. Надо огласить.