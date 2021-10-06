"Pandora Papers": Госорганы восьми стран начали расследование, в России его проводить не планируют

Государственные органы восьми стран о начале расследования после публикаций, связанных с утечкой финансовых документов Pandora Papers.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Международный консорциум журналистов-расследователей.

Так, должностные лица в Пакистане, Мексике, Испании, Бразилии, Шри-Ланке, Австралии и Панаме быстро пообещали провести расследование.

Власти Чешской Республики также сообщили, что они проведут расследование в отношении лиц, упомянутых в "Документах Пандоры", в том числе премьер-министра Андрея Бабиша.

Правительство Панамы заявило, что начнет "надзор" за офшорными поставщиками, упомянутыми в Pandora Papers. Кроме того, налоговые органы Панамы заявили, что будут проверять всех налогоплательщиков Панамы, упомянутых в расследовании.

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В Бразилии лидер оппозиции в законодательном органе Алессандро Молони объявил, что он попросит федеральные правоохранительные органы страны расследовать оффшорную деятельность министра экономики Бразилии Паулу Гедес и президента центрального банка страны Роберто Кампоса.

Испанский налоговый орган объявил, что он расследует возможные преступления людей, указанных в "Документах Пандоры"

Отдел финансовой разведки Мексики, который отслеживает финансовые преступления, также пообещал провести расследование в ответ на "Документы Пандоры". Налоговое управление Австралии заявило, что расследует любые ссылки на австралийцев, которые появятся в "Документах Пандоры".

В Шри-Ланке министры энергетики и портов заявили, что Комиссия по расследованию заявлений о взяточничестве или коррупции должна будет расследовать активы любого политика, упомянутого в "Документах Пандоры"

В то же время, спикер президента РФ Дмитрий Песков поставил под сомнение достоверность сообщений и заявил, что дальнейшее расследование не планируется.

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