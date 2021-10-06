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Новости Коронавирус и карантин
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Харьковская, Запорожская и Херсонская области могут перейти в "красную" зону карантина на этой неделе, - KSE

Харьковская, Запорожская и Херсонская области могут перейти в

В Украине три области соответствуют критериям "красной" зоны карантина. Национальная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций может принять решение о переходе этих регионов в "красную" зону сегодня-завтра.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина", об этом заявил руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики Юрий Ганиченко.

Критериям "красного" уровня эпидопасности, по данным KSE, соответствуют:

- Харьковская;
- Запорожская;
- Херсонская области.

"Сегодня-завтра Киевская школа экономики ожидает заседания Национальной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций по переходу этих регионов в "красную" зону", - говорится в сообщении.

Также в зоне риска Житомирская, Сумская, Хмельницкая и Черновицкая области.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": По всем показателям Львов может вскоре перейти в "красную" зону: власти готовятся к закрытию школ и введению дополнительных ограничений

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Чем ближе к кацапам, тем больше КОВИДа
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06.10.2021 12:41 Ответить
Вот за это точно в спам
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06.10.2021 12:52 Ответить
Любишь кацапов?
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06.10.2021 12:53 Ответить
Не люблю псевдопатриотов.
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06.10.2021 12:54 Ответить
Как же ты живёшь с ненавистью к себе?
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06.10.2021 12:55 Ответить
Ой, куда идут они с "пятачком" - большой большой секрет . Пахан ляшко и пописывающий крендель зеленский не учли, что направляет их туда сила, которая точно знает, что у финансовой пропасти для их финансов и финансов , спонсирующих этот драмкружок ( COVID-19: в Украине второй день подряд за сутки умерли более 300 пациентов, зафиксированы 12 662 новых случая заражения) опущенцев всех уровней сознания - дна нет.
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06.10.2021 12:53 Ответить
Пилять, хде трупы на улицах которыми пугали?? Я что в 19м ездил на работу/с работы в переполненном транспорте, что сейчас.Эти новости только валеру смотрю подогревают ито он какойто вялый стал, видать таксу за посты опустили ниже некуда
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06.10.2021 13:04 Ответить
А почему та быть на улице? Когда человек задыхается, ему не до прогулок на свежем воздухе.
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06.10.2021 13:47 Ответить
Український "русскій пояс", де найбільш сильні антивактинаторські позиції...
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06.10.2021 13:09 Ответить
 
 