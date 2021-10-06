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Новости
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Угрожал пистолетом и ножом: в Киеве отец изнасиловал свою 14-летнюю дочь, - прокуратура

Арестован мужчина, который подозревается в изнасиловании 14-летней дочери.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Киевской городской прокуратуры.

"Под процессуальным руководством ювенальных прокуроров Дарницкого окружной прокуратуры города Киева сообщено о подозрении 38-летнему жителю Киева, который изнасиловал несовершеннолетнюю дочь (ч. 3 ст. 152 УК Украины). Во вторник, 5 октября, суд по ходатайству прокурора избрал мужчине безальтернативную меру пресечения в виде содержания под стражей", - говорится в сообщении.

Согласно материалам следствия, 2 октября 2021 подозреваемый пригласил к себе домой 14-летнюю дочь для просмотра кинофильмов (супруги разведены, живут отдельно).

"Находясь в квартире, мужчина, демонстрируя и угрожая применить предметы, внешне похожие на нож и пистолет, заставил несовершеннолетнюю дочь вступить с ним в половые отношения, таким образом изнасиловал ее", - сообщили в прокуратуре.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Представлялся полицейским, шантажировал и угрожал: в Одессе мужчина изнасиловал 10 несовершеннолетних девочек, 6 из них - неоднократно

За такое преступление мужчине грозит до 12 лет лишения свободы.

Досудебное расследование осуществляется Дарницким управлением полиции ГУНП в Киеве.

Примечание: в соответствии со ст. 62 Конституции Украины, лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена ​​обвинительным приговором суда.

дети (6492) изнасилование (917) Киев (25521) прокуратура (5013)


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Топ комментарии
+12
Заедет на хату, будет король флейт.
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06.10.2021 12:49
+12
Не хочу нікого захищати, все може бути, але тому дійству є якісь докази, чи лише слова дочки? Бо ситуація настільки дика, що чомусь тут, враховуючи моральне дно сьогоднішнього підростаючого, здається мені, що тут вуха мамаші стирчать.
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06.10.2021 12:51
+9
Я не понял,шарий уже в Киеве что-ли?
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06.10.2021 12:53
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жесть...
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06.10.2021 12:46 Ответить
король Літр
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06.10.2021 12:48 Ответить
Заедет на хату, будет король флейт.
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06.10.2021 12:49 Ответить
давно такого на зонах не практикуют...
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06.10.2021 15:46 Ответить
ХЗ. Тебе виднее. В любом случае, будет ему не праздник.
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06.10.2021 16:01 Ответить
Тільки кастрація вилікує цього покидька !
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06.10.2021 12:50 Ответить
Так закон про кастрацию ветировали
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06.10.2021 12:56 Ответить
Опасаются...
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06.10.2021 12:57 Ответить
Шкода , якщо це так 🙁
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06.10.2021 12:58 Ответить
Про таке навіть читати огидно...
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06.10.2021 12:50 Ответить
Не хочу нікого захищати, все може бути, але тому дійству є якісь докази, чи лише слова дочки? Бо ситуація настільки дика, що чомусь тут, враховуючи моральне дно сьогоднішнього підростаючого, здається мені, що тут вуха мамаші стирчать.
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06.10.2021 12:51 Ответить
Не думав, що це колись станеться, та перший раз з тобою погоджусь. Доця, вирощена під крилом мамці в дусі ненависті до колишнього, могла влаштувати татку розправу. Або там геть відбите створіння в ролі батька. Дуже все неоднозначно в таких справах.
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06.10.2021 13:54 Ответить
12 лет. Это ребенок. ДЕВСТВЕННИЦА.
Если она сразу обратилась к врачам - есть и ДНК папаши и разрывы плевы а может и влагалища....
И с чего вы защищаете этого подонка?
гораздо больше случаев, когда изнасилования остаются безнаказанными, чем наоброт - насилие не было и человека посадили зря.
Попробуй, докажи насилие, если человек был в презервативе и свидетелей не было...
почему сразу - виновата жертва?
виктимблейдинг насаждаете, понятно. Спасибо ольгинским троллям, да уж..
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06.10.2021 15:49 Ответить
Я захищаю падонка?
Якщо важко реченнями, по буквах читай - "Дуже все неоднозначно в таких справах."
Єдине, що я захищаю - це об'єктивність та повноту розслідування.
По твоїй логіці садити треба відразу, як ймовірна "жертва" пальцем на когось покаже.
Не так давно було в новинах, як мадам 16 років за згодою і "па любві" переспала з 18-річним, а через два дні, коли "разлюбіл", її мама вирішила, що це було згвалтування і пішла писати заяву. Гарний в юнака початок дорослого життя, нічого не скажеш. Таких випадків тисячі. Тому й стверджую, що не варто відкидати інші версії та проводити належне розслідування.
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06.10.2021 16:29 Ответить
Я, звичайно, приємно вражений, що ти зі мною вперше погодився. Але повір, ще трохи, і то буде навіть постійно. Маю на то надію.
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06.10.2021 20:36 Ответить
Зважаючи на досвід ведення сімейних справ, у мене також це найімовірніша версія.
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06.10.2021 15:22 Ответить
Теж не раз такі "павароти" слідства бачив.
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06.10.2021 16:33 Ответить
І як Ви собі це уявляєте ?
Як підробити експертизу ?
І як 12-літня дівчинка має зіграти родь жертви ?
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07.10.2021 04:48 Ответить
По-перше, не 12, а 14. А це навіть дуже суттєво. Серед сьогоднішніх 14-річних дівчаток скільки вже НЕ дівчаток? Мало? Так що...
А по-друге, я й запитую про експертизу і інші докази. Бо занадто все дико якось. Хоча, все може бути, на жаль...
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07.10.2021 08:45 Ответить
Ой, не додивилася вік.

Так, в подібне важко (аж до - неможливо) повірити, але зараз стільки всього відбувається дикого, що вже й не знаєш.
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07.10.2021 09:00 Ответить
Я не понял,шарий уже в Киеве что-ли?
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06.10.2021 12:53 Ответить
Намекаешь, что его таки удочерили?
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06.10.2021 12:59 Ответить
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06.10.2021 13:43 Ответить
А дочь часом не приемная?
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06.10.2021 12:54 Ответить
А прийомних можна ?
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06.10.2021 12:59 Ответить
а есть разница?
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06.10.2021 12:59 Ответить
Не знаю, но в порнофильмах обычно все сводные, особенно братья и сестры с мачехами Как бы с моральной точки зрения, если он действительно изнасиловал родную дочь, то это жесть, а если приемную, то в теории через 4 года, по закону, он вообще мог на ней жениться. И я никого не оправдываю. Просто нужно разобраться за кого он голосовал, хотя и так понятно
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06.10.2021 14:01 Ответить
цензор прибил мой ник - des_104.
а в целом, иронию понимаю.
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06.10.2021 14:24 Ответить
А Вы, однако, знаток ярких фильмов со счастливым концом!

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06.10.2021 14:35 Ответить
Маккарти, я всегда тебя отличал из других ольгинцев за особую мерзость в комментах, но сейчас ты сам себя переплюнул. Просто подонок.
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06.10.2021 15:50 Ответить
Какие новости - такие и комментарии.
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06.10.2021 15:55 Ответить
не дарма у кінці поста є попередження, що поки провина не доведена у суді, то людина не є злочинцем, а лише підозрюваним
звісно, що він може бути злочинцем, а якщо ні?
я собі легко можу уявити, як 14-ти літня ******* тінка шантажує батька заради якоїсь покупки
у пості немає інфи про докази, які має слідство, окрім слів дочки
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06.10.2021 12:59 Ответить
аха, тебе в пост скан экспертизы выложат?))))
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06.10.2021 19:15 Ответить
Боже, куди котиться світ?... Якщо вже немає в нас смертної кари то треба відрізати яйця з членом та заставити з'їсти!
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06.10.2021 13:00 Ответить
Там отец 3х летнего убил, отчим забил досмерти 10ти летнюю, тут изнасиловал, а наши ********** и слугиурода только озобочиваються и принимаю дебильные соглашения закончики которые ни..я не работают. Кастрируйте и от 25лет до пожизненого без всяких удо давайте каждой твари за то что покушаються на детей.Страха нихрена нет, 5-7-10 лет никого уже не пугает.
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06.10.2021 13:00 Ответить
https://www.unian.net/common/391314-pereselenie-rossiyan-v-ukrainu-stalo-sledstviem-golodomora-1933-goda.html

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06.10.2021 13:03 Ответить
Это шоб было понятно, что

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06.10.2021 13:04 Ответить
Тут либо 15 либо пожитуха , как показала мировая практика после большего срока лет тюрьмы практически любой преступник освободившись тут же совершает новое преступление с 99% вероятностью, после 15 лет отсидки шансы приспособиться в обществе и войти в него человеком около нуля процентов
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06.10.2021 13:24 Ответить
Именно поэтому я написал - от 25 нужно давать и строгого,чтоб здоровье подсело основательно, это минимизирует выход на свободу уродов, большая часть будет дохнуть там не дождавшись окончания срока.
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06.10.2021 13:30 Ответить
Разве по УПК имени Портнова возможно дать преступнику 25 лет строгача?
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06.10.2021 13:54 Ответить
Осталось услышать тоже самое,но только уже с сыном. Потом наоборот )) Ну и придурок...
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06.10.2021 13:13 Ответить
Повесить "пса" было бы верно, но нельзя по законам Украины , вот возникает вопрос, дочь что не подозревала, что он идиот и может соскочить с катушек в любой момент , неужели он был до этого хорошим отцом и поведение его было удовлетворительным
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06.10.2021 13:16 Ответить
як таке жахіття можливо??!!
на банку посадить підараса
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06.10.2021 13:26 Ответить
Испортил девочке всю жизнь.
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06.10.2021 13:30 Ответить
Обратная сторона пропаганды вседозволенности и половой распущенности. Ожидали что мужик раскроет себя как гея, а оказалось - как педофил. Ну, то ли еще будет, если не придут здоровые силы и не свернут эту веймарскую республику разложения....
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06.10.2021 13:32 Ответить
Совсем народец дичает
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06.10.2021 13:57 Ответить
На 12 лет.... Какие милые у нас сроки) вообще не со размерности преступлению, только пожизненно за такое.
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06.10.2021 14:17 Ответить
 
 