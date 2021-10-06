Угрожал пистолетом и ножом: в Киеве отец изнасиловал свою 14-летнюю дочь, - прокуратура
Арестован мужчина, который подозревается в изнасиловании 14-летней дочери.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Киевской городской прокуратуры.
"Под процессуальным руководством ювенальных прокуроров Дарницкого окружной прокуратуры города Киева сообщено о подозрении 38-летнему жителю Киева, который изнасиловал несовершеннолетнюю дочь (ч. 3 ст. 152 УК Украины). Во вторник, 5 октября, суд по ходатайству прокурора избрал мужчине безальтернативную меру пресечения в виде содержания под стражей", - говорится в сообщении.
Согласно материалам следствия, 2 октября 2021 подозреваемый пригласил к себе домой 14-летнюю дочь для просмотра кинофильмов (супруги разведены, живут отдельно).
"Находясь в квартире, мужчина, демонстрируя и угрожая применить предметы, внешне похожие на нож и пистолет, заставил несовершеннолетнюю дочь вступить с ним в половые отношения, таким образом изнасиловал ее", - сообщили в прокуратуре.
За такое преступление мужчине грозит до 12 лет лишения свободы.
Досудебное расследование осуществляется Дарницким управлением полиции ГУНП в Киеве.
Примечание: в соответствии со ст. 62 Конституции Украины, лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.
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Если она сразу обратилась к врачам - есть и ДНК папаши и разрывы плевы а может и влагалища....
И с чего вы защищаете этого подонка?
гораздо больше случаев, когда изнасилования остаются безнаказанными, чем наоброт - насилие не было и человека посадили зря.
Попробуй, докажи насилие, если человек был в презервативе и свидетелей не было...
почему сразу - виновата жертва?
виктимблейдинг насаждаете, понятно. Спасибо ольгинским троллям, да уж..
Якщо важко реченнями, по буквах читай - "Дуже все неоднозначно в таких справах."
Єдине, що я захищаю - це об'єктивність та повноту розслідування.
По твоїй логіці садити треба відразу, як ймовірна "жертва" пальцем на когось покаже.
Не так давно було в новинах, як мадам 16 років за згодою і "па любві" переспала з 18-річним, а через два дні, коли "разлюбіл", її мама вирішила, що це було згвалтування і пішла писати заяву. Гарний в юнака початок дорослого життя, нічого не скажеш. Таких випадків тисячі. Тому й стверджую, що не варто відкидати інші версії та проводити належне розслідування.
Як підробити експертизу ?
І як 12-літня дівчинка має зіграти родь жертви ?
А по-друге, я й запитую про експертизу і інші докази. Бо занадто все дико якось. Хоча, все може бути, на жаль...
Так, в подібне важко (аж до - неможливо) повірити, але зараз стільки всього відбувається дикого, що вже й не знаєш.
а в целом, иронию понимаю.
звісно, що він може бути злочинцем, а якщо ні?
я собі легко можу уявити, як 14-ти літня ******* тінка шантажує батька заради якоїсь покупки
у пості немає інфи про докази, які має слідство, окрім слів дочки
на банку посадить підараса