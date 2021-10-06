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Новости Отставка Разумкова
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Заседание Рады по отставке Разумкова должна вести вице-спикер Кондратюк, назначение Гетманцева - это нарушение регламента, - Сюмар

Заседание Рады по отставке Разумкова должна вести вице-спикер Кондратюк, назначение Гетманцева - это нарушение регламента, - Сюмар

Вице-спикеру Верховной Рады Елене Кондратюк не дают вести заседание парламента, хотя это предусмотрено регламентом.

Об этом в Facebook сообщила нардеп "Европейской Солидарности" Виктория Сюмар, передает Цензор.НЕТ.

"Елене Кондратюк как законной замглавы ВР не дают вести заседание относительно снятия с должности Разумкова, хотя это прямо предусмотрено Регламентом. Но кому интересен тот регламент, если такой чувствительный и важный вопрос, можно доверить только в доску "своему" Даниилу Гетманцеву", - подчеркнула парламентарий.

"Скоро оппозиции останется завесить свои места флагами и оставить беспредельщиков одних... А Слугам наконец ничто не помешает своими выступлениями штамповать нужные Банковой решения", - добавила Сюмар.

Напомним, ранее сообщалось, что руководство фракции "Слуга народа" внесло предложение о том, что завтра заседание, на котором планируют отстранять спикера Дмитрия Разумкова, будет вести глава финансового комитета Верховной Рады, народный депутат "Слуги народа" Даниил Гетманцев.

Позже это решение поддержали 239 нардепов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Арахамия об отставке Разумкова: 240 "За" ожидаю на табло. "Довіра" и "За майбутнє" за голосование ничего не получат

Автор: 

ВР (29246) Сюмар Виктория (420) Разумков Дмитрий (1521) Гетманцев Даниил (409) Слуга народа (2631)


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Топ комментарии
+26
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06.10.2021 12:50
+11
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06.10.2021 12:52
+9
К Гетьманцеву вообще то были вопросы у СБУ по финансированию терроризма

«На своєму засіданні 5 травня 2017 року Громадська рада доброчесності затвердила Висновок про невідповідність кандидата на посаду судді Верховного Суду Гетманцева Данила Олександровича (далі - Кандидат) критеріям доброчесності та професійної етики (далі - Висновок).
В основу Висновку був покладений факт взаємозв'язків Кандидата з ТОВ "М.С.Л.", учасником якого є Кандидат. Частка у статутному капіталі складає 0,02%.
Підставою для висновку про невідповідність Кандидата критеріям доброчесності та професійної стали такі обставини:
1. Щодо ТОВ "М.С.Л." рішенням Ради національної безпеки і оборони України застосовано обмежувальні заходи відповідно до Закону України "Про санкції".
2. Служба безпеки України здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом фінансування тероризму невстановленими посадовими особами ТОВ "М.С.Л.".
3. Незважаючи на застосування обмежувальних заходів, ТОВ "М.С.Л." продовжує здійснювати господарську діяльність в Україні, а Кандидат, коментуючи цю ситуацію в ЗМІ, не надав інформацію про те, яким чином це можливо.
4. У ТОВ "М.С.Л." наявний податковий борг у розмірі tel:28 28 915 936,39 грн.
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06.10.2021 12:51
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06.10.2021 12:50 Ответить
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06.10.2021 12:52 Ответить
... В ко-манді, де без жодної іронії говорять про "найвеличнішого лідера", його "великі успіхи", "велике будівництво", "велику фракцію" та інші суто фрейдистські маркери закомплексованості, вважати себе рівноцінним президенту рівнозначне єресі. Збори в Трускавці показали, що в країні встановлюється піраміда домінування "вищих" над "нижчими". За даними ЗМІ, депутатів від монобільшості поставили перед вибором "або-або". Або ви підтримуєте відставку Разумкова, яку схвалив президент, або ми обіцяємо не виганяти вас з парламенту після того, як ви покладете на стіл свій партійний квиток. - https://gazeta.ua/articles/poglyad/_oznakoyu-vladi-stalo-pravo-ne-zvazhati-na-zakon-dohodit-do-absurdu/1054660 https://gazeta.ua/articles/poglyad/_oznakoyu-vladi-stalo-pravo-ne-zvazhati-na-zakon-dohodit-do-absurdu/1054660

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06.10.2021 14:17 Ответить
Вот это турбо-режим!
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06.10.2021 15:34 Ответить
а вот тут интересно.. розумков может подать в суд и восстановится в должности))
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06.10.2021 12:54 Ответить
Может.
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06.10.2021 15:35 Ответить
куда оно кстати пропало в последнее время? пропадает на стройке?)
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06.10.2021 12:54 Ответить
К Гетьманцеву вообще то были вопросы у СБУ по финансированию терроризма

«На своєму засіданні 5 травня 2017 року Громадська рада доброчесності затвердила Висновок про невідповідність кандидата на посаду судді Верховного Суду Гетманцева Данила Олександровича (далі - Кандидат) критеріям доброчесності та професійної етики (далі - Висновок).
В основу Висновку був покладений факт взаємозв'язків Кандидата з ТОВ "М.С.Л.", учасником якого є Кандидат. Частка у статутному капіталі складає 0,02%.
Підставою для висновку про невідповідність Кандидата критеріям доброчесності та професійної стали такі обставини:
1. Щодо ТОВ "М.С.Л." рішенням Ради національної безпеки і оборони України застосовано обмежувальні заходи відповідно до Закону України "Про санкції".
2. Служба безпеки України здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом фінансування тероризму невстановленими посадовими особами ТОВ "М.С.Л.".
3. Незважаючи на застосування обмежувальних заходів, ТОВ "М.С.Л." продовжує здійснювати господарську діяльність в Україні, а Кандидат, коментуючи цю ситуацію в ЗМІ, не надав інформацію про те, яким чином це можливо.
4. У ТОВ "М.С.Л." наявний податковий борг у розмірі tel:28 28 915 936,39 грн.
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06.10.2021 12:51 Ответить
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06.10.2021 14:18 Ответить
Разумков повністю відкрив кулуари Парламенту для журналістів

Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков підписав розпорядження про збільшення кількості представників ЗМІ, що можуть працювати у Парламенті.
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06.10.2021 12:51 Ответить
тепер покличуть охорону укрексімбанківську й почнуть умєло, як вони уміють ,вичищати матеріали журналістів на виході з ВР.
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06.10.2021 14:13 Ответить
А де кнуряка стефанчук 😂?
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06.10.2021 12:52 Ответить
Кнуряка хитрий, знає що світить за порушення закону. Він і за закон проти олігархів не голосував.
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06.10.2021 13:09 Ответить
пошли по беспределу ну ну
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06.10.2021 12:52 Ответить
Кондратюк, что, дура? А вообще ложите мандаты и уходите из Рады. Этой клоунаде приходит конец
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06.10.2021 12:53 Ответить
...Є й інша версія, що напрошується сама собою: команда Зеленського вирішила створити видимість нової опозиції. Посваритися публічно, щоб частина розчарованих у правлінні Єрмака й Зеленського знайшла собі нову політичну гавань - голосувала за майбутню партію Разумкова. Стримано-проросійську, яка збиратиме голоси на Сході й Півдні, адже рейтинги Зеленського там давно падають. Така керована з Банкової опозиція буде дуже зручною, адже зупинить перетікання симпатій до справді опозиційних партій. - https://gazeta.ua/blog/55862/u-korabli-zelenoyi-vladi-zyavilasya-nova-trischinka https://gazeta.ua/blog/55862/u-korabli-zelenoyi-vladi-zyavilasya-nova-trischinka

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06.10.2021 14:41 Ответить
Inna Turenko@i_turenko



Спілкувалася з нарідом.
Просто слухала, бо слово вставити не можна було.
Отже розслідування вразило, відчувають себе обманутими. Але Разумков то наше все, він взагалі головний, якщо що, його гнобить клоун офшорний, а він наша надія і опора.
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06.10.2021 14:52 Ответить
По г+г цього не покажуть, того наріт і не задумається... Хоча 73% і думати...
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06.10.2021 12:54 Ответить
А за что его отставляют?
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06.10.2021 12:55 Ответить
Потому что он бене не нравился. Неужели вам ватникам не понятно с чего все началось?
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06.10.2021 12:58 Ответить
За то ,что зебыдло не знает за что голосит
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06.10.2021 13:00 Ответить
За те, що виконав вимоги Закону.
А для плісняви закон, це хотелки найвеличніВшивого "юриста" всесвіту і його хазяїв.
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06.10.2021 13:05 Ответить
зелені це революціонери, а всякі там регламенти це буржуазні штучки, яких наріт не доганяє...
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06.10.2021 12:57 Ответить
Нахрена эта дурочка с картинкой ➡️Заседание Рады по отставке Разумкова должна вести вице-спикер Кондратюк, назначение Гетманцева - это нарушение регламента,-Сюмар" фон создает для того, о чем ни понимания ни представления не имеет.
Псс, дегенерат это уровень,чьё сознание элементали паразитирующей - сознанием мир мужских трезвомыслящих деловых аспектов не считал, не считает и считать никогда не будет.
...но вот кем же таких опущенок дегенеративного уровня сознания считют, те, кто дегенерата видят там ( отставка Разумкова), где его отродясь не было...
Наверное, пустым местом от морфологии "...что стучишся в голову к ней , видишь в мозгу , кроме черепной коробочки нет никто " Заседание Рады по отставке Разумкова должна вести вице-спикер Кондратюк, назначение Гетманцева - это нарушение регламента,- Сюмар"
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06.10.2021 13:03 Ответить
Почався безпрєдєл.
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06.10.2021 13:04 Ответить
Яка витам опозиція? Вчіться у МІхо - от він - опозиція, а ви так - балаболи
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06.10.2021 13:12 Ответить
Астанавитесь! (с)
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06.10.2021 13:14 Ответить
А куда делся п.2 статьи 80 Регламента ВР ?
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06.10.2021 13:30 Ответить
Удивительно, что у Сюмар не было НИ ОДНОЙ претензии к Парубию из-за "нарушения регламента"! Зато сейчас встала на "защиту регламента" стеной!
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06.10.2021 13:47 Ответить
нагадай ,коли порушив? я кажу що не порушував
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06.10.2021 14:50 Ответить
давай хоч одно порушення,давай балабол
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06.10.2021 22:27 Ответить
Удивительно, как вы грудью защищаете офшорных барыг и сепаратистов
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06.10.2021 14:57 Ответить
Напротив, я поддерживаю тех, кто борется с сепаратистами и предателями (мертвечук, петушарий). Ну и с барыгами тоже. Вы живёте в искажённой реальности, где белое- это чёрное и наоборот.
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06.10.2021 17:19 Ответить
Поэтому вы высрались на Сюмар? И не заметили нарушения регламента? Ну-ну. Вы живёте в зелёной реальности, где белое- это чёрное и наоборот.
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06.10.2021 17:49 Ответить
Зачем мне это делать с Сюмар? Она и так по уши в г-не. Причем давно.
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07.10.2021 01:05 Ответить
Зачем вам это делать? Чтоб оправдать гниду зелёную за кражу бабок с привата, за Татаровых и Портновых при власти, за преследование патриотов, за вагнергейт, за распил ковидного фонда, за разворовывание армии, за кумовей квартальных на хлебных местах, за запрет отвечать сепаратистам, за деребан бюджета, за торговлю с парашей, за покрывательство каломойши, за финансирование сепаров.... Ты в говне, вместе с Нелохом пол жизни
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07.10.2021 01:50 Ответить
На бред из методички даже отвечать не собираюсь. У вас своя, параллельная реальность. Вот и живите с этим.
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07.10.2021 13:01 Ответить
Пишите просто - всё что против зебилов= методичка.
"У вас своя, параллельная реальность. Вот и живите с этим." - вы прям люся акрестовна
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07.10.2021 13:16 Ответить
Не знаю, кто такие "зебилы". Разбирайтесь с ними сами - с методиками или без.
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07.10.2021 14:52 Ответить
Не знаете? Вас - 73%
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07.10.2021 16:05 Ответить
А какое дело карликовой партии в Раде к работе спикеров?
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06.10.2021 14:26 Ответить
И вообще, конституция для лохов (ЗЕ)
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06.10.2021 14:58 Ответить
ви дитина напевно-діючий народний депутат ВР України має дєло до всього,що відбувається в ВР і в сесійній залі
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06.10.2021 14:59 Ответить
 
 