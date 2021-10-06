Заседание Рады по отставке Разумкова должна вести вице-спикер Кондратюк, назначение Гетманцева - это нарушение регламента, - Сюмар
Вице-спикеру Верховной Рады Елене Кондратюк не дают вести заседание парламента, хотя это предусмотрено регламентом.
Об этом в Facebook сообщила нардеп "Европейской Солидарности" Виктория Сюмар, передает Цензор.НЕТ.
"Елене Кондратюк как законной замглавы ВР не дают вести заседание относительно снятия с должности Разумкова, хотя это прямо предусмотрено Регламентом. Но кому интересен тот регламент, если такой чувствительный и важный вопрос, можно доверить только в доску "своему" Даниилу Гетманцеву", - подчеркнула парламентарий.
"Скоро оппозиции останется завесить свои места флагами и оставить беспредельщиков одних... А Слугам наконец ничто не помешает своими выступлениями штамповать нужные Банковой решения", - добавила Сюмар.
Напомним, ранее сообщалось, что руководство фракции "Слуга народа" внесло предложение о том, что завтра заседание, на котором планируют отстранять спикера Дмитрия Разумкова, будет вести глава финансового комитета Верховной Рады, народный депутат "Слуги народа" Даниил Гетманцев.
Позже это решение поддержали 239 нардепов.
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«На своєму засіданні 5 травня 2017 року Громадська рада доброчесності затвердила Висновок про невідповідність кандидата на посаду судді Верховного Суду Гетманцева Данила Олександровича (далі - Кандидат) критеріям доброчесності та професійної етики (далі - Висновок).
В основу Висновку був покладений факт взаємозв'язків Кандидата з ТОВ "М.С.Л.", учасником якого є Кандидат. Частка у статутному капіталі складає 0,02%.
Підставою для висновку про невідповідність Кандидата критеріям доброчесності та професійної стали такі обставини:
1. Щодо ТОВ "М.С.Л." рішенням Ради національної безпеки і оборони України застосовано обмежувальні заходи відповідно до Закону України "Про санкції".
2. Служба безпеки України здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом фінансування тероризму невстановленими посадовими особами ТОВ "М.С.Л.".
3. Незважаючи на застосування обмежувальних заходів, ТОВ "М.С.Л." продовжує здійснювати господарську діяльність в Україні, а Кандидат, коментуючи цю ситуацію в ЗМІ, не надав інформацію про те, яким чином це можливо.
4. У ТОВ "М.С.Л." наявний податковий борг у розмірі tel:28 28 915 936,39 грн.
Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков підписав розпорядження про збільшення кількості представників ЗМІ, що можуть працювати у Парламенті.
Спілкувалася з нарідом.
Просто слухала, бо слово вставити не можна було.
Отже розслідування вразило, відчувають себе обманутими. Але Разумков то наше все, він взагалі головний, якщо що, його гнобить клоун офшорний, а він наша надія і опора.
А для плісняви закон, це хотелки найвеличніВшивого "юриста" всесвіту і його хазяїв.
Псс, дегенерат это уровень,чьё сознание элементали паразитирующей - сознанием мир мужских трезвомыслящих деловых аспектов не считал, не считает и считать никогда не будет.
...но вот кем же таких опущенок дегенеративного уровня сознания считют, те, кто дегенерата видят там ( отставка Разумкова), где его отродясь не было...
Наверное, пустым местом от морфологии "...что стучишся в голову к ней , видишь в мозгу , кроме черепной коробочки нет никто " Заседание Рады по отставке Разумкова должна вести вице-спикер Кондратюк, назначение Гетманцева - это нарушение регламента,- Сюмар"
"У вас своя, параллельная реальность. Вот и живите с этим." - вы прям люся акрестовна