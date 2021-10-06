Гендиректор ликвидируемого "Укроборонпрома" Гусев поднял себе зарплату до 474 тыс. грн
Глава госконцерна "Укроборонпром" Юрий Гусев повысил себе зарплату до 474 тыс. грн.
Об этом на своей странице в Facebook написал основатель интернет-портала Defence Blog, военный эксперт Dylan Malyasov, передает Цензор.НЕТ.
"Глава госконцерна "Укроборонпром" Юрий Гусев поднял себе зарплату до 474 тыс. грн., а председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что не видит ничего плохого в оффшорах, потому что у него самого было много оффшорных компаний, а сейчас такая есть у его жены.
Вы все еще считаете, что это они дураки?" - написал он.
Отметим, что в НАПК можно проследить за ежемесячным увеличением выплат "Укроборонпрома" Гусеву, который занимается его ликвидацией:
Так, 16 июня - 176 тыс. грн; 16 июля - 160 тыс грн; 2 августа - 359 тыс. грн; 3 сентября - 474 тыс. грн.
Напомним, 3 декабря Гусев заявил, что государственный концерн "Укроборонпром" прекратит свое существование в 2021 году.
Вместо концерна предполагается создание холдинга "Оборонительные системы Украины", в который войдут холдинги, которые будут заниматься авиаремонтом, бронетехникой, высокоточным вооружением, радарными и морскими системами, и аэрокосмический холдинг, который будет заниматься авиастроением, аэрокосмическими компонентами и космическими системами.
На данный момент Кабинет Министров уже исключил 17 предприятий из перечня объектов, входящих в состав государственного концерна "Укроборонпром".
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В июле он подарил минимум 16 тысяч гривен государству. Хватит на человека наговаривать!!!
Всё по честному, а плебеи опять недовольны.
И зарплату он не поднимал, испытательный срок прошел и вот обычная ставка. По итогам квартала и года - соответственно премии , на оздоровление, 13я зарплата, ещё компенсация аренды жилья и материальная помощь....
Что ещё не понятно?
за два дня на коне хрен обскачешь...
в принципе он и должен быть таким здоровым-
патамуша оборонпром поднял, до невиданных высот..
теперь можно и на канары, с чуйством выпалненнаго долга...
"Кінець епохи бідності !!!"
Ви сподіваєтесь, що це сміття планує провести демократичні вибори і добровільно віддати владу? Та щАс.
Об'єдналися заради перемоги України!
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кого не копни, кожен отримує по півляма зарплатні не говорячи вже про те скільки краде різним шахрайством і тупим хабарництвом.
хотілось би щоб люди йшли у владу за покликом, за самореалізацією, а не тупо накосити бабла і злиняти