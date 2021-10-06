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В ближайшие дни несколько областей могут попасть в "красную" зону карантина, - Шмыгаль
Несколько областей Украины стоят на пороге "красной" зоны эпидемиологической опасности.
Об этом в Telegram сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает Цензор.НЕТ.
"Это значит, что кинотеатры, кафе, рестораны, спортзалы, театры и другие общественные места смогут работать, только если 100% работников заведения и 100% посетителей полностью вакцинированы. Бизнес должен сам проверять наличие соответствующих сертификатов о вакцинации. И мы просим предпринимателей отнестись к этому ответственно", - говорится в сообщении.
По словам главы правительства, у работников полиции и других полномочных органов есть соответствующий программный софт, благодаря которому они будут проверять у посетителей наличие COVID-сертификатов.
Топ комментарии
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показать весь комментарий06.10.2021 13:22
+3 5 копійок
показать весь комментарий06.10.2021 13:24
+3 aquarius580 .
показать весь комментарий06.10.2021 13:27
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У нас менее 1300 за два года, и не "от ковида" а с "ковидом".
От ковида у нас ноль.
Раньше были очень адекватные комментарии - и по Майдану, и по московии, и по войне.
А теперь - трэш...
И в AU политики хреновые, и коронавирус - выдумка.
Я просто такой его срач (а это почти каждый его пост, что на глаза попадается) теперь сразу в спам отправляю.
Вакцины от коронавируса в Дании получили полностью более 83% населения страны, которые старше 12 лет.
И кто будет проверять наличие сертификата у ментов???😀