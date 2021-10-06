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В ближайшие дни несколько областей могут попасть в "красную" зону карантина, - Шмыгаль

В ближайшие дни несколько областей могут попасть в

Несколько областей Украины стоят на пороге "красной" зоны эпидемиологической опасности.

Об этом в Telegram сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает Цензор.НЕТ.

"Это значит, что кинотеатры, кафе, рестораны, спортзалы, театры и другие общественные места смогут работать, только если 100% работников заведения и 100% посетителей полностью вакцинированы. Бизнес должен сам проверять наличие соответствующих сертификатов о вакцинации. И мы просим предпринимателей отнестись к этому ответственно", - говорится в сообщении.

По словам главы правительства, у работников полиции и других полномочных органов есть соответствующий программный софт, благодаря которому они будут проверять у посетителей наличие COVID-сертификатов.

Также читайте: Харьковская, Запорожская и Херсонская области могут перейти в "красную" зону карантина на этой неделе, - KSE

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Топ комментарии
+3
В туалети теж потрібен сертифікат, інакше не зайдеш.
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06.10.2021 13:22
+3
О! З"явився, а я сьогодні про тебе згадував на форумі.
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06.10.2021 13:24
+3
Всё это добром не закончится. Ковидная мафия будет висеть на киевских каштанах.
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06.10.2021 13:27
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06.10.2021 13:19 Ответить
В туалети теж потрібен сертифікат, інакше не зайдеш.
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06.10.2021 13:22 Ответить
ходи під себе
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06.10.2021 13:51 Ответить
Всё это добром не закончится. Ковидная мафия будет висеть на киевских каштанах.
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06.10.2021 13:27 Ответить
Це не реально, антиковідніки до того часу вже вимруть.
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06.10.2021 13:52 Ответить
"благодаря которому они будут проверять у посетителей наличие COVID-сертификатов." - у нас в Австралии (в штате Виктория) то же самой. Ковидный апартеид. Все эти "политики" пляшут под одну дудочку.
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06.10.2021 13:21 Ответить
У вас уже официально больше 900 жмуров в день от КОВИДа
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06.10.2021 13:23 Ответить
Tы бухнул чего-то.
У нас менее 1300 за два года, и не "от ковида" а с "ковидом".
От ковида у нас ноль.
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06.10.2021 13:25 Ответить
Ты это своей проксе расскажи
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06.10.2021 13:25 Ответить
У меня такое впечатление, что аккаунт Аквариуса ломанули пару лет назад.

Раньше были очень адекватные комментарии - и по Майдану, и по московии, и по войне.
А теперь - трэш...
И в AU политики хреновые, и коронавирус - выдумка.

Я просто такой его срач (а это почти каждый его пост, что на глаза попадается) теперь сразу в спам отправляю.
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06.10.2021 15:43 Ответить
Эти метаморфозы легко происходят у пациентов с не развитым, или отсутствующим критическим мышлением, и находящихся под действием кацапского агитпропа.
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06.10.2021 16:06 Ответить
де це у вас в ЛНР?
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06.10.2021 13:53 Ответить
ты че проснулся?) иди ложись)
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06.10.2021 13:23 Ответить
О! З"явився, а я сьогодні про тебе згадував на форумі.
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06.10.2021 13:24 Ответить
https://vz.ua/news/73677-daniya-polnostyu-vykhodit-iz-karantina-epidemiya-pod-kontrolem Дания полностью выходит из карантина

Вакцины от коронавируса в Дании получили полностью более 83% населения страны, которые старше 12 лет.
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06.10.2021 13:22 Ответить
А Шмигаль, це напевно головний лікар- епідеміолог?
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06.10.2021 13:22 Ответить
Просто холуй глобалистской мафии.
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06.10.2021 13:28 Ответить
А менты в этих областях тоже будут на 100 процентов вакцинированные...или как? А если как...то почему ментам можно...а другим нельзя???
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06.10.2021 13:22 Ответить
Если мент не вакцинирован...то как он может зайти в общественное место для проверки сертификата???
И кто будет проверять наличие сертификата у ментов???😀
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06.10.2021 13:28 Ответить
Менти вже все перевірили. ЧЕКАЙ ШМОН.
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06.10.2021 13:54 Ответить
Да ты шо?? А их прям тут можно нахрен послать..и надо подождать когда они шмон придут делать??😀
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06.10.2021 14:18 Ответить
Во всем Мире ограничения уходят в небытие а у нас катастрофа, скоро все области будут обнесены колючей проволокой!!! Чувствуют суки что скоро народ выйдет на улицы и будут их рвать на части, только запретами не спасетесь!!!!!!!
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06.10.2021 13:35 Ответить
не вийде
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06.10.2021 13:55 Ответить
Кто будет контролировать серитификаты тех, кто будет контроллировать у людей сертификаты?
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06.10.2021 13:41 Ответить
Как только вылезли офшоры зеленского, расследования по "Вагнеру", сразу, сразу нужно усилить карантин.
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06.10.2021 14:47 Ответить
 
 