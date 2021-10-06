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журналистика (3254) нападение (2138) Укрэксимбанк (121)

Член набсовета "Укрэксимбанка" Страхова обвинила журналистов в раскручивании скандала: Хайп дороже справедливости

Член набсовета

Член набсовета "Укрэксимбанка" Виктория Страхова после того, как инцидент с нападением на журналистов стал известен общественности, пыталась в комментариях в соцсетях оправдать действия руководства финучреждения, обвинив представителей СМИ в желании хайпануть.

Об этом сообщила на своей странице в соцсети Фейсбук основатель ОО "Культура против хамства" Юлия Никитина, информирует Цензор.НЕТ.

"Бооожечки. Это же просто наглядное пособие, а не кейс:) На скринах - комментарии Виктории Страховой, члена набсовета "Укрэксимбанка". Сказано после инцидента с журналистами Схем, но, конечно, до публикации видео. Обожаю такое. Когда использовать шаблонные популистские схемы "диалога с общественностью" человек уже научился, а справляться с последствиями раскрытия правды еще нет. Все это хайп, журналисты ненастоящие, а Наша Компания Не Лжет Никогда", - подчеркивает Никитина.

Член набсовета Укрэксимбанка Страхова обвинила журналистов в раскручивании скандала: Хайп дороже справедливости 01
Член набсовета Укрэксимбанка Страхова обвинила журналистов в раскручивании скандала: Хайп дороже справедливости 02

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Медіарух" требует немедленного увольнения главы правления "Укрэксимбанка" Мецгера

В стенах ВР начался сбор подписей народных депутатов за увольнение главы правления "Укрэксимбанка" Евгения Мецгера и членов набсовета данного финучреждения из-за инцидента, связанного с нападением на журналистов программы "Схемы" во время записи интервью в здании банка.

Об этом народный депутат "Голоса" Андрей Осадчук написал на своей странице в соцсети Фейсбук, информирует Цензор.НЕТ.

"Официально требуем немедленного увольнения председателя правления и членов наблюдательного совета "Укрэксимбанка", - написал Осадчук.

Отметим, что председатель правления "Укрэксимбанка" Евгений Мецгер написал заявление о сложении полномочий на период расследования. 6 октября наблюдательный совет государственного "Укрэксимбанка" на экстренном внеочередном заседании отстранил главу правления Евгения Мецгера на период расследования инцидента.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 4 октября журналисты "Схем" пришли на интервью к председателю правления государственного "Укрэксимбанка" Евгению Мецгеру. Ему не понравился один из вопросов, и - и у оператора силой забрали технику и удалили запись, а журналистов пытались не выпускать из кабинета. "Укрэксимбанк" теперь утверждает, что разговор с журналистами всего лишь прервали, да и то потому, что оказалось, что работники СМИ пытались завладеть банковской тайной. Сам Мецгер называет случившееся "провокацией". Дело о препятствовании работе журналистов расследует Офис генпрокурора, также случившееся рассмотрит комитет ВР по вопросам свободы слова.

Позднее "Схемы" смогли восстановить удаленное видео и показали кадры нападения.

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Топ комментарии
+26
озвучьте зарплату этой страховой и где она по жизни работала и кем....
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06.10.2021 13:24
+25
Дежурная сосна.
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06.10.2021 13:30
+20
Возглавляемый другом Зеленского Мецгером (жену которого Зеленский пристроил по президентской квоте в наблюдательный совет "Приватбанка") государственный "Укрэксимбанк" - самый убыточный банк в Украине. "Любі друзі" Зеленского - те же бездари , что назначивший их ...
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06.10.2021 13:24
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Правила форума Совет форумчан
озвучьте зарплату этой страховой и где она по жизни работала и кем....
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06.10.2021 13:24 Ответить
Дежурная сосна.
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06.10.2021 13:30 Ответить
Страхова- Призначена членом Наглядової ради АТ «Укрексімбанк» в липні 2019 року.
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06.10.2021 13:32 Ответить
Ясно, она член.
Согласно новому правописанию: член-киня.
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06.10.2021 13:36 Ответить
Хто призначив її членкинею в липні 2019 року? Хто призначив мецгера керівником і його жОну членкинею "Привату"?
Очевидно, через що тільник на грудях рвонула.
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06.10.2021 13:49 Ответить
На "азіровкє" якойсь непристойно звучить)))
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06.10.2021 13:51 Ответить
Еще стрёмнее звучит по-английски!
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13.10.2021 09:20 Ответить
По декларации на конец сентября декларирует 347 тьіщ гривен (ето по 38 в месяц дето).
Учитывая шо она ещё штатный советник Зели и представитель в 3-хсторонней ТКГ на переговорах с гамадрилами - ето не много.
Квартир нема, машин нема, фирм нема, живёт на Героев Сталинграда на Оболони (прописана по крайней мере).
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06.10.2021 14:27 Ответить
Возглавляемый другом Зеленского Мецгером (жену которого Зеленский пристроил по президентской квоте в наблюдательный совет "Приватбанка") государственный "Укрэксимбанк" - самый убыточный банк в Украине. "Любі друзі" Зеленского - те же бездари , что назначивший их ...
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06.10.2021 13:24 Ответить
а вигідно кому , хто у нас зашкварами закриває інші попередні? у ВР пепеворот а журналістів кличуть у БАНК хайпувати...
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06.10.2021 14:20 Ответить
идиотка. лучший хайп как захватить власть в Украине - ваш зеленый хайп
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06.10.2021 13:25 Ответить
Вікторія Страхова, член Наглядової ради Укрексімбанку, представник держави від президента України, відповідає на питання журналістів, щодо нападу на знімальна групу програми «Схеми».
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06.10.2021 13:26 Ответить
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06.10.2021 13:27 Ответить
При зелених всі банківські клептомани сіли в зручні крісла.
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06.10.2021 13:28 Ответить
Точно сосна. Диплом института МВД.
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06.10.2021 13:50 Ответить
Какой наб совет такой и глава банка.
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06.10.2021 13:27 Ответить
Сосна, займи свой рот привычным делом, скоро тебя из набсовета-тю тю.
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06.10.2021 13:27 Ответить
Ну так эта страхова и хайпанула на своей тупости.
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06.10.2021 13:29 Ответить
До призначення в АТ «Укрексімбанк» працювала професійним консультантом в галузі фінансів та юриспруденції, корпоративним секретарем найбільшого банку України, проектним менеджером реформи фінансового сектору проектного офісу Національної ради реформ, експертом з правових та регуляторних питань у проектах USAID з розвитку фінансового сектора. --- профессиональный грантоед и консультант непонятно чего...
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06.10.2021 13:29 Ответить
https://antikor.com.ua/articles/489336-boljshoe_stroiteljstvo_milliardy_aljtkoma_i_tislenko_pochemu_metsgeru_nichego_ne_budet_za_izbienie_hurnalistov https://antikor.com.ua/articles/489336-boljshoe_stroiteljstvo_milliardy_aljtkoma_i_tislenko_pochemu_metsgeru_nichego_ne_budet_za_izbienie_hurnalistov


Большое строительство, миллиарды Альткома и Тисленко: почему Мецгеру ничего не будет за избиение журналистов
Большое строительство, миллиарды Альткома и Тисленко: почему Мецгеру ничего не будет за избиение журналистов
Большое строительство, миллиарды Альткома и Тисленко: почему Мецгеру ничего не будет за избиение журналистов

История между "Укрэксимбанком" и журналистами "Схем" обратила слишком много внимания на деятельность данного банка.

"Но, даже если бы Женя Мецгер лично избивал журналистов ногами, скорее всего, ему за это ничего не будет. Уж слишком много секретов этой власти и приближенного к ней бизнеса хранится в "Укрэксиме", под которыми стоят подписи Мецгера. Одна из них - это тайна кредитной линии под 1% годовых для строительной корпорпции "Альтком", Александра Тисленко", - подчеркивает журналист.

Он напоминает, что сегодня эта компания входит в пул основных подрядчиков "Большого строительства президента", осваивая миллиарды из бюджета.

"Да, вы не ослышались. Это тот самый "Альтком", который обслуживал все стройки Бориса Колесникова на "Евро-2021" и реконструировал НСК "Олимпийский". И это тот самый "Альтком", владельца которого Тисленко НАБУ обвиняет в даче взяток с 2017 по 2019 экс-главе "Укравтодора" Славомиру Новаку на сумму около 700 к$. Взятки, говорят, давались за продление конктракта по реконструкции трассы "Киев-Одесса", который "Альтком" не выполнял", - продолжает Плинский.

"Именно в тот период близкий друг Тисленко Килилл Шевченко, руководивший "Укргазбанком" (2015-2020), давал его компании банковские гарантии под его проекты. Шевченко и Тисленко очень близки много лет и банкир, как мог, помогал другу в тяжелые времена власти Порошенко, когда вкусными стройками занимались другие люди. Но все изменилось с назначением в 2020 году Кирилла Шевченко главой НБУ. Тогда же свое место в "Укрэксиме" получил и Женя Мецгер, который с 2016 по 2020 был заместителем Шевченко в "Укргазбанке" и так же не чужд "Альткому". Такой взлет друга Тисленко в НБУ не мог не отразиться на деятельности строительной корпорации. Именно с подачи Шевченко "Укрэксим" Мецгера открыл для "Альткома" невиданную по условиям кредитную линию под 1% годовых", - добавляет он.
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По словам журналиста, с помощью этого кредита Тисленко сумел войти в обойму избранных компаний "Большой стройки президента".

"Для понимания. Только за сентябрь "Альтком" получил из бюджета почти 400 млн. грн. И так +- каждый месяц. А вы говорите - журналистов побили...Вон их сколько, а таких банкиров и подрядчиков единицы. Вот кого беречь надо.)", - с иронием резюмировал он.
Больше информации на портале Антикор: https://antikor.com.ua/articles/489336-boljshoe_stroiteljstvo_milliardy_aljtkoma_i_tislenko_pochemu_metsgeru_nichego_ne_budet_za_izbienie_hurnalistov
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06.10.2021 13:30 Ответить
скандал спецом сделан-чтобы уйти в отставку и по-тихому свалить в Лондон
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06.10.2021 13:41 Ответить
Стахова, что за *****????!
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06.10.2021 13:30 Ответить
Эта "сосна" явно специалист высококлассный и на должность жирную попала исключительно благодаря своей квалификации))
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06.10.2021 13:30 Ответить
Нікаво жи ні убілі!
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06.10.2021 13:30 Ответить
эта кобыла может смело ити на "юг" вмесете со всем остальным руководством и ИТ-отделом.
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06.10.2021 13:33 Ответить
Если бы фигурантов сразу арестовали и закрыли на зону (как положено по закону) - никакого скандала небыло бы.
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06.10.2021 13:34 Ответить
Член и этим всё сказано.
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06.10.2021 13:35 Ответить
тетка прикидывается членом...наблюдательного типа совета..
Советуется с Ермаком-как деньги мыть Не член а прачка
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06.10.2021 13:40 Ответить
Все играют какую-то роль. Зеля президента- она офигенного экономиста.
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06.10.2021 13:54 Ответить
Страхова ПНХ! Ублюдина.
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06.10.2021 13:40 Ответить
Из какого же подзаборья они все понаползали ?
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06.10.2021 13:53 Ответить
Еще б обратили внимание, на кадровые постановки, людей пачками увольняли и увольняют, ставят своих с Кривого Рога, которые дуб дубом. И этот случай замяли (тишина в СМИ была) довели:
----У Києві працівниця "Укрексімбанку" з 22-річним стажем після звільнення з посади наклала на себе руки, вистрибнувши з вікна. Жінку звали Світлана Подольська, у неї залишився 9-річний син.
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06.10.2021 13:54 Ответить
про таких можно сказать "наглость - второе счастье"
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06.10.2021 14:05 Ответить
І вони стають все більш нахабними! Нарваність, яку не зупинили вчасно суне все далі
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06.10.2021 14:39 Ответить







Oleksiy Goncharenko


@GoncharenkoUa

·
https://twitter.com/GoncharenkoUa/status/1445703255741194246 26 хв



Как различать слуг? Смотрите, на ком активы. Если на маме - значит, Гетманцев. А раз на жене, то однозначно Арахамия. А если на Шефире, значит Зеленский.
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06.10.2021 14:18 Ответить
https://ibigdan.livejournal.com/27368621.html Страшне горе сталося в очільника Нацбанку Кирила Шевченка

Нещодавно Кирило Шевченко за рахунок Нацбанку, а отже наших податків, розмістив у ліфтах будівлі НБУ рекламу свого особистого відеоблогу. Щоб всі ще раз побачили, який він професійний банкір. Наче мільйона замовних статей у ЗМІ було мало.

Але сталася така прикра історія. Невідомі добродії декілька днів тому змінили QR-код на плакаті з Кирилом. Просто заліпили наліпкою з іншим QR-кодом.

І замість неймовірно пізнавального відеоблогу Кирила Євгеновича Шевченка всі, хто сканував цей код у ліфті, уважно дивилися про нього наш фільм-розслідування «https://youtu.be/5l_KcSWlzBY Брудний КЕШ » на YouTube.

Там, у цьому фільмі, теж є Кирило Євгенович Шевченко, і його там багато, але трошки не в тому ключі, в якому йому хотілося б. Там про те, як наш сонцесяйний очільник Нацбанку в минулому вивів 40 мільйонів доларів вкладників Терра-Банку.

Невідомі зробили цей мужній вчинок. Зазіхнули на найдорожче, що є в Кирила Євгеновича Шевченка - його пихатість та самолюбство.

Ми також не знаємо, хто це. Але. Якщо зустрінемо цих людей у ліфті, передамо їм ваші подяки.

Ваші подяки кладіть https://sokyra.space/?p=tosscointoibigdan сюди .
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06.10.2021 14:28 Ответить
Це типу : курицю призначили наглядати за лисицею»
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06.10.2021 14:28 Ответить
5 членов наблюдательного совета Государственного экспортно-импортного банка за август получили по 0,4-0,5 млн гривен зарплаты.

Об этом свидетельствуют данные их деклараций, передают Українські Новини.

В частности, Оляна Гордиенко 1 сентября получила гонорары и другие выплаты в Укрэксимбанке на сумму 495,276 тыс. гривен, а 1 октября выплата составила 490,206 тыс. гривен.

В свою очередь Сергей Коновец 2 сентября получил 420,795 тыс. гривен, а Виктория Страхова - 382,541 тыс. гривен.
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06.10.2021 14:36 Ответить
"хайп дорожчий за справедливість" - це каміння в город Зєлі, а вона ж, бусінка, злопам"ятна "до синіх цяточок перед очима") і жартів зовсім не розуміє
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06.10.2021 14:56 Ответить
для повноти матеріалу необхідно ще публікувати інформацію про головну героїню - https://www.eximb.com/ua/bank/supervisory-board/sklad-naglyadovoyi-rady/viktoriya-strakhova.html представник держави (в наглядовій раді) від президента. призначена в липні 2019ого.
її коментарі свідчать про те, що спочатку було ухвалене рішення покривати цей злочин, як завжди клеючи дурня.
та щось пішло не так. хоча подивимось якою ще буде розв'язка.
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06.10.2021 15:13 Ответить
Що не коментар - то діагноз цих скотів.
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06.10.2021 16:37 Ответить
От і я кажу: жиди - скоти. Не євреї, а саме жиди. На відео з кабінету мецгера видно, як він сидить у своєму кабінеті - неначе назавжди там сидітиме. Дуже необачно обирати "нових ліц" з екологічно депресивних регіонів - із грязі та в князі до добра не призводить.
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06.10.2021 17:22 Ответить
Подивився відео з цим інцендетом, ну, ок, щось вони там намагалися вияснити, можна було їх просто послати. Але викручувати руки, щоб відібрати апаратуру та вилучити носії, це вже зашквар. І от вимоги звільнити і голову, і наглядову раду, ну, камон, так нікого не звільнять - кругова порука.
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06.10.2021 17:17 Ответить
 
 