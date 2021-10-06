Член набсовета "Укрэксимбанка" Страхова обвинила журналистов в раскручивании скандала: Хайп дороже справедливости
Член набсовета "Укрэксимбанка" Виктория Страхова после того, как инцидент с нападением на журналистов стал известен общественности, пыталась в комментариях в соцсетях оправдать действия руководства финучреждения, обвинив представителей СМИ в желании хайпануть.
Об этом сообщила на своей странице в соцсети Фейсбук основатель ОО "Культура против хамства" Юлия Никитина, информирует Цензор.НЕТ.
"Бооожечки. Это же просто наглядное пособие, а не кейс:) На скринах - комментарии Виктории Страховой, члена набсовета "Укрэксимбанка". Сказано после инцидента с журналистами Схем, но, конечно, до публикации видео. Обожаю такое. Когда использовать шаблонные популистские схемы "диалога с общественностью" человек уже научился, а справляться с последствиями раскрытия правды еще нет. Все это хайп, журналисты ненастоящие, а Наша Компания Не Лжет Никогда", - подчеркивает Никитина.
В стенах ВР начался сбор подписей народных депутатов за увольнение главы правления "Укрэксимбанка" Евгения Мецгера и членов набсовета данного финучреждения из-за инцидента, связанного с нападением на журналистов программы "Схемы" во время записи интервью в здании банка.
Об этом народный депутат "Голоса" Андрей Осадчук написал на своей странице в соцсети Фейсбук, информирует Цензор.НЕТ.
"Официально требуем немедленного увольнения председателя правления и членов наблюдательного совета "Укрэксимбанка", - написал Осадчук.
Отметим, что председатель правления "Укрэксимбанка" Евгений Мецгер написал заявление о сложении полномочий на период расследования. 6 октября наблюдательный совет государственного "Укрэксимбанка" на экстренном внеочередном заседании отстранил главу правления Евгения Мецгера на период расследования инцидента.
Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 4 октября журналисты "Схем" пришли на интервью к председателю правления государственного "Укрэксимбанка" Евгению Мецгеру. Ему не понравился один из вопросов, и - и у оператора силой забрали технику и удалили запись, а журналистов пытались не выпускать из кабинета. "Укрэксимбанк" теперь утверждает, что разговор с журналистами всего лишь прервали, да и то потому, что оказалось, что работники СМИ пытались завладеть банковской тайной. Сам Мецгер называет случившееся "провокацией". Дело о препятствовании работе журналистов расследует Офис генпрокурора, также случившееся рассмотрит комитет ВР по вопросам свободы слова.
Позднее "Схемы" смогли восстановить удаленное видео и показали кадры нападения.
Пожалуйста, подождите...
Согласно новому правописанию: член-киня.
Очевидно, через що тільник на грудях рвонула.
Учитывая шо она ещё штатный советник Зели и представитель в 3-хсторонней ТКГ на переговорах с гамадрилами - ето не много.
Квартир нема, машин нема, фирм нема, живёт на Героев Сталинграда на Оболони (прописана по крайней мере).
Большое строительство, миллиарды Альткома и Тисленко: почему Мецгеру ничего не будет за избиение журналистов
Большое строительство, миллиарды Альткома и Тисленко: почему Мецгеру ничего не будет за избиение журналистов
Большое строительство, миллиарды Альткома и Тисленко: почему Мецгеру ничего не будет за избиение журналистов
История между "Укрэксимбанком" и журналистами "Схем" обратила слишком много внимания на деятельность данного банка.
"Но, даже если бы Женя Мецгер лично избивал журналистов ногами, скорее всего, ему за это ничего не будет. Уж слишком много секретов этой власти и приближенного к ней бизнеса хранится в "Укрэксиме", под которыми стоят подписи Мецгера. Одна из них - это тайна кредитной линии под 1% годовых для строительной корпорпции "Альтком", Александра Тисленко", - подчеркивает журналист.
Он напоминает, что сегодня эта компания входит в пул основных подрядчиков "Большого строительства президента", осваивая миллиарды из бюджета.
"Да, вы не ослышались. Это тот самый "Альтком", который обслуживал все стройки Бориса Колесникова на "Евро-2021" и реконструировал НСК "Олимпийский". И это тот самый "Альтком", владельца которого Тисленко НАБУ обвиняет в даче взяток с 2017 по 2019 экс-главе "Укравтодора" Славомиру Новаку на сумму около 700 к$. Взятки, говорят, давались за продление конктракта по реконструкции трассы "Киев-Одесса", который "Альтком" не выполнял", - продолжает Плинский.
"Именно в тот период близкий друг Тисленко Килилл Шевченко, руководивший "Укргазбанком" (2015-2020), давал его компании банковские гарантии под его проекты. Шевченко и Тисленко очень близки много лет и банкир, как мог, помогал другу в тяжелые времена власти Порошенко, когда вкусными стройками занимались другие люди. Но все изменилось с назначением в 2020 году Кирилла Шевченко главой НБУ. Тогда же свое место в "Укрэксиме" получил и Женя Мецгер, который с 2016 по 2020 был заместителем Шевченко в "Укргазбанке" и так же не чужд "Альткому". Такой взлет друга Тисленко в НБУ не мог не отразиться на деятельности строительной корпорации. Именно с подачи Шевченко "Укрэксим" Мецгера открыл для "Альткома" невиданную по условиям кредитную линию под 1% годовых", - добавляет он.
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По словам журналиста, с помощью этого кредита Тисленко сумел войти в обойму избранных компаний "Большой стройки президента".
"Для понимания. Только за сентябрь "Альтком" получил из бюджета почти 400 млн. грн. И так +- каждый месяц. А вы говорите - журналистов побили...Вон их сколько, а таких банкиров и подрядчиков единицы. Вот кого беречь надо.)", - с иронием резюмировал он.
Больше информации на портале Антикор: https://antikor.com.ua/articles/489336-boljshoe_stroiteljstvo_milliardy_aljtkoma_i_tislenko_pochemu_metsgeru_nichego_ne_budet_za_izbienie_hurnalistov
Советуется с Ермаком-как деньги мыть Не член а прачка
----У Києві працівниця "Укрексімбанку" з 22-річним стажем після звільнення з посади наклала на себе руки, вистрибнувши з вікна. Жінку звали Світлана Подольська, у неї залишився 9-річний син.
Oleksiy Goncharenko
@GoncharenkoUa
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https://twitter.com/GoncharenkoUa/status/1445703255741194246 26 хв
Как различать слуг? Смотрите, на ком активы. Если на маме - значит, Гетманцев. А раз на жене, то однозначно Арахамия. А если на Шефире, значит Зеленский.
Нещодавно Кирило Шевченко за рахунок Нацбанку, а отже наших податків, розмістив у ліфтах будівлі НБУ рекламу свого особистого відеоблогу. Щоб всі ще раз побачили, який він професійний банкір. Наче мільйона замовних статей у ЗМІ було мало.
Але сталася така прикра історія. Невідомі добродії декілька днів тому змінили QR-код на плакаті з Кирилом. Просто заліпили наліпкою з іншим QR-кодом.
І замість неймовірно пізнавального відеоблогу Кирила Євгеновича Шевченка всі, хто сканував цей код у ліфті, уважно дивилися про нього наш фільм-розслідування «https://youtu.be/5l_KcSWlzBY Брудний КЕШ » на YouTube.
Там, у цьому фільмі, теж є Кирило Євгенович Шевченко, і його там багато, але трошки не в тому ключі, в якому йому хотілося б. Там про те, як наш сонцесяйний очільник Нацбанку в минулому вивів 40 мільйонів доларів вкладників Терра-Банку.
Невідомі зробили цей мужній вчинок. Зазіхнули на найдорожче, що є в Кирила Євгеновича Шевченка - його пихатість та самолюбство.
Ми також не знаємо, хто це. Але. Якщо зустрінемо цих людей у ліфті, передамо їм ваші подяки.
Ваші подяки кладіть https://sokyra.space/?p=tosscointoibigdan сюди .
Об этом свидетельствуют данные их деклараций, передают Українські Новини.
В частности, Оляна Гордиенко 1 сентября получила гонорары и другие выплаты в Укрэксимбанке на сумму 495,276 тыс. гривен, а 1 октября выплата составила 490,206 тыс. гривен.
В свою очередь Сергей Коновец 2 сентября получил 420,795 тыс. гривен, а Виктория Страхова - 382,541 тыс. гривен.
її коментарі свідчать про те, що спочатку було ухвалене рішення покривати цей злочин, як завжди клеючи дурня.
та щось пішло не так. хоча подивимось якою ще буде розв'язка.