В "красной" зоне карантина учебные заведения будут работать оффлайн при условии, что 100% работников прошли полный курс вакцинации, - Шмыгаль

Детские сады и 1-4 классы школы продолжат работать в очном формате.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в Telegram, передет Цензор.НЕТ.

"В "красной" зоне карантина учебные заведения будут работать оффлайн, только если 100% работников прошли полный курс вакцинации. Детские сады и 1-4 классы школы продолжат работать в обычном, очном формате", - говорится в сообщении.

По словам Шмыгаля, по состоянию на начало этой недели почти 81% работников школ привит по крайней мере одной дозой.

"Это позволяет большинству таких учебных заведений работать в обычном режиме в "желтой" зоне. Мы благодарны украинским педагогам за такое ответственное отношение к безопасности образовательного пространства и безопасности всей страны", - подытожил премьер.

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