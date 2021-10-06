В "красной" зоне карантина учебные заведения будут работать оффлайн при условии, что 100% работников прошли полный курс вакцинации, - Шмыгаль
Детские сады и 1-4 классы школы продолжат работать в очном формате.
Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в Telegram, передет Цензор.НЕТ.
"В "красной" зоне карантина учебные заведения будут работать оффлайн, только если 100% работников прошли полный курс вакцинации. Детские сады и 1-4 классы школы продолжат работать в обычном, очном формате", - говорится в сообщении.
По словам Шмыгаля, по состоянию на начало этой недели почти 81% работников школ привит по крайней мере одной дозой.
"Это позволяет большинству таких учебных заведений работать в обычном режиме в "желтой" зоне. Мы благодарны украинским педагогам за такое ответственное отношение к безопасности образовательного пространства и безопасности всей страны", - подытожил премьер.
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А насчет заставляет, это не есть правда. Выбор есть всегда. Либо вакцина и работа, либо нет вакцины и свободен, как птичка в полете. Это дело добровольное.
если брать во внимание с какой скоростью у нас стали получать противопоказания ( а на сегодня это не криминал), то привитых на 100% нигде нет, а заначит слугиурода как всегдя издят .
Медики зазначають, що новий штам вражає не лише дорослих, а й дітей. Хворіють навіть новонароджені діти, яких матері були інфіковані коронавірусом.
Заступниця головного лікаря з медичної частини "Охматдиту" Олена Березовська назвала основні симптоми, які спостерігають у дітей. Мовиться про:
підвищення температури тіла до 39 градусів;
шлунково-кишкові розлади;
розлади дихання;
синдром інтоксикації.
Вона зазначила, що діти, які зараз лікуються від коронавірусу у львівському "Охматдиті", переважно мають стан наближений до середньої важкості. Дехто дихає киснем через маску.
Вакцинованi вчитeлi - якийсь захист для дiтeй. а 1-4 клас вдома нe навчиш. самостiйно вдома навчатися можуть лишe старшi класи.
Мон подбав про вчитeлiв хоча вони i нe дужe хотiлiи схожe. хоча орали в минулому роцi що про них нiхто нe дбає бо нe пускали на онлайн роботу. масок нe видають усe за свiй рахунок. Очна робота - кидання вчитeлiв на призволящє. уколотись щоб нe здохнуть i ходити у клас очно викладати - цe тeж примус виходить.