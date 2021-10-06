Минимальная пенсия с 1 декабря вырастет до 2,6 тыс. грн: Кабмин увеличил расходы Пенсионного фонда на более чем 18 млрд грн, - Шмыгаль

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что с 1 декабря минимальная пенсия в Украине вырастет до 2600 гривен. Правительство увеличило доходную и расходную части Пенсионного фонда Украины на более чем 18 миллиардов гривен.

Об этом заявил премьер-министр на заседании Кабмина, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

По его словам, повышение произойдет в связи с ростом минимальной заработной платы до 6500 грн.

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"Минимальная пенсия в Украине вырастет до 2600 гривен", - сообщил Шмигаль.

Такая пенсия будет для украинцев, у которых стаж 35 лет.