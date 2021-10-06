РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9322 посетителя онлайн
Новости
4 738 23
Кабмин (13507) Пенсионный фонд (432) пенсия (2143) минимальная зарплата (195) Шмыгаль Денис (2596)

Минимальная пенсия с 1 декабря вырастет до 2,6 тыс. грн: Кабмин увеличил расходы Пенсионного фонда на более чем 18 млрд грн, - Шмыгаль

Минимальная пенсия с 1 декабря вырастет до 2,6 тыс. грн: Кабмин увеличил расходы Пенсионного фонда на более чем 18 млрд грн, - Шмыгаль

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что с 1 декабря минимальная пенсия в Украине вырастет до 2600 гривен. Правительство увеличило доходную и расходную части Пенсионного фонда Украины на более чем 18 миллиардов гривен.

Об этом заявил премьер-министр на заседании Кабмина, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

По его словам, повышение произойдет в связи с ростом минимальной заработной платы до 6500 грн.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": С 1 октября пенсионеры в возрасте 75-80 лет ежемесячно будут получать до 400 грн доплаты

"Минимальная пенсия в Украине вырастет до 2600 гривен", - сообщил Шмигаль.

Такая пенсия будет для украинцев, у которых стаж 35 лет.

Автор: 
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+12
А почему бы шмыгалю с зеленским не пожить месяц на 2.6 тыс грн
показать весь комментарий
06.10.2021 14:00
+10
Уряд багато чого увєлічіл, окрім прибуткової частини.
показать весь комментарий
06.10.2021 13:56
+10
Цього року суддям підняли пенсію на 10 тисяч, а військовим - на 67 грн
Наразі середня пенсія колишнього судді досягає 77,3 тис. грн, військового - 5,65 тис. грн
показать весь комментарий
06.10.2021 14:00
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Уряд багато чого увєлічіл, окрім прибуткової частини.
показать весь комментарий
06.10.2021 13:56 Ответить
торгуватимуть надрами, доступом, суверенітетом...

...До нас не йдуть косяками крупні інвестори з мільярдними вкладеннями (для цього потрібна та ж ліберальна економіка і незалежні суди - або достатньо велика маржа, що виправдала би ризик вкладень без цих умов). Ми не можемо розраховувати на ренту від продажу вуглеводнів чи будь-яких копалин. Нам не вдасться стати державою паразитарного типу, як невелика 10-мільйонна Білорусь.

То за рахунок яких саме резервів президентська команда розраховує йти шляхом утвердження авторитаризму? Адже це реально дороге задоволення - тримати під жорстким контролем чималу державу. - https://gazeta.ua/blog/55869/zevlada-haknula-verhovnu-radu-naslidki-budut-masshtabni
показать весь комментарий
06.10.2021 14:25 Ответить
Чому не відбувається індексація пенсій?
показать весь комментарий
06.10.2021 14:00 Ответить
Дєнєг нєт. Всі пішли на велике будівництво, тобто в офшор
показать весь комментарий
06.10.2021 14:01 Ответить
А почему бы шмыгалю с зеленским не пожить месяц на 2.6 тыс грн
показать весь комментарий
06.10.2021 14:00 Ответить
они благородно оставили это право нам)
показать весь комментарий
06.10.2021 14:01 Ответить
Цього року суддям підняли пенсію на 10 тисяч, а військовим - на 67 грн
Наразі середня пенсія колишнього судді досягає 77,3 тис. грн, військового - 5,65 тис. грн
показать весь комментарий
06.10.2021 14:00 Ответить
Весь прикол, что отменить высокие пенсии нельзя. Но почему бы на пенсии от 20тыс не сделать налог 50%?
показать весь комментарий
06.10.2021 14:03 Ответить
Минимальная стоимость "полвареника" с 1 декабря вырастет : Кабмин увеличил жопу Пенсионного фонда на более чем 18 млрд грн, - Шмыгаль Источник:
показать весь комментарий
06.10.2021 14:01 Ответить
У скільки разів збільшиться інфляція?
показать весь комментарий
06.10.2021 14:02 Ответить
з 1 грудня зростуть пенсійні виплати у зв'язку із збільшенням прожиткового мінімуму. У результаті збільшення мінімальної заробітної плати до 6 500
показать весь комментарий
06.10.2021 14:03 Ответить
Верю ... в е р ю ю ю

Гендиректор ликвидируемого "Укроборонпрома" Гусев поднял себе зарплату до 474 тыс. грн Источник:
показать весь комментарий
06.10.2021 14:04 Ответить
Инфляция сожрет это и не подавиться, но клоунаду перед бабулями надо регулярно устраивать, ведь они последний твердый оплот "молодого и честного Володи".
показать весь комментарий
06.10.2021 14:29 Ответить
Хаха, минимальная пенсия, но только для тех у кого стаж 35 лет.
показать весь комментарий
06.10.2021 14:40 Ответить
процент гробовых для пенсионеров у кого стаж 35 лет немножко увеличился
показать весь комментарий
06.10.2021 14:43 Ответить
Тільки ж недавно заморозили зростання мінімальних зарплат ......Страна чудес....
показать весь комментарий
06.10.2021 15:13 Ответить
Короче у всех кто пахал и кто так себе работал у всех будет минимальная пенсия .. уравняли..
показать весь комментарий
06.10.2021 15:17 Ответить
Повина індексація бути, а так люди які мають стаж 35-40 років і отримують пенсію 2500 -3000 гривень .зрівняются з тими хто пропрацював 15 років і отримує мінімалку.
показать весь комментарий
06.10.2021 15:18 Ответить
Минимальная пенсия в 2600 грн. для украинцев, у которых стаж 35 лет... Вы только вдумайтесь, - какую херню городит это шмыгалястое чувырло. Ну ладно, а что этот сраный клоун готовит тем, у кого сейчас пенсия 2600? Ну где таких долбодятлов выращивают? И это Ч.М.О. рулит исполнительной властью страны...
показать весь комментарий
06.10.2021 15:27 Ответить
Зеля после каждого крупного своего зашквара вопрос о поднятии пенсии поднимает, а потом забывает. Мне после 2013 года 5 раз пенсию повышали, но на рубеж той пенсии что была в 2013 году так и не вышли. Очевидно пенсия тогда была на пике фин. возможностей Украины.
показать весь комментарий
06.10.2021 15:45 Ответить
Семимильними кроками йдемо до зрівнялівки 90-х років. Робочий стаж уже не буде відігравати ні якої ролі при призначенні пенсійних виплат,. За ііндексацію пенсій панунцьо шмаркаль-ні чичирк. Базарний діяч шукає собі дешевого популізму. Дурне,мля...
показать весь комментарий
06.10.2021 16:23 Ответить
Кабмин Увеличит? А деньги на это Кабмин напечатает???
показать весь комментарий
06.10.2021 17:13 Ответить
От якби таку пенсію платили всім членам кабміну та верховної зради...
показать весь комментарий
06.10.2021 17:14 Ответить
 
 