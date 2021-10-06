Минимальная пенсия с 1 декабря вырастет до 2,6 тыс. грн: Кабмин увеличил расходы Пенсионного фонда на более чем 18 млрд грн, - Шмыгаль
Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что с 1 декабря минимальная пенсия в Украине вырастет до 2600 гривен. Правительство увеличило доходную и расходную части Пенсионного фонда Украины на более чем 18 миллиардов гривен.
Об этом заявил премьер-министр на заседании Кабмина, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
По его словам, повышение произойдет в связи с ростом минимальной заработной платы до 6500 грн.
"Минимальная пенсия в Украине вырастет до 2600 гривен", - сообщил Шмигаль.
Такая пенсия будет для украинцев, у которых стаж 35 лет.
Топ комментарии
+12 Super Gut
показать весь комментарий06.10.2021 14:00
+10 Ksenia VB
показать весь комментарий06.10.2021 13:56
+10 хужє не будєт
показать весь комментарий06.10.2021 14:00
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...До нас не йдуть косяками крупні інвестори з мільярдними вкладеннями (для цього потрібна та ж ліберальна економіка і незалежні суди - або достатньо велика маржа, що виправдала би ризик вкладень без цих умов). Ми не можемо розраховувати на ренту від продажу вуглеводнів чи будь-яких копалин. Нам не вдасться стати державою паразитарного типу, як невелика 10-мільйонна Білорусь.
То за рахунок яких саме резервів президентська команда розраховує йти шляхом утвердження авторитаризму? Адже це реально дороге задоволення - тримати під жорстким контролем чималу державу. - https://gazeta.ua/blog/55869/zevlada-haknula-verhovnu-radu-naslidki-budut-masshtabni
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