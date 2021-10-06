Разработали новый способ построения молекул: Нобелевскую премию по химии присудили ученым Бенджамину Листу и Дэвиду Макмиллану
Лауреатами Нобелевской премии по химии в 2021 году стали Бенджамин Лист (Германия) и Дэвид Макмиллан (США). Премия присуждена за развитие асимметрического органокатализа.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс.
Денежную премию в размере 10 млн шведских крон (более $1,14 млн) поровну разделят между двумя лауреатами.
Считалось, что существует всего два типа катализаторов: металлы и ферменты. Независимо друг от друга Лист и Макмиллан разработали новый способ построения молекул – асимметричный органокатализ, основанный на малых органических молекулах. На его основе ведутся исследования новых фармацевтических препаратов, кроме того, он помогает сделать химию более экологичной, говорится в пресс-релизе Нобелевского комитета.
"Органокатализ развивается с поразительной скоростью. Используя такие реакции, исследователи могут теперь более эффективно создавать что угодно, начиная от новых фармацевтических препаратов до молекул, которые могут поглощать свет в солнечных батареях", - отмечается в нем.
Лист родился в 1968 году в немецком Франкфурте-на-Майне, в 1997 году получил докторскую степень в Университете Гете во Франкфурте. В настоящее время он является главой одного из научных институтов, входящих в Общество научных исследований имени Макса Планка, в городе Мюльхайм-на-Руре в Германии.
Макмиллан родился в 1968 году в шотландском городе Беллзхилл. Позже он переехал в США. В 1996 году получил докторскую степень в Калифорнийском университете в Ирвайне. Сейчас он – профессор Принстонского университета.
В последние годы Нобелевской премией по химии награждали за открытия на стыке с биологией. В 2020 году награду получили Эммануэль Шарпантье (Институт инфекционной биологии Общества Макса Планка) и Дженнифер Дудна (Калифорнийский университет в Беркли) "за развитие метода редактирования генома". В 2018 году победителями стали Фрэнсис Арнольд за направленную эволюцию ферментов, а также Джордж Смит и сэр Грегори Винтер за фаговый дисплей пептидов и антител.
Ранее 4 октября объявили лауреатов Нобелевской премии по медицине и физиологии. Победителями стали исследователи из США Дэвид Джулиус и Ардем Патапутян. Им присудили премию за открытие рецепторов температуры и осязания.
5 октября стали известны лауреаты по физике. Награды удостоились Джорджио Паризи, Клаус Хассельман и Сюкуро Манабе за "новаторский вклад в наше понимание сложных физических систем".
7 октября станет известен новый лауреат Нобелевской премии по литературе.
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а вяликая какцапия по прежнему- убийц, уродов и дегенератов.
Непорядок это…
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Все климатические изменения строго, буква в букву, слово в слово, под микроскопом БУКВАЛЬНО подвержены законам....манускрипта Войнича. И не сколько его, а модам(читайте типам гравитационных волн!!! - это ОЧЕНЬ важно), которые и делают изменения на планете. Внимание благодаря модам вы,...извне, ...можете ..любую, абсолютно любую планету или разогреть или остудить до ледникового периода. Это все извне. Расписана дорожная карта, схема, маршрут, все взаимосвязи, фсьо...что нужно для понимания физики климата.
Вооооот теперь пусть оные гаспада и разбираются как ихняя модель стыкуется с этой динамикой.
А вот Шнобелевка по вас прямо-таки рыдает.
Але скажіть будь ласка, якою абеткою ви читали факти Войніча?
Нічого особистого. Лише цікавість.