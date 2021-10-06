Разработали новый способ построения молекул: Нобелевскую премию по химии присудили ученым Бенджамину Листу и Дэвиду Макмиллану

Лауреатами Нобелевской премии по химии в 2021 году стали Бенджамин Лист (Германия) и Дэвид Макмиллан (США). Премия присуждена за развитие асимметрического органокатализа.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс.

Денежную премию в размере 10 млн шведских крон (более $1,14 млн) поровну разделят между двумя лауреатами.

Считалось, что существует всего два типа катализаторов: металлы и ферменты. Независимо друг от друга Лист и Макмиллан разработали новый способ построения молекул – асимметричный органокатализ, основанный на малых органических молекулах. На его основе ведутся исследования новых фармацевтических препаратов, кроме того, он помогает сделать химию более экологичной, говорится в пресс-релизе Нобелевского комитета.

"Органокатализ развивается с поразительной скоростью. Используя такие реакции, исследователи могут теперь более эффективно создавать что угодно, начиная от новых фармацевтических препаратов до молекул, которые могут поглощать свет в солнечных батареях", - отмечается в нем.

Лист родился в 1968 году в немецком Франкфурте-на-Майне, в 1997 году получил докторскую степень в Университете Гете во Франкфурте. В настоящее время он является главой одного из научных институтов, входящих в Общество научных исследований имени Макса Планка, в городе Мюльхайм-на-Руре в Германии.

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Макмиллан родился в 1968 году в шотландском городе Беллзхилл. Позже он переехал в США. В 1996 году получил докторскую степень в Калифорнийском университете в Ирвайне. Сейчас он – профессор Принстонского университета.

В последние годы Нобелевской премией по химии награждали за открытия на стыке с биологией. В 2020 году награду получили Эммануэль Шарпантье (Институт инфекционной биологии Общества Макса Планка) и Дженнифер Дудна (Калифорнийский университет в Беркли) "за развитие метода редактирования генома". В 2018 году победителями стали Фрэнсис Арнольд за направленную эволюцию ферментов, а также Джордж Смит и сэр Грегори Винтер за фаговый дисплей пептидов и антител.

Ранее 4 октября объявили лауреатов Нобелевской премии по медицине и физиологии. Победителями стали исследователи из США Дэвид Джулиус и Ардем Патапутян. Им присудили премию за открытие рецепторов температуры и осязания.

5 октября стали известны лауреаты по физике. Награды удостоились Джорджио Паризи, Клаус Хассельман и Сюкуро Манабе за "новаторский вклад в наше понимание сложных физических систем".

7 октября станет известен новый лауреат Нобелевской премии по литературе.