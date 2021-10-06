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контрабанда (2383) МИД (6810) наркотики (2099) Франция (3354) Николенко Олег (301)

Судно с наркотиками задержали во Франции, среди членов экипажа есть украинец, - спикер МИД Николенко

Судно с наркотиками задержали во Франции, среди членов экипажа есть украинец, - спикер МИД Николенко

Во Франции задержали экипаж судна M/V TRUDY по подозрению в контрабанде наркотических веществ, в их числе - один гражданин Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс, об этом сообщил спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.

"4 октября правоохранительные органы Франции задержали возле города Дюнкерк экипаж судна M/V TRUDY по подозрению в контрабанде наркотических веществ. Среди членов экипажа - один гражданин Украины", - сказал Николенко.

По его словам, посольство Украины во Франции уже занимается этим делом, предоставляет консульскую и правовую помощь.

"Наш гражданин обеспечен адвокатом и переводчиком. Консулы контактируют с французскими правоохранителями для выяснения всех обстоятельств", - добавил спикер МИД.

Как сообщали СМИ, французская таможня перехватила грузовое судно с кокаином на борту, которое направлялось из Бразилии в направлении Антверпена.\

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По данным RFI инцидент произошел 1 октября. Судно, которое проходило в районе северного берега Франции, перенаправили в порт Дюнкерка, где на его борту обнаружили более тонны кокаина.

Экипаж судна составляли около 20 человек, среди которых - граждане РФ, Филиппин, Египта и Эфиопии. AFP отмечает, что там были и граждане Украины, капитан - гражданин Румынии. Всех задержали.

По итогам трехдневного содержания под стражей экипаж направили к судебным следователям в Париж. Следствие ведет специальный орган по борьбе с организованной преступностью.

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Сообщается, что 1127 кг наркотика были спрятаны в трюме судна Trudy, следовавшего под флагом Либерии. Стоимость груза оценивается в десятки миллионов евро.

Судно останется в порту Дюнкерка крайней мере до четверга.
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Топ комментарии
+7
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06.10.2021 14:14
+3
Унюханий наркоман.
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06.10.2021 14:17
+1
зеля любит наркотики...отмажет скотину)
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06.10.2021 14:18
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06.10.2021 14:14 Ответить
Унюханий наркоман.
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06.10.2021 14:17 Ответить
Янелох в траурі,без дози остався.
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06.10.2021 14:37 Ответить
зеля любит наркотики...отмажет скотину)
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06.10.2021 14:18 Ответить
кулеба должен срочно заявить протест!
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06.10.2021 14:23 Ответить
ну этот украинец виновен так же,как сантехник в ресторане за плохое качество беф строганова.
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06.10.2021 14:42 Ответить
Дыбылизм в журналистике...
Один из членов экипажа провозил наркотики и одни из членов экипажа был украинцем - это блин не значит, что украинец и провозил. Похоже филологи не знакомы с логикой!
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06.10.2021 15:10 Ответить
"наркотики были спрятаны в трюме"

Это значит тонна наркоты была просто погружена в предыдущем порту среди другого груза! Судно Trudy это же балкер дедвейтом 30 тысяч тонн!
И очень даже может быть, что ни один моряк здесь ни при чем, это дело могут провернуть только в стивидорных компаниях, которые грузили и должны были разгружать судно!
Такой балкер разгружают специальнымм портовым оборудованием, матросы только открывают трюма.
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06.10.2021 16:29 Ответить
100% наркокартель создал подставную фирму, которая купила 20 тыс.тонн любого навалочного груза и зафрахтовала этот нещасный балкерок, чтобы при погрузке скинуть в трюм мешки с нарк@той. Ночью , во время грузовых операций ,отвлекли старпома на момент и дело сделано. И этот же картель же был грузополучателями, тоже через подставную фирму.
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06.10.2021 16:58 Ответить
Почему подозрение пало именно на это судно? Не экипаж ли стуканул?
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06.10.2021 17:11 Ответить
Это невозможно в принципе , при современных грузоперевозках члены экипажей судов занимаются только своей работой. Их присылает на работу крюинговая компания, а не гангстеры.
Без сименс бука, морского диплома, лицензий и кучи сертификатов даже гангстер не может выйти в рейс на таком судне.
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06.10.2021 19:39 Ответить
это был агар-агар. в конфетах используется.
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07.10.2021 06:05 Ответить
 
 