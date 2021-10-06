Судно с наркотиками задержали во Франции, среди членов экипажа есть украинец, - спикер МИД Николенко

Во Франции задержали экипаж судна M/V TRUDY по подозрению в контрабанде наркотических веществ, в их числе - один гражданин Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс, об этом сообщил спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.

"4 октября правоохранительные органы Франции задержали возле города Дюнкерк экипаж судна M/V TRUDY по подозрению в контрабанде наркотических веществ. Среди членов экипажа - один гражданин Украины", - сказал Николенко.

По его словам, посольство Украины во Франции уже занимается этим делом, предоставляет консульскую и правовую помощь.

"Наш гражданин обеспечен адвокатом и переводчиком. Консулы контактируют с французскими правоохранителями для выяснения всех обстоятельств", - добавил спикер МИД.

Как сообщали СМИ, французская таможня перехватила грузовое судно с кокаином на борту, которое направлялось из Бразилии в направлении Антверпена.\

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По данным RFI инцидент произошел 1 октября. Судно, которое проходило в районе северного берега Франции, перенаправили в порт Дюнкерка, где на его борту обнаружили более тонны кокаина.

Экипаж судна составляли около 20 человек, среди которых - граждане РФ, Филиппин, Египта и Эфиопии. AFP отмечает, что там были и граждане Украины, капитан - гражданин Румынии. Всех задержали.

По итогам трехдневного содержания под стражей экипаж направили к судебным следователям в Париж. Следствие ведет специальный орган по борьбе с организованной преступностью.

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Сообщается, что 1127 кг наркотика были спрятаны в трюме судна Trudy, следовавшего под флагом Либерии. Стоимость груза оценивается в десятки миллионов евро.

Судно останется в порту Дюнкерка крайней мере до четверга.