К концу 2021 года в Украине может быть от 68 до 92 тысяч умерших от COVID-19, - KSE

До конца текущего года в Украине может быть от 68 тыс. умерших от COVID-19.

Об этом сегодня во время онлайн-брифинга сказал руководитель Центра экономики здравоохранения KSE Юрий Ганиченко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Он еще раз напомнил, что КSE спрогнозировала такие сценарии развития COVID-19: "зеленый" (оптимистический), "желтый" (средний) и "черный" (пессимистический).

"На текущий квартал мы ожидаем иметь больше смертей, чем в любом квартале до этого. Это вызвано тем, что сейчас "Дельта"- вариант более агрессивный...По состоянию на конец 2021 года, по оценкам KSE, мы можем иметь от 68 тыс. умерших при оптимистическом сценарии и до 92 тыс. умерших при пессимистическом сценарии" , - сказал он.

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По данным Минздрава, на 6 октября с начала пандемии в Украине зафиксировано 57 526 летальных случаев.