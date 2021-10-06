К концу 2021 года в Украине может быть от 68 до 92 тысяч умерших от COVID-19, - KSE
До конца текущего года в Украине может быть от 68 тыс. умерших от COVID-19.
Об этом сегодня во время онлайн-брифинга сказал руководитель Центра экономики здравоохранения KSE Юрий Ганиченко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
Он еще раз напомнил, что КSE спрогнозировала такие сценарии развития COVID-19: "зеленый" (оптимистический), "желтый" (средний) и "черный" (пессимистический).
"На текущий квартал мы ожидаем иметь больше смертей, чем в любом квартале до этого. Это вызвано тем, что сейчас "Дельта"- вариант более агрессивный...По состоянию на конец 2021 года, по оценкам KSE, мы можем иметь от 68 тыс. умерших при оптимистическом сценарии и до 92 тыс. умерших при пессимистическом сценарии" , - сказал он.
По данным Минздрава, на 6 октября с начала пандемии в Украине зафиксировано 57 526 летальных случаев.
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Поки безмозкла зєбуретка закатувала в асфальт гроші Нафтогазу, газ весною можна було закупити по 400 $ і ,можливо , заробити зараз, при ціні в 1900 $, на продажу надлишків.
Але ніт.
Ця зима стане для нас незабутньою.