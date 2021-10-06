РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9498 посетителей онлайн
Новости Коронавирус и карантин
1 989 19
карантин (16728) смертность (268) смерть (9178) COVID-19 (18606) коронавирус (17040)

К концу 2021 года в Украине может быть от 68 до 92 тысяч умерших от COVID-19, - KSE

К концу 2021 года в Украине может быть от 68 до 92 тысяч умерших от COVID-19, - KSE

До конца текущего года в Украине может быть от 68 тыс. умерших от COVID-19.

Об этом сегодня во время онлайн-брифинга сказал руководитель Центра экономики здравоохранения KSE Юрий Ганиченко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Он еще раз напомнил, что КSE спрогнозировала такие сценарии развития COVID-19: "зеленый" (оптимистический), "желтый" (средний) и "черный" (пессимистический).

"На текущий квартал мы ожидаем иметь больше смертей, чем в любом квартале до этого. Это вызвано тем, что сейчас "Дельта"- вариант более агрессивный...По состоянию на конец 2021 года, по оценкам KSE, мы можем иметь от 68 тыс. умерших при оптимистическом сценарии и до 92 тыс. умерших при пессимистическом сценарии" , - сказал он.

Читайте также: В ближайшие дни несколько областей могут попасть в "красную" зону карантина, - Шмыгаль

По данным Минздрава, на 6 октября с начала пандемии в Украине зафиксировано 57 526 летальных случаев.

Автор: 
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+5
Вакцинация помогает вакцинированным.

показать весь комментарий
06.10.2021 14:45
+2
слава великому победителю ковида вовеке зеленскому и его борьбе -)))
показать весь комментарий
06.10.2021 14:40
+2
ЗЕленский - сеньор-ковидомор
показать весь комментарий
06.10.2021 14:42
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
слава великому победителю ковида вовеке зеленскому и его борьбе -)))
показать весь комментарий
06.10.2021 14:40 Ответить
ЗЕленский - сеньор-ковидомор
показать весь комментарий
06.10.2021 14:42 Ответить
чим більше антивакцинаторного брєда з паРаши, тим більше смертей...вбивати можна не лише зброєю, а й пропагандою і цінами на сировину
показать весь комментарий
06.10.2021 14:44 Ответить
Я два тижні тому перехворів в легкій формі. Була короткочасна втрата нюху: 2 доби, нежить (лило з носа як з відра), температура 37.2-37.4, трохі ломило кістки. Загалом якщо б не шмарклі, то я б і не "помітив" той вірус. Але колотись не збираюсь, принаймні пів року точно
показать весь комментарий
06.10.2021 14:48 Ответить
до чого ця принциповість???? я теж перехворів в легкій формі, але зробив вакцину і не жалкую...не розумію причин для того щоб допомогти країни скоріше вийти з цього ковідного мороку...
показать весь комментарий
06.10.2021 14:54 Ответить
А від вакцини кращий імунітет ніж природній?
показать весь комментарий
06.10.2021 15:26 Ответить
так! у мене антитіла зникли вже за два з половиною місяця після хвороби, а при вакцінації тримаються до року
показать весь комментарий
06.10.2021 20:09 Ответить
твоя маячня нікого не цікавить
показать весь комментарий
06.10.2021 15:42 Ответить
а твоя тім паче
показать весь комментарий
06.10.2021 15:44 Ответить
Так, а як же вакцинація?. Говорили - допомагає.. Чи вже ні?.
показать весь комментарий
06.10.2021 14:44 Ответить
Вакцинация помогает вакцинированным.

показать весь комментарий
06.10.2021 14:45 Ответить
Погоду на завтра, узнаем послезавтра. Грош цена всем прогнозам.
показать весь комментарий
06.10.2021 14:47 Ответить
свічка@svecha62



Поки безмозкла зєбуретка закатувала в асфальт гроші Нафтогазу, газ весною можна було закупити по 400 $ і ,можливо , заробити зараз, при ціні в 1900 $, на продажу надлишків.
Але ніт.
Ця зима стане для нас незабутньою.
показать весь комментарий
06.10.2021 14:47 Ответить
Учитывая, что 60 тыс. уже умерло, то "от 8 тыс. до 32 тыс." до конца года - как-то уж очень расплывчато...
показать весь комментарий
06.10.2021 14:48 Ответить
Гроші з ковідного фонду забирали на будівництво доріг, та тепер треба померлих під асфальт закатувати, місця на кладовищах звільняти та кістками шляхи укріпляти
показать весь комментарий
06.10.2021 14:49 Ответить
" зеленые соросятники" правящие экономикой страны в курсе сколько от их экономических "достижений" должно уйти в мир инной украинского народу
показать весь комментарий
06.10.2021 14:54 Ответить
тобто за два роки від початку смертельного вірусу померло 57 тис., а ось за наступні декілька місяців вже помер до 90 тис.??? сумніваюсь!
показать весь комментарий
06.10.2021 14:55 Ответить
Головне щоб цифра виглядала лячно.
показать весь комментарий
06.10.2021 18:50 Ответить
может быть, а может не быть - вот и весь прогноз
показать весь комментарий
06.10.2021 14:55 Ответить
 
 