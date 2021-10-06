Франция может предоставить Украине дополнительно 1 млрд евро инвестиций на инфраструктуру, - Кубраков

Франция может потенциально предоставить Украине еще 1 млрд евро инвестиций на строительство.

Об этом заявил министр инфраструктуры Александр Кубраков, информирует Цензор.НЕТ.

"В 2021 году Украина и Франция подписали Рамочное соглашение общей стоимостью 1,3 миллиарда евро. Новые направления, которые мы представили на днях, потенциально добавят еще миллиард инвестиций", - подчеркнул глава министерства.

Так, Мининфраструктуры уже начало сотрудничество с французской консалтинговой компанией Aerogestion по оптимальной модели создания национального авиаперевозчика. Результаты представят до конца года. Также изучают возможность сотрудничества ГП "Антонов" и AirBus для грузовых перевозок и пожарных самолетов.

Кубраков напомнил, что по программе президента "Большая стройка" за два года обновят основную сеть дорог, привлекая частные инвестиции и международных партнеров. В частности, в Париже презентовали проект строительства новой дороги Краковец - Львов - Броды - Ривне.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В порту Черноморска построят новый пирс для приема крупнотоннажных судов, - Кубраков

"О первой секции этой дороги на маршруте Львов - Краковец говорят уже более 10 лет, попытки концессионного конкурса в 2016 году не имели успеха. Сейчас ситуация существенно изменилась - вырос трафик, Украина научилась быстро и качественно строить дороги и, в конце концов, в проект вошла компания с частной инициативой. К концу года завершается разработка ТЭО, и уже в следующем ожидаем конкурс и старт проекта", - заявил министр.

Украина и Франция будут сотрудничать и в области железнодорожного транспорта. Укрзализныця и Alstom готовятся финализировать контракт.

"Это приближает нас к главной цели - обновлению поездов УЗ, быстрым и комфортным путешествиям по железной дороге. Для нас важно сохранить оговоренный объем локализации производства и доступное финансирование", - подчеркнул Кубраков.

Напомним, по программе президента Владимира Зеленского "Большая стройка" за 2021 год будет построено и отремонтировано 6 500 км дорог и 245 мостов.

Также читайте: Весной 2022 года стартует строительство областной больницы третьего уровня в Северодонецке, - ОГА





