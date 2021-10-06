Франция может предоставить Украине дополнительно 1 млрд евро инвестиций на инфраструктуру, - Кубраков
Франция может потенциально предоставить Украине еще 1 млрд евро инвестиций на строительство.
Об этом заявил министр инфраструктуры Александр Кубраков, информирует Цензор.НЕТ.
"В 2021 году Украина и Франция подписали Рамочное соглашение общей стоимостью 1,3 миллиарда евро. Новые направления, которые мы представили на днях, потенциально добавят еще миллиард инвестиций", - подчеркнул глава министерства.
Так, Мининфраструктуры уже начало сотрудничество с французской консалтинговой компанией Aerogestion по оптимальной модели создания национального авиаперевозчика. Результаты представят до конца года. Также изучают возможность сотрудничества ГП "Антонов" и AirBus для грузовых перевозок и пожарных самолетов.
Кубраков напомнил, что по программе президента "Большая стройка" за два года обновят основную сеть дорог, привлекая частные инвестиции и международных партнеров. В частности, в Париже презентовали проект строительства новой дороги Краковец - Львов - Броды - Ривне.
"О первой секции этой дороги на маршруте Львов - Краковец говорят уже более 10 лет, попытки концессионного конкурса в 2016 году не имели успеха. Сейчас ситуация существенно изменилась - вырос трафик, Украина научилась быстро и качественно строить дороги и, в конце концов, в проект вошла компания с частной инициативой. К концу года завершается разработка ТЭО, и уже в следующем ожидаем конкурс и старт проекта", - заявил министр.
Украина и Франция будут сотрудничать и в области железнодорожного транспорта. Укрзализныця и Alstom готовятся финализировать контракт.
"Это приближает нас к главной цели - обновлению поездов УЗ, быстрым и комфортным путешествиям по железной дороге. Для нас важно сохранить оговоренный объем локализации производства и доступное финансирование", - подчеркнул Кубраков.
Напомним, по программе президента Владимира Зеленского "Большая стройка" за 2021 год будет построено и отремонтировано 6 500 км дорог и 245 мостов.
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Petrusha Che@chaes86
Діма чітко відпрацьовує многоходовку.
При комусь іншому він просто лишився б Ніким, а при ЗЕбілу він знав, що наперсточника обведе.
Тепер головний опозиціонер і далі - кандидат.
Обдурений нарід зробить з нього месію...
И Франция занервничала. Уже предлагает Зеленскому миллиард евро "на инфраструктуру" (распил).
ЛУЧШЕ БЫ ГНАЛИ ДОРОГУ Краковец- Львов-Броды- ОДЕССА , чтобы повернуть поляков на одесское побережье . Львов - Ровно - нормальная дорога
ВЫ НЕ ПРЕДСТАВЛЯЕТЕ какой будет высокий турпоток , т к арбузы за 2 гривны и недорогие рестораны своё дело сделают
И миллиард деревьев на Венере высадим.??
нет, не научилась!
По словам Александра Добони, заместителя координатора Onur Group Ukraine, у компании очень большие ожидания от 2021 года.
Технологии не перенимают! Приехали турки и построили дороги, метро, мосты! Тьху!
*Российский битум на украинские дороги. Как Зеленский помогает Медведчуку заработать...*
https://www.google.com/amp/s/www.dsnews.ua/economics/rossiyskiy-bitum-na-ukrainskie-dorogi-kak-zelenskiy-pomogaet-medvedchuku-zarabotat-22122020-410171/amp