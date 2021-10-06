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инвестиции (1155) Франция (3354) Кубраков Александр (222) Большая стройка (728)

Франция может предоставить Украине дополнительно 1 млрд евро инвестиций на инфраструктуру, - Кубраков

Франция может предоставить Украине дополнительно 1 млрд евро инвестиций на инфраструктуру, - Кубраков

Франция может потенциально предоставить Украине еще 1 млрд евро инвестиций на строительство.

Об этом заявил министр инфраструктуры Александр Кубраков, информирует Цензор.НЕТ.

"В 2021 году Украина и Франция подписали Рамочное соглашение общей стоимостью 1,3 миллиарда евро. Новые направления, которые мы представили на днях, потенциально добавят еще миллиард инвестиций", - подчеркнул глава министерства.

Так, Мининфраструктуры уже начало сотрудничество с французской консалтинговой компанией Aerogestion по оптимальной модели создания национального авиаперевозчика. Результаты представят до конца года. Также изучают возможность сотрудничества ГП "Антонов" и AirBus для грузовых перевозок и пожарных самолетов.

Кубраков напомнил, что по программе президента "Большая стройка" за два года обновят основную сеть дорог, привлекая частные инвестиции и международных партнеров. В частности, в Париже презентовали проект строительства новой дороги Краковец - Львов - Броды - Ривне.

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"О первой секции этой дороги на маршруте Львов - Краковец говорят уже более 10 лет, попытки концессионного конкурса в 2016 году не имели успеха. Сейчас ситуация существенно изменилась - вырос трафик, Украина научилась быстро и качественно строить дороги и, в конце концов, в проект вошла компания с частной инициативой. К концу года завершается разработка ТЭО, и уже в следующем ожидаем конкурс и старт проекта", - заявил министр.

Украина и Франция будут сотрудничать и в области железнодорожного транспорта. Укрзализныця и Alstom готовятся финализировать контракт.

"Это приближает нас к главной цели - обновлению поездов УЗ, быстрым и комфортным путешествиям по железной дороге. Для нас важно сохранить оговоренный объем локализации производства и доступное финансирование", - подчеркнул Кубраков.

Напомним, по программе президента Владимира Зеленского "Большая стройка" за 2021 год будет построено и отремонтировано 6 500 км дорог и 245 мостов.

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Франция может предоставить Украине дополнительно 1 млрд евро инвестиций на инфраструктуру, - Кубраков 01
Франция может предоставить Украине дополнительно 1 млрд евро инвестиций на инфраструктуру, - Кубраков 02
Франция может предоставить Украине дополнительно 1 млрд евро инвестиций на инфраструктуру, - Кубраков 03

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Топ комментарии
+2
А Германия - два. Правда надо дать оркам право сидеть в Раде и другие "прелести" формулы. И я не знаю ,кто хуже - эта свора арахамий и орки.
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06.10.2021 14:54
+2
Франция может предоставить Украине дополнительно 1 млрд евро.-Брать или не брать?-советуется т. Кубраков с народом.
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06.10.2021 14:59
+2
А может и не предоставить
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06.10.2021 15:29
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А Германия - два. Правда надо дать оркам право сидеть в Раде и другие "прелести" формулы. И я не знаю ,кто хуже - эта свора арахамий и орки.
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06.10.2021 14:54 Ответить
...а Сєня Кулявлоб кусає лікті

Petrusha Che@chaes86





Діма чітко відпрацьовує многоходовку.
При комусь іншому він просто лишився б Ніким, а при ЗЕбілу він знав, що наперсточника обведе.
Тепер головний опозиціонер і далі - кандидат.
Обдурений нарід зробить з нього месію...
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06.10.2021 14:55 Ответить
Госсекретарь США Блинкен внезапно поинтересовался у французской стороны судьбой анализа " черных ящиков" с рейса PS752 и предложил помощь в их расшифровке.
И Франция занервничала. Уже предлагает Зеленскому миллиард евро "на инфраструктуру" (распил).
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06.10.2021 16:26 Ответить
Уффф...Это же все нужно будет отдавать ! А кому дадут ? Покупцям недвижимости в Англии ?
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06.10.2021 14:54 Ответить
под французские фирмі?
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06.10.2021 14:55 Ответить
«Париже презентовали проект строительства новой дороги Краковец - Львов - Броды - Ривне. Источник: »

ЛУЧШЕ БЫ ГНАЛИ ДОРОГУ Краковец- Львов-Броды- ОДЕССА , чтобы повернуть поляков на одесское побережье . Львов - Ровно - нормальная дорога
ВЫ НЕ ПРЕДСТАВЛЯЕТЕ какой будет высокий турпоток , т к арбузы за 2 гривны и недорогие рестораны своё дело сделают
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06.10.2021 14:58 Ответить
в перспективе (не исключено),французского макарона,нонешнего президента Франции будут тасать по судам за корупционные сделки с рашистами и украинскими "зелеными"
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06.10.2021 14:58 Ответить
Франция может предоставить Украине дополнительно 1 млрд евро.-Брать или не брать?-советуется т. Кубраков с народом.
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06.10.2021 14:59 Ответить
Могут "потенциально дать", ещё б на кофейной гуще погадали бы. Они могут и "потенциально поддать".
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06.10.2021 15:00 Ответить
Ну теперь точно Луна будет наш..а потом и Марс..😀
И миллиард деревьев на Венере высадим.??
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06.10.2021 15:01 Ответить
ще на пару квартир зеленому паяцу -
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06.10.2021 15:23 Ответить
Не вистачає на велике крадівництво?
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06.10.2021 15:23 Ответить
Украина научилась быстро и качественно строить дороги Источник:

нет, не научилась!
По словам Александра Добони, заместителя координатора Onur Group Ukraine, у компании очень большие ожидания от 2021 года.

Технологии не перенимают! Приехали турки и построили дороги, метро, мосты! Тьху!
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06.10.2021 15:25 Ответить
мне больше всего понравилось "потенциально"
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06.10.2021 15:27 Ответить
А может и не предоставить
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06.10.2021 15:29 Ответить
не знаю..... я всегда придерживался своего такого мнения . ненужно давать наличку на это всё, а только приезжать и сам строить то что закажут или продублировать у нас то что у них уже есть! только так будет супер красота и качество.как то так.
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06.10.2021 16:05 Ответить
Інвестиції не надають, їх здійснюють.
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06.10.2021 16:12 Ответить
"Украина научилась быстро и качественно строить дороги..." Насчёт "быстро и качественно" сомневаюсь, а вот насчёт "дорого" - это точно ...При Гросе и системе *Прозоро* выходило в несколько раз дешевле и битум в России для дорог не покупали...

*Российский битум на украинские дороги. Как Зеленский помогает Медведчуку заработать...*
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06.10.2021 17:10 Ответить
Российский битум на украинские дороги. Как Зеленский помогает Медведчуку заработать

https://www.google.com/amp/s/www.dsnews.ua/economics/rossiyskiy-bitum-na-ukrainskie-dorogi-kak-zelenskiy-pomogaet-medvedchuku-zarabotat-22122020-410171/amp
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06.10.2021 17:11 Ответить
Вся прелесть кредита 1 млрд в том, что офшорный клоун себе заберет 30% отката, а лошарам прийдется отдавать кредит с процентами. По факту ни нормальной дороги, а только кредитное бремя на шею налогоплательщиков. Зато клоун нехило прибарахлится со своим опг
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06.10.2021 19:12 Ответить
Эти инвестиции доверчивых французов няня Беня и янелох тоже в офшоры загонят
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06.10.2021 19:14 Ответить
Это хорошо.
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07.10.2021 06:17 Ответить
 
 