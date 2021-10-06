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журналистика (3254) нападение (2138) извинение (69) Укрэксимбанк (121) Мецгер (68)

Мецгер извинился за нападение на журналистов: Для меня это тоже шок. Стресс и нагрузка не оправдание

Мецгер извинился за нападение на журналистов: Для меня это тоже шок. Стресс и нагрузка не оправдание

Отстраненный глава "Укрэксимбанка" Евгений Мецгер извинился перед журналистами программы "Схемы" за нападение во время интервью. Его действия якобы являются "мгновенной эмоциональной вспышкой".

Об этом Мецгер написал на своей странице в соцсети Фейсбук, информирует Цензор.НЕТ.

"Я всегда считал и считаю свободу слова и свободную прессу фундаментом демократии и настоящей независимости государства. Поэтому события, которые произошли в моем рабочем кабинете 4 октября 2021 года и были впоследствии опубликованы изданием "Схемы" с моей стороны недопустимы и стали шоком не только для общественности и журналистского сообщества, но и для меня", - уверяет он.

"Я по природе уравновешенный человек и никогда не думал, что мгновенная эмоциональная вспышка может перерасти в лавину импульсивных и непоправимых действий и решений. Стресс и нагрузка этому не оправдание. Поэтому я искренне прошу прощения у работников издание "Схемы" Кирилла Овсяного и Александра Мазура", - отметил Мецгер.

Он также извинился перед всеми журналистами и работниками "Укрэксимбанка".

"Это нанесло огромный ущерб имиджу банка, моральному духу его замечательного коллектива и престижу профессии банкира, как таковой. Я искренне прошу прощения у всех коллег. Повторюсь, я не имел права на ту вспышку, она вызывает у меня наибольшее отвращение и стыд", - отметил Мецгер.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Медіарух" требует немедленного увольнения главы правления "Укрэксимбанка" Мецгера

Отметим, что председатель правления "Укрэксимбанка" Евгений Мецгер написал заявление о сложении полномочий на период расследования. 6 октября наблюдательный совет государственного "Укрэксимбанка" на экстренном внеочередном заседании отстранил главу правления Евгения Мецгера на период расследования инцидента.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 4 октября журналисты "Схем" пришли на интервью к председателю правления государственного "Укрэксимбанка" Евгению Мецгеру. Ему не понравился один из вопросов, и - и у оператора силой забрали технику и удалили запись, а журналистов пытались не выпускать из кабинета. "Укрэксимбанк" теперь утверждает, что разговор с журналистами всего лишь прервали, да и то потому, что оказалось, что работники СМИ пытались завладеть банковской тайной. Сам Мецгер называет случившееся "провокацией". Дело о препятствовании работе журналистов расследует Офис генпрокурора, также случившееся рассмотрит комитет ВР по вопросам свободы слова.

Позднее "Схемы" смогли восстановить удаленное видео и показали кадры нападения.

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Топ комментарии
+52
Шок от того,что за яйца таки взяли. Думал как всегда.
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06.10.2021 15:03
+42
Я ему НЕ ВЕРЮ! Не было никакого шока от нагрузки. Посмотрите видео. Там все сделано холодно расчетливо
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06.10.2021 15:06
+25
Це вже кримінальна стаття і реальний термін ув'язнення, тут вибаченнями питання не вирішиш.
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06.10.2021 15:05
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Тобі не соромно уйобіще! Тобі дуже лячно!
А лячно за те що ти довбойоб! Всю контору спалив. І кредитами "застрахованими від неповернення" тобто фінансування терористичних організацій на державному рівні.
А тут ланцюжок до НБУ, до ***********. Так що фінансові санкції для вас ******* це поки що найкращий варіант.
Але він штовхне такий розвиток подій що ваші фантазії не уявляють
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06.10.2021 17:07 Ответить
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06.10.2021 17:11 Ответить
мецгер-просто лживый,трусливый,конченный ублюдок...
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06.10.2021 17:33 Ответить
А чому на "рузьге" ?
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06.10.2021 17:46 Ответить
О, быстро же это зеленое говно укакалось! ***** - насколько наглые настолько и трусливые! Элита болотная!
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06.10.2021 17:49 Ответить
Начальника охраны кстати лишить лицензии, чтобы на зоне ***** ларек не охранял...
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06.10.2021 17:51 Ответить
уверен,что никакой лицензии нет..
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06.10.2021 19:46 Ответить
кум брата какой нибудь
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06.10.2021 20:12 Ответить
У Мецгера шок, что журналистам стала известна информация о выдаче сомнительных многомиллионных кредитов государственным банком.
И обратите внимание, что журналист спрашивает о документах ДНР!!! (на 0:55) .
Там может быть и финансирование терроризма государственным банком Украины!
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06.10.2021 17:57 Ответить
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06.10.2021 18:27 Ответить
А за это ему придется сидеть, если не убежит.
Журналіст "Радіо Свобода" запитав про кредит на 60 мільйонів доларів особі, яку ЗМІ підозрюють у фінансуванні тероризму в ДНР.
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06.10.2021 18:45 Ответить
это нужно не отстранить а ПОСАДИТЬ по нескольким статьям, включая по тем на которые наработал по указанным журналистами договорам! И меня интересует, в каком контексте там был упомянут "ДНР" ибо это уже ни в какие ворота
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06.10.2021 17:58 Ответить
Подтверждение теории о жидах и кацапах у власти которые не будут ни когда любить Украину, кстати Мецгер - на идише - мясник.
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06.10.2021 18:06 Ответить
Василий Розанов. "Жертвенный убой".
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06.10.2021 18:35 Ответить
Так иди в дурку полечись если у тебя шок.
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06.10.2021 18:21 Ответить
Та чого? Просто після важкої наркоти завжди параноя переслідує!
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06.10.2021 18:50 Ответить
Та ты тупой коллектор,возомнивший себя банкиром и уважаемым человеком.Ты тупо тля
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06.10.2021 18:24 Ответить
Убрать этого бандита из банка. Это ворье с психологией гопников из 90-х. Нет, не извинения. Устранение с должности и уголовное дело.
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06.10.2021 18:39 Ответить
ТАМ ВЕСЬ БАНК ТАКОЙ-ФИНАНСИРУЕТ ТЕРРОРИСТОВ ДЫРЫ!
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07.10.2021 02:03 Ответить
"Доигрался ху...хрен на скрипке. Очень "музику" любил."
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06.10.2021 19:01 Ответить
Записи зачем удалил?Хитроанусное быдло!
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06.10.2021 21:04 Ответить
лайно курвяче
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06.10.2021 22:09 Ответить
****! НЕ ВЕРЮ! БРЕХЛО ПОГАНОЕ!
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07.10.2021 02:00 Ответить
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