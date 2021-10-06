Мецгер извинился за нападение на журналистов: Для меня это тоже шок. Стресс и нагрузка не оправдание

Отстраненный глава "Укрэксимбанка" Евгений Мецгер извинился перед журналистами программы "Схемы" за нападение во время интервью. Его действия якобы являются "мгновенной эмоциональной вспышкой".

Об этом Мецгер написал на своей странице в соцсети Фейсбук, информирует Цензор.НЕТ.

"Я всегда считал и считаю свободу слова и свободную прессу фундаментом демократии и настоящей независимости государства. Поэтому события, которые произошли в моем рабочем кабинете 4 октября 2021 года и были впоследствии опубликованы изданием "Схемы" с моей стороны недопустимы и стали шоком не только для общественности и журналистского сообщества, но и для меня", - уверяет он.

"Я по природе уравновешенный человек и никогда не думал, что мгновенная эмоциональная вспышка может перерасти в лавину импульсивных и непоправимых действий и решений. Стресс и нагрузка этому не оправдание. Поэтому я искренне прошу прощения у работников издание "Схемы" Кирилла Овсяного и Александра Мазура", - отметил Мецгер.

Он также извинился перед всеми журналистами и работниками "Укрэксимбанка".

"Это нанесло огромный ущерб имиджу банка, моральному духу его замечательного коллектива и престижу профессии банкира, как таковой. Я искренне прошу прощения у всех коллег. Повторюсь, я не имел права на ту вспышку, она вызывает у меня наибольшее отвращение и стыд", - отметил Мецгер.

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Отметим, что председатель правления "Укрэксимбанка" Евгений Мецгер написал заявление о сложении полномочий на период расследования. 6 октября наблюдательный совет государственного "Укрэксимбанка" на экстренном внеочередном заседании отстранил главу правления Евгения Мецгера на период расследования инцидента.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 4 октября журналисты "Схем" пришли на интервью к председателю правления государственного "Укрэксимбанка" Евгению Мецгеру. Ему не понравился один из вопросов, и - и у оператора силой забрали технику и удалили запись, а журналистов пытались не выпускать из кабинета. "Укрэксимбанк" теперь утверждает, что разговор с журналистами всего лишь прервали, да и то потому, что оказалось, что работники СМИ пытались завладеть банковской тайной. Сам Мецгер называет случившееся "провокацией". Дело о препятствовании работе журналистов расследует Офис генпрокурора, также случившееся рассмотрит комитет ВР по вопросам свободы слова.

Позднее "Схемы" смогли восстановить удаленное видео и показали кадры нападения.