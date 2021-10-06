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"UKREKSIM Бик" и "Зітріть Мецгера в нуль": журналисты пикетировали "Укрэксимбанк" - из окна на митингующих упал вазон. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Сегодня, 6 октября, журналисты провели акцию протеста под офисом "Укрэксимбанка" в знак солидарности с коллегамим, на которых было совершено нападение во время интервью с главой банка Евгением Мецгером.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий.

Видео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Журналисты пришли с пикетом под офис "Укрэксимбанка " в центре Киева. Они требуют отставки руководства банка и привлечения к ответственности виновных в нападении на журналистов.

Как только началась акция, на журналистов, которые разворачивали свои плакаты, из открытого окна банка выпал вазон.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Прокуратура пришла в "Укрэксимбанк" для вручения подозрения двум сотрудникам банка за препятствование журналисткой деятельности. ВИДЕО

Журналисты развернули плакаты с надписями: "Мецгер OUT", "UKREKSIM Бик", "Стаття 186 КК Грабіж", "Ст. 146 КК Незаконне позбавлення волі", "Ст. 345-1 КК Погроза або насильство щодо журналіста", "Ст. 171 КК Перешкоджання журналістській діяльності", "Зітріть Мецгера в нуль" и др.

UKREKSIM Бик и Зітріть Мецгера в нуль: журналисты пикетировали Укрэксимбанк - из окна на митингующих упал вазон 01
UKREKSIM Бик и Зітріть Мецгера в нуль: журналисты пикетировали Укрэксимбанк - из окна на митингующих упал вазон 02
UKREKSIM Бик и Зітріть Мецгера в нуль: журналисты пикетировали Укрэксимбанк - из окна на митингующих упал вазон 03
UKREKSIM Бик и Зітріть Мецгера в нуль: журналисты пикетировали Укрэксимбанк - из окна на митингующих упал вазон 04
UKREKSIM Бик и Зітріть Мецгера в нуль: журналисты пикетировали Укрэксимбанк - из окна на митингующих упал вазон 05
UKREKSIM Бик и Зітріть Мецгера в нуль: журналисты пикетировали Укрэксимбанк - из окна на митингующих упал вазон 06
UKREKSIM Бик и Зітріть Мецгера в нуль: журналисты пикетировали Укрэксимбанк - из окна на митингующих упал вазон 07
UKREKSIM Бик и Зітріть Мецгера в нуль: журналисты пикетировали Укрэксимбанк - из окна на митингующих упал вазон 08
UKREKSIM Бик и Зітріть Мецгера в нуль: журналисты пикетировали Укрэксимбанк - из окна на митингующих упал вазон 09
UKREKSIM Бик и Зітріть Мецгера в нуль: журналисты пикетировали Укрэксимбанк - из окна на митингующих упал вазон 10
UKREKSIM Бик и Зітріть Мецгера в нуль: журналисты пикетировали Укрэксимбанк - из окна на митингующих упал вазон 11
UKREKSIM Бик и Зітріть Мецгера в нуль: журналисты пикетировали Укрэксимбанк - из окна на митингующих упал вазон 12
UKREKSIM Бик и Зітріть Мецгера в нуль: журналисты пикетировали Укрэксимбанк - из окна на митингующих упал вазон 13
UKREKSIM Бик и Зітріть Мецгера в нуль: журналисты пикетировали Укрэксимбанк - из окна на митингующих упал вазон 14
UKREKSIM Бик и Зітріть Мецгера в нуль: журналисты пикетировали Укрэксимбанк - из окна на митингующих упал вазон 15
UKREKSIM Бик и Зітріть Мецгера в нуль: журналисты пикетировали Укрэксимбанк - из окна на митингующих упал вазон 16
UKREKSIM Бик и Зітріть Мецгера в нуль: журналисты пикетировали Укрэксимбанк - из окна на митингующих упал вазон 17
UKREKSIM Бик и Зітріть Мецгера в нуль: журналисты пикетировали Укрэксимбанк - из окна на митингующих упал вазон 18
UKREKSIM Бик и Зітріть Мецгера в нуль: журналисты пикетировали Укрэксимбанк - из окна на митингующих упал вазон 19
UKREKSIM Бик и Зітріть Мецгера в нуль: журналисты пикетировали Укрэксимбанк - из окна на митингующих упал вазон 20
UKREKSIM Бик и Зітріть Мецгера в нуль: журналисты пикетировали Укрэксимбанк - из окна на митингующих упал вазон 21
UKREKSIM Бик и Зітріть Мецгера в нуль: журналисты пикетировали Укрэксимбанк - из окна на митингующих упал вазон 22

Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 4 октября журналисты "Схем" пришли на интервью к председателю правления государственного "Укрэксимбанка" Евгению Мецгеру. Ему не понравился один из вопросов, и - и у оператора силой забрали технику и удалили запись, а журналистов пытались не выпускать из кабинета. "Укрэксимбанк" теперь утверждает, что разговор с журналистами всего лишь прервали, да и то потому, что оказалось, что работники СМИ пытались завладеть банковской тайной. Сам Мецгер называет случившееся "провокацией". Дело о препятствовании работе журналистов расследует Офис генпрокурора, также случившееся рассмотрит комитет ВР по вопросам свободы слова.

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Топ комментарии
+35
Краще б зе випав...
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06.10.2021 15:12
+19
IrisFlo@KonkordiyaGrey

https://twitter.com/KonkordiyaGrey/status/1445720680507527168 33 мин



Коли Янукович виграв вибори, у мене були різні відчуття.
По-перше, розпач, по-друге, задоволення. Так! Саме задоволення.
Бо я бажала, щоб мудрий нарід відчув, що таке гопота у владі.
Але на тлі влади сьогоднішньої та тепер виглядає випускниками гарвардів і оксфордів.
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06.10.2021 15:35
+15
Уводят в сторону внимание от опшорного ослика...а как сладко все начиналось для 73%
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06.10.2021 15:16
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Правила форума Совет форумчан
Краще б зе випав...
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06.10.2021 15:12 Ответить
Вашими устами, Ксеню, мед пити.
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06.10.2021 15:14 Ответить
IrisFlo@KonkordiyaGrey

https://twitter.com/KonkordiyaGrey/status/1445720680507527168 33 мин



Коли Янукович виграв вибори, у мене були різні відчуття.
По-перше, розпач, по-друге, задоволення. Так! Саме задоволення.
Бо я бажала, щоб мудрий нарід відчув, що таке гопота у владі.
Але на тлі влади сьогоднішньої та тепер виглядає випускниками гарвардів і оксфордів.
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06.10.2021 15:35 Ответить
Оleksа_UA@Oleksa_UA66

https://twitter.com/Oleksa_UA66/status/1445697385376595974 2 ч



Офшори Зеленського обговорюватимуть сьогодні на засідання Європарламенту. У порядок денний внесені питання про розслідування Pandora Papers.
Нарешті Зеленський зробив справжній «євроінтеграційний» прорив.
Тепер про Україну таки заговорять у Євросоюзі.
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06.10.2021 15:54 Ответить
В них, дійсно, у багатьох добра освіта, але це не змінило їх суть. Це діти тих, хто розкрадав країну при Бандюковичу і на крадені гроші отримував освіту. Тепер їхня черга жерти з корита.
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06.10.2021 16:39 Ответить
Народ не выбирал ни Януковича, ни Зеленского. Выбирало население, которого в Украине значительно больше, чем народа. Никчемность никогда не пытается подтянуться до уровня того, кто лучше, образованней, умнее, успешней. Такие лидеры на уровне подсознания им чужие. Их кумиры такие же, как они сами, с такой же нравственностью, таким же морально - этическим подходом к жизни. Поэтому любая замкнутая система, в которой никчемности преобладают, обречена на деградацию, поскольку будет стараться задавить, закапсулировать, подвергнуть обструкции все лучшее. Примеров море. И нынешняя ВР, и то, что там происходит, всего лишь один из таких примеров. Эти ребята вцепились во власть так, что как бы с мясом не пришлось выдирать. Мецгер из той же когорты. И такими, как Мецгер, они будут жертвовать лишь почуяв опасность для себя.
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06.10.2021 18:33 Ответить
А у вікно влетіла граната.
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06.10.2021 15:15 Ответить
в Японии после позора в окна выбрасываются чиновники и бизнесмены
в Украине выбрасываются вазоны политиков и бизнесменов

ЗЕ конечно зельоный, но не кактус
может нам Кактуса выбрать в президенты ?
у него больше совести, чем у ЗЕ
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06.10.2021 15:29 Ответить
этого?

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06.10.2021 20:39 Ответить
"открытое" окно при +8.. наверное с прошлой зимы "забыли" закрыть..

не удивлюсь что окно прямо в кабинете мецгера
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06.10.2021 16:05 Ответить
Аааа)))))капец раскаялись
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06.10.2021 15:14 Ответить
А шо каже ПОЦгер?
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06.10.2021 15:16 Ответить
Хто є ПОЦгер?)
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06.10.2021 15:19 Ответить
ПОЦгер це Мецгер.
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06.10.2021 15:51 Ответить
Говорят,что его уже повысили...тоесть его резвого айтишника
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06.10.2021 16:16 Ответить
Рукожопого, который память не стёр ? 😂
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06.10.2021 17:45 Ответить
вазон раскаялся - настоящий самурай
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06.10.2021 15:30 Ответить
Уводят в сторону внимание от опшорного ослика...а как сладко все начиналось для 73%
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06.10.2021 15:16 Ответить
щас ещё покушение на жизнь журналиста припаяют
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06.10.2021 15:16 Ответить
так а зачем туда , к володе идти надо , он дружбана туда пристроил , в духе змін країни на краще
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06.10.2021 15:16 Ответить
"я тобі не дорогенька" - оно и видно, вазоном запульнули
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06.10.2021 15:17 Ответить
Оце і всі журналісти? Це професійна ганьба. Далі вас будуть стріляти.
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06.10.2021 15:17 Ответить
Плюси, стб, інтер не вийдуть...
В них не стрілятимуть.
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06.10.2021 15:21 Ответить
если бы не обосрались, то не "раскаялись" бы.
бычки реально настолько тупые шо как будто отвлекают норотное мнение от .....
.....
Вітаю вас, дуже дякую(хрипить якусь ...йню)
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06.10.2021 15:21 Ответить
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06.10.2021 15:22 Ответить
Та тю... Тепер кожен торговець ларька може мудохать журналістів , як кому заманеться , чим завгодно на свій смак.
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06.10.2021 15:32 Ответить
Ні не може. В країні 43 000 жидів а ларьків сотні тисяч. Понятно що на ларьки жидів не вистачає...
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06.10.2021 19:23 Ответить
Тут він не збрехав . Бо він насправді є - #дешевенька . .
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06.10.2021 16:26 Ответить
Відволікання уваги від офшорних справ гаранта!
Крапка!!!!
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06.10.2021 15:22 Ответить
Стопудово.

Бегать вокруг шестерки Зеленского из-за наезда гораздо безопаснее, чем торбить самого Зеленского за отмывание криминального бабла в офшорах.

Кроме того, ОП, СН и ЗЕ уже не раз посылали журналистов нахер, а охрана и менты нещадно метелили активистов во время прибытия слуг наркомана на всякие их сходняки.

И ничего - "недорогеньки" утерлись и промолчали. А тут прям такая буря в стакане.
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06.10.2021 15:34 Ответить
Можна сміливо сказати, що журналістика в Україні померла і смердить грошима олігархів і страхом. Кілька нормальних журналістів, яких можна на пальцях двох рук перерахувати, ситуації зовсім не змінюють.
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06.10.2021 15:24 Ответить
лучше бы из окна вместо вазона выпал Мецгер ... в мире стало бы на одного мерзавца меньше.
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06.10.2021 15:25 Ответить
як наколка - друг чекіста, так і провокація на скандал - зброя медіакілерів
як це в них не вийшло - подивіться тут https://www.youtube.com/watch?v=z5F9dduqFU8&t=3s&ab_channel=%D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D1%89%D0%B5%D0%B5%D0%92%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%8F

Адам Смит@_Smithchenko

Что бы там ни произошло вначале, содержащий банковскую тайну в каждой тумбочке бэк-офис банка - крайне режимная территория с многими слоями контроля.
Журналисты не могли ворваться в кабинет предправления нахрапом. Значит, он их пригласил - а потом сорвался и пошел на скандал и уголовку.
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06.10.2021 15:25 Ответить
а далі по маасковскаму шаблону

Ігор Гаєнко@iggae

Це означає, що незабаром на журналістів відкриють кримінальну справу, а "Радіо Свобода" потрапить під санкції.
Наступного тижня філя ОП у ВР прийме закон про іноземних агентів.
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06.10.2021 15:26 Ответить
ЖырноГлисты это. Когда товарищей пинали, они молчали. Ну, ну.
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06.10.2021 15:26 Ответить
У мене э претензія до журналістів Схем. ЧОМУ ВИ ТАК ШВИДКО ВІДНОВИЛИ ЗАПИС?

Що "повільніше" не можна було? Щоб насолодитися брехнею Менгера і його захисників?

Так би усю брехливу шоблу на світ білий витягнули.
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06.10.2021 15:26 Ответить
схемы - грантоеды на манер мустофы в наём и среуни ваза лещенко
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06.10.2021 15:36 Ответить
Ну, якщо Ви вважаєте "Радіо свобода", яку фінансує Конгрес США і телеканал «UA:Перший». грантоїдами.

Бо "Схеми" - їхній спільний проект.

Я так думаю, що доля Менгера уже відома, бо, навряд чи США захочуть мати справу з людиною, яка дає наказ до розправи над журналістами, тим більше, які фінансуються Конгресом США.

А допомогу із США отримувати ж треба.
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06.10.2021 15:56 Ответить
зная журнаглистов схем которые получают конверты от наших олигархов и акционер из США просто подымает им цену типо элитные ляди
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06.10.2021 15:58 Ответить
Є така проблема у всіх "росзлідувачів". Ну, а тут вони під наглядом
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06.10.2021 16:10 Ответить
Вазончик можна кваліфікувати як замах?
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06.10.2021 15:27 Ответить
НУЖНО. Только хоть один додумался отпечатки снять?
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06.10.2021 16:46 Ответить
из окна на митингующих упал вазон
***********
То був знак, що явка провалєна, і Плєйшнєра немає вдома... )))
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06.10.2021 15:28 Ответить
Ну раз Мосєйчучки там не було , то її можна ''бити руками,

Ногами, своєю головою,

Локтями, ремнями,

Залізною трубою...''
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06.10.2021 15:28 Ответить
Ну, судячи по опублікованим аудіо розмовам Бені з головним редактором плюсів, вони там до таких вивертів звикли. Я навіть уявити не можу, що з ними власник робить.
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06.10.2021 15:35 Ответить
При його зарплаті, він ноги буде цілувати журналістам, щоб тільки кум Клоун не вигнав. Але офшорних своїх дружків не здає...
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06.10.2021 15:29 Ответить
Шо, знов айтішніки?
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06.10.2021 15:29 Ответить
А замість вазона могла бути і граната.
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06.10.2021 15:30 Ответить
Ой, на протест і редакторка УП без песика прийшла Дозвіл дали, чи про шашлики забула?
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06.10.2021 15:30 Ответить
А шо, когда охрана ЗЕ киздила журналистов и активистов, такой активности "недорогеньких" не наблюдалось?
Кишка тонка против главной причины выходить, а не на шестерках отрываться?
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06.10.2021 15:30 Ответить
ну ну повезло что не ночной горшок Упячке прувет
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06.10.2021 15:33 Ответить
Сірожа Лєщєнко , дай команду!!! Разрєши журналістам в диню накидувать тіпа як з офшорами.
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06.10.2021 15:38 Ответить
Не заліковано. Де надписи на футболках? Папірці все стрерплять, а от надписи, пам'ятаєте, як колись такі всі були героїнчі? Не подобалося слово "Дороненька", то отримуйте "вівця", "Koza" " шаlava" і вазоном по башці.
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06.10.2021 15:40 Ответить
пусть оформляют замах на вбивство
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06.10.2021 15:45 Ответить
Так на Кефіра вже є, скільки їх можна порушувати? Тут явно покушався вазон, але він при падінні розбився, то ж прийдеться закрити справу по п.5 ст. 284 УПК України.
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06.10.2021 16:56 Ответить
а чего нет футболок - Я ТОБІ НЕ ДОРОГЕНЬКА ?
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06.10.2021 15:51 Ответить
Шашлик кидайте, шашлик..
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06.10.2021 15:53 Ответить
В законодательстве Украины читаем ч. 3 ст. 13 "Соавторство" в Законе Украины "Об авторском праве и смежных правах" (далее - Закон) с указанием, что "Соавторством является также авторское право на интервью. Соавторами интервью выступают лицо, которое дало интервью, и лицо, которое его взяло. Опубликование записи интервью допускается только по согласию лица, давшего интервью".

К чему это я. Мецгер высказывает запрет на публикацию интервью, а журналист ему возражает. Имеет ли он на это право? В итоге довел Мецгера до бешенства.
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06.10.2021 15:55 Ответить
насрать на журнаглистов и мерцегера и те и тот спались
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06.10.2021 15:56 Ответить
Як там на Порошенка наїхали; "Я тобі не рідненька", а зараз буде такий бум? Хрен , не буде, тому, що всі журнашлюшки продаються.
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06.10.2021 16:05 Ответить
Бидло навіть за 8 мільйонів зарплати не може втримати своє бидлятство.
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06.10.2021 16:13 Ответить
ничего это мецгелю всё равно не будет... зеленский своих членов ОПГ всегда отмазывает
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06.10.2021 16:27 Ответить
От должности отсранят. А когда скандал забудется, снова попадет на какое-то хлебное место.
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06.10.2021 17:00 Ответить
А ведь на журналистов могла упасть вазонная очередь.
В ответ ветром может занести булыжник, и не один.
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06.10.2021 17:44 Ответить
Надо требовать, чтобы власть не помешала расследованию журналистов - у них очень важная информация о выдаче сомнительных многомиллионных кредитов государственным банком. И они пришли к Мецгеру с документами и договорами.

И обратите внимание, что журналист спрашивает о документах ДНР!!! (на 0:55).

Там может быть и финансирование терроризма государственным банком Украины!
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06.10.2021 18:06 Ответить
Чистої води антисемітизм!
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06.10.2021 19:17 Ответить
Будь яка правда про жидів є проявом антисемітизму. Наступного дня після інсценування замаху на Шефіра ВР прийняла "Закон про антисемітизм"...
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06.10.2021 19:28 Ответить
Слабо как-то пишующую братию вазоном стращать..Пущай банкиры возьмут в совет Мендель,та за полмильена з/п в рукопашную на них пойдет..
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06.10.2021 19:55 Ответить
Криворізьке бидло... з усією його родиною, яких Зеленський попризначав в державні банки.
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06.10.2021 20:22 Ответить
Задача венедиктовой, муж которой - мошенник:
https://hromadske.ua/ru/posts/muzh-genprokurora-venediktovoj-na-10-dnej-uvolilsya-iz-policii-chtoby-poluchit-750-tysyach-grn-pomoshi-bihusinfo
и состоит в том, что бы покрывать преступления Зе и его разнообразных подельников!, а не бороться с ними, она и дальше будет спускать на тормозах преступлению против журналистов и свободы слова, янукович просто дитя, по сравнению с ней.
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07.10.2021 01:56 Ответить
https://hromadske.ua/ru/posts/muzh-genprokurora-venediktovoj-na-10-dnej-uvolilsya-iz-policii-chtoby-poluchit-750-tysyach-grn-pomoshi-bihusinfo
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07.10.2021 01:57 Ответить
 
 