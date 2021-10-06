"UKREKSIM Бик" и "Зітріть Мецгера в нуль": журналисты пикетировали "Укрэксимбанк" - из окна на митингующих упал вазон. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Сегодня, 6 октября, журналисты провели акцию протеста под офисом "Укрэксимбанка" в знак солидарности с коллегамим, на которых было совершено нападение во время интервью с главой банка Евгением Мецгером.
Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий.
Видео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ
Журналисты пришли с пикетом под офис "Укрэксимбанка " в центре Киева. Они требуют отставки руководства банка и привлечения к ответственности виновных в нападении на журналистов.
Как только началась акция, на журналистов, которые разворачивали свои плакаты, из открытого окна банка выпал вазон.
Журналисты развернули плакаты с надписями: "Мецгер OUT", "UKREKSIM Бик", "Стаття 186 КК Грабіж", "Ст. 146 КК Незаконне позбавлення волі", "Ст. 345-1 КК Погроза або насильство щодо журналіста", "Ст. 171 КК Перешкоджання журналістській діяльності", "Зітріть Мецгера в нуль" и др.
Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ
Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 4 октября журналисты "Схем" пришли на интервью к председателю правления государственного "Укрэксимбанка" Евгению Мецгеру. Ему не понравился один из вопросов, и - и у оператора силой забрали технику и удалили запись, а журналистов пытались не выпускать из кабинета. "Укрэксимбанк" теперь утверждает, что разговор с журналистами всего лишь прервали, да и то потому, что оказалось, что работники СМИ пытались завладеть банковской тайной. Сам Мецгер называет случившееся "провокацией". Дело о препятствовании работе журналистов расследует Офис генпрокурора, также случившееся рассмотрит комитет ВР по вопросам свободы слова.
Пожалуйста, подождите...
https://twitter.com/KonkordiyaGrey/status/1445720680507527168 33 мин
Коли Янукович виграв вибори, у мене були різні відчуття.
По-перше, розпач, по-друге, задоволення. Так! Саме задоволення.
Бо я бажала, щоб мудрий нарід відчув, що таке гопота у владі.
Але на тлі влади сьогоднішньої та тепер виглядає випускниками гарвардів і оксфордів.
https://twitter.com/Oleksa_UA66/status/1445697385376595974 2 ч
Офшори Зеленського обговорюватимуть сьогодні на засідання Європарламенту. У порядок денний внесені питання про розслідування Pandora Papers.
Нарешті Зеленський зробив справжній «євроінтеграційний» прорив.
Тепер про Україну таки заговорять у Євросоюзі.
в Украине выбрасываются вазоны политиков и бизнесменов
ЗЕ конечно зельоный, но не кактус
может нам Кактуса выбрать в президенты ?
у него больше совести, чем у ЗЕ
не удивлюсь что окно прямо в кабинете мецгера
В них не стрілятимуть.
бычки реально настолько тупые шо как будто отвлекают норотное мнение от .....
.....
Вітаю вас, дуже дякую(хрипить якусь ...йню)
Крапка!!!!
Бегать вокруг шестерки Зеленского из-за наезда гораздо безопаснее, чем торбить самого Зеленского за отмывание криминального бабла в офшорах.
Кроме того, ОП, СН и ЗЕ уже не раз посылали журналистов нахер, а охрана и менты нещадно метелили активистов во время прибытия слуг наркомана на всякие их сходняки.
И ничего - "недорогеньки" утерлись и промолчали. А тут прям такая буря в стакане.
як це в них не вийшло - подивіться тут https://www.youtube.com/watch?v=z5F9dduqFU8&t=3s&ab_channel=%D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D1%89%D0%B5%D0%B5%D0%92%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%8F
Адам Смит@_Smithchenko
Что бы там ни произошло вначале, содержащий банковскую тайну в каждой тумбочке бэк-офис банка - крайне режимная территория с многими слоями контроля.
Журналисты не могли ворваться в кабинет предправления нахрапом. Значит, он их пригласил - а потом сорвался и пошел на скандал и уголовку.
Ігор Гаєнко@iggae
Це означає, що незабаром на журналістів відкриють кримінальну справу, а "Радіо Свобода" потрапить під санкції.
Наступного тижня філя ОП у ВР прийме закон про іноземних агентів.
Що "повільніше" не можна було? Щоб насолодитися брехнею Менгера і його захисників?
Так би усю брехливу шоблу на світ білий витягнули.
Бо "Схеми" - їхній спільний проект.
Я так думаю, що доля Менгера уже відома, бо, навряд чи США захочуть мати справу з людиною, яка дає наказ до розправи над журналістами, тим більше, які фінансуються Конгресом США.
А допомогу із США отримувати ж треба.
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То був знак, що явка провалєна, і Плєйшнєра немає вдома... )))
Ногами, своєю головою,
Локтями, ремнями,
Залізною трубою...''
Кишка тонка против главной причины выходить, а не на шестерках отрываться?
К чему это я. Мецгер высказывает запрет на публикацию интервью, а журналист ему возражает. Имеет ли он на это право? В итоге довел Мецгера до бешенства.
В ответ ветром может занести булыжник, и не один.
И обратите внимание, что журналист спрашивает о документах ДНР!!! (на 0:55).
Там может быть и финансирование терроризма государственным банком Украины!
https://hromadske.ua/ru/posts/muzh-genprokurora-venediktovoj-na-10-dnej-uvolilsya-iz-policii-chtoby-poluchit-750-tysyach-grn-pomoshi-bihusinfo
и состоит в том, что бы покрывать преступления Зе и его разнообразных подельников!, а не бороться с ними, она и дальше будет спускать на тормозах преступлению против журналистов и свободы слова, янукович просто дитя, по сравнению с ней.