"UKREKSIM Бик" и "Зітріть Мецгера в нуль": журналисты пикетировали "Укрэксимбанк" - из окна на митингующих упал вазон. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Сегодня, 6 октября, журналисты провели акцию протеста под офисом "Укрэксимбанка" в знак солидарности с коллегамим, на которых было совершено нападение во время интервью с главой банка Евгением Мецгером.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий.

Видео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Журналисты пришли с пикетом под офис "Укрэксимбанка " в центре Киева. Они требуют отставки руководства банка и привлечения к ответственности виновных в нападении на журналистов.

Как только началась акция, на журналистов, которые разворачивали свои плакаты, из открытого окна банка выпал вазон.

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Журналисты развернули плакаты с надписями: "Мецгер OUT", "UKREKSIM Бик", "Стаття 186 КК Грабіж", "Ст. 146 КК Незаконне позбавлення волі", "Ст. 345-1 КК Погроза або насильство щодо журналіста", "Ст. 171 КК Перешкоджання журналістській діяльності", "Зітріть Мецгера в нуль" и др.













































Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 4 октября журналисты "Схем" пришли на интервью к председателю правления государственного "Укрэксимбанка" Евгению Мецгеру. Ему не понравился один из вопросов, и - и у оператора силой забрали технику и удалили запись, а журналистов пытались не выпускать из кабинета. "Укрэксимбанк" теперь утверждает, что разговор с журналистами всего лишь прервали, да и то потому, что оказалось, что работники СМИ пытались завладеть банковской тайной. Сам Мецгер называет случившееся "провокацией". Дело о препятствовании работе журналистов расследует Офис генпрокурора, также случившееся рассмотрит комитет ВР по вопросам свободы слова.