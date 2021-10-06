Россия в 2021 году превысит контрактные обязательства по прокачке газа через ГТС Украины, - Путин
В текущем году Россия превысит свои контрактные обязательства по транзиту газа через территорию Украину. По контракту через ГТС страны должно проходить не менее 40 млрд кубометров газа в год.
Об этом заявил президент Российской Федерации Владимир Путин, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РИА-Новости.
По его словам, российская сторона якобы видит спекуляции на тему транзита газа через Украину, но соблюдает свои обязательства по прокачке 40 млрд кубометров в год.
"Можно с уверенностью сказать, что Россия в 2021 году превысит контрактные обязательства по прокачке газа через ГТС Украины", - добавил Путин.
Топ комментарии
+8 Ksenia VB
показать весь комментарий06.10.2021 15:16
+7 Анатолий Панасюк
показать весь комментарий06.10.2021 15:20
+4 Павел Стрембовский
показать весь комментарий06.10.2021 15:46
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
https://twitter.com/ArthurKei_UA/status/1445620562357751808 7 ч
Сьогодні я знов усвідомив, що людина на фото з Москви - президент України.
Какие претензии-то мы можем ему предъявить?
Контракт соблюдается? Да
Бабки платятся? да
В чем вопросы к Йухлу если у самой Украины у власти тоже самое Йухло?
Проблема Украины вовсе не в тех кто сидит в Москве, а в тех, кто сидит в Киеве.
🤣
https://twitter.com/UA_CIbercat_/status/1445713291670548490 59 мин
цікаво, як подобається бюргерам нинішнє здешевшання газу після запуску пп2?
https://twitter.com/GlorytoUkraine9/status/1445725178063831048 13 мин
це ще мало))
хай би вже по 2 тис було.
а мо' і ще більше.