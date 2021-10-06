РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10088 посетителей онлайн
Новости
7 342 31
ГТС (987) путин (30489) россия (93025) Транзит газа (347)

Россия в 2021 году превысит контрактные обязательства по прокачке газа через ГТС Украины, - Путин

Россия в 2021 году превысит контрактные обязательства по прокачке газа через ГТС Украины, - Путин

В текущем году Россия превысит свои контрактные обязательства по транзиту газа через территорию Украину. По контракту через ГТС страны должно проходить не менее 40 млрд кубометров газа в год.

Об этом заявил президент Российской Федерации Владимир Путин, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РИА-Новости.

По его словам, российская сторона якобы видит спекуляции на тему транзита газа через Украину, но соблюдает свои обязательства по прокачке 40 млрд кубометров в год.

"Можно с уверенностью сказать, что Россия в 2021 году превысит контрактные обязательства по прокачке газа через ГТС Украины", - добавил Путин.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина будет настаивать на сохранении транзита газа минимум на 15 лет, - Шмыгаль

Автор: 
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+8
Фуйло знову бреше...
показать весь комментарий
06.10.2021 15:16
+7
********* зобов*язувалася і не порушувати суверенітет України і "вхопила" Крим.
показать весь комментарий
06.10.2021 15:20
+4
Козломордое, можно подробнее про "тырить"???
показать весь комментарий
06.10.2021 15:46
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Фуйло знову бреше...
показать весь комментарий
06.10.2021 15:16 Ответить
Arthur Kharytonov@ArthurKei_UA

https://twitter.com/ArthurKei_UA/status/1445620562357751808 7 ч



Сьогодні я знов усвідомив, що людина на фото з Москви - президент України.

показать весь комментарий
06.10.2021 15:37 Ответить
За сааку ?
показать весь комментарий
06.10.2021 15:17 Ответить
Превышать нельзя, надо отобрать.
показать весь комментарий
06.10.2021 15:17 Ответить
Конечно превысит, они первые 7 месяцев заказывали дополнительные 15 млн в сутки но вроде в августе прекратили это делать.
показать весь комментарий
06.10.2021 15:19 Ответить
На 1% ,ради того чтоб об этом говорить !
показать весь комментарий
06.10.2021 15:20 Ответить
ну да и что?
Какие претензии-то мы можем ему предъявить?
Контракт соблюдается? Да
Бабки платятся? да

В чем вопросы к Йухлу если у самой Украины у власти тоже самое Йухло?
Проблема Украины вовсе не в тех кто сидит в Москве, а в тех, кто сидит в Киеве.
показать весь комментарий
06.10.2021 21:21 Ответить
Штанмайер приехал, это к путину…
показать весь комментарий
06.10.2021 15:20 Ответить
********* зобов*язувалася і не порушувати суверенітет України і "вхопила" Крим.
показать весь комментарий
06.10.2021 15:20 Ответить
У тебя хоть деньги были в Крым ездить?)
показать весь комментарий
06.10.2021 15:28 Ответить
Можу позичити, що б вивчив українську мову і не каркав тут кацапською.
показать весь комментарий
06.10.2021 15:34 Ответить
А для этого нужно было много денег?) Для меня 20 км и уже Крым... И 8-й год не могу попасть туда...
показать весь комментарий
06.10.2021 15:44 Ответить
Чей Крым , просветите , Алексей ?
показать весь комментарий
06.10.2021 15:58 Ответить
де ви в чорта беретеся, лохи проплачені?
показать весь комментарий
06.10.2021 19:08 Ответить
А хіба вперше?
показать весь комментарий
06.10.2021 15:35 Ответить
Юльку форроффку на лабутенах натравити на ***** з посмішкою!
🤣
показать весь комментарий
06.10.2021 15:28 Ответить
Хатуль Мадан@UA_CIbercat_

https://twitter.com/UA_CIbercat_/status/1445713291670548490 59 мин



цікаво, як подобається бюргерам нинішнє здешевшання газу після запуску пп2?
показать весь комментарий
06.10.2021 15:31 Ответить
Пффенігом давляться..))
показать весь комментарий
06.10.2021 15:33 Ответить
многоходовая х@йловая моль.
показать весь комментарий
06.10.2021 15:31 Ответить
Nataliya Kurt@GlorytoUkraine9

https://twitter.com/GlorytoUkraine9/status/1445725178063831048 13 мин





це ще мало))
хай би вже по 2 тис було.
а мо' і ще більше.
показать весь комментарий
06.10.2021 15:33 Ответить
Так уже 1900 баксов. Может, и 200 будет, но все это биржевые игры с бумажными фьючерсами. Реальных поставок газа по таким ценам очень мало.
показать весь комментарий
06.10.2021 15:37 Ответить
Деньги зло для путина. Без них он добрее и беззащитнее. Как и все мрази.
показать весь комментарий
06.10.2021 15:33 Ответить
Нужно цену поднять за транзит газа колоний Московии, ведь цена газа подскочила
показать весь комментарий
06.10.2021 15:38 Ответить
Козломордое, можно подробнее про "тырить"???
показать весь комментарий
06.10.2021 15:46 Ответить
Мокша , ты так убог иди на сайт"собери бабушке дрова.ру" , помоги старикам *********
показать весь комментарий
06.10.2021 16:03 Ответить
ПТН- ПНХ!
показать весь комментарий
06.10.2021 16:24 Ответить
автор "в Крыму нет российских войск" и кучи трупов.
показать весь комментарий
06.10.2021 18:20 Ответить
Лузер всё хочет показать,шо он удачлив,поднимая на знамя тактические победы.Пуйло,даже не догадывается,що за кризис на газовом рынке,он получит санкционную фенечку,а Рашка перестанет считаться надёжным поставщиком.Ну это впереди.А пока, наслаждаемся тактической победой.Ведь москаля так нужны эти победоносные инъекции,не имеющие ничего общего с реальностью
показать весь комментарий
06.10.2021 18:35 Ответить
Вот скажи коротко, что должен сделать Пуйло, что бы цены на газ вернулись к прошлогодним?
показать весь комментарий
06.10.2021 23:10 Ответить
 
 