Россия в 2021 году превысит контрактные обязательства по прокачке газа через ГТС Украины, - Путин

В текущем году Россия превысит свои контрактные обязательства по транзиту газа через территорию Украину. По контракту через ГТС страны должно проходить не менее 40 млрд кубометров газа в год.

Об этом заявил президент Российской Федерации Владимир Путин, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РИА-Новости.

По его словам, российская сторона якобы видит спекуляции на тему транзита газа через Украину, но соблюдает свои обязательства по прокачке 40 млрд кубометров в год.

"Можно с уверенностью сказать, что Россия в 2021 году превысит контрактные обязательства по прокачке газа через ГТС Украины", - добавил Путин.

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