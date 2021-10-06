НАБУ о подозрении Труханову: Преступная организация воровала из бюджета и незаконно отдавала землю под застройку. Ущерб свыше 689 млн грн
НАБУ и САП разоблачили преступную организацию в Одессе. 6 октября 2021 года о подозрении уведомлен Одесский городской голова Геннадий Труханов и еще трое чиновников Одесского горсовета в злоупотреблении служебным положением и участии в преступной организации, которая незаконно завладела активами территориальной громады Одессы и впоследствии легализовала незаконно полученные доходы.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу НАБУ.
Подчеркивается, что действия подозреваемых квалифицированы по ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 364 УК Украины.
В целом следствие установило причастность к схеме 16 человек, 10 из них являются участниками преступной организации, остальные - соучастники совершения других преступлений.
"Как установило следствие, участники преступной организации в сговоре с другими лицами разработали механизм незаконного завладения активами - средствами местного бюджета и землей территориальной громады города Одессы для ее дальнейшей передачи под застройку. Из-за таких действий в течение 2016-2019 гг. ОТГ потеряла не менее шести земельных участков общей площадью 15,9 га и незаконно потратила из местного бюджета 131 млн грн. Общий размер ущерба по данным эпизодам, по результатам экспертизы, составляет 689 млн грн.
В настоящее время следственные действия продолжаются. В НАБУ обещают позже обнародовать детали данного дела.
Напомним, 6 октября генпрокурор Ирина Венедиктова сообщила о подписании подозрения мэру Одессы Геннадию Труханову по делу НАБУ и САП. Всего подписано 5 подозрений.
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И Франция занервничала. Уже предлагает Зеленскому миллиард евро "на инфраструктуру" (распил).
Александр после ночного избиения «титушками» мэра протестующих на Думской площади против нынешнего мэра Одессы имеющего паспорт Российской Федерации и греческое гражданство посетил СБУ и имел беседу с офицером.
На вопрос, что думают о Труханове в этом учреждении, силовик ответил:
«У нас накоплено столько компромата на этого чиновника, что мы могли арестовать его еще за год до выборов мэра Одессы. Мы могли арестовать его перед выборами, во время выборов и после выборов. Мы могли бы арестовать его и сегодня, но нет команды из Киева».
искусно выдавал из себя честного человека
шок узнать прямо сейчас, что труханов оказывается вор, сутенер, скупщик краденного и вор на доверии с российским паспортом...
Как же так?
Нагадую: з лівої сторони від Порошенка мер Стамбула, з правої мер Одеси (2017 рік) Протокол
а здесь слева от труханова стоит мать-Тереза..
- просто протокол и ничего личного
Поняття влади широке, Порошенку не було що робити, як Трухановим особисто займатися. То не його робота. Тим більше, Одеса - специфічно ватне місто і мати іще одну точку нестабільності було би недоречно
ПС подозрение закончится ничем, очередной инфоповод. За 30 лет независимости в тюрьме сидел лишь один украинский крупный коррупционер, и тот в США.
- и Медведчука с его медиа-империей терпел для того что бы путин не напал..
колись дiйде черга i до Зелупи з бородатою бабою каломойшею.
https://hromadske.ua/ru/posts/muzh-genprokurora-venediktovoj-na-10-dnej-uvolilsya-iz-policii-chtoby-poluchit-750-tysyach-grn-pomoshi-bihusinfo
СПИ СПОКОЙНО, ОНА СВОИХ НЕ СДАЕТ!