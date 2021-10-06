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НАБУ (4183) коррупция (8456) Одесса (7740) Труханов Геннадий (313) САП (2037)

НАБУ о подозрении Труханову: Преступная организация воровала из бюджета и незаконно отдавала землю под застройку. Ущерб свыше 689 млн грн

НАБУ о подозрении Труханову: Преступная организация воровала из бюджета и незаконно отдавала землю под застройку. Ущерб свыше 689 млн грн

НАБУ и САП разоблачили преступную организацию в Одессе. 6 октября 2021 года о подозрении уведомлен Одесский городской голова Геннадий Труханов и еще трое чиновников Одесского горсовета в злоупотреблении служебным положением и участии в преступной организации, которая незаконно завладела активами территориальной громады Одессы и впоследствии легализовала незаконно полученные доходы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу НАБУ.

 Подчеркивается, что действия подозреваемых квалифицированы по ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 364 УК Украины.

В целом следствие установило причастность к схеме 16 человек, 10 из них являются участниками преступной организации, остальные - соучастники совершения других преступлений.

"Как установило следствие, участники преступной организации в сговоре с другими лицами разработали механизм незаконного завладения активами - средствами местного бюджета и землей территориальной громады города Одессы для ее дальнейшей передачи под застройку. Из-за таких действий в течение 2016-2019 гг. ОТГ потеряла не менее шести земельных участков общей площадью 15,9 га и незаконно потратила из местного бюджета 131 млн грн. Общий размер ущерба по данным эпизодам, по результатам экспертизы, составляет 689 млн грн.

В настоящее время следственные действия продолжаются. В НАБУ обещают позже обнародовать детали данного дела.

Напомним, 6 октября генпрокурор Ирина Венедиктова сообщила о подписании подозрения мэру Одессы Геннадию Труханову по делу НАБУ и САП. Всего подписано 5 подозрений.

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Топ комментарии
+20
ай - ай, как он оказывается обманывал нашего Гетмана Порошенко..
искусно выдавал из себя честного человека
шок узнать прямо сейчас, что труханов оказывается вор, сутенер, скупщик краденного и вор на доверии с российским паспортом...
Как же так?

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06.10.2021 16:06
+15
Стесняюсь спросить уважаемое НАБУ: А что, по Труханову особый заказ был? У нас такое подозрение можно с закрытыми глазами вручать любому (от слова "без исключения") мэру любого города.
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06.10.2021 16:05
+13
Тримали справу по трухлявому, щоби відвернути увагу від чергового зашквару ЗЄ???
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06.10.2021 16:37
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Госсекретарь США Блинкен внезапно поинтересовался у французской стороны судьбой анализа " черных ящиков" с рейса PS752 и предложил помощь в их расшифровке.
И Франция занервничала. Уже предлагает Зеленскому миллиард евро "на инфраструктуру" (распил).
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06.10.2021 16:02 Ответить
Во время очередного вече на Думской площади Одессы против коррупции среди одесских чиновников и силовиков мне удалось взять интервью у пана Александра Боровика, экс-депутата Одесского горсовета, экс-кандидата в мэры Одессы, советника батоно Михо Саакашвили.

Александр после ночного избиения «титушками» мэра протестующих на Думской площади против нынешнего мэра Одессы имеющего паспорт Российской Федерации и греческое гражданство посетил СБУ и имел беседу с офицером.

На вопрос, что думают о Труханове в этом учреждении, силовик ответил:

«У нас накоплено столько компромата на этого чиновника, что мы могли арестовать его еще за год до выборов мэра Одессы. Мы могли арестовать его перед выборами, во время выборов и после выборов. Мы могли бы арестовать его и сегодня, но нет команды из Киева».
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06.10.2021 19:36 Ответить
не смішіть, це дріб'язок для Трухана
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06.10.2021 16:03 Ответить
Ничего ему не будет. Откупится...
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06.10.2021 16:04 Ответить
Ну это же ему не в первой, выйдет сухим из воды, клоун постарается ради дружбы.
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06.10.2021 20:13 Ответить
так же как и СивоЧолийГетьман... як тому что не нужно акцентировать внимание на персонах. лучше говорить о стаде, которое этих мразей выбирает.
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07.10.2021 06:57 Ответить
С Кернессом за много лет не получилось, всё "решали вопросы", так может хоть чуточку Труханова погоняют вместе со всей этой одесской "козой Нострой"
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06.10.2021 16:05 Ответить
Стесняюсь спросить уважаемое НАБУ: А что, по Труханову особый заказ был? У нас такое подозрение можно с закрытыми глазами вручать любому (от слова "без исключения") мэру любого города.
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06.10.2021 16:05 Ответить
ай - ай, как он оказывается обманывал нашего Гетмана Порошенко..
искусно выдавал из себя честного человека
шок узнать прямо сейчас, что труханов оказывается вор, сутенер, скупщик краденного и вор на доверии с российским паспортом...
Как же так?

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06.10.2021 16:06 Ответить
Ну, що ти хотів сказати цим фото?
Нагадую: з лівої сторони від Порошенка мер Стамбула, з правої мер Одеси (2017 рік) Протокол
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06.10.2021 16:56 Ответить
так и я об этом
а здесь слева от труханова стоит мать-Тереза..
- просто протокол и ничего личного


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06.10.2021 17:07 Ответить
І що? Губернатор і мер прийшли на зустріч пані Порошенко з дітьми, зокрема фронтовиків. Вишивали семиметровий рушник. Вона вона привезла в Одесу з собою Книгу Миру - спеціальне видання, в якому діти військових з усієї країни залишають свої побажання, які складають своєрідну дитячу молитву за мир.
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06.10.2021 17:18 Ответить
"...Вона вона " Саме так. ВОНА в квадраті. А ВІН в кубі.
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06.10.2021 18:38 Ответить
дебіл🤣
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07.10.2021 08:58 Ответить
Дебіл? Не понял. Так Вы Петр или Дебіл ? Редкое имя - Дебіл. Ну, ладно. Будем знакомы. Иван.
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07.10.2021 20:24 Ответить
зебуінізм - важкий діагноз😂
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06.10.2021 20:55 Ответить
я гадаю -- він "путініст"
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06.10.2021 22:12 Ответить
Він хотів мабуть сказати, що при Порошенку громадянин РФ і бандит Труха домовився з владою і всі справи проти нього зам'яли. Подивимось, що буде при зелені.
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06.10.2021 17:57 Ответить
Я думаю, простіше. Зелений ботик.

Поняття влади широке, Порошенку не було що робити, як Трухановим особисто займатися. То не його робота. Тим більше, Одеса - специфічно ватне місто і мати іще одну точку нестабільності було би недоречно
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06.10.2021 18:24 Ответить
Точно, соєвий ботик, для того Порошен свого кума генпрокурором ставив, а свого охоронця - головою СБУ, щоб ні на що не впливати - саме так. Не існує питання, по якому б соя не виправдалаб свого куміра.
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07.10.2021 02:47 Ответить
напевно тобі тупа макака тяжко без мізків жити
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07.10.2021 08:59 Ответить
У дебілів з'явилась можливість у чужому оці пилинку побачити
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06.10.2021 20:36 Ответить
ни одного порохобота в ветке. У них никогда и не было претензий к Труханову, у них Садовый главный враг.
ПС подозрение закончится ничем, очередной инфоповод. За 30 лет независимости в тюрьме сидел лишь один украинский крупный коррупционер, и тот в США.
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07.10.2021 09:19 Ответить
Труханова и Кернеса гетьман терпел чтоб не получить вдобавок еще две сепарскиз народных республики в ключевых местах. Думай стратегически, или у тебя голова только чтобы есть?
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07.10.2021 10:30 Ответить
да я согласен с тобой
- и Медведчука с его медиа-империей терпел для того что бы путин не напал..
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07.10.2021 10:40 Ответить
Опять работа на публику. Зеленые счас визжать будут. А потом все будет в шоколаде !
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06.10.2021 16:08 Ответить
ставлю на ЗЕлёное - не посадят
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06.10.2021 16:10 Ответить
Знов щуку кинуть в річку і втоплять.
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06.10.2021 16:26 Ответить
Если Труханова при Порошенко не посадили, а наоборот с первой лэди крестиком вышивал, то сейчас его подавно не посадят.
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06.10.2021 16:28 Ответить
Тримали справу по трухлявому, щоби відвернути увагу від чергового зашквару ЗЄ???
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06.10.2021 16:37 Ответить
все рiвно, це краще, нiж нiчого.

колись дiйде черга i до Зелупи з бородатою бабою каломойшею.
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06.10.2021 16:59 Ответить
Для меня борьба с коррупцией начнется с посадки бриллиантовых прокуроров, которых отмазал Барыга. Но Труханов тоже неплохо, ибо это совсем другой уровень!
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06.10.2021 16:58 Ответить
Запахло жаренным и шлема имитирует слив своих, пока все устаканется, либо закроют рот баблом активистам.
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06.10.2021 17:00 Ответить
Бути цього не може. Кращій друже Офшорного хапуги,крадій?
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06.10.2021 17:07 Ответить
Давно пора эту свору възерошить.
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06.10.2021 17:13 Ответить
А шо там с больницей Ющенкр?
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06.10.2021 18:36 Ответить
по этому ворюге труханову давно тюрьма плачет!!
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06.10.2021 19:02 Ответить
Сам видел, как на одного человека оформлено в аренду штук десять участков под застройку из земель только, что отведенных генпланом под усадебную застройку, тоесть чтобы застолбить участки. Потом эту землю можно отдавать за деньги нужным людям. Нагреблись таким способом сколько земли, что нехватает верных людей и приходится на одного оформлять по десятку участков, всё одно ответственности нет. Законотворцы за время независимости создали такое земельное законодательство, чтобы можно было безнаказанно грабить народную землю. Давно пора провести аудит земель в Украине и вернуть государству незаконно отведённую землю, но ктоже пойдет на это.

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06.10.2021 19:31 Ответить
ну, то, шо зеля д артаньян це ми давно знаемо, такой вот он честняга, гасконец из криворожья
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06.10.2021 21:07 Ответить
Доколи це буде. Чесну людину i патрiота, бiзнес партньора самого Гетьмана Петруся якась зелена шмаркля хоче очорнити i звинуватити в крадiжках
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06.10.2021 21:56 Ответить
НЕ БОЙСЯ ТРУХАНОВ, ВЕНЕДИКТОВА ШУТИТЬ, ТЫ БАНДИТ, ВОР И МОШЕННИК, ТАКОЙ ЖЕ КАК ЕЁ МУЖЕНЕК И КАК ВСЯ ЕЕ ПРОКУРАТУРА.
https://hromadske.ua/ru/posts/muzh-genprokurora-venediktovoj-na-10-dnej-uvolilsya-iz-policii-chtoby-poluchit-750-tysyach-grn-pomoshi-bihusinfo
СПИ СПОКОЙНО, ОНА СВОИХ НЕ СДАЕТ!
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07.10.2021 02:08 Ответить
Трупанова на нари!
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07.10.2021 02:16 Ответить
Він політичний проститут при будь-якій владі, та ще й ватник, який тісно співпрацює з ОПЗЖ!
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07.10.2021 04:41 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=c1C_QXkXBAA ВНИМАНИЕ!!!Беспредел при Зеленском!!!
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07.10.2021 08:21 Ответить
 
 