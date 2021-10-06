НАБУ о подозрении Труханову: Преступная организация воровала из бюджета и незаконно отдавала землю под застройку. Ущерб свыше 689 млн грн

НАБУ и САП разоблачили преступную организацию в Одессе. 6 октября 2021 года о подозрении уведомлен Одесский городской голова Геннадий Труханов и еще трое чиновников Одесского горсовета в злоупотреблении служебным положением и участии в преступной организации, которая незаконно завладела активами территориальной громады Одессы и впоследствии легализовала незаконно полученные доходы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу НАБУ.

Подчеркивается, что действия подозреваемых квалифицированы по ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 364 УК Украины.

В целом следствие установило причастность к схеме 16 человек, 10 из них являются участниками преступной организации, остальные - соучастники совершения других преступлений.

"Как установило следствие, участники преступной организации в сговоре с другими лицами разработали механизм незаконного завладения активами - средствами местного бюджета и землей территориальной громады города Одессы для ее дальнейшей передачи под застройку. Из-за таких действий в течение 2016-2019 гг. ОТГ потеряла не менее шести земельных участков общей площадью 15,9 га и незаконно потратила из местного бюджета 131 млн грн. Общий размер ущерба по данным эпизодам, по результатам экспертизы, составляет 689 млн грн.

В настоящее время следственные действия продолжаются. В НАБУ обещают позже обнародовать детали данного дела.

Напомним, 6 октября генпрокурор Ирина Венедиктова сообщила о подписании подозрения мэру Одессы Геннадию Труханову по делу НАБУ и САП. Всего подписано 5 подозрений.

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