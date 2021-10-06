Отмена запросов по "вероятным" нарушениям и списания долга без решения суда: "ЕС" представила свои правки к налоговому законопроекту №5600
Фракция "ЕС" представила свои правки к налоговому законопроекту №5600.
Об этом на своей странице в Фейсбуке написала нардеп "ЕС" Нина Южанина, передает Цензор.НЕТ.
"Я и Петр Порошенко неоднократно подчеркивали и требовали от властей не выносить и не рассматривать в зале парламента скандальный проект закона #5600, который при подготовке ко второму чтению превратился в инструмент уничтожение малого и среднего бизнеса, а также против граждан Украины. Однако большинство в парламенте приняло решение о рассмотрении проекта #5600 по специальной процедуре, которая предусматривает возможность подачи от каждой фракции в только 5 поправок, которые были отклонены профильным комитетом при подготовке ко второму чтению", - рассказала политик.
"Провели экстренное совещание с коллегами по фракции "Европейская Солидарность" и предлагаем от нашей фракции пять поправок, касающихся:
. Отмена права налоговой отправлять запросы плательщикам по "вероятным" нарушениям налогового законодательства.
. Отмена ограничения по переносу убытков, полученных до 2021 года (в размере 50%) и последующие годы (те же 50%).
. Не позволять списание налогового долга с первой гривни на 91 день без судебного решения.
. Исключить норму об уменьшении срока с 1095 дней до 365 дней на включение в налоговый кредит сумм НДС по зарегистрированным налоговыми накладными.
. Поддержать налогообложение доходов от сдачи в аренду недвижимого имущества без регистрации СПД по ставке 5%.
А также еще одна важная поправка - исключение запрета выезда за границу директору при наличии налогового долга более 1 млн грн.
В этом чувствительном вопросе ваше мнение очень важно. Все ли вопросы мы охватили", - поинтересовалась Южанина.
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знаю таких "предпринимателей" (семейная пара) - при Порошенко раскрутились за 3-4 года до сети косметических салонов и магазинов..
так весной 2019 из портков выпрыгивали - орали что "вова наш, свой - он нас миллионерами сделает за год!"..
сейчас кричат что "занивоваапщенигаласавали!", половина бизнеса закрылась.. половина в долгах (по их словам)..
и чего за напоминание как голосовали за осла офшорного - зубами скргегочуть и говорят что "это Порошенко виновати - подсунул нам клоуна!"