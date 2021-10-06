Отмена запросов по "вероятным" нарушениям и списания долга без решения суда: "ЕС" представила свои правки к налоговому законопроекту №5600

Фракция "ЕС" представила свои правки к налоговому законопроекту №5600.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написала нардеп "ЕС" Нина Южанина, передает Цензор.НЕТ.

"Я и Петр Порошенко неоднократно подчеркивали и требовали от властей не выносить и не рассматривать в зале парламента скандальный проект закона #5600, который при подготовке ко второму чтению превратился в инструмент уничтожение малого и среднего бизнеса, а также против граждан Украины. Однако большинство в парламенте приняло решение о рассмотрении проекта #5600 по специальной процедуре, которая предусматривает возможность подачи от каждой фракции в только 5 поправок, которые были отклонены профильным комитетом при подготовке ко второму чтению", - рассказала политик.

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"Провели экстренное совещание с коллегами по фракции "Европейская Солидарность" и предлагаем от нашей фракции пять поправок, касающихся:

. Отмена права налоговой отправлять запросы плательщикам по "вероятным" нарушениям налогового законодательства.

. Отмена ограничения по переносу убытков, полученных до 2021 года (в размере 50%) и последующие годы (те же 50%).

. Не позволять списание налогового долга с первой гривни на 91 день без судебного решения.

. Исключить норму об уменьшении срока с 1095 дней до 365 дней на включение в налоговый кредит сумм НДС по зарегистрированным налоговыми накладными.

. Поддержать налогообложение доходов от сдачи в аренду недвижимого имущества без регистрации СПД по ставке 5%.

А также еще одна важная поправка - исключение запрета выезда за границу директору при наличии налогового долга более 1 млн грн.

В этом чувствительном вопросе ваше мнение очень важно. Все ли вопросы мы охватили", - поинтересовалась Южанина.



