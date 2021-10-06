РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
14184 посетителя онлайн
Новости
1 981 2

Отмена запросов по "вероятным" нарушениям и списания долга без решения суда: "ЕС" представила свои правки к налоговому законопроекту №5600

Отмена запросов по

Фракция "ЕС" представила свои правки к налоговому законопроекту №5600.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написала нардеп "ЕС" Нина Южанина, передает Цензор.НЕТ.

"Я и Петр Порошенко неоднократно подчеркивали и требовали от властей не выносить и не рассматривать в зале парламента скандальный проект закона #5600, который при подготовке ко второму чтению превратился в инструмент уничтожение малого и среднего бизнеса, а также против граждан Украины. Однако большинство в парламенте приняло решение о рассмотрении проекта #5600 по специальной процедуре, которая предусматривает возможность подачи от каждой фракции в только 5 поправок, которые были отклонены профильным комитетом при подготовке ко второму чтению", - рассказала политик.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Рада рассмотрит налоговый законопроект №5600 по сокращенной процедуре на следующей пленарной неделе

"Провели экстренное совещание с коллегами по фракции "Европейская Солидарность" и предлагаем от нашей фракции пять поправок, касающихся:

Отмена запросов по вероятным нарушениям и списания долга без решения суда: ЕС представила свои правки к налоговому законопроекту №5600 01. Отмена права налоговой отправлять запросы плательщикам по "вероятным" нарушениям налогового законодательства.

Отмена запросов по вероятным нарушениям и списания долга без решения суда: ЕС представила свои правки к налоговому законопроекту №5600 02. Отмена ограничения по переносу убытков, полученных до 2021 года (в размере 50%) и последующие годы (те же 50%).

Отмена запросов по вероятным нарушениям и списания долга без решения суда: ЕС представила свои правки к налоговому законопроекту №5600 03. Не позволять списание налогового долга с первой гривни на 91 день без судебного решения.

Отмена запросов по вероятным нарушениям и списания долга без решения суда: ЕС представила свои правки к налоговому законопроекту №5600 04. Исключить норму об уменьшении срока с 1095 дней до 365 дней на включение в налоговый кредит сумм НДС по зарегистрированным налоговыми накладными.

Отмена запросов по вероятным нарушениям и списания долга без решения суда: ЕС представила свои правки к налоговому законопроекту №5600 05. Поддержать налогообложение доходов от сдачи в аренду недвижимого имущества без регистрации СПД по ставке 5%.

А также еще одна важная поправка - исключение запрета выезда за границу директору при наличии налогового долга более 1 млн грн.

В этом чувствительном вопросе ваше мнение очень важно. Все ли вопросы мы охватили", - поинтересовалась Южанина.

Отмена запросов по вероятным нарушениям и списания долга без решения суда: ЕС представила свои правки к налоговому законопроекту №5600 06
Отмена запросов по вероятным нарушениям и списания долга без решения суда: ЕС представила свои правки к налоговому законопроекту №5600 07

Автор: 

ВР (29246) налоги (3238) Порошенко Петр (19601) Южанина Нина (153)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
нее.. РАНО еще!
знаю таких "предпринимателей" (семейная пара) - при Порошенко раскрутились за 3-4 года до сети косметических салонов и магазинов..
так весной 2019 из портков выпрыгивали - орали что "вова наш, свой - он нас миллионерами сделает за год!"..
сейчас кричат что "занивоваапщенигаласавали!", половина бизнеса закрылась.. половина в долгах (по их словам)..

и чего за напоминание как голосовали за осла офшорного - зубами скргегочуть и говорят что "это Порошенко виновати - подсунул нам клоуна!"
показать весь комментарий
06.10.2021 16:16 Ответить
Вот не надо так делать. Списывать зебобиков, так списывать. Permanently.
показать весь комментарий
06.10.2021 16:16 Ответить
 
 