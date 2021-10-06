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"Вагнергейт" для власти так просто не пройдет, работу ВСК нельзя прекращать, - нардеп "Голоса" Костенко

Работу ВСК по делу "вагнеровцев" необходимо продолжать, а не прекращать, как было преждевременно анонсировано ранее.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Голоса", об этом заявил нардеп Роман Костенко.

"Мы знаем, что это была спецоперация украинских спецслужб, мы знаем людей, которые непосредственно принимали в ней участие, мы знаем, что они действовали в интересах Украины. А президент с определенным презрением об этом говорит, что там какая-то операция, а он позвонил и сообщил Лукашенко, что какие-то бандиты едут. По факту, он сказал, что со стороны ОП могла быть государственная измена. Я уверен, что "вагнергейт" для власти так просто не пройдет. Мы следим за ситуацией и держим ее на контроле", - отметил парламентарий.

По словам нардепа, сейчас не может быть и речи о прекращении работы ВСК, как уже было преждевременно анонсировано.

Костенко заявил, что необходимо продолжать работу и выяснить, почему вражеские наемники не были задержаны. Ведь прямо сейчас "вагнеровцы" могут воевать на Донбассе или в других странах мира. Государство, из-за действий определенных людей, не смогло показать нашим врагам, что они могут предстать перед украинским судом, как это было когда-то в Нюрнберге и Израиле.

"Но теперь главное не закрывать комиссию и не делать пустословные брифинги. Не выходить с заявлениями, взятыми "с потолка", как уже было раньше. У людей, которые принимали участие в спецоперации и слышали все те вещи от председателя ВСК, волосы вставали дыбом. А те, кто не в курсе деталей, вообще не понимали, к чему это все. Такое отношение депутатов моонобольшинства к этому крайне важному для национальной безопасности делу - недопустимо", - подытожил парламентарий.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Ненаказанные из-за срыва спецоперации "вагнеровцы" прямо сейчас могут воевать на Донбассе, - нардеп "Голоса" Костенко

Автор: 

ВСК (458) ЧВК Вагнер (1332) Костенко Роман (168)


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Топ комментарии
+11
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06.10.2021 16:14
+9
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06.10.2021 16:25
+8
Упоротый зеблодятел - это навсегда!
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06.10.2021 16:29
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06.10.2021 16:14 Ответить
Власть в Украине предательская.
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06.10.2021 16:15 Ответить
АнтиМайдан у власти, и во главе всех силовых структур тоже антимайдановцы.
Навыбирали...
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06.10.2021 16:16 Ответить
Глас вопіющого в пустелі...
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06.10.2021 16:21 Ответить
Уже прошло и сошло. ******* включил дурака и молчит как ни в чем не бывало, как обычно, оно настолько тупое что даже объяснить и солгать ничего не может, но тут включается бабуин АраХламидия и заговаривает всё типа норм, это вообще так и должно быль. Зеленое тупое стадо (виборці) чтоб у них паспорт сгорел, слушают это и аплодируют.

Вот и всё...
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06.10.2021 16:21 Ответить
Клоун от тупости слил секретную информацию Луке -сам признался.И всю жизнь прятался от уплаты налогов...чего положительного от этого бовдура ждать ....
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06.10.2021 16:22 Ответить
А чому "від тупості"? А якщо він аґент Кремля?
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06.10.2021 20:20 Ответить
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06.10.2021 16:22 Ответить
Упоротый зеблодятел - это навсегда!
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06.10.2021 16:29 Ответить
Уважаемый, а как там Липецкая фабрика зЕлоха работает?
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06.10.2021 17:47 Ответить
Понятно. В законах ты зебил, теперь ты оповестил об этом нас. Спасибо
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06.10.2021 18:14 Ответить
Любая страна без предателей во власти с такой неприятностью как ДНР и ЛНР быстро бы справилась.
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06.10.2021 16:23 Ответить
писал блогер - так укрепрайоны, там ВСУ не "возмутданецк".
это разве как Азербайджан делал. но "яйца" у Зели холодные. ему это не надо.
да и никому не надо - вы например - освободил бы и дальше отбиваться от всяких комиссий и доказывать шо вот это 30 бабушек просто не знали шо ракета прилетит.
ах оставьте. никому это не выгодно.
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06.10.2021 16:29 Ответить
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06.10.2021 16:24 Ответить
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06.10.2021 16:25 Ответить
Вот в этом и проблема. Все (даже вменяемые) депутаты выдают желаемое за действительное в виде неопределенных лозунгов: "нельзя прекращать", "необходимо продолжать", "не закрывать комиссию" и т.п.
Да срать хотели "слуги" на твои хотелки. Возьмут и закроют ВСК. И что? Что на этот случай сказано в заявлении Костенко? ... Правильно, НИЧЕГО. Умоется, обтечет и пойдет дальше свои лозунги толкать.
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06.10.2021 16:30 Ответить
Снимайте телевизор: журналистам запретили фотографировать мероприятие с участием Зеленского
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06.10.2021 16:52 Ответить
Влада Зе - це влада злодіїв, зрадників та звєздюків...
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06.10.2021 17:01 Ответить
 
 