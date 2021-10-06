"Вагнергейт" для власти так просто не пройдет, работу ВСК нельзя прекращать, - нардеп "Голоса" Костенко
Работу ВСК по делу "вагнеровцев" необходимо продолжать, а не прекращать, как было преждевременно анонсировано ранее.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Голоса", об этом заявил нардеп Роман Костенко.
"Мы знаем, что это была спецоперация украинских спецслужб, мы знаем людей, которые непосредственно принимали в ней участие, мы знаем, что они действовали в интересах Украины. А президент с определенным презрением об этом говорит, что там какая-то операция, а он позвонил и сообщил Лукашенко, что какие-то бандиты едут. По факту, он сказал, что со стороны ОП могла быть государственная измена. Я уверен, что "вагнергейт" для власти так просто не пройдет. Мы следим за ситуацией и держим ее на контроле", - отметил парламентарий.
По словам нардепа, сейчас не может быть и речи о прекращении работы ВСК, как уже было преждевременно анонсировано.
Костенко заявил, что необходимо продолжать работу и выяснить, почему вражеские наемники не были задержаны. Ведь прямо сейчас "вагнеровцы" могут воевать на Донбассе или в других странах мира. Государство, из-за действий определенных людей, не смогло показать нашим врагам, что они могут предстать перед украинским судом, как это было когда-то в Нюрнберге и Израиле.
"Но теперь главное не закрывать комиссию и не делать пустословные брифинги. Не выходить с заявлениями, взятыми "с потолка", как уже было раньше. У людей, которые принимали участие в спецоперации и слышали все те вещи от председателя ВСК, волосы вставали дыбом. А те, кто не в курсе деталей, вообще не понимали, к чему это все. Такое отношение депутатов моонобольшинства к этому крайне важному для национальной безопасности делу - недопустимо", - подытожил парламентарий.
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это разве как Азербайджан делал. но "яйца" у Зели холодные. ему это не надо.
да и никому не надо - вы например - освободил бы и дальше отбиваться от всяких комиссий и доказывать шо вот это 30 бабушек просто не знали шо ракета прилетит.
ах оставьте. никому это не выгодно.
Да срать хотели "слуги" на твои хотелки. Возьмут и закроют ВСК. И что? Что на этот случай сказано в заявлении Костенко? ... Правильно, НИЧЕГО. Умоется, обтечет и пойдет дальше свои лозунги толкать.