"ЕС", "Батькивщина" и "Голос" требуют отставки главы правления "Укрэксимбанка" Мецгера и членов набсовета, - проект постановления Рады
Народные депутаты из фракций "Европейская Солидарность", "Батькивщина" и "Голос" требуют досрочного прекращения полномочий председателя правления "Укрэксимбанка" Евгения Мецгера и членов наблюдательного совета. Депутаты зарегистрировали соответствующий проект постановления в Верховной Раде Украины.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "ЕС".
"В связи с ненадлежащим исполнением должностных обязанностей, которое проявилось во время препятствования законной профессиональной деятельности журналистов 4 октября, обратиться в Кабинет Министров Украины относительно безотлагательного рассмотрения в установленном законодательством порядке вопроса досрочного прекращения полномочий председателя правления "Укрэксимбанка" Мецгера Евгения", - говорится в проекте постановления.
Депутаты также требуют от Кабинета Министров Украины обеспечить органами Национальной полиции Украины полное, объективное и оперативное расследование уголовного производства, возбужденного против Мецгера по факту препятствования им законной профессиональной деятельности журналистов.
"Депутаты 3 фракций присоединились к инициативе Петра Порошенко относительно обращения ВР к правительству с требованием немедленного увольнения Е. Мецгера с должности председателя правления "Укрэксимбанка". Зарегистрировали обращение к правительству с требованием немедленного увольнения Е. Мецгера с должности председателя правления "Укрэксимбанка". Требуем также досрочно прекратить полномочия всего наблюдательного совета банка. Эти господа за год своей работы получили 56 млн грн на зарплаты! А сам банк ущерб в 5,6 млрд грн", - объясняет сопредседатель фракции "Европейская Солидарность" Ирина Геращенко.
"Не только личный друг президента Мецгер врал, что никакого конфликта с журналистами "Схем" не было. Другие члены правления тоже врали. Отстранение Мецгера - это попытка взять паузу, выпустить пар в надежде, что все забудется, и друг президента вернется на тепленькое место", - убеждена Геращенко.
Она отмечает - схема, которая сейчас реализуется в "Укрэксиме", очень похожа на банкротство "ПриватБанка", когда в банк вливали миллиарды гривен рефинанса, а те деньги выводились на офшоры, в том числе Зеленского.
"Поэтому Мецгер и весь наблюдательный совет должны немедленно быть отправлены в отставку за профнепригодность. Отстранение - это ни о чем. Только отставка", - резюмирует Ирина Геращенко.
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не просто так мецгера поставили на деребан бюджетных денег:
Почему так наглеет глава "Укрэксимбанка" Женя Мецгер, позволяющий себе избивать журналистов в государственном банке страны?
Глава "Укрэксимбанка" Женя Мецгер - важный человек для Зеленского. "Укрэксимбанка" - это главная обнальная контора для добычи денег на дорожные аферы в Украине. Схема проста - берется рефинанс в НБУ, покупаются бумажки долговых обязательств "Укравтодора" и отдают реальные деньги на распил. Украина с этого имеет долг госпредприятия перед госбанком, инфляцию и деньги уведенные в очередные офшоры. И дороги - на ремонт которых уже закладывают деньги в бюджет .
Укрэксимбанк - главный спонсор Укравтодора в строительстве дорог. В частности, в 2020 году банк предоставил Укравтодору 13,73 млрд грн на дороги. Всего Укравтодор получал госгарантии на 19,3 млрд грн кредита от Укрэксимбанка.
Уже в августе 2021-го банк дал Укравтодору кредит еще на 4,3 млрд грн на дороги.
При этом Укрэксим - самый убыточный банк в Украине. В 2020 году он получил рекордный убыток в 5,6 млрд грн.
Причиной Мецгер называл кредитный риск неработающих активов на 4,3 млрд грн.
Банк также задолжал почти 30 млрд грн Национальному банку.
семья Мецгеров - это близкие друзья президента Зеленского и актрисы "Квартала" Елены Кравец. Именно президент Зеленский лично добился назначения Мецгера на пост в Укрэксимбанк, и также Зеленский назначил жену Мецгера по квоте президента в наблюдательный совет государственного Приватбанка. Юлия Мецгер получает от налогоплательщиков 580 тысяч гривен в месяц.
Так що вимушена жертва. Нічого, з часом кудись прилаштують, може навіть в ОП, там тільки такі водяться