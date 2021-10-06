"ЕС", "Батькивщина" и "Голос" требуют отставки главы правления "Укрэксимбанка" Мецгера и членов набсовета, - проект постановления Рады

Народные депутаты из фракций "Европейская Солидарность", "Батькивщина" и "Голос" требуют досрочного прекращения полномочий председателя правления "Укрэксимбанка" Евгения Мецгера и членов наблюдательного совета. Депутаты зарегистрировали соответствующий проект постановления в Верховной Раде Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "ЕС".

"В связи с ненадлежащим исполнением должностных обязанностей, которое проявилось во время препятствования законной профессиональной деятельности журналистов 4 октября, обратиться в Кабинет Министров Украины относительно безотлагательного рассмотрения в установленном законодательством порядке вопроса досрочного прекращения полномочий председателя правления "Укрэксимбанка" Мецгера Евгения", - говорится в проекте постановления.

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Депутаты также требуют от Кабинета Министров Украины обеспечить органами Национальной полиции Украины полное, объективное и оперативное расследование уголовного производства, возбужденного против Мецгера по факту препятствования им законной профессиональной деятельности журналистов.

"Депутаты 3 фракций присоединились к инициативе Петра Порошенко относительно обращения ВР к правительству с требованием немедленного увольнения Е. Мецгера с должности председателя правления "Укрэксимбанка". Зарегистрировали обращение к правительству с требованием немедленного увольнения Е. Мецгера с должности председателя правления "Укрэксимбанка". Требуем также досрочно прекратить полномочия всего наблюдательного совета банка. Эти господа за год своей работы получили 56 млн грн на зарплаты! А сам банк ущерб в 5,6 млрд грн", - объясняет сопредседатель фракции "Европейская Солидарность" Ирина Геращенко.

"Не только личный друг президента Мецгер врал, что никакого конфликта с журналистами "Схем" не было. Другие члены правления тоже врали. Отстранение Мецгера - это попытка взять паузу, выпустить пар в надежде, что все забудется, и друг президента вернется на тепленькое место", - убеждена Геращенко.

Она отмечает - схема, которая сейчас реализуется в "Укрэксиме", очень похожа на банкротство "ПриватБанка", когда в банк вливали миллиарды гривен рефинанса, а те деньги выводились на офшоры, в том числе Зеленского.

"Поэтому Мецгер и весь наблюдательный совет должны немедленно быть отправлены в отставку за профнепригодность. Отстранение - это ни о чем. Только отставка", - резюмирует Ирина Геращенко.