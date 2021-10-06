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"ЕС", "Батькивщина" и "Голос" требуют отставки главы правления "Укрэксимбанка" Мецгера и членов набсовета, - проект постановления Рады

Народные депутаты из фракций "Европейская Солидарность", "Батькивщина" и "Голос" требуют досрочного прекращения полномочий председателя правления "Укрэксимбанка" Евгения Мецгера и членов наблюдательного совета. Депутаты зарегистрировали соответствующий проект постановления в Верховной Раде Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "ЕС".

"В связи с ненадлежащим исполнением должностных обязанностей, которое проявилось во время препятствования законной профессиональной деятельности журналистов 4 октября, обратиться в Кабинет Министров Украины относительно безотлагательного рассмотрения в установленном законодательством порядке вопроса досрочного прекращения полномочий председателя правления "Укрэксимбанка" Мецгера Евгения", - говорится в проекте постановления.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: "UKREKSIM Бик" и "Зітріть Мецгера в нуль": журналисты пикетировали "Укрэксимбанк" - из окна на митингующих упал вазон. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Депутаты также требуют от Кабинета Министров Украины обеспечить органами Национальной полиции Украины полное, объективное и оперативное расследование уголовного производства, возбужденного против Мецгера по факту препятствования им законной профессиональной деятельности журналистов.

"Депутаты 3 фракций присоединились к инициативе Петра Порошенко относительно обращения ВР к правительству с требованием немедленного увольнения Е. Мецгера с должности председателя правления "Укрэксимбанка". Зарегистрировали обращение к правительству с требованием немедленного увольнения Е. Мецгера с должности председателя правления "Укрэксимбанка". Требуем также досрочно прекратить полномочия всего наблюдательного совета банка. Эти господа за год своей работы получили 56 млн грн на зарплаты! А сам банк ущерб в 5,6 млрд грн", - объясняет сопредседатель фракции "Европейская Солидарность" Ирина Геращенко.

"Не только личный друг президента Мецгер врал, что никакого конфликта с журналистами "Схем" не было. Другие члены правления тоже врали. Отстранение Мецгера - это попытка взять паузу, выпустить пар в надежде, что все забудется, и друг президента вернется на тепленькое место", - убеждена Геращенко.

Она отмечает - схема, которая сейчас реализуется в "Укрэксиме", очень похожа на банкротство "ПриватБанка", когда в банк вливали миллиарды гривен рефинанса, а те деньги выводились на офшоры, в том числе Зеленского.

"Поэтому Мецгер и весь наблюдательный совет должны немедленно быть отправлены в отставку за профнепригодность. Отстранение - это ни о чем. Только отставка", - резюмирует Ирина Геращенко.

ЕС, Батькивщина и Голос требуют отставки главы правления Укрэксимбанка Мецгера и членов набсовета, - проект постановления Рады 01

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Топ комментарии
+15
а кто будет зеленскому пополнять офшоры с "Великого крадивництва"?
не просто так мецгера поставили на деребан бюджетных денег:

Почему так наглеет глава "Укрэксимбанка" Женя Мецгер, позволяющий себе избивать журналистов в государственном банке страны?
Глава "Укрэксимбанка" Женя Мецгер - важный человек для Зеленского. "Укрэксимбанка" - это главная обнальная контора для добычи денег на дорожные аферы в Украине. Схема проста - берется рефинанс в НБУ, покупаются бумажки долговых обязательств "Укравтодора" и отдают реальные деньги на распил. Украина с этого имеет долг госпредприятия перед госбанком, инфляцию и деньги уведенные в очередные офшоры. И дороги - на ремонт которых уже закладывают деньги в бюджет .

Укрэксимбанк - главный спонсор Укравтодора в строительстве дорог. В частности, в 2020 году банк предоставил Укравтодору 13,73 млрд грн на дороги. Всего Укравтодор получал госгарантии на 19,3 млрд грн кредита от Укрэксимбанка.
Уже в августе 2021-го банк дал Укравтодору кредит еще на 4,3 млрд грн на дороги.
При этом Укрэксим - самый убыточный банк в Украине. В 2020 году он получил рекордный убыток в 5,6 млрд грн.
Причиной Мецгер называл кредитный риск неработающих активов на 4,3 млрд грн.

Банк также задолжал почти 30 млрд грн Национальному банку.

семья Мецгеров - это близкие друзья президента Зеленского и актрисы "Квартала" Елены Кравец. Именно президент Зеленский лично добился назначения Мецгера на пост в Укрэксимбанк, и также Зеленский назначил жену Мецгера по квоте президента в наблюдательный совет государственного Приватбанка. Юлия Мецгер получает от налогоплательщиков 580 тысяч гривен в месяц.
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06.10.2021 16:37
+14
Правильно требуют!
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06.10.2021 16:32
+11
Голова державного банку України говорить не державною мовою України, а державною мовою Російської Федерації.
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06.10.2021 16:40
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Правильно требуют!
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06.10.2021 16:32 Ответить
это все херня,малята,никто никого не уволит,максимум перетасуют по тихому,проверено и доказано временем и примерами,так что это глас в пустыне все эти требования
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06.10.2021 17:00 Ответить
а кто будет зеленскому пополнять офшоры с "Великого крадивництва"?
не просто так мецгера поставили на деребан бюджетных денег:

Почему так наглеет глава "Укрэксимбанка" Женя Мецгер, позволяющий себе избивать журналистов в государственном банке страны?
Глава "Укрэксимбанка" Женя Мецгер - важный человек для Зеленского. "Укрэксимбанка" - это главная обнальная контора для добычи денег на дорожные аферы в Украине. Схема проста - берется рефинанс в НБУ, покупаются бумажки долговых обязательств "Укравтодора" и отдают реальные деньги на распил. Украина с этого имеет долг госпредприятия перед госбанком, инфляцию и деньги уведенные в очередные офшоры. И дороги - на ремонт которых уже закладывают деньги в бюджет .

Укрэксимбанк - главный спонсор Укравтодора в строительстве дорог. В частности, в 2020 году банк предоставил Укравтодору 13,73 млрд грн на дороги. Всего Укравтодор получал госгарантии на 19,3 млрд грн кредита от Укрэксимбанка.
Уже в августе 2021-го банк дал Укравтодору кредит еще на 4,3 млрд грн на дороги.
При этом Укрэксим - самый убыточный банк в Украине. В 2020 году он получил рекордный убыток в 5,6 млрд грн.
Причиной Мецгер называл кредитный риск неработающих активов на 4,3 млрд грн.

Банк также задолжал почти 30 млрд грн Национальному банку.

семья Мецгеров - это близкие друзья президента Зеленского и актрисы "Квартала" Елены Кравец. Именно президент Зеленский лично добился назначения Мецгера на пост в Укрэксимбанк, и также Зеленский назначил жену Мецгера по квоте президента в наблюдательный совет государственного Приватбанка. Юлия Мецгер получает от налогоплательщиков 580 тысяч гривен в месяц.
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06.10.2021 16:37 Ответить
Банк банкрут?...
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06.10.2021 16:52 Ответить
Банк державний, получит бабла с бюджета, шоб било шо пилить.
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06.10.2021 17:47 Ответить
там не только дерибан, зеблан замазан держзрадой за держзродою, там еще и финансирование терроризма вьіпльівает - https://www.dsnews.ua/politics/mecger-iz-ukreksimbanka-kak-zelenskogo-vtyanut-v-skandal-s-finansirovaniem-terrorizma-06102021-439089
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06.10.2021 20:37 Ответить
Поки що відсторонили, а зрештою з часом замнуть.
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06.10.2021 16:37 Ответить
Он хитрый маланюра "шахматист" пока что временно самоотстранился мол брякнуть честью которой не обладает и призвать люд войти в его несчастное положение понять и простить
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06.10.2021 16:51 Ответить
як відбувається при будь-якій владі. Тільки Тимошенко вони за грати кидали, бо не грала за їх правилами. Іншим прощають все.
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07.10.2021 18:20 Ответить
зелені ублюдки відмажуть своїх. У всяк випадку, навіть не проголосують цю постанову на верховній зраді
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06.10.2021 16:38 Ответить
Тимошенко не повинна це залишити просто так. Впевнена, леді Ю буде боротись з цим коблом, які наживаються на нас з вами.
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07.10.2021 15:33 Ответить
Везде нужно наб советы поубирать. и сделать витренке зарплату 17 тысяч гривен!!!
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06.10.2021 16:39 Ответить
Проблема не в набрадах, а в тому, кого туди призначають.
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06.10.2021 16:55 Ответить
о батькiвщина в цю пiсочницю прийшла!
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06.10.2021 16:39 Ответить
Юлек хто хто ,но самогубицей з зепацюком не наймалася )))))
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06.10.2021 16:44 Ответить
Тимошенко не перший день бореться з тими, хто працює лише задля власного збагачення. І це вже ми бачимо роками. Тільки кожен президент не допускає Юлю до влади, боїться, що та викриє всі корупційні схеми. НАБУ не працює. Взагалі мало що працює. Тільки лише на інтереси політиканів
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07.10.2021 15:24 Ответить
хаха хто тобi так у голову нaсрав про святу Юлю?
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07.10.2021 18:03 Ответить
Тимошенко була єдиною, кого заперли до вязниці. Бо Ю не підчинялась їхнім вказівкам. Інші наробили огогооооо , але жоден з них не заплатив за збитки країні чи людям. домовляться і будуть далі грабувати нас з вами.
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07.10.2021 18:22 Ответить
хаха i цe для тeбe показник ii свяостi? iй є за шо сидiти.
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07.10.2021 18:36 Ответить
Голова державного банку України говорить не державною мовою України, а державною мовою Російської Федерації.
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06.10.2021 16:40 Ответить
яка різниця, коли твій друг Президент. Якби Тимошенко російською говорила - її б вже кинули за грати.
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07.10.2021 15:32 Ответить
До держбанку треба цього мєнагєра призначити - для зелених більшовиків дуже корисна людина...
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06.10.2021 16:45 Ответить
Правильно требуют. Хоть какая то польза от этих бездельников.
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06.10.2021 16:45 Ответить
Бездельников Нелох поставил руководить банком
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06.10.2021 18:17 Ответить
"Оба хуже"! Как успешно воплощена провокация, в результате которой "журналисты" - ангелы во плоти, тот, у которого собирались как бы брать интервью злодей. И приговор уже, до официального расследования и суда объявлен. Одним словом все по схеме "человек укусил собаку". И это все не за свободу прессы, а используется в противоборстве временной олигархической коалиции против того Закона о олигархах... Но, кто после этого пустит в свой офис таких "журналистов" - тактически как бы выиграли, а стратегически...? А ведь встретились две.... бяки... (screenshot сохранен)
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06.10.2021 16:52 Ответить
слуги дьявола принимають тока свои законы...остальных просто нет в зРаде..73% баранов так решили
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06.10.2021 16:53 Ответить
Все вірно мецХЕРа нахрін з роботи. Це ТУПЕ бидло, в першу чергу тупориле.
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06.10.2021 17:01 Ответить
Понабирали по объявлению пролетариат чЛенина и назвались "большевиками".... 73 % это круто...,НО...,вы за все что происходит в ОТВЕТЕ
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06.10.2021 17:01 Ответить
Звісно, зелені служки розуміють, що з цим державним банком США відносини перервуть, якщо там буде людина, що переслідує журналістів.
Так що вимушена жертва. Нічого, з часом кудись прилаштують, може навіть в ОП, там тільки такі водяться
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06.10.2021 17:07 Ответить
Талантливых людей государтсвенников в политике энд экономике Украины можно перечитать на пальцах 1 руки...,остальные дилетанты,статисты, стажеры и прочие случайные пассажиры...,как говорит Виталий Портников,партий в Украине много,да толку мало... бизнес-проект,это не политическая партия Зелемойских....
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06.10.2021 17:17 Ответить
Не зрозуміло, що робить ЄС, озброєна єдиновірним вченням, в компанії цих псевдопартій, агентів кремля.
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06.10.2021 17:29 Ответить
в спам зесі(І)ілітіка
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06.10.2021 17:43 Ответить
То ти, кацапе, проти Європейської Солідарності, чи, просто, юльок?
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06.10.2021 17:50 Ответить
Да уж.Желающих скушать банк,кроме Зели прибавилось.Не дадим Зеле скушать банк!Ведь кушать банк одному,не нравиться ни мне, ни тебе,ни ему,никому.
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06.10.2021 19:36 Ответить
 
 