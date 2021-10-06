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Гордон (120) Новиков (246) Порошенко (19479) суд (24827)

Сторона Гордона затягивает рассмотрение иска о недостоверной информации: суд перенес заседание на 11 ноября, - адвокат Порошенко Новиков

Сторона Гордона затягивает рассмотрение иска о недостоверной информации: суд перенес заседание на 11 ноября, - адвокат Порошенко Новиков

Рассмотрение дела по иску Петра Порошенко против Дмитрия Гордона о распространении недостоверной информации состоится 11 ноября. Шевченковский районный суд Киева во второй раз перенес рассмотрение.

Как сообщил журналистам адвокат пятого президента Илья Новиков, ответчик пытается оттянуть рассмотрение дела по существу, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "ЕС".

"Сегодня состоялось второе заседание по делу Дмитрия Гордона. Со второй попытки ответчик предоставил отзыв в суд. Ему пришлось убеждать суд, что он не был дома в то время, когда он был в Киеве, когда он постил публикации в Инстаграме, что он смотрит концерт Андреа Бочелли в Мариинском дворце. Одновременно он якобы не имеет  времени заехать домой и получить конверт с иском в суд", - отметил Новиков.

"В отзыве то же самое, что в прошлый раз: все сказанное Гордоном о "приказе Порошенко сдать Мариуполь Путину" - это лишь "оценочные суждения" и "личное мнение, вырванное из контекста". Экспертиза, которую суд приобщил сегодня, это отрицает, но ее мы будем изучать позже. Пока подготовительное заседание отложено на 11 ноября по инициативе ответчика, который попросил дополнительное время на подготовку позиции", - сообщил Новиков.

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Суд также отказал Гордону в ходатайстве о привлечении свидетелей. Как пояснил Новиков, привлечение свидетелей противоречит позиции Гордона, что его слова о "сдаче Мариуполя" являются оценочными суждениями.

"Я считаю, что ответчик сразу же попал в ловушку. Поскольку в отзыве указано четко, что это было оценочное суждение. А это значит, что оно в принципе не подлежит доказыванию, поскольку его нельзя доказать. Оценочные суждения - это то, что нравится или не нравится, то, во что человек верит или не верит. Это нельзя доказать. И отчасти поэтому, а отчасти потому, что Гордон не предоставил уважительных причин, суд сегодня отказал ему в ходатайстве о вызове свидетелей, в частности Андрея Билецкого, Игоря Смешко, которые по мнению Гордона должны что-то там подтвердить", - отметил Илья Новиков.

"Гордон настаивает, что не несет никакой ответственности за свои слова, потому что это его личное мнение. И одновременно попытался убедить суд заслушать свидетелей, которые должны что-то объяснить. Суд считает, что вызвать таких свидетелей нет оснований", - объясняет Новиков.

"Заседание снова перенесли на месяц. Суд отметил, что это должен быть последний перенос до того, как суд непосредственно перейдет к рассмотрению дела по существу", - резюмирует Новиков.

Отметим также, что в свою очередь адвокат Василий Рябченко, представляющий интересы журналиста Дмитрия Гордона в деле против пятого президента Украины, народного депутата "Европейской солидарности" Петра Порошенко, обвинил адвоката Порошенко Илью Новикова в распространении неправдивой информации относительно судебного заседания по делу.

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Топ комментарии
+24
Лысому не хочется предстать откровенным трепачём и фуфлом,хотя это и так давным-давно известно ещё со времён "пирамидок Ю-Шинсе"))
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06.10.2021 16:59
+20
гордон ОНО хто ? не тот ли лысый шмондер,который признал зеленого оманского осла-величайшим ОКУРКОМ всех времен ?
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06.10.2021 17:03
+17
Вы забыли про еще одно - не лги, особенно когда свою брехню не можешь документально подтвердить (а ведь это самое главное)...
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06.10.2021 17:13
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Лысому не хочется предстать откровенным трепачём и фуфлом,хотя это и так давным-давно известно ещё со времён "пирамидок Ю-Шинсе"))
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06.10.2021 16:59 Ответить
И рекламы теток - "целительниц".
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06.10.2021 17:03 Ответить
Корнет-кларнет- тромбон- го(н)рдон...
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06.10.2021 17:00 Ответить
Гордон -гондон
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06.10.2021 17:01 Ответить
гордон ОНО хто ? не тот ли лысый шмондер,который признал зеленого оманского осла-величайшим ОКУРКОМ всех времен ?
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06.10.2021 17:03 Ответить
Как лев, в козлятнике затравленный....
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06.10.2021 17:04 Ответить
Пора бы честно и справедливо разобраться кто прав. Тем более Гордон обещал. Но хватит ли у него денег. - Не дерись с тем кто сильнее. НЕ судись с тем ,кто богаче...Да еще в нашей стране.
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06.10.2021 17:07 Ответить
А це до чого?
" Но хватит ли у него денег. - Не дерись с тем кто сильнее. НЕ судись с тем ,кто богаче...Да еще в нашей стране."
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06.10.2021 17:12 Ответить
Что в наших судах побеждает ,кто больше даст.
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06.10.2021 17:15 Ответить
За вашою версією, дмітрій штопаний програє не тому, що збрехав, як завжди, а тому, що бабла не вистачить. Що за хрінь?
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06.10.2021 17:31 Ответить
гордон еще тот фантазер. Помню как он рассказывал на ТВ что ЧМ по футболу не состоится в раше, инфа типа сотка, ему ее слили компетентные люди. А потом слился типа ну не угадал.
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06.10.2021 17:32 Ответить
Вы забыли про еще одно - не лги, особенно когда свою брехню не можешь документально подтвердить (а ведь это самое главное)...
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06.10.2021 17:13 Ответить
а обіцяти багато що можна, навіть в ******** Ыліти стало звичкою брехати (не лише в зеленої уродини, але смішкогондона) - але можна нарватися на принципового позивача та його кваліфікованого адвоката. Що і сталось в цьому випадку.
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06.10.2021 17:21 Ответить
а чому адміни ігнорять новину про те, що "https://eurosolidarity.org/2021/10/06/petro-poroshenko-zustrivsya-z-iczhakom-gerczogom/ Петро Порошенко зустрівся з Іцхаком Герцогом "??? "Лідер партії «Європейська Солідарність», п'ятий Президент України Петро Порошенко провів зустріч з Президентом Держави Ізраїль Іцхаком Герцогом."

Може, тому що "https://t.me/s/Sharpreview П`ятий президент висловив вдячність за багаторічну підтримку з боку Ізраїлю у протидії викликам безпеці і стабільності України. Обговорено весь спектр питань взаємного інтересу в рамках зміцнення партнерства між Україною та Державою Ізраїль. Бесіда пройшла в дружній та щирій атмосфері.
https://t.me/s/Sharpreview Тим часом МЗС та ОПУ чинили організаційний спротив цій зустрічі, переконуючи ізраїльську сторону у тому, що "роль Порошенка у міжнародній політиці вже несуттєва". Але у ізраїльської сторони була інша думка з цього приводу, і зустріч відбулась ."
від October 6 - edited https://t.me/Sharpreview/5628 15:01
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06.10.2021 17:09 Ответить
Кстати, в Израиле, во время выборов в Украине, голосовавшие израильтяне, отдали большинство своих голосов Порошенко.
Они прекрасно понимали, что комик-дилетант-президент, это катастрофа для Украины...
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06.10.2021 17:35 Ответить
отдали большинство своих голосов Порошенко.-Как и большинство заробитчан в других странах . В Израиле 50 000 этнических украинцев.
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06.10.2021 18:44 Ответить
Петро Порошенко висловив вдячність за багаторічну підтримку з боку Ізраїлю у протидії викликам безпеці і стабільності України.- Климкин посетил Израиль и заявил, что Киев заинтересован в покупке беспилотников . Компания "Israel Aerospace Industries" согласилась продать дроны Украине. Израиль отменил решение о поставке беспилотных летательных аппаратов в Украину после звонка Путина./ И на солнце бывают пятна.

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06.10.2021 18:28 Ответить
Пресс-служба президента Азербайджана распространила его фотографии и видео, сделанные в военной части в 10 км от границы с Ираном в Джебраильском районе, рядом с израильскими беспилотными барражирующими боеприпасами Harop. Алиев подошел к одному из беспилотников и, позируя перед камерами, погладил его. Ударный барражирующие боеприпас Harop производят в Азербайджане по лицензии израильского государственного оборонного концерна "Авиационная промышленность" (ТАА, IAI). Год назад эти боеприпасы массово применялись армией Азербайджана в карабахском конфликте.
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06.10.2021 20:29 Ответить
дело сам гордон тянет как гандон резину.. ибо гавкать легко, но обосновать нахера... тяжело
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06.10.2021 17:15 Ответить
Если не ошибаюсь, там иск со стороны Пороха чисто символический. А зря. Деньги армии нужны.
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06.10.2021 17:19 Ответить
гондон,як фізособа, все-одно навіть копійки по позову не заплатить. Скаже, що малоімущий...
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06.10.2021 17:24 Ответить
Гордон должен извиниться!
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06.10.2021 17:29 Ответить
Гордон вошел в тройку самых одиозных журналистов, постсовка: Гордон, Соловьев, Скабеева ....
У многих возникает вопрос, почему в передаче Скабеевой, которая поплюжит Украину, так часто, присутствует Гордон??
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06.10.2021 17:30 Ответить
Журналисты- вредители
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06.10.2021 19:17 Ответить
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06.10.2021 17:35 Ответить
Мезкий тип. Пмрамидку ему в сра.у.
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06.10.2021 18:27 Ответить
Як не крути, як не тягни а фінал по обсциканню чорнротого і брехливого Гандна ю-шинсей все одно буде.
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06.10.2021 18:54 Ответить
Мавзолейные бараны, срочно Ольгу ********* зовите в помощь Нагдону
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06.10.2021 19:19 Ответить
"
Сторона Гордона затягивает рассмотрение иска о недостоверной информации: суд перенес заседание на 11 ноября, - адвокат Порошенко Новиков..."

Чому "р", а не "н"?
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06.10.2021 20:05 Ответить
Зря лысый прыгнул на седого. Уровень не для лысых оказался. Знал конечно---но возомнил.
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06.10.2021 20:21 Ответить
Ну чьё го#дон на палочке, мабудь трохы всрався? Всё лижешь свои яйца, кандитер хренов. Не видать теперь. ни шаурмы, ни шашлыка от зЕлоха! Дебил б#ля...
PS: Продолжай о сдаче территорий Украины, подсказка: "Мне42янелох"...
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06.10.2021 21:55 Ответить
 
 