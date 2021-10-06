Сторона Гордона затягивает рассмотрение иска о недостоверной информации: суд перенес заседание на 11 ноября, - адвокат Порошенко Новиков..."

Рассмотрение дела по иску Петра Порошенко против Дмитрия Гордона о распространении недостоверной информации состоится 11 ноября. Шевченковский районный суд Киева во второй раз перенес рассмотрение.

Как сообщил журналистам адвокат пятого президента Илья Новиков, ответчик пытается оттянуть рассмотрение дела по существу, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "ЕС".

"Сегодня состоялось второе заседание по делу Дмитрия Гордона. Со второй попытки ответчик предоставил отзыв в суд. Ему пришлось убеждать суд, что он не был дома в то время, когда он был в Киеве, когда он постил публикации в Инстаграме, что он смотрит концерт Андреа Бочелли в Мариинском дворце. Одновременно он якобы не имеет времени заехать домой и получить конверт с иском в суд", - отметил Новиков.

"В отзыве то же самое, что в прошлый раз: все сказанное Гордоном о "приказе Порошенко сдать Мариуполь Путину" - это лишь "оценочные суждения" и "личное мнение, вырванное из контекста". Экспертиза, которую суд приобщил сегодня, это отрицает, но ее мы будем изучать позже. Пока подготовительное заседание отложено на 11 ноября по инициативе ответчика, который попросил дополнительное время на подготовку позиции", - сообщил Новиков.

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Суд также отказал Гордону в ходатайстве о привлечении свидетелей. Как пояснил Новиков, привлечение свидетелей противоречит позиции Гордона, что его слова о "сдаче Мариуполя" являются оценочными суждениями.

"Я считаю, что ответчик сразу же попал в ловушку. Поскольку в отзыве указано четко, что это было оценочное суждение. А это значит, что оно в принципе не подлежит доказыванию, поскольку его нельзя доказать. Оценочные суждения - это то, что нравится или не нравится, то, во что человек верит или не верит. Это нельзя доказать. И отчасти поэтому, а отчасти потому, что Гордон не предоставил уважительных причин, суд сегодня отказал ему в ходатайстве о вызове свидетелей, в частности Андрея Билецкого, Игоря Смешко, которые по мнению Гордона должны что-то там подтвердить", - отметил Илья Новиков.

"Гордон настаивает, что не несет никакой ответственности за свои слова, потому что это его личное мнение. И одновременно попытался убедить суд заслушать свидетелей, которые должны что-то объяснить. Суд считает, что вызвать таких свидетелей нет оснований", - объясняет Новиков.

"Заседание снова перенесли на месяц. Суд отметил, что это должен быть последний перенос до того, как суд непосредственно перейдет к рассмотрению дела по существу", - резюмирует Новиков.

Отметим также, что в свою очередь адвокат Василий Рябченко, представляющий интересы журналиста Дмитрия Гордона в деле против пятого президента Украины, народного депутата "Европейской солидарности" Петра Порошенко, обвинил адвоката Порошенко Илью Новикова в распространении неправдивой информации относительно судебного заседания по делу.