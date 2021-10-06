Президент "Радио Свобода" Флай: Нападение на журналистов "Схем" достойно осуждения, причастные должны быть привлечены к ответственности

Президент Радио Свободная Европа/Радио Свобода (RFE/RL) Джейми Флай осудил нападение на журналистов программы "Схемы" (совместного проекта Радио Свобода и телеканала "UA: Первый").

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радіо Свобода".

"Нападение сотрудников "Укрэксимбанка" на двух журналистов "Радио Свобода" в понедельник достойно осуждения. Я приветствую расследование этого инцидента Национальной полицией и ожидаю, что лица, причастные к физическому насилию над двумя нашими журналистами и стиранию записанных ими материалов интервью, будут привлечены к ответственности в соответствии с законодательством Украины. Журналистам должно быть разрешено выполнять свою работу, не опасаясь физического запугивания или преследования", - отметил Флай.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 4 октября журналисты "Схем" пришли на интервью к председателю правления государственного "Укрэксимбанка" Евгению Мецгеру. Ему не понравился один из вопросов, и - и у оператора силой забрали технику и удалили запись, а журналистов пытались не выпускать из кабинета. "Укрэксимбанк" теперь утверждает, что разговор с журналистами всего лишь прервали, да и то потому, что оказалось, что работники СМИ пытались завладеть банковской тайной. Сам Мецгер называет случившееся "провокацией". Дело о препятствовании работе журналистов расследует Офис генпрокурора, также случившееся рассмотрит комитет ВР по вопросам свободы слова.

Позднее "Схемы" смогли восстановить удаленное видео и показали кадры нападения.

Глава правления "Укрэксимбанка" Евгений Мецгер написал заявление о сложении полномочий на период расследования. Позже набсовет "Укрэксимбанка" отстранил главу правления.

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