Арахамия о кадровых ротациях в Кабмине: Вопрос отложен, у нас тут главная отставка пошла

Верховная Рада может рассмотреть вопрос о кадровых ротациях в Кабинете министров Украины на следующей пленарной неделе, с 19 по 22 октября.

Об этом сообщил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Отложен (этот вопрос. - Ред.). Потому что у нас тут главная отставка пошла (отзыв Дмитрия Разумкова с должности председателя Верховной Рады. - Ред.), а затем второстепенные пойдут", - сказал Арахамия журналистам в кулуарах парламента в среду.

На уточняющий вопрос, будет ли этот вопрос рассматриваться на следующей пленарной неделе, он ответил: "Думаю, да".

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Как сообщалось, депутатская фракция "Слуга народа" собрала суммарно около 190 подписей за инициирование отзыва Дмитрия Разумкова с должности председателя Верховной Рады. Сбор подписей проходил на выездном заседании фракции в субботу в Трускавце.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал о том, что фракция "Слуга народа" в Трускавце начала сбор подписей за отзыв Дмитрия Разумкова с поста спикера Верховной Рады.