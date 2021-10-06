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Новости Отставка Разумкова
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ВР (27381) Кабмин (13507) отставка (3146) Арахамия (984) Разумков Дмитрий (1520)

Арахамия о кадровых ротациях в Кабмине: Вопрос отложен, у нас тут главная отставка пошла

Арахамия о кадровых ротациях в Кабмине: Вопрос отложен, у нас тут главная отставка пошла

Верховная Рада может рассмотреть вопрос о кадровых ротациях в Кабинете министров Украины на следующей пленарной неделе, с 19 по 22 октября.

Об этом сообщил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Отложен (этот вопрос. - Ред.). Потому что у нас тут главная отставка пошла (отзыв Дмитрия Разумкова с должности председателя Верховной Рады. - Ред.), а затем второстепенные пойдут", - сказал Арахамия журналистам в кулуарах парламента в среду.

На уточняющий вопрос, будет ли этот вопрос рассматриваться на следующей пленарной неделе, он ответил: "Думаю, да".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Арахамия об отставке Разумкова: 240 "За" ожидаю на табло. "Довіра" и "За майбутнє" за голосование ничего не получат

Как сообщалось, депутатская фракция "Слуга народа" собрала суммарно около 190 подписей за инициирование отзыва Дмитрия Разумкова с должности председателя Верховной Рады. Сбор подписей проходил на выездном заседании фракции в субботу в Трускавце.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал о том, что фракция "Слуга народа" в Трускавце начала сбор подписей за отзыв Дмитрия Разумкова с поста спикера Верховной Рады.

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Топ комментарии
+24


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06.10.2021 17:12
+23
Главная отставка с посадкой еще впереди.
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06.10.2021 17:05
+22
главное, не останавливаться и валить последнего клоуна)
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06.10.2021 17:13
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Главная отставка с посадкой еще впереди.
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06.10.2021 17:05 Ответить


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06.10.2021 17:12 Ответить
главное, не останавливаться и валить последнего клоуна)
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06.10.2021 17:13 Ответить
Шантрапа...
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06.10.2021 17:06 Ответить
У вас ублюдков понятное дело. А стране от этого только жопа!
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06.10.2021 17:07 Ответить
такое впечатление...что скудоумие прогрессирует... ну не может нормальный чел так ляпать по поводу и без (даже не понимая что может наговорить себе на статью)... кто его там за изык тянет???
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06.10.2021 17:07 Ответить
А говорящяя обезъяна - это звизда всех шоу!
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06.10.2021 17:19 Ответить
А коли відставлять цю арахімію.
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06.10.2021 17:08 Ответить
Вам ещё креста не хватает. Вы бы его распяли и в лицо плювали за тридцать сребников.
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06.10.2021 17:09 Ответить
А стоило бы. Хотя бы за отказ голосовать за санкции на мертвечука. Или ты против?
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06.10.2021 17:15 Ответить
зелеблевотным быть стыдно. чем зарплату получаешь?
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06.10.2021 17:19 Ответить
Я зарплату не получаю, а пишу согласно своим убеждениям. Не надо мерить по себе.
И да, мне стыдно. Только из-за одного. Из-за того, что за Зе я голосовала только во втором туре.
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06.10.2021 19:30 Ответить
Никогда небыл против крестов...Каждому своё по заслугам. Не люблю жертвоприношение.
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06.10.2021 17:23 Ответить
Можно і без хреста,каштанів в Києві багато.під зиму можуть зазеленіти.
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06.10.2021 17:45 Ответить
Какое "жертвоприношение"??? Вы о чем? Разумеова что- казнят? Его всего лишь меняют на того, кто будет помогать воплощать в жизнь предвыборные обещания Зе (и его команды) , на чьей шее Разумков влез на второе кресло страны, а не саботировать эти перемены! Да и потом, если Разумков такой "умный" и "талантливый", то пусть теперь САМ поднимается и покоряет "политические олимпы"! В чем проблема? Вперёд!!!
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06.10.2021 19:27 Ответить
Хто небудь в курсі справи, звідкіля в нас взялось це чмо?
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06.10.2021 17:10 Ответить
В США нагадило по воровству, аферам Дэвид Браун....потом тут к родственникам...Гражданство в 2015 году...втерлось к волонтерам и Порошенко, в минОбороны....а потом субстанция всплыла у Зелени.
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06.10.2021 17:11 Ответить
Какая яркая и насыщенная у него биография! Надо в школьную программу внести для изучения и подражания! 🤣
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06.10.2021 20:36 Ответить
Давид, даёшь "главную отставку"!!!
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06.10.2021 17:13 Ответить
В стране угля на 2 недели а у них главная проблема это как спихнуть спикера.
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06.10.2021 17:13 Ответить
Замість відставки спікера, зє шмаркля винен передати йому повноваження президента, на час розслідування за офшори та держзраду...
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06.10.2021 17:14 Ответить
видео с прессухи нелоха пандорского

https://www.facebook.com/svit.sam/videos/857598741561752
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06.10.2021 17:18 Ответить
оно угашенное в кизяк…….ГрЁбаный стыд…….😡
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06.10.2021 17:52 Ответить
У нас нету СБУ, и нет кому разобраться, кто такой ара хем,и откуда он взялся, такой красивый и "уникальный", уверен там будет много интересного.
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06.10.2021 17:19 Ответить
Главная отставка будет - это пинок под зеленскому и всей этой арахнаговнистой шобле, маникюрошам, фотографам, клоунам и просто ******* из "слуги урода"..
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06.10.2021 17:19 Ответить
И от кого же будет? От олигархов? Очень сомневаюсь. Козак Байда сказал, что поддерживает деолигархизацию и советует Зеленскому действовать более жёстко и решительно. Так что "пинка" не будет. Даже олигархам. Им будет дверью по фаберже.
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06.10.2021 19:38 Ответить
Кому шо про війну ні слова
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06.10.2021 17:20 Ответить
Бляха муха - зеленый свидетель Чарльза Дарвина!
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06.10.2021 17:21 Ответить
Народ треба всім миром взатися за цього інародного депутата
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06.10.2021 17:22 Ответить
Верю Дарвину - от Арахламидии произошли обезьяны
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06.10.2021 17:26 Ответить
По Арахмундии скорее обратный процесс.....
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06.10.2021 17:29 Ответить
Арахноїди свій капут відкладують, відволікання уваги...
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06.10.2021 17:33 Ответить
абізяна з кловуном рулюють. пздць незабаром.
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06.10.2021 17:56 Ответить
Одних долбо@обов менять на других .
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06.10.2021 18:18 Ответить
Осел, козел, мартышка
И косолапый мишка
Задумали сыграть квартет
.......
.......
А вы друзья как не садитесь
Все в музыканты не годитесь.(С)
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06.10.2021 19:55 Ответить
Опитування Україна 24
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06.10.2021 22:09 Ответить
зелецкий должен простить разумкова на этот раз, так как разумков в начале очень помог украинскому народу в вр кто заметил. чтобы потом когда олигаторы будут дергать зелецкого за пронародные законы мог рассчитывать на то же.но зеленский не получит защиту и будет расстрелян за продажу земель, за то что в украине семисткое регулярное запугивание бабиняр устроил(для разворовывания украины под видом плача, целенапрвленость говорит что жиды дали деньги гитляру на войну в обмен на накрученную частичную имитацию геноцида для восстановы исраиля), за лгбт-канализационное-гонят гавно по трубах совмесно с суперпреступной спу устроил сафари по всем городам украины со сгоном всех сотрудников запада на этот шабаш с спушными должниками.что говорит что лгбт преступная мафия под видом больних идеров снюхалась с спу в замен на их лобби за их преступность.
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07.10.2021 08:06 Ответить
 
 