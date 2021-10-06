С начала суток войска РФ дважды открывали огонь на Донбассе, потерь среди украинских воинов нет, - штаб ООС

Российско-оккупационные войска с начала суток дважды нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Потерь среди украинских воинов нет.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

В направлении Нью-Йорк враг открывал огонь из станковых противотанковых гранатометов.

Вблизи Новолуганского войска РФ обстреляли позиции ООС из стрелкового оружия.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.

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