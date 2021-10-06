С начала суток войска РФ дважды открывали огонь на Донбассе, потерь среди украинских воинов нет, - штаб ООС
Российско-оккупационные войска с начала суток дважды нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Потерь среди украинских воинов нет.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.
В направлении Нью-Йорк враг открывал огонь из станковых противотанковых гранатометов.
Вблизи Новолуганского войска РФ обстреляли позиции ООС из стрелкового оружия.
Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.
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«Сквозное диаметральное пулевое ранение головного мозга. Многочасовая сложная операция. Сейчас Андрей очень успешно продолжает реабилитацию во Львовском клиническом военно-медицинском центре. И снова сенсация - полное сознание. И первые слова благодарности и просьба передать привет пацанам на фронт.»,