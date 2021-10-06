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обстрел (25795) Донбасс (26950)

С начала суток войска РФ дважды открывали огонь на Донбассе, потерь среди украинских воинов нет, - штаб ООС

С начала суток войска РФ дважды открывали огонь на Донбассе, потерь среди украинских воинов нет, - штаб ООС

Российско-оккупационные войска с начала суток дважды нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Потерь среди украинских воинов нет.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

В направлении Нью-Йорк  враг открывал огонь из станковых противотанковых гранатометов.

Вблизи Новолуганского войска РФ обстреляли позиции ООС из стрелкового оружия.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.

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Унизительно все это...Обстреляют или не обстреляют... Только достойный отпор.Да такой,шоб шуба завернулась и лапти отвалились !
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06.10.2021 17:18 Ответить
Депутати про війну не говорять кричати треба день і ніч
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06.10.2021 17:19 Ответить
У сук хлопоты с их офшорами,- у граждан хлопоты с телами близких из ООС
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07.10.2021 05:01 Ответить
Наші захисники, бережи вас Господь.
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06.10.2021 17:28 Ответить
охренеть! шо, к этому можно привыкнуть??? эй, зе-билл, нахрен, уходи, если Украину не переварюешь...
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06.10.2021 17:34 Ответить
Путлер платит именно за обстрелы и провокации..., Мавзолейные мудаки терроризируют Украину 500 лет уже....
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06.10.2021 17:35 Ответить
В Днепре в больнице Мечникова спасли бойца со сквозным ранением в голову



В конце августа в больницу имени Мечникова доставили бойца с тяжелейшим ранением в голову. Лучшие нейрохирурги больницы провели многочасовую операцию и спасли жизнь Андрея. На пятый день состояние защитника стало стабилизироваться благодаря заботе врачей и медсестер больницы Днепра. Сейчас он уже находится во Львовском клиническом военно-медицинском центре.
«Сквозное диаметральное пулевое ранение головного мозга. Многочасовая сложная операция. Сейчас Андрей очень успешно продолжает реабилитацию во Львовском клиническом военно-медицинском центре. И снова сенсация - полное сознание. И первые слова благодарности и просьба передать привет пацанам на фронт.»,
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06.10.2021 18:31 Ответить
Я от не розумію, на що взагалі розраховує *****? Невже воно думає що воно вже життя буде спонсорувати цю війну, відправляти туди озброєння, регулярні війська, і це про це ніколи ніхто не здогадається і йому все з рук зійде? Розсудливих людей набагато більше ніж йому здається, навіть у самій росії
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06.10.2021 23:15 Ответить
У сук хлопоты с их офшорами,- у граждан хлопоты с телами близких из ООС...
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07.10.2021 04:57 Ответить
 
 