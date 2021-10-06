Кабмин утвердил положение о БЭБ: предельная численность сотрудников Бюро составит 4 тыс.

Кабинет министров определил предельную численность работников Бюро экономической безопасности, утвердив положение о БЭБ.

Соответствующее решение правительство было приняло на заседании в среду, 6 октября, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Согласно утвержденному положению о БЭБ, его аппарат составит 700 сотрудников, а территориальные органы – 3,3 тыс.

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