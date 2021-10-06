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Кабмин (13507) Бюро экономической безопасности (204)

Кабмин утвердил положение о БЭБ: предельная численность сотрудников Бюро составит 4 тыс.

Кабмин утвердил положение о БЭБ: предельная численность сотрудников Бюро составит 4 тыс.

Кабинет министров определил предельную численность работников Бюро экономической безопасности, утвердив положение о БЭБ.

Соответствующее решение правительство было приняло на заседании в среду, 6 октября, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Согласно утвержденному положению о БЭБ, его аппарат составит 700 сотрудников, а территориальные органы – 3,3 тыс.

Читайте также: БЭБ не заработает ни в этом году, ни в начале следующего, - глава ОО "Рада общественного контроля" Шрам

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Топ комментарии
+6
Очередная силовая хрень для обилечивания бизнеса. Обратная пропорциональность...от количества структур и коррупции и воровства. все налоговые полицаи трудоустроятся.
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06.10.2021 17:34
+5
Сколько месд для своих туеядцев!!!!
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06.10.2021 17:39
+4
4000 сотрудников х 40000грн х 12 мес = 1,92 миллиарда гривен в год.
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06.10.2021 18:36
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Очередная силовая хрень для обилечивания бизнеса. Обратная пропорциональность...от количества структур и коррупции и воровства. все налоговые полицаи трудоустроятся.
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06.10.2021 17:34 Ответить
Что только ещё более актуализирует вопросы : куда уходят наши налоги и зачем их вообще платить с такой "правоохранительной" системой?..
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06.10.2021 17:39 Ответить
медицина платная, образование платное. пенсии мизер и скоро вообще не будет.....Вот и вопрос . зачем платить налоги?
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06.10.2021 17:42 Ответить
ПДВ (20%) это святое. Все что выше платить не нужно - все равно растащат "на проедание" и "поддержание штанов" чиновников.
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06.10.2021 18:49 Ответить
Сколько месд для своих туеядцев!!!!
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06.10.2021 17:39 Ответить
4000 сотрудников х 40000грн х 12 мес = 1,92 миллиарда гривен в год.
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06.10.2021 18:36 Ответить
Херасе!!!

Зебилы, это ведь ваши деньги из матрасов вытряхивать людей набирают.
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06.10.2021 18:44 Ответить
Последние из Кривой Рагули трудоустроены.
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06.10.2021 19:36 Ответить
Короче, из этих упырей формируется целая дивизия !
На фронт и правый сектор в заградительный отряд - пусть там докажут свою преданность Украине !
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06.10.2021 20:54 Ответить
 
 