Кабмин утвердил положение о БЭБ: предельная численность сотрудников Бюро составит 4 тыс.
Кабинет министров определил предельную численность работников Бюро экономической безопасности, утвердив положение о БЭБ.
Соответствующее решение правительство было приняло на заседании в среду, 6 октября, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
Согласно утвержденному положению о БЭБ, его аппарат составит 700 сотрудников, а территориальные органы – 3,3 тыс.
Топ комментарии
+6 Фродо Странник
показать весь комментарий06.10.2021 17:34
+5 vujko
показать весь комментарий06.10.2021 17:39
+4 амфаш
показать весь комментарий06.10.2021 18:36
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Зебилы, это ведь ваши деньги из матрасов вытряхивать людей набирают.
На фронт и правый сектор в заградительный отряд - пусть там докажут свою преданность Украине !