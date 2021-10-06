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Арьев (650) Зеленский (19064) офшор (511) Баканов Иван (301) Европейская Солидарность (1039)

Зеленский и Баканов не задекларировали свои офшорные компании, о которых говорится в расследовании Pandora Papers, - Арьев

Зеленский и Баканов не задекларировали свои офшорные компании, о которых говорится в расследовании Pandora Papers, - Арьев

Народный депутат от "Европейской Солидарности" Владимир Арьев направил президенту Украины Владимиру Зеленскому и главе СБУ Ивану Баканову запросы относительно незадекларированных ими офшорных компаний. Информацию об этих офшорах обнародовали журналисты-расследователи в рамках глобального проекта Pandora Papers.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу нардепа в Facebook.

"Зеленский не задекларировал офшорную компанию Maltex Multicapital Corp. Несмотря на то, что является конечным выгодоприобретателем и потому обязан был записать ее в е-декларацию. Не записал ни в одну", - написал Арьев.

"Аналогичная ситуация у председателя СБУ Ивана Баканова с офшоркой Davegra Limited, которая была номинальным держателем зеленской офшорки Maltex Multicapital Corp. и хранила трастовую декларацию с именами реальных владельцев Maltex и их долей. То есть "крышевал" президентский офшор", - отметил политик.

"Обоим направил запросы о предоставлении объяснений - а как же так?" - резюмировал свой пост Арьев.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский украл 40 млн долларов вместе с Коломойским, - Порошенко

Зеленский и Баканов не задекларировали свои офшорные компании, о которых говорится в расследовании Pandora Papers, - Арьев 01
Зеленский и Баканов не задекларировали свои офшорные компании, о которых говорится в расследовании Pandora Papers, - Арьев 02

Ранее СМИ опубликовали расследование, в котором, в частности, говорится о том, что президент Владимир Зеленский и его соратники могли быть причастны к переводу 40 млн долларов от структур, связанных с олигархом Игорем Коломойским.

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Топ комментарии
+52
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06.10.2021 17:51
+33
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06.10.2021 18:00
+30
Зебилы - фас!
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06.10.2021 17:50
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Зебилы - фас!
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06.10.2021 17:50 Ответить
вони вже давно беззубі )
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06.10.2021 17:51 Ответить
и не только беззубые )) но и слепо-глухо-гунявые приколисты ))))
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06.10.2021 17:54 Ответить
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06.10.2021 21:30 Ответить
Нууу.... Пусть злобно отсосут
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06.10.2021 17:56 Ответить
ответ клоуна офшорного будет таким:

"шо такое? я никому ничего не должен! Забыл такую мелочь задекларировать.. как забыл внести ОВГЗ на 5 млн.грн... подумаешь, такая ерунда!"
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06.10.2021 17:56 Ответить
Це його гроші )
Хохлів він ніколи не любив, ще плати на їхню армію... пачєму..
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06.10.2021 18:19 Ответить
Всмысле ,,лизать,,?
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06.10.2021 18:38 Ответить
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06.10.2021 17:51 Ответить
Зебилы все равно их любят.. кристально чистые молодые лица
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06.10.2021 18:02 Ответить
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06.10.2021 19:04 Ответить
І запити в усі антикорупційні органи!👍
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06.10.2021 17:52 Ответить
Да пох. запиты. Если Вы еще не поняли, то у нас власть давно узурпирована Зеленским и 95 кварталом. Кто отвечать будет на запит? - 95 квартал. Кто проверять будет? - 95 квартал. Кто дело возбуждать будет? - 95 квартал. Кто судить будет? - 95 квартал.
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06.10.2021 19:18 Ответить
А хто висіти буде?
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06.10.2021 20:02 Ответить
Бигборды "Весна прийде саджати будемо".
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06.10.2021 21:47 Ответить
Теперь зЕлох точно подаст в отставку, как обещал!!!
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06.10.2021 17:52 Ответить
нет... не подаст! только чуточку дерьмак увеличит ему дозу ...чтоб не сломался буратина ))) и был все так же активен и глумлив (сцыкопочитателям это нравиться))))
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06.10.2021 17:57 Ответить
Ну дуже тонко підмітив ...
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06.10.2021 22:00 Ответить
Зеленський та його кодло НЕ платять податків в Україні.
А інших змушують )
пс. Ну зебільчики, ви ще не почуваєтесь лохами ? Тоді зеленський лишається !
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06.10.2021 17:53 Ответить
ой придется еще на какого-то кефира покуситься - чтоб забить и этот зашквар ))))
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06.10.2021 18:00 Ответить
Неужели где-то в гараже обстреляют пустую машину Ермака ? Тогда капец! Страшно даже предсказать последствия.
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06.10.2021 18:45 Ответить
думаю...чтоб усугубить... надо что-то ненужное киношно-профессионально-эффектно подорвать...)))
но чтоб без жертв как и в прошлый раз...
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06.10.2021 18:52 Ответить
Кефір то кошєльок зеленського. На нього ніззя покушаться )
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06.10.2021 19:47 Ответить
та да.... (но на кефирового дворника ж можно? ))) ну раз водилу уже испортили?)))))
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06.10.2021 20:30 Ответить
Ответ известен заранее:
"Я не лох" и "я вам ничего не должен".
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06.10.2021 17:53 Ответить
Теперь особенно гламурно смотрится отмена уголовки за ложь в декларациях.
Что особенно бубочку "расстроило"
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06.10.2021 17:56 Ответить
https://oleg-leusenko.livejournal.com/13949828.html Офшорний барига


Зеленський все життя мріяв потрапити на шпальти світових ЗМІ. Мрії збуваються. Сьогодні зелений барига і офшорний президент на перших сторінках BBC, Guardian, Washington Post.

Дорогі пенсіонери, коли ви запитуєте, чому у вас пенсія 1700 грн, запитайте це в офшорного президента. Який відповідно до розслідування мого колеги Володимира Ар'єва за 5 найважчих років сплатив знаєте скільки податків? В 2014 році - нуль. В 2015 році - 3000 гривень. А за п'ять найважчих років, перед своїм президентством цей «дуже успішний бізнесмен» і «зелений барига» сплатив з 10 компаній лише мільйон 300 гривень податків.
Чи порушать правоохоронні органи кримінальні справи проти «офшорного президента»? Очевидно, що ні, тому що всі вони тусувалися на дискотеці в Трускавці. Там він зізнався ще і в державному злочині, в тому, що саме він зателефонував Лукашенку і розповів, що вагнерівці заїхали на його територію. А його колишня прессекретарка на олігархічному каналі пішла далі: вона сказала, що Лукашенко в розмові з «зеленим баригою» ще обіцяв обов'язково віддати вагнерівців. Тому мова йде і про державну зраду. Чи буде цьому присвячено РНБО? Очевидно, що ні.

Про це з трибуни Верховної Ради заявила співголова фракції «Європейська Солідарність» Ірина Геращенко -- https://youtu.be/85q6pV-3Je4
.
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06.10.2021 17:56 Ответить
Пардон. Вчера сильно торопился -- не заметил, что раньше такое запостил
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07.10.2021 09:06 Ответить
Не верю ни арьевым . Ни зеленским. Ничего не будет. Договорятся как обычно. Поделятся.Разрулят. ВСе по украински. По старому. Поэтому жизнь будет идти по наклонной как и прежде. Для нас с вами.
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06.10.2021 17:56 Ответить
В США,Европе это повод для отставки. Но у каждого опонента есть компромат на другого. Поэтому это все спектакль. Где важно пыхтеть и шуметь. Результат некогда не станет известен.
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06.10.2021 18:01 Ответить
Привід для відставки тому що народ штатів не терпить порушників закону.
Там навіть зрада дружині сприймається як кінець політичної кар'єри.
А в нас народ постійно в лохах.. Йому подобається лозунг какая разніца - отак і існує.
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06.10.2021 18:21 Ответить
Ой я вас умоляю. Там Билли свое изменял все время. И об этом было известно еще с 80-х годов
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06.10.2021 19:16 Ответить
Є щось на Ар'єва ?
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06.10.2021 18:22 Ответить
- зачекайте , поки-що не нарили ...
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06.10.2021 22:03 Ответить
"Ишите и обрящете".
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07.10.2021 09:10 Ответить
https://starshinazapasa.livejournal.com/1361155.html Карикатурный образ Украины (с)


И даже Аль-Джазира… Ох, блин. Прям представляю, как «Братья-мусульмане» сидят, смотрят, и, такие - Do you wanna play Ukranian way? Или как там, по-арабски будет «Вы что, хотите как «на» Украине?»
Ок. Давайте все же напишу. Буковками.

«Первый удар, просто тараном пробивший гигантскую дыру в этом образе - Моника Зелински. Это была такая торпеда… Урон был мощнейший, но все же не критический. Дыру можно было залатать, ход восстановить, репутацию выровнять и даже выиграть - вот видите, мы провели работу над ошибками, все починили и стало только лучше. Если бы в этот момент Джон Оливер не открыл Гугл и не посмотрел, кого же эти украинцы выбрали себе президентом… Вторая торпеда пришла вслед за первой.
А потом понеслось. Слова Зеленского про «прокурор стопроцентно мой человек». Покушение на Гонтареву. Поджог ее дома. Второй отъезд МВФ. Отказ Трампа предоставлять помощь Украине, потому что это «коррумпированная страна». Национальный хор на подпевках у серого кардинала. Интервью самого серого кардинала, где что ни строчка, то шедевр: «пускай Гонтарева переписывает имущество, пока опять не подожгли», «министр экономики дебил», «министр культуры подонок». Обеспокоенность Виолой Фон Крамон приостановкой реформ на Украине и вероятным новым майданом…»
Два года назад написано.
И вот, прилетела очередная, и я думаю, уже последняя торпеда.

Эта торпеда окончательно хоронит имидж Украины на международной арене. Передовица «Гардиан», на которой Украина названа самой коррумпированной страной Европы - это все. Это точка. Это окончательное уничтожение репутации страны и отбрасывание её в район банановых республик, в которых вечно идет какая-то война, постоянные перевороты и запредельная коррупция.
И чтобы исправить это - теперь уже устоявшееся - мнение, потребуются невероятные усилия.
Как там Наивеличайший говорил? Карикатурный имидж Украины?
Ну-ну.

Владимир Александрович. Я не знаю. Может, у Вас есть эти слова. У меня вот, например, их нет. Тех самых слов, которыми, скажем, Ангела Меркель должна объяснить бюргеру в Баварии, почему он должен отказаться от доступного дешевого российского газа в пользу самой коррумпированной страны Европы.
Или те слова, которыми Эммануэль Макрон должен объяснить пейзанину в Гренобле, почему он свои заработанные на виноградниках деньги должен посредством МВФ отдать в «Офшор 95».
Или те слова, которыми Джо Байден должен объяснить рэднеку в Кентукки, почему самая экономически мощная держава мира должна войти в один альянс с самой коррумпированной. В которой вор скупает половину Денвера, а его прикрывает сам президент страны.
Чому мы досi не в НАТО.
Тому!
Тому, @лядь!

Объясните представителю любой страны ЕС, почему Евросоюз должен принять самую коррумпированную страну Европы, дать ей безвиз, открыть границы, предоставить право перемещения, жительства, инвестиций, покупок недвижимости, земли, предприятий.
Кстати, если кто в Европе сейчас ищет повода для отмены безвиза - а на путинские деньги точно кто-то ищет - то поздравляю. Повод как минимум поднять эту тему найден. Украинские чиновники повезут к нам коррупционную эрозию!
Попробуйте возразить.

Проблема не в том, что есть офшоры. Офшор - это инструмент. Сам по себе он не плох и не хорош. Это не преступление.
Преступление заключается в уходе от налогов.
Так что говорить надо не про офшоры Зеленого, а про налоговое преступление.
Два дня назад Президент сам, лично, в интервью признался в государственной измене - правда, по-моему, так и не понял этого.
Теперь еще и налоговое преступление.
Ау, «не понравится этот, снесем и его» - где вы?
Где вы, все те герои, которые готовы были сносить каждого нового идиота, которого сами выбирали себе во власть?
Ваш выход. Ну, время, вроде как, самое то.
Хотя лично я против нового Майдана.
Третий переворот за пятнадцать лет - а пейзанин с бюргером воспримут это именно так - окончательно закроет Украину.
Но вопрос чисто риторический.

Так вот, проблема не в том, что есть офшоры. И даже не в том, что есть уход от налогов. Он везде есть. Вон, Тони Блэру предъявляют уход от налогов на триста тысяч фунтов при покупке особняка.
Это еще пол-беды.
Проблема даже не в том, что есть коррупция.

Проблема именно в том, что коррупция в Украине - первая из всей Европы. Что, по числу задействованных в скандале чиновников, Украина обогнала даже путинскую Россию. И не просто обогнала - вдвое! Ровно в два раза.
И это всё. Это перечеркивает все достижения всех этих семи лет.
На этом месте можно ставить - ну, если не точку, то паузу точно.
До того, как имидж не будет исправлен обратно на положительный.

А чтобы переключить этот тумблер в голове обывателя обратно с отрицательного на положительный - это и так-то не просто сделать, а во второй раз еще сложнее - нужно еще лет десять как минимум.
Пока у него в сознании снова не отложатся те плюсики, которые и сформируют образ - «Украина это круто! Помогать Украине - круто! Давайте ей помогать!»
Пока же помогать Украине - не просто не круто, это токсично.

Плюс пять лет Зеленского - вот вам еще минус пятнадцать лет стране.
Вы выводите из страны не деньги, Владимир Александрович.
Вы выводите из страны годы.
Её будущее.

Порошенко ввел Украину в клуб взрослых стран мира. Зеленский обрушил имидж до уровня банановых республик. «Экс-совьет кантри». Пишет про нас газета из Катара. Страны песка и… и больше нихрена. В одном предложении со словами «влияние олигархов» и «коррупция».
Если вопросы СП и будут теперь решаться, то решаться они будут взрослыми странами. Без стран с имиджем банановой коррупции. И что думает по поводу «СП-2» Украина - всем уже плевать.
Если вопросы обороны Украины от России будут решаться, то они будут решаться взрослыми игроками. Постойте пока в строке и делайте то, что решим мы.
Вот это - главный итог правления за два года.

Зато у Усика на трусах жовто-блакитный прапор! Какая победа, какой герой! Он вернул пояса и станцевал гопак!
Какое счастье, какая радость, ух, теперь заживем!
Теперь-то понятно, о чем я?
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06.10.2021 17:59 Ответить
ты? перепечатка с рашкованских помоей
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06.10.2021 18:03 Ответить
ты изготовлен на параше
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06.10.2021 19:42 Ответить
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06.10.2021 18:00 Ответить
Фишка в том что Зеля за полгода стал миллиардером....,Билл Гейтс к примеру шел к первому миллиарду 8 лет....
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06.10.2021 18:03 Ответить
Билл Гейтс - олигарх поганый, всё время в политику США лезет. А бубочка, он просто мультимиллионер.
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06.10.2021 18:56 Ответить
обожаю читать оф. бумаги - настолько грамотно по украински пишется... Вот кому надо медаль давать - той которая все єто переводит со сруски на наш.
не, ну просто очень официально всегда и грамотно.
... правда толку то....
Зеля - уходи! Поспать а потом видосик сними.. без тебя.. Арии песня есть же, так, я поищу.
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06.10.2021 18:05 Ответить
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06.10.2021 18:07 Ответить
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06.10.2021 18:08 Ответить
Валютный фонд на честь 30 річчя незалежності України подарував 2,7 ярда долярів... От цікаво куди Шмигаль подів ці гроші?
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06.10.2021 18:09 Ответить
в офшори уже расписали.. куда ж еще..

не на пенсии же и зарплаты медикам, учителям и бюджетникам..
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06.10.2021 18:32 Ответить
этому "правительству" дают ровно на %% по предыдущим займам. уже отправили обратно
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06.10.2021 19:19 Ответить
Это чтобы не будоражить зеленое стадо.
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06.10.2021 18:10 Ответить
А зе-дебілам пох...
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06.10.2021 18:12 Ответить
https://youtu.be/EFDHS8fJCvM https://youtu.be/EFDHS8fJCvM привіт от Дмитра Чекалкіна
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06.10.2021 18:13 Ответить
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06.10.2021 18:24 Ответить
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07.10.2021 09:12 Ответить
Это Порошенко был барыга. А бубочка - он классный.
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06.10.2021 18:17 Ответить
Офшоры для того и офшоры, а не для того чтоб их декларировать)))
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06.10.2021 18:19 Ответить
Это у простого люда надо последнее сдирать.. а их деньги налогами не должны облагаться.
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06.10.2021 18:29 Ответить
Вопрос не в офшорах, а в том, что он красиво обещал с этим покончить, но по факту - целенаправленно шёл воровать, со своей камарильей.
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06.10.2021 18:22 Ответить
вопрос не в офшорах, а в том что зеленский участвовал в схеме коломойского по деребану денег украинского бюджета и кражи денег у населения Украины:
в дополнение схемы аферы зеленского/коломойского:
Приватбанк, как следует из показанных в расследовании Аль-Джазиры фактов, Курченко выводил через Укрбизнесбанк Саши Януковича украденные Семьей деньги.
Проводилось это под видом выдачи и погашения займов через банк Коломойского....
Работала эта конструкция как минимум в 2011-2013 годах.

...схемы, по которой офшорные фирмы Зеленского и его команды с 2012 года получили более 41 млн долларов от компаний, связанных с олигархом Игорем Коломойским

*После того, как Зеленский получил свои комиссионные, деньги $ 41,977,325.52 с его счета, по цепочке, Louis Dreyfus Commodities Asia Pte. Ltd(Сингапур) - DBS Bank-Bank of New York Mellon-Deutsche Bank Trust Company Americas осела в кипрском Claresholm Marketing Ltd. Самое интересное состоит в том, что весь этот путь от счетов офшора Зеленского до кипрского офшора Коломойского был отслежеен и зафиксирован FinCEN (Financial Crimes Enforcement Network) , агентством министерства финансов США.
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06.10.2021 18:34 Ответить
Кроха Зе к отцу пришол і спросіла кроха:
- Где апшори харашо, а гдє апшори - плохо?
Ви запісувайтє, дєті, папи мудрий разговор:
Єслі тот апшор у Пєті - то нєправільний апшор,
Он паскудний і хрєновий, с нім странє усєй - капєц,
Ну а єслі он у Вови, значіт, Вова - маладєц.
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06.10.2021 18:22 Ответить
ЗЕлошари, де ви? Ауу!
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06.10.2021 18:34 Ответить
єдина відмазка, що у всіх офшори є
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06.10.2021 18:49 Ответить
У каждого пенсионера по офшору.
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06.10.2021 18:53 Ответить
Геть офшорного Зе-барыгу!

Зе-барыга Оманский!

Бгггггггггг)
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06.10.2021 18:52 Ответить
совсем не смешно, учитывая что все ключевые посты в Украине занимают друзья детства, кумовья и их родственники. Это банда. На днях даже слышал определение "мафия"
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06.10.2021 19:00 Ответить
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06.10.2021 19:04 Ответить
Вова, а как же так???
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06.10.2021 19:05 Ответить
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06.10.2021 19:21 Ответить
Зеленскому есть с кого брать пример. Не он первый, не он последний.
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06.10.2021 19:28 Ответить
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06.10.2021 19:51 Ответить
Вы не понимаете, это все им Порошенко подбросил
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06.10.2021 19:28 Ответить
вова бройлер, як усегда пролошил, а при хорошем стечении обстоятельств мог бы, як ласкаво теля, нюхать кокс из двух цицек сразу
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06.10.2021 19:42 Ответить
А мама Римма говорила, что он не ради денег идёт в президенты, (он без этого хорошо зарабатывает, ему деньги не нужны), а чтоб народу лучше жилось. Ну что же Римма, "спасибо" тебе за твоего сыночка-олигарха, хорошо теперь живётся евреям-олигархам. А простой народ, вообще нищим становится.
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06.10.2021 19:42 Ответить
Апартаментами «кварталовцев» в сердце Лондона управляет российская компания из РФ Westhome Invest. Интересно, что когда Зеленский приобретал квартиру стоимостью в миллионы фунтов стерлингов, в тоже время он заплатил налогов в Украине в 2014 году 0 грн, в 2015-2.000грн.
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06.10.2021 20:38 Ответить
всё деточга спалился твой шеф не плакай как подоляк когда его друга гиви зажарили
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06.10.2021 20:45 Ответить
... "какая разніца" говорите ??? У Порошенко. На афшорах нашли 0 грн, при этом РОШЕН исправно платит 2 МЛРД грн в год в качестве налогов. У Зеленского. 95й КВАРТАЛ платит 0 грн в год в качестве налогов, а на афшорах нашли 1.1 МЛРД грн (41 MLN usd). ... ДУМАЙ-те !!!
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06.10.2021 20:56 Ответить
Наша чернь и плебеи так долго и нудно мечтали о добром царе из прастова нариду что хрен их чем переубедишь,наш нарит просто так от своей розовой мечты не откажется,не захочет прастый нарит в очередной раз стать лохом.Поэтому будет жрать дерьмо и колючки и верить в кактус дальше.
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06.10.2021 20:11 Ответить
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06.10.2021 20:12 Ответить
а что такое для вовы это нормально
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06.10.2021 21:08 Ответить
Арьев - проститутка пороха)))
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06.10.2021 21:14 Ответить
... о, а хто тепер барига??
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06.10.2021 21:23 Ответить
Зеленский обосрался не только как президент и политик. Он обосрал Украину на политической арене и превратил в одну из стран третьего мира
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06.10.2021 21:29 Ответить
В соответствии с нормами закона №5599 «Про олігархів» Совет национальной безопасности и обороны Украины обязан провести экстренное заседание по вопросу включения в список олигархов Зеленского В., Шефира С. и Баканова И.





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06.10.2021 21:30 Ответить
шла саша по шоссе и сосала сушки
шваль оффшорная шумела шевелились ушки
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06.10.2021 21:41 Ответить
зелецкий должен простить разумкова на этот раз, так как разумков в начале очень помог украинскому народу в вр кто заметил. чтобы потом когда олигаторы будут дергать зелецкого за пронародные законы мог рассчитывать на то же.но зеленский не получит защиту и будет расстрелян за продажу земель, за то что в украине семисткое регулярное запугивание бабиняр устроил(для разворовывания украины под видом плача, целенапрвленость говорит что жиды дали деньги гитляру на войну в обмен на накрученную частичную имитацию геноцида для восстановы исраиля), за лгбт-канализационное-гонят гавно по трубах совмесно с суперпреступной спу устроил сафари по всем гордам украины со сгоном всех сотрудников запада на этот шабаш с спушными должниками.что говорит что лгбт преступная мафия под видом больних идеров снюхалась с спу в замен на их лобби за их преступность.
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07.10.2021 08:08 Ответить
думаю, что Порох знал про махинации коломойши и пожалел его - вего лишь банк отобрал и на волю отпустил. и это стало его фатальной ошибкой - коломойша с зелей крутой сценарий написали
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06.10.2021 21:46 Ответить
А как он мог его не отпустить. Беня тогда в Женеве обитал и в Украине был наездами. Это уже потом когда история с Приватом всплыла его швейцарцы турнули и он в Израиле окопался.
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06.10.2021 21:56 Ответить
огласите весь список из 38 украинцев.
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07.10.2021 06:44 Ответить
 
 