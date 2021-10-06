Зеленский и Баканов не задекларировали свои офшорные компании, о которых говорится в расследовании Pandora Papers, - Арьев

Народный депутат от "Европейской Солидарности" Владимир Арьев направил президенту Украины Владимиру Зеленскому и главе СБУ Ивану Баканову запросы относительно незадекларированных ими офшорных компаний. Информацию об этих офшорах обнародовали журналисты-расследователи в рамках глобального проекта Pandora Papers.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу нардепа в Facebook.

"Зеленский не задекларировал офшорную компанию Maltex Multicapital Corp. Несмотря на то, что является конечным выгодоприобретателем и потому обязан был записать ее в е-декларацию. Не записал ни в одну", - написал Арьев.

"Аналогичная ситуация у председателя СБУ Ивана Баканова с офшоркой Davegra Limited, которая была номинальным держателем зеленской офшорки Maltex Multicapital Corp. и хранила трастовую декларацию с именами реальных владельцев Maltex и их долей. То есть "крышевал" президентский офшор", - отметил политик.

"Обоим направил запросы о предоставлении объяснений - а как же так?" - резюмировал свой пост Арьев.

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Ранее СМИ опубликовали расследование, в котором, в частности, говорится о том, что президент Владимир Зеленский и его соратники могли быть причастны к переводу 40 млн долларов от структур, связанных с олигархом Игорем Коломойским.