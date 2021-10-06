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В 2021 году в суд направлено 17 уголовных производств о преступлениях против журналистов, - Нацполиция

В 2021 году в суд направлено 17 уголовных производств о преступлениях против журналистов, - Нацполиция

За 9 месяцев 2021 года Главное следственное управление Нацполиции направило в суд 17 уголовных производств о преступлениях против журналистов.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

По ст. 171 УК Украины (препятствование законной профессиональной деятельности журналистов) в суд направлено 11 производств. А именно: Одесская область - 3, г. Киев, Волынская и Днепропетровская области по 2, Львовская и Харьковская области по 1. По ст. 345-1 УК Украины (угроза или насилие в отношении журналиста) - 6 производств. В частности, в Полтавской области - 2, в г. Киев, Житомирской, Львовской и Черкасской областях по 1.

В течение 2021 года Национальная полиция зарегистрировала 158 уголовных производств, из которых: 113 - ст. 171 УК Украины (препятствование законной профессиональной деятельности журналистов), 38 - ст. 345-1 УК Украины (угроза или насилие в отношении журналиста), 7 - ст. 347-1 УК Украины (умышленное уничтожение или повреждение имущества журналиста).

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По состоянию на 30 сентября полиция расследует 172 уголовных производства (с учетом начатых дел в прошлые годы). Кроме того, в течение этого года по двум уголовным правонарушением лицам сообщено о подозрении. Закрыто 69 уголовных преступлений, предварительное расследование по которым начато в 2021 году, и 57 - прошлых лет. Решение о закрытии согласовано с органами прокуратуры.

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и почему то ни одного о преступлениях против пианистов
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06.10.2021 19:26 Ответить
 
 