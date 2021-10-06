В Минздраве призвали обязательно носить маски и менять их каждые два часа

В Министерстве здравоохранения призвали всех без исключения носить защитные маски, поскольку в Украине не сформирован коллективный иммунитет против коронавируса.

Об этом говорится в сообщении Минздрава в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

Даже полное прохождение вакцинации от коронавируса не освобождает от ношения защитных средств, добавили в Минздраве.

"Маски защищают здоровых людей от инфицированных. Речь идет как о больных COVID-19 с выраженными симптомами, так и тех, кто бессимптомно переносит болезнь. Поэтому использование маски - это забота не только о себе, но и о тех, кого ненароком можно инфицировать COVID-19", - заявили в министерстве.

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Кроме того, вакцинация в сочетании с ношением маски максимизирует защиту от штамма "Дельта", говорят в Минздраве.

Также в министерстве напомнили, что средства защиты следует менять каждые два часа.

"Правильно надетая маска должна закрывать нос и рот таким образом, чтобы между лицом и маской не было щелей. Она также должна позволять человеку свободно дышать", - говорится в сообщении.