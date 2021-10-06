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В Минздраве призвали обязательно носить маски и менять их каждые два часа

В Минздраве призвали обязательно носить маски и менять их каждые два часа

В Министерстве здравоохранения призвали всех без исключения носить защитные маски, поскольку в Украине не сформирован коллективный иммунитет против коронавируса.

Об этом говорится в сообщении Минздрава в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

Даже полное прохождение вакцинации от коронавируса не освобождает от ношения защитных средств, добавили в Минздраве.

"Маски защищают здоровых людей от инфицированных. Речь идет как о больных COVID-19 с выраженными симптомами, так и тех, кто бессимптомно переносит болезнь. Поэтому использование маски - это забота не только о себе, но и о тех, кого ненароком можно инфицировать COVID-19", - заявили в министерстве.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вакцинация - не повод отказываться от ношения маски, - Кузин

Кроме того, вакцинация в сочетании с ношением маски максимизирует защиту от штамма "Дельта", говорят в Минздраве.

Также в министерстве напомнили, что средства защиты следует менять каждые два часа.

"Правильно надетая маска должна закрывать нос и рот таким образом, чтобы между лицом и маской не было щелей. Она также должна позволять человеку свободно дышать", - говорится в сообщении.

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Топ комментарии
+32
Маска от коронавируса помогает так же, как трусы от диареи.
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06.10.2021 19:09
+22
...спустя полтора года: В Минздраве призвали вакцинироваться каждых два часа
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06.10.2021 19:06
+18
только за ваш счёт.
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06.10.2021 19:00
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только за ваш счёт.
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06.10.2021 19:00 Ответить
Так они сами и завезли!!!
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06.10.2021 19:20 Ответить
итак: маска в аптеке 2.50 самая дешманская.
В сутках 24 часа. 2.50 умножаем на 12, получаем 30 гривасов в день.
Даже и не смешно...
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06.10.2021 19:03 Ответить
24 години носити маску? Це що, десь на цілодобовому чергуванні?
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06.10.2021 19:10 Ответить
нормальная маска-6 грн. 12*6=72
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06.10.2021 19:11 Ответить
когда сидишь в туалете - можешь снять. Вот и экономия!
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06.10.2021 19:11 Ответить
Сомневаюсь что в сутки вы 24 часа проводите в общественном месте. Да и цена в 2.50... странно что может пугать. Существуют маски которые можно стирать, и пару раз в день мылом хозяйственным катануть ее, это лучше чем ничего.
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06.10.2021 19:13 Ответить
2 часа - это то время за которое маска пропитывается влагой и перестаёт защищать, как учили в Чернобыле, один раз ее просто можно хорошо высушить. Правда в Чернобыле их (лепесток200) не сушили, а просто выбрасывали
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06.10.2021 20:09 Ответить
80коп маски в аптеке
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06.10.2021 19:25 Ответить
До того ж нормальної якості маска.
Може то кацапка ?
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06.10.2021 19:52 Ответить
Такий нік ( ) міг вибрати тільки мужик.
Бо то зі старого анекдота:

Звонок в прямой эфир молодёжной радиостанции:
- У нас кто-то дозвонился, вы в эфире.
- Привет.
- Представьтесь, пожалуйста.
- Меня зовут Головачлена.
- Как - как???
- Головачлена.
- Зал#па что-ли???
- Сам ты зал#па, Лена Головач я!
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06.10.2021 20:01 Ответить
это в какой аптеке такая цена, аж интересно стало
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06.10.2021 20:02 Ответить
кварцуйте и будет вам счастье
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06.10.2021 20:29 Ответить
... котельные жжут?
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06.10.2021 19:06 Ответить
...спустя полтора года: В Минздраве призвали вакцинироваться каждых два часа
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06.10.2021 19:06 Ответить
Хе-хе. Антиваксеры предпочитают:

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06.10.2021 19:08 Ответить
Маска от коронавируса помогает так же, как трусы от диареи.
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06.10.2021 19:09 Ответить
А вакцина хоть какой то иммунитет.
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06.10.2021 19:11 Ответить
Сотні мільйонів померлих від віспи з тобою посперечалися б.
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06.10.2021 19:39 Ответить
Точно так же, как вакцинированные переживают другие вирусные заболевания без вреда для себя, в отличие от НЕ вакцинированных. Или тебе никогда никаких вакцин не кололи? Если тебя хоть раз вакцинировали любой вакциной, сейчас ты такой же демон, несущий аниваксам смерть и попоболь
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06.10.2021 19:37 Ответить
Наслідки вакцинації "Спутніком V" за кілька років.

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06.10.2021 19:40 Ответить
Справедливости ради, следует отметить, что спутник-вектор не вакцина...
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06.10.2021 19:57 Ответить
Пойти закати истерику про выбор в детской поликлинике, где всех без исключения детей вакцинируют целым набором "шмурдяка", как вы говорите
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07.10.2021 19:36 Ответить
Хе-хе. Еще один верун в тайный заговор рептилоидов против марсиан Вам, кацапам, совсем в мозгах н@cp@но
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13.10.2021 19:43 Ответить
О! Иммунолог с Малой Арнаутской нарисовался.
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06.10.2021 19:18 Ответить
Ну положим трусы при диарее помогают не испачкать окружающих.
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06.10.2021 19:25 Ответить
мойшам на окружающих традиционно насрать
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06.10.2021 20:04 Ответить
Прикинь, мне нас рать на тех, хто не хочет вакцинироваться, причём, с высокой горки.
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06.10.2021 20:15 Ответить
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06.10.2021 19:34 Ответить
А вот от гонореи одетые трусы как раз очень помогают
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06.10.2021 22:34 Ответить
За два роки"пандемії" вже повинен бути природній імунітет....
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06.10.2021 19:10 Ответить
Маскиминизирование...
Креативнеько и ново...
Чжемс профилактикопарацетамолизирования...
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06.10.2021 19:12 Ответить
Ви ще не зрозуміли?, маски, це назавжди ...
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06.10.2021 19:14 Ответить
да на шляпу себе маски намотай минздрав все равно их никто правильно неносит
сидит толпа в парнике и маски у единиц для прикола это как минздрав ?
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06.10.2021 19:20 Ответить
Зеленский купил фабрику по пошиву масок? Я еще не сносил 5 масок, которые купил весной прошлого года.
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06.10.2021 19:20 Ответить
они у тебя должны были сгнить за такое время ношения
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06.10.2021 20:06 Ответить
А може він економний і хазяйственний, - носив маски тільки по праздніках. )))
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06.10.2021 20:12 Ответить
зато, если попробовать натянуть маску на рояль или инструмент, риск заболеть снижается пропорционально количеству оффшоров у жены арахамии
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06.10.2021 19:25 Ответить
пусть минзлрав призовет выплатитьлюдям задолженности, поднять пенсии людям, что бы они могли маски каждые 2 чвсв менять, может министру и хватает на маски с его доходами, (хотя и тут сто процентов халявщики, бесплатно получают) а люди на пожрать не могут нвйти а вы тут ещес масками призываете!
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06.10.2021 19:27 Ответить
Че курищь....Такойо же хачу!!
🤣🤣
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06.10.2021 19:35 Ответить
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06.10.2021 19:31 Ответить
О,ценная идея! Вот пусть минздрав теперь и раздаёт бесплатно маски в пересчёте на каждые два часа пользования всему взрослому населению! Вакцинация дорогостоящими препаратами у нас же бесплатная?! Бесплатная! Так пусть и маски копеечные бесплатно раздают.
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06.10.2021 19:32 Ответить
Мрію в пальот!!
В Герегах купуватимо маски!!))
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06.10.2021 19:37 Ответить
Цена на маски подскочила? Время делать деньги!
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06.10.2021 19:38 Ответить
Призвав...
На кожну маску лічильник!!
На кожну Дупу ПукЗбирач!!
Урря!!
😷
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06.10.2021 19:50 Ответить
На старьіх фото Нью-Йорка во время єпидемии "испанки" , все люди в масках. Уверен , что єто реально спасло тогда много жизней . Насчет "менять каждьіе 2 часа" , можно поспорить , а так , все правильно , особенно в транспорте.
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06.10.2021 19:51 Ответить
Ну положим уверен - слабый аргумент. Есть люди которые до сих пор уверены что Земля плоская. Но это совсем не означает, что так оно и есть. А вот на счет менять каждые два часа маску как раз то и не надо спорить, если поразмыслить сколько пыли и бактерий на ней осядет в виду того, что влага из организма человека при выдохе осаждается на маске, и соответственно при вдохе много всякой гадости на ней осаживается, что в свою очередь при следующем вдохе увеличивает возможность попадания в организм. Причем теплая и влажная среда, которая образуется на маске, для разного рода болезнетворных вирусов и бактерий очень благоприятна. Маска становится концентратором болезнетворных бактерий и вирусов. Не стоит путать общественную окружающую среду и условия с почти стерильными условиями больницы. Ибо там производится регулярная влажная уборка и кварцевание воздуха. Там процент бактерий и микробов в воздухе на порядки ниже. В медицинских условиях ношение маски не столь вредно как на улице или в общественном месте. Так что лучше не маску носить а респиратор, где отвод выдыхаемого воздуха идет через отдельный клапан. А еще лучше противогаз. Там и фильтр помощнее будет.
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06.10.2021 20:10 Ответить
А еще лучше изолируюший противогаз...
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06.10.2021 20:18 Ответить
Тоді нашо взагалі носити маску на вулиці? Адже вітром усі ті віруси та бакрерії роздуває. А зараз, коли повітря стає все холоднішим, то й про надмірне агресивне розмноження не варто говорити. Так? Та й ультафіолет від небесного світила знижує здатність вірусів та бактерій до розмноження.

Палка пандемії одна, але кінців у неї два. І треба розумно тримати цю палку в рівновазі, а не репетувати про зміну маски кожні 2 години чи репетувати про природній або колективний імунітет. Але гроші заробити можна з обох кінців - головне створити відповідну ситуацію, ІМХО
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06.10.2021 22:32 Ответить
На вулиці якщо дотримуватись безпечної дистанції маску носити непотрібно, навіть шкідливо. Шкідливо її носити будь де, але в громадському місці це хоч виправдано. Ви менше людей наразите на небезпеку зараження від Вас, якщо Ви хворі. Ну а зміна маски кожні дві години це порада для Вас, щоб хоч трошки знизити шкоду, шо вона Вам наносить. Маска шкідлива для того хто її носить, та дозволяє знизити можливу шкоду від Вас іншим. Така собі так би мовити суспільна жертва з Вашого боку. Ну а змінювати маску кожні дві години чи ні це так би мовити баланс між грошима та здоровʼям. Кожен вирішує сам що для нього дорожче. Свою функцію для оточуючих вона думаю буде виконувати у всякому разі, не зважаючи на скільки вона забруднена.
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06.10.2021 22:45 Ответить
Під час епідемії іспанки більшість смертей спричинив не вірус грипу, а бактеріальна пневмонія, яка розвивалася у ослабленому організмі. До цих висновків дійшли американські вчені з Національного Інституту Здоров'я. Стаття 2008 року. Одним іх цих вчених був доктор Фаучі, який нині очолює боротьбу з коронавірусом у США.
https://www.nih.gov/news-events/news-releases/bacterial-pneumonia-caused-most-deaths-1918-influenza-pandemic

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06.10.2021 20:44 Ответить
Каждые 2 часа это наверно немного чересчур. Хотя в АТБ маски по гривне за 1 штуку. Доступно. Пока, по крайней мере
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06.10.2021 19:54 Ответить
Доступно?? Кому?? Пенсионеру с пенсией 1500 грн..??
Даже при условии что он будет раз в сутки менять маску...это 2% его пенсии...
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06.10.2021 20:21 Ответить
пенсионер 24 часа ходит в общ. месте? в лучшем случае выходит на 2 часа в день, это 30 грн. в месяц! очень существенно
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06.10.2021 20:35 Ответить
30 грн..это 2 процента от пенсии в 1500 грн...а что бы понять существенно это или нет...надо на такие деньги пожить...
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06.10.2021 20:46 Ответить
кто им доктор что у них такие пенсии. Никого не знаю с такой пенсией. Работать надо было, а не фигней страдать.
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06.10.2021 21:10 Ответить
Ти б не гавкав щодо пенсій, бо життя - воно таке... можеш у інвалідів спитати, чому вони фігньой страждають чи страждали, шо в них такі пенсії.
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06.10.2021 23:05 Ответить
Каждые 2 часа... С такими воспаленными идеями, уже проще вложить деньги в ОЗК, дешевле будет.
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06.10.2021 20:07 Ответить
Смертным ОЗК, а олигархам Л-2 ....надо поправку внести в закон
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06.10.2021 20:33 Ответить
А выдержат в Л-2 хотя бы два часа? ОЗК хоть распахнуть можно, ну или как накидку носить. С Л-2 такой номер не прокатит.
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06.10.2021 21:01 Ответить
Маячня!
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06.10.2021 20:32 Ответить
Лучше , конечно, так...
Менять не надо каждые 2 часа .
Но это все ближайшее будущее .
Газ
на ХАБе уже 2 000 долларов СЩА.
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06.10.2021 20:33 Ответить
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06.10.2021 20:37 Ответить
А почему "чудом живой"? Никакого чуда. Просто иммунитет. Ибо так нужно было бы всю жизнь помнить, что ты всю жизнь "чудом живой".
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06.10.2021 21:24 Ответить
Нагадаю МОЗу, шо в нас маски переважно - від штрафів. Які 2 години? МОЗ в нас, звісно, з іншої планети і не бачить, як ними люди користуються: дістали з кишені і напялили на ніс брудними руками - відважні, я скажу, люди.
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06.10.2021 20:58 Ответить
Ну наш народ нічим не залякати. А маски дійсно носять бо без них ні в маркет, а ні в громадський транспорт не пустять. Можна сумніватиь чи захищає маска від ковід, ось від штрафів напевно захищає. Тут, як кажуть, і не заперечиш.
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06.10.2021 21:27 Ответить
О! Ось же всі антивакси сидять.
Ато щось в новинах про засекречування статистики по смертності в Білорусі чи про 300+ померлих у нас другий день підряд їх щось не видно.
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06.10.2021 21:03 Ответить
Ось же всі антивакси сидять
***********
Це постійна мрія прививочників, - щоб антимасочніки сиділи у тюрмі.

Фотографія 1918 року, - "Одягай маску, або йди у в'язницю".

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06.10.2021 23:51 Ответить
А вакцини від грипу були у 1918му?
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07.10.2021 07:14 Ответить
"Призвал обязательно носить..." - оксюморон, ну или бред. Ты либо призываешь, либо обязуешь, одно из двух.
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06.10.2021 21:05 Ответить
З такою медициною і Міністерства Охорони не треба.
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06.10.2021 22:33 Ответить
Я свою где-то полтора года уже ношу
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07.10.2021 01:14 Ответить
правильный совет.
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07.10.2021 06:40 Ответить
Менять маску каждые два часа - запросто и совсем не дорого. Можно меняться с женой или товарищами по работе.
Но боже упаси вас меняться со случайными людьми. Это ещё хуже чем случайный секс.
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07.10.2021 07:13 Ответить
 
 