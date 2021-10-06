В Минздраве призвали обязательно носить маски и менять их каждые два часа
В Министерстве здравоохранения призвали всех без исключения носить защитные маски, поскольку в Украине не сформирован коллективный иммунитет против коронавируса.
Об этом говорится в сообщении Минздрава в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
Даже полное прохождение вакцинации от коронавируса не освобождает от ношения защитных средств, добавили в Минздраве.
"Маски защищают здоровых людей от инфицированных. Речь идет как о больных COVID-19 с выраженными симптомами, так и тех, кто бессимптомно переносит болезнь. Поэтому использование маски - это забота не только о себе, но и о тех, кого ненароком можно инфицировать COVID-19", - заявили в министерстве.
Кроме того, вакцинация в сочетании с ношением маски максимизирует защиту от штамма "Дельта", говорят в Минздраве.
Также в министерстве напомнили, что средства защиты следует менять каждые два часа.
"Правильно надетая маска должна закрывать нос и рот таким образом, чтобы между лицом и маской не было щелей. Она также должна позволять человеку свободно дышать", - говорится в сообщении.
Пожалуйста, подождите...
В сутках 24 часа. 2.50 умножаем на 12, получаем 30 гривасов в день.
Даже и не смешно...
Може то кацапка ?
Бо то зі старого анекдота:
Звонок в прямой эфир молодёжной радиостанции:
- У нас кто-то дозвонился, вы в эфире.
- Привет.
- Представьтесь, пожалуйста.
- Меня зовут Головачлена.
- Как - как???
- Головачлена.
- Зал#па что-ли???
- Сам ты зал#па, Лена Головач я!
Креативнеько и ново...
Чжемс профилактикопарацетамолизирования...
сидит толпа в парнике и маски у единиц для прикола это как минздрав ?
🤣🤣
В Герегах купуватимо маски!!))
На кожну маску лічильник!!
На кожну Дупу ПукЗбирач!!
Урря!!
😷
Палка пандемії одна, але кінців у неї два. І треба розумно тримати цю палку в рівновазі, а не репетувати про зміну маски кожні 2 години чи репетувати про природній або колективний імунітет. Але гроші заробити можна з обох кінців - головне створити відповідну ситуацію, ІМХО
https://www.nih.gov/news-events/news-releases/bacterial-pneumonia-caused-most-deaths-1918-influenza-pandemic
Даже при условии что он будет раз в сутки менять маску...это 2% его пенсии...
Менять не надо каждые 2 часа .
Но это все ближайшее будущее .
Газ
на ХАБе уже 2 000 долларов СЩА.
Ато щось в новинах про засекречування статистики по смертності в Білорусі чи про 300+ померлих у нас другий день підряд їх щось не видно.
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Це постійна мрія прививочників, - щоб антимасочніки сиділи у тюрмі.
Фотографія 1918 року, - "Одягай маску, або йди у в'язницю".
Но боже упаси вас меняться со случайными людьми. Это ещё хуже чем случайный секс.