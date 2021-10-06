РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9253 посетителя онлайн
Новости
4 588 12
наука (692) Нобелевская премия (189) химия (94) ученые (346)

Получивший Нобелевскую премию по химии Лист ранее работал с украинскими исследователями

Получивший Нобелевскую премию по химии Лист ранее работал с украинскими исследователями

Химики из Киевского национального университета имени Тараса Шевченко в 2013 году опубликовали совместную с Беньямином Листом работу. Это - его единственная статья, написанная в соавторстве.

Об этом сообщила пресс-служба КНУ им. Шевченко, информирует Цензор.НЕТ.

Соавторами Листа являются исследователь химического факультета КНУ Александр Григоренко, исследователь Института высоких технологий (ИВТ) КНУ, его директор и профессор Игорь Комаров, а также бывший аспирант ИВТ Андрей Тимцуник.

Их совместная работа была впервые опубликована в 2013 году под названием The catalytic asymmetric α-benzylation of aldehydes.

В вузе подчеркнули, что украинские ученые являются первыми и пока что единственными в Украине соавторами нобелевского лауреата.

Читайте: Разработали новый способ построения молекул: Нобелевскую премию по химии присудили ученым Бенджамину Листу и Дэвиду Макмиллану

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, лауреатами Нобелевской премии по химии в 2021 году стали Бенджамин Лист (Германия) и Дэвид Макмиллан (США). Премия присуждена за развитие асимметрического органокатализа.

Автор: 
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+3
И что? Не ищите предмета для гордости, его здесь нет.
показать весь комментарий
06.10.2021 20:10
+2
имени Листа... прокатного цеха...
показать весь комментарий
06.10.2021 20:10
+2
і що з того,Україна немає "нобеля" і небуде мати найближчим часом а все тому, що наша наука і освіта працює не так як в розвинутих країнах.
показать весь комментарий
06.10.2021 20:12
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
И что? Не ищите предмета для гордости, его здесь нет.
показать весь комментарий
06.10.2021 20:10 Ответить
имени Листа... прокатного цеха...
показать весь комментарий
06.10.2021 20:10 Ответить
Та. Я у 6-му класі(давно-давно, ще при Брєжнєву) робив взривпакети з марганцовкою і сєрєбрянкою.
показать весь комментарий
06.10.2021 22:40 Ответить
і що з того,Україна немає "нобеля" і небуде мати найближчим часом а все тому, що наша наука і освіта працює не так як в розвинутих країнах.
показать весь комментарий
06.10.2021 20:12 Ответить
Я своих соавторов из Германии в глаза не видел, но писать совместные работы это не мешало.
показать весь комментарий
06.10.2021 20:13 Ответить
Якщо раніше я міг розповідати, що в Україні працюють вчені, на яких посилаються нобелівські лауреати з фізики 2010 року, як це трапилося з легендарним дослідником графену Сергієм Шараповим, то тепер є всі підстави стверджувати, що в Україні працюють співавтори нобелівського лауреата з хімії 2021 року випуску.

Хіміки Олександр Григоренко та Ігор Комаров, що працюють в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка є співавторами німецького вченого Бенджаміна Ліста, який на пару з англійцем Девідом Макмілланом отримав нобелівку за "розвиток асиметричного органокаталізу". Якщо коротко - вони значно полегшили синтез багатьох критично важливих для людства речовин.


Як жартують нині в соціальних мережах самі хіміки, нарешті цього року Нобелівська премія з хімії дісталася за досягнення у галузі хімії.

З ними важко не погодитися, тому що, наприклад, у 2020 році її присудили за метод редагування геному, а у 2019-му - за літій-йонні батареї.

Загалом, хіміки, вітаю. Молодці. - https://gazeta.ua/blog/55873/**********-vcheni-stali-spivavtorami-nobelivskogo-laureata-z-himiyi
показать весь комментарий
06.10.2021 20:20 Ответить
Мізки втікають зараз...
А шукакати Гени Українців , яких совок вигнав з України та цім пишатися, в Наукі та іншому.... Це вже перебір...
ІМХО..

показать весь комментарий
06.10.2021 20:21 Ответить
а когда будут выплачивать нобелевскую премию в области музыки? претендент вже бьет копытом и дуже хочет на второй срок
показать весь комментарий
06.10.2021 20:42 Ответить
Хіміки, вітаю. Молодці!
****************************************
Каталізатори - це речовини, які контролюють та прискорюють хімічні реакції, а каталіз - це процес зміни швидкості реакції. Наприклад, каталізатори в автомобілях роблять речовини у вихлопних газах нетоксичними. Наші тіла також містять тисячі каталізаторів у вигляді ферментів, необхідних для життя.
До XXI століття хіміки вважали, що у світі існує лише два типи каталізаторів: метали та ферменти.
У 2000 році Бенджамін Ліст та Девід Макміллан незалежно один від одного розробили третій тип каталізу, який базується на малих органічних молекулах. Він дозволяє синтезувати молекули за допомогою органічних каталізаторів.
Органічні каталізатори мають стабільну структуру атомів вуглецю, до якої можуть приєднуватися більш активні хімічні групи.
Часто такі каталізатори містять такі поширені елементи, як-от кисень, азот, сірка або фосфор.
Це робить асиметричний органокаталіз дешевшим у виробництві та екологічно чистішим.
Бенджамін Ліст та Девід Макміллан залишаються лідерами у своїй галузі, йдеться на сайті премії.
Вони показали, що органічні каталізатори можна використовувати для здійснення багатьох хімічних реакцій.
"За допомогою цих реакцій дослідники тепер можуть більш ефективно конструювати будь-що - від нових фармацевтичних препаратів до молекул, які можуть отримувати світло з сонячних батарей.

показать весь комментарий
06.10.2021 21:13 Ответить
Ксьонзів пес пішли!
показать весь комментарий
06.10.2021 21:14 Ответить
Чомусь підозрюю що Нобелівку не тим дали...
показать весь комментарий
06.10.2021 22:01 Ответить
 
 