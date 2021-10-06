Получивший Нобелевскую премию по химии Лист ранее работал с украинскими исследователями
Химики из Киевского национального университета имени Тараса Шевченко в 2013 году опубликовали совместную с Беньямином Листом работу. Это - его единственная статья, написанная в соавторстве.
Об этом сообщила пресс-служба КНУ им. Шевченко, информирует Цензор.НЕТ.
Соавторами Листа являются исследователь химического факультета КНУ Александр Григоренко, исследователь Института высоких технологий (ИВТ) КНУ, его директор и профессор Игорь Комаров, а также бывший аспирант ИВТ Андрей Тимцуник.
Их совместная работа была впервые опубликована в 2013 году под названием The catalytic asymmetric α-benzylation of aldehydes.
В вузе подчеркнули, что украинские ученые являются первыми и пока что единственными в Украине соавторами нобелевского лауреата.
Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, лауреатами Нобелевской премии по химии в 2021 году стали Бенджамин Лист (Германия) и Дэвид Макмиллан (США). Премия присуждена за развитие асимметрического органокатализа.
Пожалуйста, подождите...
Хіміки Олександр Григоренко та Ігор Комаров, що працюють в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка є співавторами німецького вченого Бенджаміна Ліста, який на пару з англійцем Девідом Макмілланом отримав нобелівку за "розвиток асиметричного органокаталізу". Якщо коротко - вони значно полегшили синтез багатьох критично важливих для людства речовин.
Як жартують нині в соціальних мережах самі хіміки, нарешті цього року Нобелівська премія з хімії дісталася за досягнення у галузі хімії.
З ними важко не погодитися, тому що, наприклад, у 2020 році її присудили за метод редагування геному, а у 2019-му - за літій-йонні батареї.
Загалом, хіміки, вітаю. Молодці. - https://gazeta.ua/blog/55873/**********-vcheni-stali-spivavtorami-nobelivskogo-laureata-z-himiyi
А шукакати Гени Українців , яких совок вигнав з України та цім пишатися, в Наукі та іншому.... Це вже перебір...
ІМХО..
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Каталізатори - це речовини, які контролюють та прискорюють хімічні реакції, а каталіз - це процес зміни швидкості реакції. Наприклад, каталізатори в автомобілях роблять речовини у вихлопних газах нетоксичними. Наші тіла також містять тисячі каталізаторів у вигляді ферментів, необхідних для життя.
До XXI століття хіміки вважали, що у світі існує лише два типи каталізаторів: метали та ферменти.
У 2000 році Бенджамін Ліст та Девід Макміллан незалежно один від одного розробили третій тип каталізу, який базується на малих органічних молекулах. Він дозволяє синтезувати молекули за допомогою органічних каталізаторів.
Органічні каталізатори мають стабільну структуру атомів вуглецю, до якої можуть приєднуватися більш активні хімічні групи.
Часто такі каталізатори містять такі поширені елементи, як-от кисень, азот, сірка або фосфор.
Це робить асиметричний органокаталіз дешевшим у виробництві та екологічно чистішим.
Бенджамін Ліст та Девід Макміллан залишаються лідерами у своїй галузі, йдеться на сайті премії.
Вони показали, що органічні каталізатори можна використовувати для здійснення багатьох хімічних реакцій.
"За допомогою цих реакцій дослідники тепер можуть більш ефективно конструювати будь-що - від нових фармацевтичних препаратів до молекул, які можуть отримувати світло з сонячних батарей.