Получивший Нобелевскую премию по химии Лист ранее работал с украинскими исследователями

Химики из Киевского национального университета имени Тараса Шевченко в 2013 году опубликовали совместную с Беньямином Листом работу. Это - его единственная статья, написанная в соавторстве.

Об этом сообщила пресс-служба КНУ им. Шевченко, информирует Цензор.НЕТ.

Соавторами Листа являются исследователь химического факультета КНУ Александр Григоренко, исследователь Института высоких технологий (ИВТ) КНУ, его директор и профессор Игорь Комаров, а также бывший аспирант ИВТ Андрей Тимцуник.

Их совместная работа была впервые опубликована в 2013 году под названием The catalytic asymmetric α-benzylation of aldehydes.

В вузе подчеркнули, что украинские ученые являются первыми и пока что единственными в Украине соавторами нобелевского лауреата.

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Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, лауреатами Нобелевской премии по химии в 2021 году стали Бенджамин Лист (Германия) и Дэвид Макмиллан (США). Премия присуждена за развитие асимметрического органокатализа.