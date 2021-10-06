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Новости Российские террористы сбили Боинг
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Суд в США начинает слушания по делу MH17: российские госбанки обвиняют в финансировании наемников РФ на Донбассе

Суд в США начинает слушания по делу MH17: российские госбанки обвиняют в финансировании наемников РФ на Донбассе

Окружной суд США по Южному округу Нью-Йорка проведет 14 октября предварительные слушания по иску семьи погибшего в авиакатастрофе MH17 Куина Шансмана к российским Сбербанку и банку ВТБ, а также сервисам перевода денег Western Union и MoneyGram.

Об этом российскому государственному информагентству ТАСС сообщили в суде, передает Цензор.НЕТ. Шансман был одним из пассажиров лайнера Boeing 777 "Малайзийских авиалиний", сбитого российскими наемниками над Донецкой областью в июле 2014 года.

"Предварительные слушания в дистанционном режиме назначены на 14 октября, в 10:30", - сообщили в суде.

Там также подтвердили, что ранее суд отклонил возражения ответчиков о том, что юрисдикция окружного суда по Южному округу Нью-Йорка не распространяется на данное дело, и принял решение о возможности его рассмотрения по существу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нет надежды, что Россия скажет правду об MH17, поэтому мы должны сами собрать информацию, - Bellingcat

Семья Куина Шансмана обратилась в американский суд еще в 2019 году. На протяжении двух лет суд рассматривал различные возражения ответчиков относительно возможности рассмотрения дела. Представители семьи Шансмана утверждают, что российские Сбербанк и ВТБ, а также американские сервисы перевода денег Western Union и MoneyGram использовались для финансирования наемников ОРДО, которые, по мнению истцов, несут ответственность за гибель самолета.

Автор: 

россия (95526) суд (25096) США (26652) Боинг-777 Malaysia Airlines (1371)


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Топ комментарии
+11
https://www.dsnews.ua/politics/mecger-iz-ukreksimbanka-kak-zelenskogo-vtyanut-v-skandal-s-finansirovaniem-terrorizma-06102021-439089 https://www.dsnews.ua/politics/mecger-iz-ukreksimbanka-kak-zelenskogo-vtyanut-v-skandal-s-finansirovaniem-terrorizma-06102021-439089

Похоже, слово "ДНР" таит в себе какую-то большую тайну Укрэксимбанка. Именно оно стало тем триггером, который вызвал вспышку Мецгера против журналиста "Схем
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06.10.2021 20:55
+11
https://linkodrom.com/links/redirect/693305.htm https://linkodrom.com/links/redirect/693305.htm


Мецгер из Укрэксимбанка. Как Зеленского втянут в скандал с финансированием терроризма
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06.10.2021 20:58
+11
Мирослава Гонгадзе каже шо Украина попала в красный сектор СШа по омыванию офшорного бабла...,хоть тут впереди планеты Всей.... Джо Байден взял все под лличный контроль...,бедные Зелямойские....
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06.10.2021 21:14
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бггг

ШаЛєна Місія@dneprlena



дубілета-старшОго заарештували в Ізраїлі

злі язики
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06.10.2021 20:44 Ответить
https://www.dsnews.ua/politics/mecger-iz-ukreksimbanka-kak-zelenskogo-vtyanut-v-skandal-s-finansirovaniem-terrorizma-06102021-439089 https://www.dsnews.ua/politics/mecger-iz-ukreksimbanka-kak-zelenskogo-vtyanut-v-skandal-s-finansirovaniem-terrorizma-06102021-439089

Похоже, слово "ДНР" таит в себе какую-то большую тайну Укрэксимбанка. Именно оно стало тем триггером, который вызвал вспышку Мецгера против журналиста "Схем
показать весь комментарий
06.10.2021 20:55 Ответить
https://linkodrom.com/links/redirect/693305.htm https://linkodrom.com/links/redirect/693305.htm


Мецгер из Укрэксимбанка. Как Зеленского втянут в скандал с финансированием терроризма
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06.10.2021 20:58 Ответить
Ото пенделяка ***** попід тоШШу задницю! Така,що аж його курячий мозок "ізтруситься".Воно вже й так геть дурним є від отих "побоїв", що зазнало від світоіої спільноти за наглу поведінку, а тепер зовсім здуріє. Може до однієї палати із Сашею-шаманом потрапить, та й настане йому кирдик від якутських духів.
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06.10.2021 21:12 Ответить
Мирослава Гонгадзе каже шо Украина попала в красный сектор СШа по омыванию офшорного бабла...,хоть тут впереди планеты Всей.... Джо Байден взял все под лличный контроль...,бедные Зелямойские....
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06.10.2021 21:14 Ответить
Парадокс, Запад в шоке , не об офшорах Зеленского, а о скрытии офшоров Президента Зеленского и налогов. а за такие преступления в США, люди находятся за решеткой.
Однако, внутри Украины, спустят все на тормозах .... свои - следователи, прокуратура, СБУ, полиция ... автократия.
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06.10.2021 21:38 Ответить
Ну нифига себе!У чуваков были счета в Сбербанке?!А,шо они забыли на территории Украины,имея счета в Сбербанке?
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06.10.2021 21:43 Ответить
Тут, оказывается, украинские госбанки финансируют террористов на Донбассе. Так шо с кацапов требовать?
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06.10.2021 22:32 Ответить
КАКИХ НАЕМНИКОВ !!!??? ТЕРРОРИСТОВ !!!
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07.10.2021 11:32 Ответить
 
 