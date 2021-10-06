Скандал в "Укрэксимбанке" возник после вопроса о кредите для "ДНР", выглядит как сокрытие преступления, - Сюмар

Реакция председателя правления Укрэксимбанка Евгения Мецгера на вопрос журналистов о кредите лицам, связанным с так называемой "ДНР", выглядит как сокрытие преступления.

Такое мнение на своей странице в Фейсбук выразила народный депутат из фракции "Европейская Солидарность" Виктория Сюмар, информирует Цензор.НЕТ.

"Вырубы его, Володь" стало реакцией Мецгера на вопрос журналиста о кредите, предоставленном банком лицам и компаниям в так называемой "ДНР". И это важно. Это выглядит на сокрытие преступления. Преступления по финансированию терроризма", - написала Сюмар.

"Это делает Мецгер, человек Зеленского из Кривого Рога. И это интересный бумеранг за попытку Банковой изобразить "госизмену" за покупку угля в 2014 году у украинских государственных шахт. Еще задолго до их всяких там "национализаций" боевиками квазиреспублик. И в условиях энергоблокады Украины со стороны Москвы в сложную зиму 2014", - отметила депутат.

"Вот сейчас этот бумеранг четко покажет, кто кого кредитовал на оккупированных территориях и как Зеленский обеспечит энергонезависимость Украины в значительно более благополучном 2021", - добавила Сюмар.

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Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 4 октября журналисты "Схем" пришли на интервью к председателю правления государственного "Укрэксимбанка" Евгению Мецгеру. Ему не понравился один из вопросов, и - и у оператора силой забрали технику и удалили запись, а журналистов пытались не выпускать из кабинета. "Укрэксимбанк" теперь утверждает, что разговор с журналистами всего лишь прервали, да и то потому, что оказалось, что работники СМИ пытались завладеть банковской тайной. Сам Мецгер называет случившееся "провокацией". Дело о препятствовании работе журналистов расследует Офис генпрокурора, также случившееся рассмотрит комитет ВР по вопросам свободы слова.

Позднее "Схемы" смогли восстановить удаленное видео и показали кадры нападения.