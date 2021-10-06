Скандал в "Укрэксимбанке" возник после вопроса о кредите для "ДНР", выглядит как сокрытие преступления, - Сюмар
Реакция председателя правления Укрэксимбанка Евгения Мецгера на вопрос журналистов о кредите лицам, связанным с так называемой "ДНР", выглядит как сокрытие преступления.
Такое мнение на своей странице в Фейсбук выразила народный депутат из фракции "Европейская Солидарность" Виктория Сюмар, информирует Цензор.НЕТ.
"Вырубы его, Володь" стало реакцией Мецгера на вопрос журналиста о кредите, предоставленном банком лицам и компаниям в так называемой "ДНР". И это важно. Это выглядит на сокрытие преступления. Преступления по финансированию терроризма", - написала Сюмар.
"Это делает Мецгер, человек Зеленского из Кривого Рога. И это интересный бумеранг за попытку Банковой изобразить "госизмену" за покупку угля в 2014 году у украинских государственных шахт. Еще задолго до их всяких там "национализаций" боевиками квазиреспублик. И в условиях энергоблокады Украины со стороны Москвы в сложную зиму 2014", - отметила депутат.
"Вот сейчас этот бумеранг четко покажет, кто кого кредитовал на оккупированных территориях и как Зеленский обеспечит энергонезависимость Украины в значительно более благополучном 2021", - добавила Сюмар.
Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 4 октября журналисты "Схем" пришли на интервью к председателю правления государственного "Укрэксимбанка" Евгению Мецгеру. Ему не понравился один из вопросов, и - и у оператора силой забрали технику и удалили запись, а журналистов пытались не выпускать из кабинета. "Укрэксимбанк" теперь утверждает, что разговор с журналистами всего лишь прервали, да и то потому, что оказалось, что работники СМИ пытались завладеть банковской тайной. Сам Мецгер называет случившееся "провокацией". Дело о препятствовании работе журналистов расследует Офис генпрокурора, также случившееся рассмотрит комитет ВР по вопросам свободы слова.
Позднее "Схемы" смогли восстановить удаленное видео и показали кадры нападения.
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Я правильно понял? - это евреи виноваты в том, что Канада прежде чем разрешить ввоз семьи, сначала требует от главы семьи работу с контрактом на 5 лет и знание языка? И это касается только евреев потому, что они виноваты что они евреии и у них сионистское правительство?
Немцам, китайцам или украинцам можно сразу ехать со всей семьей, не зная языка и не имея ни малейшего намёка на более менее стабильный доход?
Ну, в том смысле, что все в мире спят и видят, как бы им поскорее увеличить немецкие, китайские или украинские громады?
за 2014 год - убыток 11,25 млрд грн.
а 2015 год - убыток 14,13 млрд грн,
2016 год убыток составлял 956,7 млн грн, з
2017 года Укрэксимбанк получил прибыль в размере 784 млн грн
2018 год Укрэксимбанк получил прибыль в размере 958 млн грн
2018 год Укрэксимбанк получил прибыль в размере 780 млн грн
март 2020 - Зеленский лоббирует назначение своего личного друга главой "Укрэксимбанка
2020 году "Укрэксимбанк" получил убыток 5,6 миллиардов грн https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_21.html
«Схемам» вдалося з'ясувати, що державний «Укрексімбанк» видав $60 млн кредиту фірмам бізнесмена, чия компанія веде діяльність на окупованій частині Донеччини (ОРДО), на якій діє за підтримки Росії угруповання «ДНР», і сплачує податки окупаційній владі. Про це йдеться у розслідуванні «Схем».
Відео оприлюднене на сторінках проєкту у соцмережах.
За даними «Схем», у квітні 2021 року Укрексімбанк ухвалив рішення видати кредит на $60 мільйонів двом компаніям - «Оптова мережа 2011» та «Славіан». Їхнім власником є бізнесмен Сергій Брюховецький, який був депутатом Горлівської міськради від «Партії регіонів», а нині власник проблемного ТРЦ Sky Mall та тесть нардепа від ОПзЖ Федора Христенка.
«Як випливає з документів - суть кредиту, виданого Укрексімбанком, як раз і полягала в тому, щоб профінансувати цю його покупку [ТРЦ]. Цей механізм викладений у кредитному договорі обсягом у понад 100 сторінок, який є у розпорядженні «Схем», - розповіли журналісти.
Як з'ясували журналісти, Сергій Брюховецький володіє компанією «Спец-реммаш» в окупованій Горлівці. У грудні 2014 року окупаційна влада перереєструвала компанію за так званими місцевими «законами», проте співвласником вказаний Брюховецький.
Як і до окупації Росією частини території Донецької і Луганської областей, вона ремонтує обладнання для місцевих шахт.
Так, у фірми Брюховецького послуги замовляють, наприклад:
«Шахта Комсомолець Донбасу»
«Макіїввугілля»
«Торезантрацит»,
«Шахта імені О.Ф. Засядька» та інші.
Усі перелічені підприємства перебувають під прямим контролем угруповання «ДНР».
Також «Схеми» з'ясували, що «Спец-реммаш» лише за 2020 рік заробила понад 5 мільйонів рублів (близько двох мільйонів гривень на той час). За активну господарську діяльність бізнес Брюховецького сплачує податки у «бюджет ДНР» - за 7 місяців 2021 року щонайменше 3,5 млн рублів (приблизно 1,4 мільйона гривень).
Наразі Сергій Брюховецький проігнорував прохання прокоментувати цю інформацію журналістам.
Водночас Євген Мецгер під час інтерв'ю заперечував інформацію, запевняючи, що Укрексімбанк не видавав кредит компаніям «Оптова мережа 2011» та «Славіан», а також що у компаній-позичальників банку немає власників, які б сплачували податки «ДНР».