РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
14252 посетителя онлайн
Новости
19 338 118

Скандал в "Укрэксимбанке" возник после вопроса о кредите для "ДНР", выглядит как сокрытие преступления, - Сюмар

Скандал в

Реакция председателя правления Укрэксимбанка Евгения Мецгера на вопрос журналистов о кредите лицам, связанным с так называемой "ДНР", выглядит как сокрытие преступления.

Такое мнение на своей странице в Фейсбук выразила народный депутат из фракции "Европейская Солидарность" Виктория Сюмар, информирует Цензор.НЕТ.

"Вырубы его, Володь" стало реакцией Мецгера на вопрос журналиста о кредите, предоставленном банком лицам и компаниям в так называемой "ДНР". И это важно. Это выглядит на сокрытие преступления. Преступления по финансированию терроризма", - написала Сюмар.

Скандал в Укрэксимбанке возник после вопроса о кредите для ДНР, выглядит как сокрытие преступления, - Сюмар 01

"Это делает Мецгер, человек Зеленского из Кривого Рога. И это интересный бумеранг за попытку Банковой изобразить "госизмену" за покупку угля в 2014 году у украинских государственных шахт. Еще задолго до их всяких там "национализаций" боевиками квазиреспублик. И в условиях энергоблокады Украины со стороны Москвы в сложную зиму 2014", - отметила депутат.

"Вот сейчас этот бумеранг четко покажет, кто кого кредитовал на оккупированных территориях и как Зеленский обеспечит энергонезависимость Украины в значительно более благополучном 2021", - добавила Сюмар.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Видео нападения на журналистов в кабинете главы правления "Укрэксимбанка": "Володь, выруби его, пожалуйста, что он ходит тут?". ВИДЕО

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 4 октября журналисты "Схем" пришли на интервью к председателю правления государственного "Укрэксимбанка" Евгению Мецгеру. Ему не понравился один из вопросов, и - и у оператора силой забрали технику и удалили запись, а журналистов пытались не выпускать из кабинета. "Укрэксимбанк" теперь утверждает, что разговор с журналистами всего лишь прервали, да и то потому, что оказалось, что работники СМИ пытались завладеть банковской тайной. Сам Мецгер называет случившееся "провокацией". Дело о препятствовании работе журналистов расследует Офис генпрокурора, также случившееся рассмотрит комитет ВР по вопросам свободы слова.

Позднее "Схемы" смогли восстановить удаленное видео и показали кадры нападения.

Автор: 

Укрэксимбанк (123) Сюмар Виктория (420) Европейская Солидарность (1052) Мецгер Евгений (70)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+58
По информации "Схем", Овсяный, основываясь на принесенных им документах, спросил у главы правления Укрэксимбанка "о сомнительном многомиллионном кредите, выданном этим государственным банком". Дальнейший диалог запечатлен на видео:

Овсяный: Я могу вам оставить документы, чтобы вы ознакомились.

Мецгер: Я знаю все эти документы.

Овсяный: https://www.dsnews.ua/politics/skandal-v-ukreksimbanke-na-zhurnalistov-napali-iz-za-voprosa-o-kredite-dnr-06102021-439025 И эти документы тоже, по "ДНР"?

Мецгер: Все эти документы.

После этого Мецгер заявил, что это "непроверенные данные", но журналист отметил, что данные проверили через несколько источников и попросил Мецгера прокомментировать, проверялась ли эта компания и человек, которому государственный банк предоставил кредит.

И вот тут Мецгер сорвался: он объявил, что ничего комментировать не станет и потребовал от Владимира Пикалова, директора департамента информационной политики "Укрэксимбанка", "вырубить" оператора, задержать журналистов и удалить запись.

Какой будет третья часть

Похоже, слово "ДНР" таит в себе какую-то большую тайну Укрэксимбанка. Именно оно стало тем триггером, который вызвал вспышку Мецгера. Это обстоятельство уже заметили бизнесмены и политики.
показать весь комментарий
06.10.2021 21:15
+41
показать весь комментарий
06.10.2021 21:41
+38
Говорят, что Мецгер входит в ближний круг Зеленского. "Семья Мецгеров - это близкие друзья президента Зеленского и актрисы "Квартала" Елены Кравец. Именно президент Зеленский лично добился назначения Мецгера на пост в Укрэксимбанк, и также Зеленский назначил жену Мецгера по квоте президента в наблюдательный совет государственного Приватбанка", - утверждает журналист Юрий Бутусов.

Еще более важно то, что Укрэксимбанк используется для привлечения денег на "Большое строительство". Так, в апреле прошлого года Укравтодор сообщил о заключении с Укрэксимбанком "договора об обеспечении финансирования большого дорожного строительства на дополнительные 19,3 млрд грн". Схема простая: берется рефинансирование в Нацбанке и на эти деньги покупаются бумаги долговых обязательств Укравтодора.

Как видим, Мецгер для Зеленского - не просто старый друг, а очень ценный кадр и важное звено, с которым нельзя просто так расстаться. В этой связи удивительно выглядят анонсы Венедиктовой о якобы неизбежной ответственности виновных в нападении на журналистов "Схем".

Ранее Зеленский упорно защищал даже гораздо менее ценных своих кадров. Достаточно вспомнить, как в Трускавце он высказался о ДТП со "слугой народа" Александром Трухиным: "Там никто не погиб, слава Богу, все живы - это самое главное". Вот и сейчас он вполне мог бы сказать: "Журналисты остались живы - чего еще вам надо?" Но нет, Подоляк рассказывает, что "безусловно, модель поведения, которую общество увидело от представителей банка, является недопустимой". А Венедиктова обещает, что будет "справедливое и эффективное расследование, подозрение, передача в суд, приговор".

Что же случилось? Очень похоже на то, что нас старательно убаюкивают, убеждая, что инцидент исчерпан - чиновника накажут. Это нужно для того, чтобы отвлечь общество от главного вопроса.

показать весь комментарий
06.10.2021 21:17
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
Як партизани сидять у засаді. Деякі зникли одразу після виборів, так як завдання ******* виконали, самі упороті ще тримались рік, а навесні вже майже усі зникли. Вони під новими ніками тут засвічують, деяких навіть можна пізнати. Так смішно згадувати цих адійотів, які рвали дупу на британській прапор за свого Янелоха та нас примушували вірити у цього дешевого популіста.
показать весь комментарий
07.10.2021 01:00 Ответить
Запамятайте! Голосуєш за одного жида і отримуєш тисячу "в комплекті"... А далі вже діло Вашого грабунку буде поставлено на поток...
показать весь комментарий
07.10.2021 02:08 Ответить
Получается в Израиле все поголовно ограбленные?
показать весь комментарий
07.10.2021 18:16 Ответить
Що б Ви і не сумнівались в цьому! Маразм з оподаткуванням дійшов до того що мої друзі дитинства зараз вимушені платити за еміграцію своїх дітей з Ізраїлю. Землю Ізраїлю керівництво сионістської держави оголосило священною і вся вона належить виключно державі. Тепер комунальні платежі в Ізраїлі вартують дешевше за "арендну плату" за землю над якою знаходиться квартира. А халявні виплати з Німеччини, Щвейцарії та решти європейських країн "за Холокост" вже припинено! Емігрувати з цієї країни стало надзвичайно складно - ніхто в світі не хоче збільшення жидівської громади яка паразитує на Холокості і на будь яке зауваження в некомпетенції відповідає агресивним звинуваченням в антисемітизмі. Мій бувший студент витратив три роки на еміграцію в Канаду з дружиною та дитиною. Спершу робота, мова, контракт на пять років і лише після цього дозволили ввезти родину... А 73 роки нескінченної війни з арабами? Постійні теракти це як? Свято? Коли не знаєш повернеться твоя дитина з школи чи якийсь палестинець порве її на шматки? Ізраїль з моменту заснування був і залишається мілітаризованою країною і інвестував в ненависть а не в толерантність і взаєморозуміння. Тому зараз вигрібає наслідки. Як тільки допомога з США припиниться 120 мільйонів арабів знищать ізраїльтян з насолодою і негайно. Вже сьогодні в сусідніх з Ізраїлем країнах захищається в 4 (чотири) рази більше докторських дисертацій і публікується наукових статей ніж в Ізраїлі. Араби стали більше вчитись ніж молитись, але ненависть до жидів вже на генетичному рівні... Звідси, Ізраїль немає майбутнього - сіонізм його вже знищив...
показать весь комментарий
07.10.2021 20:16 Ответить
Мій бувший студент витратив три роки на еміграцію в Канаду з дружиною та дитиною. Спершу робота, мова, контракт на пять років і лише після цього дозволили ввезти родину...

Я правильно понял? - это евреи виноваты в том, что Канада прежде чем разрешить ввоз семьи, сначала требует от главы семьи работу с контрактом на 5 лет и знание языка? И это касается только евреев потому, что они виноваты что они евреии и у них сионистское правительство?
Немцам, китайцам или украинцам можно сразу ехать со всей семьей, не зная языка и не имея ни малейшего намёка на более менее стабильный доход?
Ну, в том смысле, что все в мире спят и видят, как бы им поскорее увеличить немецкие, китайские или украинские громады?
показать весь комментарий
07.10.2021 21:20 Ответить
правильною дорогою йде зеко *****, дорогою риго аналів
показать весь комментарий
07.10.2021 03:27 Ответить
публика этих документов не видела. не о чем говорить.
показать весь комментарий
07.10.2021 06:37 Ответить
Президент- террорист! Это только в Квартальной стране может быть.
показать весь комментарий
07.10.2021 07:43 Ответить
Результаты работы "Укрэксимбанка"
за 2014 год - убыток 11,25 млрд грн.
а 2015 год - убыток 14,13 млрд грн,
2016 год убыток составлял 956,7 млн грн, з
2017 года Укрэксимбанк получил прибыль в размере 784 млн грн
2018 год Укрэксимбанк получил прибыль в размере 958 млн грн
2018 год Укрэксимбанк получил прибыль в размере 780 млн грн
март 2020 - Зеленский лоббирует назначение своего личного друга главой "Укрэксимбанка
2020 году "Укрэксимбанк" получил убыток 5,6 миллиардов грн https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_21.html
показать весь комментарий
07.10.2021 07:51 Ответить
Ей, долпоепы, которые голосовали за офшорногоклоуна, вы довольны, что ваши квартальные уроды спонсирует дырявых?
показать весь комментарий
07.10.2021 08:42 Ответить
Большинству голосовавших отвкровенно пофиг, пускай хоть вводят партию днр в парламент. Это ужасное откровение, которое ко мне пришло на примере ядерного звена зеленского - таксистов.
показать весь комментарий
07.10.2021 09:29 Ответить
https://glavcom.ua/kyiv/news/napad-na-zhurnalistiv-opublikovano-rozsliduvannya-shem-shchodo-ukreksimbanka-789455.html Журналісти програми «Схеми» оприлюднили розслідування про державний Укрексімбанк, через яке на знімальну групу напали у кабінеті голови правління банку
«Схемам» вдалося з'ясувати, що державний «Укрексімбанк» видав $60 млн кредиту фірмам бізнесмена, чия компанія веде діяльність на окупованій частині Донеччини (ОРДО), на якій діє за підтримки Росії угруповання «ДНР», і сплачує податки окупаційній владі. Про це йдеться у розслідуванні «Схем».
Відео оприлюднене на сторінках проєкту у соцмережах.
За даними «Схем», у квітні 2021 року Укрексімбанк ухвалив рішення видати кредит на $60 мільйонів двом компаніям - «Оптова мережа 2011» та «Славіан». Їхнім власником є бізнесмен Сергій Брюховецький, який був депутатом Горлівської міськради від «Партії регіонів», а нині власник проблемного ТРЦ Sky Mall та тесть нардепа від ОПзЖ Федора Христенка.
«Як випливає з документів - суть кредиту, виданого Укрексімбанком, як раз і полягала в тому, щоб профінансувати цю його покупку [ТРЦ]. Цей механізм викладений у кредитному договорі обсягом у понад 100 сторінок, який є у розпорядженні «Схем», - розповіли журналісти.
Як з'ясували журналісти, Сергій Брюховецький володіє компанією «Спец-реммаш» в окупованій Горлівці. У грудні 2014 року окупаційна влада перереєструвала компанію за так званими місцевими «законами», проте співвласником вказаний Брюховецький.
Як і до окупації Росією частини території Донецької і Луганської областей, вона ремонтує обладнання для місцевих шахт.
Так, у фірми Брюховецького послуги замовляють, наприклад:
«Шахта Комсомолець Донбасу»
«Макіїввугілля»
«Торезантрацит»,
«Шахта імені О.Ф. Засядька» та інші.
Усі перелічені підприємства перебувають під прямим контролем угруповання «ДНР».
Також «Схеми» з'ясували, що «Спец-реммаш» лише за 2020 рік заробила понад 5 мільйонів рублів (близько двох мільйонів гривень на той час). За активну господарську діяльність бізнес Брюховецького сплачує податки у «бюджет ДНР» - за 7 місяців 2021 року щонайменше 3,5 млн рублів (приблизно 1,4 мільйона гривень).
Наразі Сергій Брюховецький проігнорував прохання прокоментувати цю інформацію журналістам.
Водночас Євген Мецгер під час інтерв'ю заперечував інформацію, запевняючи, що Укрексімбанк не видавав кредит компаніям «Оптова мережа 2011» та «Славіан», а також що у компаній-позичальників банку немає власників, які б сплачували податки «ДНР».
показать весь комментарий
07.10.2021 23:13 Ответить
Страница 2 из 2
 
 