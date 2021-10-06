В двух колониях ОРДЛО запугивают и требуют деньги у заключенных, – Денисова

"Руководство" двух колоний, расположенных на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, где незаконно содержатся украинские граждане, издевается над заключенными с целью вымогания денег.

Об этом сообщила в Telegram уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова, информирует Цензор.НЕТ.

По информации Денисовой, руководство Макеевской колонии №32 и Снежнянской исправительной колонии №127 систематически запугивает и вымогает деньги у заключенных. На каждого устанавливается определенная сумма, которую необходимо ежемесячно отдавать. Заключенных, которые отказываются платить, переводят в барак не приспособленный для проживания - там частично нет дверей, окон, отсутствует централизованное отопление, водоснабжение и канализация.

Омбудсмен подчеркнула: "В осенне-зимний период заложники остаются практическ "на улице" при том, что их здоровье подорвано пытками и голодом. Они имеют тяжелые хронические заболевания: диабет, болезни сердца и нервной системы".

Денисова также отметила критическую ситуацию с распространением COVID-19 в колониях ОРДЛО. Многие из заключенных имеет все признаки заболевания, однако медицинская помощь им не предоставляется, а переданные родственниками лекарственные препараты не доходят из-за хищения администрацией. В течение дня больным заложникам запрещено ложиться на кровать, за это они рискуют сесть в карцер как нарушители режима.

"Указанные факты являются прямым нарушением гарантированных норм ст. 3 Конвенции о защите прав человека и основных свобод и пункта 22 минимальных стандартных правил обращения с заключенными от 30.08.1955, одобренных Экономическим и Социальным Советом ООН", - подчеркнула омбудсмен.

Денисова обратилась к главе Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине Матильде Богнер и главе делегации Международного комитета Красного Креста в Украине Флоранс Жиллетт с просьбой нанести мониторинговые визиты в указанные учреждения для восстановления нарушенных прав украинских граждан и предоставления им надлежащей медицинской помощи.

Кроме этого, она также обратилась к представителю ОБСЕ в гуманитарной подгруппе в Трехсторонний контактной группе Шарлотте Реландер принять меры реагирования на указанные случаи нарушения прав граждан.