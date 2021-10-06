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Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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В двух колониях ОРДЛО запугивают и требуют деньги у заключенных, – Денисова

В двух колониях ОРДЛО запугивают и требуют деньги у заключенных, – Денисова

"Руководство" двух колоний, расположенных на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, где незаконно содержатся украинские граждане, издевается над заключенными с целью вымогания денег.

Об этом сообщила в Telegram уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова, информирует Цензор.НЕТ.

По информации Денисовой, руководство Макеевской колонии №32 и Снежнянской исправительной колонии №127 систематически запугивает и вымогает деньги у заключенных. На каждого устанавливается определенная сумма, которую необходимо ежемесячно отдавать. Заключенных, которые отказываются платить, переводят в барак не приспособленный для проживания - там частично нет дверей, окон, отсутствует централизованное отопление, водоснабжение и канализация.

Омбудсмен подчеркнула: "В осенне-зимний период заложники остаются практическ "на улице" при том, что их здоровье подорвано пытками и голодом. Они имеют тяжелые хронические заболевания: диабет, болезни сердца и нервной системы".

Денисова также отметила критическую ситуацию с распространением COVID-19 в колониях ОРДЛО. Многие из заключенных имеет все признаки заболевания, однако медицинская помощь им не предоставляется, а переданные родственниками лекарственные препараты не доходят из-за хищения администрацией. В течение дня больным заложникам запрещено ложиться на кровать, за это они рискуют сесть в карцер как нарушители режима.

"Указанные факты являются прямым нарушением гарантированных норм ст. 3 Конвенции о защите прав человека и основных свобод и пункта 22 минимальных стандартных правил обращения с заключенными от 30.08.1955, одобренных Экономическим и Социальным Советом ООН", - подчеркнула омбудсмен.

Денисова обратилась к главе Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине Матильде Богнер и главе делегации Международного комитета Красного Креста в Украине  Флоранс Жиллетт с просьбой нанести мониторинговые визиты в указанные учреждения для восстановления нарушенных прав украинских граждан и предоставления им надлежащей медицинской помощи.

Кроме этого, она также обратилась к представителю ОБСЕ в гуманитарной подгруппе в Трехсторонний контактной группе Шарлотте Реландер принять меры реагирования на указанные случаи нарушения прав граждан.

Автор: 

Денисова Людмила (996) колония (421) Донбасс (26956) заключенные (511)


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Топ комментарии
+4
Мне лично вообще нас. рать) что , где и у кого требуют у запроданцев) то что хотели, то они и получили. Жрите не обляпайтесь твари
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06.10.2021 22:14
+3
Якщо зелену срань найближчим часом не знесуть таке ось "ОРДЛО" буде по всій Україні
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06.10.2021 21:52
+2
Там русьге мир, там псиной пахнет... Они не хотели жить в биндеровской Украине с распятыми мальчиками на заборах и злобными фашистами, вот пусть теперь в полном объеме вкушают русьге мир. Приятного аппетита, "кормильцы" Украины
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06.10.2021 22:27
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Правила форума Совет форумчан
только в двух?!!
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06.10.2021 21:49 Ответить
Якщо зелену срань найближчим часом не знесуть таке ось "ОРДЛО" буде по всій Україні
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06.10.2021 21:52 Ответить
по сравнению с малюськой це просто двоечники, бизнес делать не обучены
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06.10.2021 21:53 Ответить
тюрма у тюрмі це подвійний треш
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06.10.2021 21:59 Ответить
к сожалению, в Украине всё точно так же
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06.10.2021 22:56 Ответить
не виключаю, бо потужні реформи були.
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06.10.2021 23:30 Ответить
якщо буде час, то подивітся в ютубі "Бердянськ зона 77", це лише один з прикладів, хоча знаю багато чтого з власного спілкування з колишніми як вони себе звуть "арештантами"
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07.10.2021 01:01 Ответить
Не дай Боже потрапити під жорна цієї системи
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07.10.2021 09:23 Ответить
А у всіх інших колоніях ОРДЛО пташки співають та сонце сяє.
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06.10.2021 22:04 Ответить
дєнісава отримає грошенята з наших податків за те що слідкує хто вимагає грошенята у злочинців лугандонії...?
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06.10.2021 22:11 Ответить
Мне лично вообще нас. рать) что , где и у кого требуют у запроданцев) то что хотели, то они и получили. Жрите не обляпайтесь твари
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06.10.2021 22:14 Ответить
Большинство из них за Украину. Или тебе и своих не жалко?
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07.10.2021 07:50 Ответить
Свои? Они скорее всего ваши… Вы в ответе, за тех, кого приручили)
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07.10.2021 08:53 Ответить
Ключевое слово "скорее всего". То есть, не знаем на самом деле, кто эти несчастные люди. НО, в большинстве случаев на подвал идут проукраински настроенные дончане, а это наши люди и желать им плохого как-то неуместно.
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07.10.2021 11:08 Ответить
Єсли в окопы впопучленців стрьомно....
Краще ×вдупу чим кулю в лоба??
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06.10.2021 22:26 Ответить
Там русьге мир, там псиной пахнет... Они не хотели жить в биндеровской Украине с распятыми мальчиками на заборах и злобными фашистами, вот пусть теперь в полном объеме вкушают русьге мир. Приятного аппетита, "кормильцы" Украины
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06.10.2021 22:27 Ответить
то про пытки в кацапских колониях, то про тр**уют деньги в ОРДЛО! З@**@ли! В украинских колониях ВСЁ тоже самое, ничем не отличается! Разберитьесь здесь! накуй нужно то ОРДЛО!
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06.10.2021 22:55 Ответить
нда, бяда тк бяда, ау киеве зеля зря пропадает за понюшку кокса
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06.10.2021 22:57 Ответить
А например про зону №77 в Бердянске Денисова ничего не хочет рассказать? там всё хорошо? кто не ленивый, забейте в ютуб "Бердянск зона 77", но это происходит не только в этой зоне, а повсеместно и в СИЗО тоже...
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06.10.2021 22:59 Ответить
та шо там в колонии...
тут вроде на свободе отморозки забивают полчаса, до смерти, человека, в магазине, а второго до полусмерти возле магазина
и никто им , НИКТО - слова не сказал
во мы дожились
и шо мы ... люди ???
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06.10.2021 23:14 Ответить
Я даже больше скажу!Коллекторы Мецгеры угрожают отправить должников в Изоляцию,где по их мнению,точно выбьют не только долг,но и положение и позицию неугодное правящей верхушке.Шо на этом ещё не играли?Ну скоро поиграют https://youtu.be/9Zmts993Rx0
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06.10.2021 23:14 Ответить
Може нещасним підвищити пенсії чи прирівняти до УБД?
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07.10.2021 08:29 Ответить
 
 