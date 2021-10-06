В двух колониях ОРДЛО запугивают и требуют деньги у заключенных, – Денисова
"Руководство" двух колоний, расположенных на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, где незаконно содержатся украинские граждане, издевается над заключенными с целью вымогания денег.
Об этом сообщила в Telegram уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова, информирует Цензор.НЕТ.
По информации Денисовой, руководство Макеевской колонии №32 и Снежнянской исправительной колонии №127 систематически запугивает и вымогает деньги у заключенных. На каждого устанавливается определенная сумма, которую необходимо ежемесячно отдавать. Заключенных, которые отказываются платить, переводят в барак не приспособленный для проживания - там частично нет дверей, окон, отсутствует централизованное отопление, водоснабжение и канализация.
Омбудсмен подчеркнула: "В осенне-зимний период заложники остаются практическ "на улице" при том, что их здоровье подорвано пытками и голодом. Они имеют тяжелые хронические заболевания: диабет, болезни сердца и нервной системы".
Денисова также отметила критическую ситуацию с распространением COVID-19 в колониях ОРДЛО. Многие из заключенных имеет все признаки заболевания, однако медицинская помощь им не предоставляется, а переданные родственниками лекарственные препараты не доходят из-за хищения администрацией. В течение дня больным заложникам запрещено ложиться на кровать, за это они рискуют сесть в карцер как нарушители режима.
"Указанные факты являются прямым нарушением гарантированных норм ст. 3 Конвенции о защите прав человека и основных свобод и пункта 22 минимальных стандартных правил обращения с заключенными от 30.08.1955, одобренных Экономическим и Социальным Советом ООН", - подчеркнула омбудсмен.
Денисова обратилась к главе Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине Матильде Богнер и главе делегации Международного комитета Красного Креста в Украине Флоранс Жиллетт с просьбой нанести мониторинговые визиты в указанные учреждения для восстановления нарушенных прав украинских граждан и предоставления им надлежащей медицинской помощи.
Кроме этого, она также обратилась к представителю ОБСЕ в гуманитарной подгруппе в Трехсторонний контактной группе Шарлотте Реландер принять меры реагирования на указанные случаи нарушения прав граждан.
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Краще ×вдупу чим кулю в лоба??
тут вроде на свободе отморозки забивают полчаса, до смерти, человека, в магазине, а второго до полусмерти возле магазина
и никто им , НИКТО - слова не сказал
во мы дожились
и шо мы ... люди ???