Начало операции по "вагнеровцам" санкционировал министр Таран, отмены не было, ее просто сорвали, - Бутусов

Главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов заявил, что ему удалось через собственные источники получить план о захвате "вагнеровцев" и ознакомиться с ним.

Об этом он сказал журналистам после заседания Временной следственной комиссии Верховной Рады по вопросам расследования возможных противоправных действий представителей органов госвласти, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

Бутусов отметил, что проверил эти документы на достоверность и уверен в их оригинальности.

"Я утверждаю, что этот план операции был подготовлен 22 июня 2020 года. 1 июля за визой начальника Главного управления разведки Минобороны этот план поступил к министру обороны Андрею Тарану. И он подписал план о захвате российских террористов. К сожалению, до сих пор следственная комиссия не дала никакой оценки этим документам. Со слов главы комиссии, создается впечатление, что это какая-то отдельная инициатива или плохо подготовленная операция. На самом деле, нет, это не было отдельной инициативой кого-то из ГУР МО, и даже Василия Бурбы. Это документ за подписью министра обороны Украины, где полностью расписан план спецоперации", - сказал он.

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Журналист подчеркнул, что важно установить, почему начало операции было документально оформлено и санкционировано подписью министра, а ее отмена - нет: "Никто не отдал приказ, никто не расписался. Вместо этого создали колхоз в кабинете президента, пригласив много людей, которым в силу своих должностных обязанностей вовсе не надо было знать о том, что происходит. Почему там в принципе был глава Офиса Президента Андрей Ермак? Как его должностные обязанности предусматривают ознакомление с секретными действиями спецслужб?".

Бутусов считает, что операция из разведывательной превратилась в контрразведывательную и состоит в поиске предателей, сорвавших операцию и приносящих вред национальной безопасности нашей страны. Для этого должны быть проведены следственные действия, которых нет уже больше года.

По поводу заявления главы ВСК о том, что Бутусов давал неправдивые сведения, он заявил, что об этом на сегодняшнем заседании Комиссии речи не было.

"Я дал показания и высказал свою позицию, могу детально объяснить каждую фразу. Я написал 28 августа 2020 года об этом статью. Давайте посмотрим, кто врет в этой ситуации. Почему президент сказал в августе 2020 года: "Это бред". Почему в сентябре 2020 года Андрей Ермак на программе Шустера сказал, что мои слова - выдумка. Теперь прошло 14 месяцев. Все, что я сказал, расследует комиссия, а все то, что сказали Ермак и Зеленский оказалось ложью, что установила сама комиссия.

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Моя позиция - в том, чтобы была правовая оценка. Но сегодня есть только политическая оценка со стороны "слуг народа", которые фактически выступают адвокатами", - отметил он.

Приводим полную расшифровку слов Юрия Бутусова:

Перше. Звичайно, ніяких питань мені не задавали стосовно російського сліду. Я одразу сказав, я вважаю, що ця операція з розвідувальної зараз перетворилася на контррозвідувальну. І мета цієї операції - це пошук зрадників, які зрадили цю операцію і створюють великі проблеми для національної безпеки нашої країни. Тому звичайно я сказав, що я готовий до будь-якої відповідальності, але я прошу від влади проведення елементарних слідчих дій, яких нема понад рік.

Перше. Мають бути проведені допити усіх учасників операції, усіх, хто мав інформацію. Я не виключаю себе, якщо я потрібен слідству, я завжди готовий. Я надав свідчення ДБР 29 вересня 2020 року. З того часу жодних слідчих дій нема. Нічого не проводиться.

І, по-друге, я сказав, що потрібно допитати як учасників операції, так і тих, хто був причетний до її відміни. Тобто я кілька разів наголосив, що треба встановити, яка людина запросила на нараду, присвячену цілком таємній операції по захопленню російських терористів, одразу шість осіб. І тим самим унеможливила швидке встановлення джерела витоку інформації. Тобто розмита відповідальність.

Звичайно, що якщо потрібно слідству працювати, я готовий відповідати. Якщо хтось вважає, що я причетний, я відкритий давати покази. На жаль, мене слідство не питає. Мене один раз викликали на допит.

Але я хочу сказати, що мають відповідати усі. В тому числі президент України має відповідати. Президент України, який був на цій нараді, голова Офісу Президента Андрій Єрмак, начальник комітету по розвідці при президентові України Руслан Демченко. Я сказав, що вважаю дуже великою небезпекою, що навколо президента знаходяться люди, які, на мій погляд, можуть становити велику загрозу національній безпеці.

Запитання: хто ці люди?

На моє переконання, Андрій Єрмак, голова Офісу Президента, і Руслан Демченко, начальник комітету по розвідці - це люди, які мають офіційні стосунки з Російською Федерацією. Вони офіційно, в силу своїх посадових обов’язків, регулярно контактують напряму з керівництвом РФ, з керівництвом російських окупаційних військ на Донбасі. І таким чином у них уже є канал передачі інформації. Є мотивація для того, щоб зрадити нашу операцію і не допустити захоплення українцями російських терористів. Тобто є мотив.

Чи потрібно це перевірити? Я вважаю, що є всі підстави для перевірки. За півроку 2020 року одразу після призначення Руслана Демченка начальником комітету по розвідці провалені усі розвідувальні операції, які ГУР МО проводив на території РФ та Білорусі.

Чи це є збіг? Можливо, хтось вважає це збігом? То я хочу, щоб якась офіційна особа за це розписалася і сказала: це збіг. Я хочу, щоб якась офіційна особа сказала на нараді президента: нас усіх, в такій кількості, ось цей колгосп, зібрав такий-то посадовець. Як його звуть. Давайте народ дізнається, хто несе відповідальність.

Третє. Я вважаю, що правоохоронні органи мають все ж таки, не тільки слідча комісія, виносити рішення. Чому правоохоронні органи нічого не роблять? 14 місяців іде справа по провалу спецоперації, іде справа по витоку інформації. А де рішення? Рішень ніяких нема.

В мене є нові дані, які я хотів би повідомити і вважаю важливими. Є конкретні документи, з якими мені вдалося ознайомитися через мої джерела. Я не знав, чи є ці документи дійсними, тому мені потрібен був час на перевірку. Зараз я розумію, що підстави вважати їх достовірними є, і я зміг перевірити зміст і відповідність цих документів фактам.

Що це за документи, яким, я вважаю, слідча комісія має надати оцінку. Це план спецоперації по захопленню російських терористів. Я стверджую, що цей план операції був підготовлений 22 червня 2020 року. 1 липня 2020 року за візою начальника голови Головного управління розвідки Міноборони Василя Бурби цей план поступив до міністра оборони України Андрія Тарана. І Андрій Таран санкціонував, підписав план по захопленню російських терористів. На жаль, до цього часу слідча комісія не дала жодної оцінки цим документам. З коментарів голови слідчої комісії можна було б навіть скласти уявлення, що це якась ініціатива, погано підготовлена, неперевірена інформація. Погано підготовлена операція, яку невідомо хто міг передати і що завгодно могло вийти, насправді ні. Це не було ініціативою окремого співробітника ГУР МО, навіть не було особистою справою самого Василя Бурби. Я стверджую, що існує документ за підписом міністра оборони України, де повністю розписано план спецоперації, і він затверджений міністром. Хочу нагадати, що в нас міністр - кадровий генерал ГУР МО, і він на себе взяв відповідальність і санкціонував цю таємну операцію.

Я вважаю, що дуже важливо встановити, чому план операції по захопленню терористів санкціонований, чому на це є письмовий наказ, а переніс операції, який призвів до провалу, чомусь письмово ніхто не оформляв. Чомусь ніхто не віддав наказ, ніхто не розписався. Замість того створили колгосп в кабінетів президента. Запросили велику кількість людей, яким взагалі в силу своїх посадових обов’язків не треба було знати, що відбувається. А чому там був взагалі голова Офісу Президента Андрій Єрмак? Які його посадові обов’язки передбачають ознайомлення з військовими діями і таємними операціями спецслужб? Чому він це знав? Хто його запросив? Чому там був заступник голови Офісу Президента Роман Машовець, наприклад. Чому знаходились в кабінеті секретарка Марія Левченко в кінці кінців? Який може вона мати стосунок до обговорення таємної операції по захопленню небезпечних 28 терористів?

Я вважаю, що кожен з цих терористів був дуже важливий для України. Вони мали російські державні нагороди. Вони мали повністю задокументовану злочинну діяльність. Вони давали інтерв’ю. Вони повністю викрили свою злочинну діяльність і те, що вони робили проти України. Кожен з цих осіб набагато важливіший для Російської Федерації, ніж відомий терорист Цемах, якого українські спецслужби викрали з Донбасу. Після цього одразу Путін зателефонував і організував обмін видав велику кількість… щоб звільнити велику кількість українців.

За цих 28 терористів можна було отримати набагато більше. Можна було провести великий обмін всіх на всіх. Все це було провалено. Зараз є багато розмов, чому так. Та є факт, що хтось зробив так, що про операцію стало відомо всьому світу, президент Росії зателефонував до Білорусі і в результаті рішення суду напряму швиденько терористів віддали в Росію. А тепер треба встановити, чому під час війни у нас таке відбувається. І хто несе відповідальність за те, що такий провал стався.

Я давав покази. Звичайно, жодних обвинувачень в брехні бути не може, але я нічого не брехав. Я висловив свою позицію. Вона аргументована. Я детально можу пояснити кожен крок, кожну фразу. Я вважаю, що пройшов рік. Я 18 серпня минулого року написав статтю. Давайте подивимось, хто бреше в цій ситуації. Я свої покази не змінив ні на одне слово з 18 серпня. А давайте подивимось, хто бреше в цій ситуації. Чому президент України у серпні 2020 року заявив, цитую: "Это бред. Спецоперации не было". Чому у вересні 2020 року, 18 вересня, голова Офісу Президента Андрій Єрмак, присутній на операції, цитую, казав в прямому ефірі на програмі Шустера: "Це вигадка з першого до останнього слова - все, що сказав Бутусов".

Тепер виявляється, пройшло 14 місяців, все, що я сказав розслідує комісія, я даю покази. Комісія вважає, що важливо отримати від мене пояснення. А все те, що сказав Єрмак і Зеленський, виявилося брехнею, яку спростувала вже сама комісія. Сама пані Мар’яна заявила 10 вересня, що перше, спецоперація була, що проводили її ГУР МО і що дійсно метою дійсно було захоплення 28 терористів. Є якісь причини, чому, на жаль, це не сталося. Так от, моя мета, щоб була правова оцінка належна, бо правової оцінки нема. Є політичні оцінки. Є підневільні депутати "Слуги народу", які приходять і розповідають, що насправді як адвокати працюють, що на жаль не так все зрозуміли, той не так сказав, той не так сказав. Можливо, хтось щось не так сказав, але під час війни в державі хтось має брати на себе відповідальність, і це - керівництво держави. І керівництво держави несе відповідальність, щоб було проведене розслідування, щоб прокурор, слідчий поставили підписи і сказали: ми дослідили перше, друге, третє, двадцяте, усі факти, які є. Ми провели слідчі дії, очні ставки, вилучення документів, допити з усіма учасниками, перше, відміни операції, наради в кабінеті президента Зеленського, друге, з учасниками самої спецоперації, ми проаналізували всі факти, ось наше рішення, є подія злочину чи нема, є підозрювані чи нема підозрюваних. Це наша мета. Для цього ми всі тут ввечері зібрались, бо так треба робити за законом. Не тому, що в когось якесь є переконання, хтось щось думає, політична позиція, партійний квиток. Це закон передбачає. Я багато разів казав. Якщо б ця ситуація була сама по собі окремо якимось унікальним випадком, ми просто могли обговорювати була зрада, не було, може якісь недосвідчені люди, хтось щось не зрозумів… Насправді - ні.

Я хочу сказати, що є великий ланцюжок подій. У 2020 році провалена більшість спецоперацій ГУР МО проти Російської Федерації, які проводились на території РФ і Республіки Білорусь. Чому так сталося?

Я хочу сказати, що 4 грудня 2020 року ми знаємо з повідомлень засобів масової інформації на кордоні РФ та України в Сумській області потрапив у засідку і був застрелений громадянин України Євген Голубєв. Його тіло досі залишається в Російській Федерації, його не видають.

За повідомленнями російських спецслужб, Голубєв нібито міг бути причетним до викрадення ще одного терориста-вагнерівця Дмитра Харітонова. Ми не знаємо, що це було, як цю інформацію трактувати, що з цього сталося. Ми знаємо одне: дійсно загинув громадянин України з таким прізвищем-іменем. У нього є родина, дружина. Тіло не віддають. Але чомусь і тут якась незрозуміла подія. Можливо, провал, можливо, не провал. Але хтось повідомив. Чомусь людину вбили поруч із державним кордоном, і його захопили російські спецслужби. Чому так відбулося?

Мені здається, що також треба дізнатися, а чому ж одразу після призначення Демченка начальником комітету по розвідці, чому була затримана нашою Службою безпеки і розсекречена диверсійна група Шведа, теж ГУР МО. Чому були розсекречені три канали постачання приладів клістрон з Російської Федерації до України. Хто це зробив?

Я вважаю, що це теж як один ланцюжок подій треба аналізувати. Усі ці провали незрозумілі, незрозумілі події, тому що все це може бути пов’язано і всьому цьому ми маємо під час війни отримати оцінку. Хтось це зробив. Хтось за цим може стояти.

І держава має за це нести відповідальність і давати хоча б для себе такі роз’яснення.

Хочу сказати, що, на жаль, результати такі 14 місяців ми чуємо про справу. Влада постійно змінює покази. Спочатку нічого не було, потім президент каже: було, але це не ми. Зараз уже слідча комісія каже: ми були, але не ми провалили.

Залишається один маленький крок: якщо не ви провалили, то хто провалив. Будь ласка, розкажіть. Навіть не народу, ви слідчому під протокол, будь ласка, розкажіть, як все було, хто з ким говорив, як відміняли, як ухвалювали рішення. Все це розкажіть, і хай прокурор і слідчий розпишуться. Це достатньо для майбутнього.

- Зеленський в Трускавці сказав про розмову з Лукашенком. Чи це є його явкою з повинною?

Я вважаю, що про це треба говорити, тому що, на жаль, бачите, ніхто президенту України не пояснює серйозність його заяв. Така велика проблема у Офісі Президента. В червні 2021 року і зараз у Трускавці президент України жодного разу чомусь забув повідомити в двох інтерв’ю поспіль, а якого числа він телефонував в Білорусь. Чому забув? Один раз забув сказати дату, другий раз забув сказати дату. Але ж це б зняло усі питання.

Я вважаю, що нам не треба принижувати президента. Він не має ходити сюди, в комісію, можливо, для нього це обтяжливо, то хай комісія до нього прийде і запитає. Які проблеми?

Вони ходять з ним на засідання фракції і можуть поставити йому це питання. Чому ми його не чуємо? Якого числа він телефонував Лукашенку, хай відповість. Бо він постійно забуває про це. Треба отримати відповідь.