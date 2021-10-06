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Новости Агрессия России против Украины
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Апелляционный суд в Чехии оставил в силе 20-летний приговор наемнику "ЛНР" Кантору

Апелляционный суд в Чехии оставил в силе 20-летний приговор наемнику

Апелляционный суд в Чехии подтвердил 20-летний срок заключения для гражданина Чехии Мартина Кантора, осужденного за участие в боях против ВСУ наДонбассе.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

33-летнего Кантора 1 июня признали виновным в теракте и участии в террористической группе. Приговор вынесен заочно, поскольку наемник находится в международном розыске, его местонахождение неизвестно.

"Это чрезвычайное дело... Возможно, это решение станет предостережением для подобных авантюристов от участия в подобных мероприятиях", - заявил председатель апелляционного суда.

Согласно приговору, Кантор в июле 2015 года прибыл на восток Украины, воевал в рядах так называемой "ЛНР". Он был командиром группы, как участник разведывательно-диверсионной группы лично закладывал мины и растяжки в районе линии разграничения минимум до конца 2017 года.

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"Ситуация в Украине была достаточно задокументирована чешскими СМИ в то время, и подсудимый вряд ли мог поверить, что это законное правительство и легальная вооруженная сила. Это действительно граничит с психическим заболеванием", - заявил судья.

Автор: 

боевик (16779) Чехия (1705) наемник (354) наемники рф (2080)


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Топ комментарии
+19
от суд, так суд! немає там підарів вовків у мантіях
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06.10.2021 22:36
+10
Ой, треба лднр-івців в Чехію відправляти, бо у нас якщо не виправдають, то строки дають менші, або, взагалі, обмінюють на таксистів
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06.10.2021 23:21
+9
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06.10.2021 22:40
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от суд, так суд! немає там підарів вовків у мантіях
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06.10.2021 22:36 Ответить
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06.10.2021 22:40 Ответить
Приємна новина , так як хоть одна тварюка і вбивця понесе справедливий вирок суду !☹️
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06.10.2021 22:43 Ответить
приговор вынесен ЗАОЧНО! место нахождения НЕИЗВЕСТНО!!! будет себе **** жить в кацапстане безнаказанно
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06.10.2021 22:53 Ответить
Это как в анекдоте про второе место на конкурсе м-удаков: также в Чехии ещё один такой же наёмник получил 21 год
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06.10.2021 22:44 Ответить
Ой, треба лднр-івців в Чехію відправляти, бо у нас якщо не виправдають, то строки дають менші, або, взагалі, обмінюють на таксистів
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06.10.2021 23:21 Ответить
Ги. В Чехії. Отже, Вовік не відпустить.
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06.10.2021 23:22 Ответить
Сенс фрази уркагана з відомого фільму "Волки позорные!" став зрозумілим лише тепер... То він пращурів цього Вовка на допомогу кликав...
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07.10.2021 07:23 Ответить
Респект Чехії і чешській судовій системі!
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06.10.2021 23:40 Ответить
В той самий час у Одесі суд відпустив групу сепарів, любителів ерефії які в 2014 році агітували за росію.
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07.10.2021 02:38 Ответить
А наш, самый гуманный из всех судов, при подозрении в ГОСИЗМЕНЕ - отправляет на "Домашний арест"... Дебилы, ***....
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07.10.2021 07:21 Ответить
я же говорил, что не нужно его в украину департировать....потому что там реально дадут срок и будет там кукарекать 100% больше чем ему дадут там где он убивал людей! странно как то. где Чехия и УКРАИНА.20 ЛЕТ ЭТО ТО ЧТО ЭТО ЖИВОТНОЕ ЗАСЛУЖИЛО....У НАС БЫ НАПИСАЛИ ПИДОЗРУ И МУСОЛИЛИ БЫ ЕГО ДОЛГО И ДАЛИ БЫ ДО 5-8 ЛЕТ...АТО БЫ 100% ТАКУЮ ПТИЦУ ЗАПРОСЛИ НА ОБМЕН КАКОЙТО ОЧЕРЕДНОЙ ЯКОБЫ УКРАИНКИ ПАТРИОТКИ ВПОЙМАНОЙ НА УЛИЦЕ ТЁТКИ....((
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07.10.2021 07:50 Ответить
В нас він можновладцем став, мером великого міста чи депутатом
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07.10.2021 08:14 Ответить
 
 