Апелляционный суд в Чехии оставил в силе 20-летний приговор наемнику "ЛНР" Кантору

Апелляционный суд в Чехии подтвердил 20-летний срок заключения для гражданина Чехии Мартина Кантора, осужденного за участие в боях против ВСУ наДонбассе.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

33-летнего Кантора 1 июня признали виновным в теракте и участии в террористической группе. Приговор вынесен заочно, поскольку наемник находится в международном розыске, его местонахождение неизвестно.

"Это чрезвычайное дело... Возможно, это решение станет предостережением для подобных авантюристов от участия в подобных мероприятиях", - заявил председатель апелляционного суда.

Согласно приговору, Кантор в июле 2015 года прибыл на восток Украины, воевал в рядах так называемой "ЛНР". Он был командиром группы, как участник разведывательно-диверсионной группы лично закладывал мины и растяжки в районе линии разграничения минимум до конца 2017 года.

Также читайте: Суд Праги заочно приговорил к 20 годам тюрьмы наемника РФ Урбанека

"Ситуация в Украине была достаточно задокументирована чешскими СМИ в то время, и подсудимый вряд ли мог поверить, что это законное правительство и легальная вооруженная сила. Это действительно граничит с психическим заболеванием", - заявил судья.