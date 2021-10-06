ЦИК утвердил новые правила оформления бюллетеней, которые должны помочь в борьбе с кандидатами-двойниками
Центральная избирательная комиссия (ЦИК) утвердила новые правила оформления избирательных бюллетеней, которые должны помочь в борьбе с кандидатами-двойниками.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ЦИК, для этого введут порядковые номера в соответствующих графах бюллетеней.
В Комиссии считают, что это облегчит кандидатам в депутаты проведение предвыборной агитации, а избирателям - поможет осуществить осознанный выбор. Также в избирательной комиссии отметили, что порядковые номера, указанные в избирательном бюллетене, не будут меняться, даже если кто-то из кандидатов решит снять свою кандидатуру или будет отменена регистрация кандидата.
ЦИК также утвердил форму, цвет и текст избирательных бюллетеней на промежуточных выборах народных депутатов Украины 31 октября 2021 года для голосования в одномандатных избирательных округах № 184 и № 197. Они будут светло-фиолетовыми с двухцветным водяным знаком и защитными волокнами, в частности, графическими антисканерные элементами.
Во время печати бюллетеней используют защитные краски, которые будут светиться под действием ультрафиолета. Текст будет печататься на государственном языке лишь с одной стороны. Также на бюллетене будет указан номер избирательного участка.
Напомним, Центральная избирательная комиссия назначила на 31 октября промежуточные выборы народных депутатов в одномандатных избирательных округах № 184 (Херсонская область) и № 197 (Черкасская область).
В ОИО №197 кандидатами были зарегистрированы два Виталия Александровича Войцеховского. Один из них недавно полностью изменил свое имя. Полицейские Черкасской области начали расследование по факту препятствования осуществлению избирательного права в связи с регистрацией "двойника" кандидата в народные депутаты.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Кістка лохам та НЕлохам...
Зерошенкізм...
може ще й + сосциалізм + присмакувати авторитаризмом +націоналізмом+гетьманством+ дучизмом+каудільоізмом+ маоизмом..
Та любим "ІЗМОМ"..
🤗
вроде ничего не забыл...
и тут бац, по старинке, звонок арахимического покемона в избирательный участок - и все пошло прахом....
все таки собаки, когда им делать не особо есть шо, находят себе другую занятку.
но как для филателиста - ети бюллетени представляют несомненный интерес...
Галасаванійо "диджитальнойо" кака в паРашці??
И как это поможет избежать фальсификаций?