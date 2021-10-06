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ЦИК утвердил новые правила оформления бюллетеней, которые должны помочь в борьбе с кандидатами-двойниками

ЦИК утвердил новые правила оформления бюллетеней, которые должны помочь в борьбе с кандидатами-двойниками

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) утвердила новые правила оформления избирательных бюллетеней, которые должны помочь в борьбе с кандидатами-двойниками.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ЦИК, для этого введут порядковые номера в соответствующих графах бюллетеней.

В Комиссии считают, что это облегчит кандидатам в депутаты проведение предвыборной агитации, а избирателям - поможет осуществить осознанный выбор. Также в избирательной комиссии отметили, что порядковые номера, указанные в избирательном бюллетене, не будут меняться, даже если кто-то из кандидатов решит снять свою кандидатуру или будет отменена регистрация кандидата.

ЦИК также утвердил форму, цвет и текст избирательных бюллетеней на промежуточных выборах народных депутатов Украины 31 октября 2021 года для голосования в одномандатных избирательных округах № 184 и № 197. Они будут светло-фиолетовыми с двухцветным водяным знаком и защитными волокнами, в частности, графическими антисканерные элементами.

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Во время печати бюллетеней используют защитные краски, которые будут светиться под действием ультрафиолета. Текст будет печататься на государственном языке лишь с одной стороны. Также на бюллетене будет указан номер избирательного участка.

Напомним, Центральная избирательная комиссия назначила на 31 октября промежуточные выборы народных депутатов в одномандатных избирательных округах № 184 (Херсонская область) и № 197 (Черкасская область). 

В ОИО №197 кандидатами были зарегистрированы два Виталия Александровича Войцеховского. Один из них недавно полностью изменил свое имя. Полицейские Черкасской области начали расследование по факту препятствования осуществлению избирательного права в связи с регистрацией "двойника" кандидата в народные депутаты.

Автор: 

ВР (29246) выборы (24728) ЦИК (3644)


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Топ комментарии
+2
2016
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06.10.2021 23:07
+1
разноцветные картинки с водяными знаками, защитными волокнами и неменяющимися номерами, светящиеся под ультрафиолетом с государственным языком только на одной стороне,
вроде ничего не забыл...
и тут бац, по старинке, звонок арахимического покемона в избирательный участок - и все пошло прахом....
все таки собаки, когда им делать не особо есть шо, находят себе другую занятку.
но как для филателиста - ети бюллетени представляют несомненный интерес...
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06.10.2021 23:15
+1
А не дешевле ли их будет на сотенных купюрах печатать?
И как это поможет избежать фальсификаций?
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07.10.2021 06:51
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2016
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06.10.2021 23:07 Ответить
2021
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06.10.2021 23:08 Ответить
Це вже яка рехформа??
Кістка лохам та НЕлохам...
Зерошенкізм...
може ще й + сосциалізм + присмакувати авторитаризмом +націоналізмом+гетьманством+ дучизмом+каудільоізмом+ маоизмом..
Та любим "ІЗМОМ"..
🤗
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06.10.2021 23:11 Ответить
разноцветные картинки с водяными знаками, защитными волокнами и неменяющимися номерами, светящиеся под ультрафиолетом с государственным языком только на одной стороне,
вроде ничего не забыл...
и тут бац, по старинке, звонок арахимического покемона в избирательный участок - и все пошло прахом....
все таки собаки, когда им делать не особо есть шо, находят себе другую занятку.
но как для филателиста - ети бюллетени представляют несомненный интерес...
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06.10.2021 23:15 Ответить
На пілоні ще забула..))
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06.10.2021 23:20 Ответить
А "карусєлі"??
Галасаванійо "диджитальнойо" кака в паРашці??
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06.10.2021 23:18 Ответить
А не дешевле ли их будет на сотенных купюрах печатать?
И как это поможет избежать фальсификаций?
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07.10.2021 06:51 Ответить
 
 