ЦИК утвердил новые правила оформления бюллетеней, которые должны помочь в борьбе с кандидатами-двойниками

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) утвердила новые правила оформления избирательных бюллетеней, которые должны помочь в борьбе с кандидатами-двойниками.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ЦИК, для этого введут порядковые номера в соответствующих графах бюллетеней.

В Комиссии считают, что это облегчит кандидатам в депутаты проведение предвыборной агитации, а избирателям - поможет осуществить осознанный выбор. Также в избирательной комиссии отметили, что порядковые номера, указанные в избирательном бюллетене, не будут меняться, даже если кто-то из кандидатов решит снять свою кандидатуру или будет отменена регистрация кандидата.

ЦИК также утвердил форму, цвет и текст избирательных бюллетеней на промежуточных выборах народных депутатов Украины 31 октября 2021 года для голосования в одномандатных избирательных округах № 184 и № 197. Они будут светло-фиолетовыми с двухцветным водяным знаком и защитными волокнами, в частности, графическими антисканерные элементами.

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Во время печати бюллетеней используют защитные краски, которые будут светиться под действием ультрафиолета. Текст будет печататься на государственном языке лишь с одной стороны. Также на бюллетене будет указан номер избирательного участка.

Напомним, Центральная избирательная комиссия назначила на 31 октября промежуточные выборы народных депутатов в одномандатных избирательных округах № 184 (Херсонская область) и № 197 (Черкасская область).

В ОИО №197 кандидатами были зарегистрированы два Виталия Александровича Войцеховского. Один из них недавно полностью изменил свое имя. Полицейские Черкасской области начали расследование по факту препятствования осуществлению избирательного права в связи с регистрацией "двойника" кандидата в народные депутаты.