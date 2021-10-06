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Новости
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Правоохранители ищут двух сотрудников "Укрэксимбанка" по делу о нападении на журналистов, - Офис Генпрокурора

Правоохранители ищут двух сотрудников

Сейчас принимаются меры для установления местонахождения двух должностных лиц "Укрэксимбанка", которым должны объявить подозрение по делу о препятствовании профессиональной деятельности журналистов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Генпрокурора.

"6 октября 2021 с целью осуществления процессуальных действий представители окружной прокуратуры и органа дознания Голосеевского управления полиции прибыли в банк. По словам руководства банка, указанные лица не находятся на рабочих местах - одно из этих лиц сложило служебные полномочия, другое - написало заявление об увольнении. Причин отсутствия указанных лиц, пока не уволенных, на рабочих местах администрация банка не сообщила", - говорится в сообщении.

Следственные и процессуальные действия в уголовном производстве продолжаются, добавили в ведомстве.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Скандал в "Укрэксимбанке" возник после вопроса о кредите для "ДНР", выглядит как сокрытие преступления, - Сюмар

Напомним, 4 октября журналисты "Схем" пришли на интервью к председателю правления государственного "Укрэксимбанка" Евгению Мецгеру. Ему не понравился один из вопросов, и - и у оператора силой забрали технику и удалили запись, а журналистов пытались не выпускать из кабинета. "Укрэксимбанк" теперь утверждает, что разговор с журналистами всего лишь прервали, да и то потому, что оказалось, что работники СМИ пытались завладеть банковской тайной. Сам Мецгер называет случившееся "провокацией". Дело о препятствовании работе журналистов расследует Офис генпрокурора, также случившееся рассмотрит комитет ВР по вопросам свободы слова.

Позднее "Схемы" смогли восстановить удаленное видео и показали кадры нападения.

Глава правления "Укрэксимбанка" Евгений Мецгер написал заявление о сложении полномочий на период расследования. Позже набсовет "Укрэксимбанка" отстранил главу правления.

6 октября сотрудникам "Укрэксимбанка" не смогли вручить подозрения.

Также читайте: В "Укрэксимбанке" отстранили глав департаментов безопасности и информполитики

Автор: 

Укрэксимбанк (123) Мецгер Евгений (70) Офис Генпрокурора (2468)


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Топ комментарии
+22
Нові кредитні карти від Укрексімбанку
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06.10.2021 23:42
+15
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06.10.2021 23:34
+14
Один зі співробітників не прийшов сьогодні на роботу, а другий втік через чорний хід. Тому прокурори не змогли вручити підозри бандитам "Укрексімбанку". Не розумію, чи вони нас всіх вважають настільки тупими, чи у Венедіктової лижі до друга сім'ї Зеленських не їдуть.
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06.10.2021 23:34
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Журналіста телеканалу «Ісландія» Василя Крутчака не пустили на прес-конференцію голови «Укрексімбанку» Євгена Мецгера."Ты не пройдешь!" А як було весело поливати лайном і тролити свинями минулу владу!

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06.10.2021 23:32 Ответить
Ага. "Я не дорогенька" и избиение с трехэтажными матами от представителей власти. Почти одно и тоже.
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06.10.2021 23:38 Ответить
Обирали ж чесних нових літс які не крадуть і не брешуть на чолі з простим чуваком з народу. В чому ж справа?
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06.10.2021 23:38 Ответить
То ж мекалка зепотворна...
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06.10.2021 23:41 Ответить
Скабєєва привіт!
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06.10.2021 23:39 Ответить
тебе порівнювать з розумним, теж немає ніякого смисла
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06.10.2021 23:43 Ответить
Пожарних підключити теба-спалилися..
🤣
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06.10.2021 23:32 Ответить
Один зі співробітників не прийшов сьогодні на роботу, а другий втік через чорний хід. Тому прокурори не змогли вручити підозри бандитам "Укрексімбанку". Не розумію, чи вони нас всіх вважають настільки тупими, чи у Венедіктової лижі до друга сім'ї Зеленських не їдуть.
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06.10.2021 23:34 Ответить
Да ладно) Неужели уже покинули территорию Украины?)
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06.10.2021 23:34 Ответить
Цікаво чому Мецгеру не вручили повідомлення про підозру?
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06.10.2021 23:36 Ответить
Та да. Там уголовка до 7 лет на казенных харчах.
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06.10.2021 23:39 Ответить
Винний в увсьому Мацгера , а втекли його холуі- виконавці 😆
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06.10.2021 23:40 Ответить
Сидеть то им. Зеля кума все-равно спасет. Не прикапывать же его?
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06.10.2021 23:42 Ответить
те кто финансирует дыныры лично крышуется клоуном на лисапеде, мецгер пьёт кофе, а две шестёрки сбежали.
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07.10.2021 09:43 Ответить
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06.10.2021 23:34 Ответить
******** цирк, зелибобы неприкасаемы
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06.10.2021 23:34 Ответить
😀😀😀

- Прошу. Вулиця Банкова, з вас 145 гривень.
- Але мені на площу Перемоги!
- Перепрошую, сідаючи, ви сказали: «До бл...го цирку!».

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06.10.2021 23:59 Ответить
Всі ці мецгери розуміють лише мову лютого 2014го. Коли все це ригівське бидло жалюгідно скавчало і вибачалось на колінах на центральних площах. А до цього такі круті були. Як ось ці Мецгери, тіщенки і інше сміття зеленського.
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07.10.2021 00:16 Ответить
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06.10.2021 23:34 Ответить
В ОП проверьте они как тараканы туда бегут ОП своих не бросает
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06.10.2021 23:35 Ответить
один от стыда сложил полномочия и от него же скрылся в направленни теплых стран, пляжей, ламбады прочих невыносимых лишений.
другой свалил через черный выход (не путать со входом) и с криком "с каждого не сорвешь", ушел в подполье, примеривая маску, которую надо менять каждые два часа...
удобная иногда штука оказывается...
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06.10.2021 23:39 Ответить
короче висяк, расходимся....
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06.10.2021 23:44 Ответить
И я не удивлюсь сильно если выплывет в Раше или у орков.
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06.10.2021 23:44 Ответить
на его месте в ордло соваться, если он им одолжил 50 лимонов?
было бы сверхглупостью, они же ето там за ето именно и грохнут.
нет человека - некому отдавать долг.
ето еще большой ученый, друг детей и спортсменов тов. сталин знал.
на кацапию махнуть? - можно конечно, но холодно - ни пляжей, ни ламбады, одно гавнище по колено куда не ступи и опять же не факт,
шо должники ордловские не приcкачут утром по росе.
остается историческя родина - туда бы правоохранителям и ломануться, если бы они не были зелеными...
а так висяк...
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07.10.2021 00:01 Ответить
Скоро на всех телеканалах страны:

"Фінансування терористів днр - це нормально, я і моя дружина теж фінансуємо терористів,- Арахамія
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07.10.2021 00:07 Ответить
так i е - все це зелено стадо грае на пiанiнi кацапсько-ордловслку мурку....
бiльшiсть не чуе i не бачить - iм позакладало i в очах зтемнiло.
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07.10.2021 00:27 Ответить
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06.10.2021 23:40 Ответить
Нові кредитні карти від Укрексімбанку
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06.10.2021 23:42 Ответить
Рыла кувшинные.
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06.10.2021 23:45 Ответить
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06.10.2021 23:55 Ответить
Конфлікт"...
стандарти бібісі,га?

При Порошенко волали б про напад і погрози і як Порох нічого з цим не робить а Зара це просто "конфлікт".
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06.10.2021 23:46 Ответить
А хто небудь згадав про ойтішніга з укрексімбанку? Що тепер з ним буде? Він навіть камеру не зміг вимикнути. Пізділі всім банком і викинули на вулицю з вовчим квитком?
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06.10.2021 23:48 Ответить
З нього такий айтішнік як з мене папа римський, якщо навіть не зміг видалити "безвозвратно" відео.
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06.10.2021 23:50 Ответить
Ну тут вопрос, по рукожопству или специально))) Может он из команды претендента на должность))) Или понимал чем это все закончится, ведь камер по банку то хватает и свидетелей куча)
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07.10.2021 00:01 Ответить
Шо, опять? Теперь в Израиле ищите!
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06.10.2021 23:48 Ответить
ну если в Ростове не всплывут, то таки да, поехали успокаивать нервы на Ибицу
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07.10.2021 00:06 Ответить
ничо, у лягушонка кармета есть еще 9 жизней и билет одну сторону до омана
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06.10.2021 23:50 Ответить
Короче выдали ЛИПОВЫЙ кредит 60 млн долларов из денег украинских налогоплательщиков ЯКОБЫ на покупку ТРЦ Скай Молл , хотя ТРЦ был куплен Фурсиным , который живет в мацкве
КОРОЧЕ ДЕНЕЖКИ ТЮ ТЮ
вопрос - СБУ займётся уже обысками или ждёт пока все бумаги уничтожат ? 😀😀😀
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06.10.2021 23:54 Ответить
А за шкафом дивилися? А під диваном?
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06.10.2021 23:59 Ответить
Айбин больной?
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07.10.2021 00:15 Ответить
НЕЗРОЗУМІЛО,,,,,МКЕЦГЕРИ,,,ПОТІМ РЕТРІВЕРИ,,,,В КІНЦІ КІНЦІВ ЦЕ УКРАЇНА ЧИ МЛЛЛЛЛЛЛЛЯ ЛЯНДІЯ,,,ДЕ НОРМАЛЬНЕ РІШЕННЯ ,,,УСІ СХОВАЛИСЯ,,,,А ПОТІМ БУДУТЬ ХОДИТИ З НАДУТИМИ БАРАБАНАМИ,,,,ВЛАДА ГІВНО,,,,НІЧОГО НЕ ГАРАНТУЄ,,,,ОДНА ГАРАНТІЯ НАБИВАННЯ ВЛАСНИХ КИШЕНЬ,,,,ПІПЄЦ,,,,,
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07.10.2021 01:13 Ответить
Це міні конструкція ситуації у країні - команду дає керівник, а винуватими роблять виконавців. Мецгер, як керівник, дав команду своїм підлеглим із служби безпеки вчинити певні злочинні дії. Цікаво, що повинні були робити підлеглі? Послати керівника? У масштабах країни певні злочинні команди дає Зєлєнскій через Єрмака, чи Татарова. Хто ж буде козлом відпущення? Силовики? Вєнєдіктова? Коливан-Стефанчук? Радив би їм подивитися на те, як були злиті працівники служби безпеки банку, щоб врятувати Мецгера. Так само будуть злиті і вони. Бо царь - хороший, а вони - розхідний матеріал. Цікаво, їх теж будуть ось так шукати і звільняти заднім числом?
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07.10.2021 01:16 Ответить
А Мецгера не ищут? С ним все норм?
Бо как-то беспокойно.

Небось айтишник и безопасник заставляли Мецгера кредиты ДНР выдавать и журналистов крутить.
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07.10.2021 02:08 Ответить
Похоже, что Мецгер до сих пор скрывается в банке и из окон этого банка кидает тяжелые прдметы в протестующих)))

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07.10.2021 03:56 Ответить
ЗеСкотство процветает
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07.10.2021 03:49 Ответить
"
Правоохранители ищут двух сотрудников "Укрэксимбанка" по делу о нападении на журналистов..."

В туалеті дивились?
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07.10.2021 04:06 Ответить
прям правовое государство какое-то. а если опальный журналист или простой смертный попадет в такую передрягу тоже все возбудятся от последнего опарыша-депутата и до комитета ВР ?думаю нет. вот что янки животворящие делают !
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07.10.2021 05:49 Ответить
у зеленых есть козырь - передать дело в сбу... баканов своих отмажет
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07.10.2021 07:30 Ответить
Уявляю, такий Жеглов приходить до Ручєчніка і каже: "Я хочу вручити вам підозру".
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07.10.2021 08:48 Ответить
Геша, ми прийдемо завтра садити тебе в каталажку
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07.10.2021 09:46 Ответить
tZE inform


@tZEinform

·
https://twitter.com/tZEinform/status/1445977598039937027 1 ч



В вопросе Укрэксимбанка важно понимать, что главным является вовсе не вопрос воспитания Евгения Мецгера. Главным является вопрос выдачи $60 млн кредита Сергею Брюховецком, выходцу из Донецка, связанного со структурами "ЛНР", актив которого ТОВ "ЛУГА-БРІК" до сих пор работает
на оккупированной территории. . Сергей Брюховецкий - сводный брат жены депутата от фракции ОПЗЖ Федора Христенко. Проще говоря, речь идет о финансировании терроризма государственным банком Украины.
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07.10.2021 09:56 Ответить
Ищут пожарные, ищет милиция, ищут дружинники всей столицы.
Ищут, ни как не могут найти....))))
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07.10.2021 10:29 Ответить
 
 