Правоохранители ищут двух сотрудников "Укрэксимбанка" по делу о нападении на журналистов, - Офис Генпрокурора
Сейчас принимаются меры для установления местонахождения двух должностных лиц "Укрэксимбанка", которым должны объявить подозрение по делу о препятствовании профессиональной деятельности журналистов.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Генпрокурора.
"6 октября 2021 с целью осуществления процессуальных действий представители окружной прокуратуры и органа дознания Голосеевского управления полиции прибыли в банк. По словам руководства банка, указанные лица не находятся на рабочих местах - одно из этих лиц сложило служебные полномочия, другое - написало заявление об увольнении. Причин отсутствия указанных лиц, пока не уволенных, на рабочих местах администрация банка не сообщила", - говорится в сообщении.
Следственные и процессуальные действия в уголовном производстве продолжаются, добавили в ведомстве.
Напомним, 4 октября журналисты "Схем" пришли на интервью к председателю правления государственного "Укрэксимбанка" Евгению Мецгеру. Ему не понравился один из вопросов, и - и у оператора силой забрали технику и удалили запись, а журналистов пытались не выпускать из кабинета. "Укрэксимбанк" теперь утверждает, что разговор с журналистами всего лишь прервали, да и то потому, что оказалось, что работники СМИ пытались завладеть банковской тайной. Сам Мецгер называет случившееся "провокацией". Дело о препятствовании работе журналистов расследует Офис генпрокурора, также случившееся рассмотрит комитет ВР по вопросам свободы слова.
Позднее "Схемы" смогли восстановить удаленное видео и показали кадры нападения.
Глава правления "Укрэксимбанка" Евгений Мецгер написал заявление о сложении полномочий на период расследования. Позже набсовет "Укрэксимбанка" отстранил главу правления.
6 октября сотрудникам "Укрэксимбанка" не смогли вручить подозрения.
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🤣
- Прошу. Вулиця Банкова, з вас 145 гривень.
- Але мені на площу Перемоги!
- Перепрошую, сідаючи, ви сказали: «До бл...го цирку!».
другой свалил через черный выход (не путать со входом) и с криком "с каждого не сорвешь", ушел в подполье, примеривая маску, которую надо менять каждые два часа...
удобная иногда штука оказывается...
было бы сверхглупостью, они же ето там за ето именно и грохнут.
нет человека - некому отдавать долг.
ето еще большой ученый, друг детей и спортсменов тов. сталин знал.
на кацапию махнуть? - можно конечно, но холодно - ни пляжей, ни ламбады, одно гавнище по колено куда не ступи и опять же не факт,
шо должники ордловские не приcкачут утром по росе.
остается историческя родина - туда бы правоохранителям и ломануться, если бы они не были зелеными...
а так висяк...
"Фінансування терористів днр - це нормально, я і моя дружина теж фінансуємо терористів,- Арахамія
бiльшiсть не чуе i не бачить - iм позакладало i в очах зтемнiло.
стандарти бібісі,га?
При Порошенко волали б про напад і погрози і як Порох нічого з цим не робить а Зара це просто "конфлікт".
КОРОЧЕ ДЕНЕЖКИ ТЮ ТЮ
вопрос - СБУ займётся уже обысками или ждёт пока все бумаги уничтожат ? 😀😀😀
Бо как-то беспокойно.
Небось айтишник и безопасник заставляли Мецгера кредиты ДНР выдавать и журналистов крутить.
Правоохранители ищут двух сотрудников "Укрэксимбанка" по делу о нападении на журналистов..."
В туалеті дивились?
@tZEinform
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https://twitter.com/tZEinform/status/1445977598039937027 1 ч
В вопросе Укрэксимбанка важно понимать, что главным является вовсе не вопрос воспитания Евгения Мецгера. Главным является вопрос выдачи $60 млн кредита Сергею Брюховецком, выходцу из Донецка, связанного со структурами "ЛНР", актив которого ТОВ "ЛУГА-БРІК" до сих пор работает
на оккупированной территории. . Сергей Брюховецкий - сводный брат жены депутата от фракции ОПЗЖ Федора Христенко. Проще говоря, речь идет о финансировании терроризма государственным банком Украины.
Ищут, ни как не могут найти....))))