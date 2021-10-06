Правоохранители ищут двух сотрудников "Укрэксимбанка" по делу о нападении на журналистов, - Офис Генпрокурора

Сейчас принимаются меры для установления местонахождения двух должностных лиц "Укрэксимбанка", которым должны объявить подозрение по делу о препятствовании профессиональной деятельности журналистов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Генпрокурора.

"6 октября 2021 с целью осуществления процессуальных действий представители окружной прокуратуры и органа дознания Голосеевского управления полиции прибыли в банк. По словам руководства банка, указанные лица не находятся на рабочих местах - одно из этих лиц сложило служебные полномочия, другое - написало заявление об увольнении. Причин отсутствия указанных лиц, пока не уволенных, на рабочих местах администрация банка не сообщила", - говорится в сообщении.

Следственные и процессуальные действия в уголовном производстве продолжаются, добавили в ведомстве.

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Напомним, 4 октября журналисты "Схем" пришли на интервью к председателю правления государственного "Укрэксимбанка" Евгению Мецгеру. Ему не понравился один из вопросов, и - и у оператора силой забрали технику и удалили запись, а журналистов пытались не выпускать из кабинета. "Укрэксимбанк" теперь утверждает, что разговор с журналистами всего лишь прервали, да и то потому, что оказалось, что работники СМИ пытались завладеть банковской тайной. Сам Мецгер называет случившееся "провокацией". Дело о препятствовании работе журналистов расследует Офис генпрокурора, также случившееся рассмотрит комитет ВР по вопросам свободы слова.

Позднее "Схемы" смогли восстановить удаленное видео и показали кадры нападения.

Глава правления "Укрэксимбанка" Евгений Мецгер написал заявление о сложении полномочий на период расследования. Позже набсовет "Укрэксимбанка" отстранил главу правления.

6 октября сотрудникам "Укрэксимбанка" не смогли вручить подозрения.

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