Спецслужбы РФ могли знать о планах задержать "вагнеровцев" за несколько месяцев до срыва операции, - "слуга народа" Безуглая

Российские спецслужбы могли знать о готовящейся операции по задержанию "вагнеровцев" как минимум с мая 2020 года.

Как сообщает Цензор.НЕТ, после закрытого заседания Временной следственной комиссии Верховной Рады по вопросам расследования возможных противоправных действий представителей органов госвласти об этом заявила ее глава Марьяна Безуглая.

По ее словам, ВСК получила данную информацию от разведывательного сообщества.

Нардеп отметила, что были предоставлены определенные доказательства, которые будут учитываться при работе ВСК.

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Также Безугла ответила на вопрос об информации, предоставленной Юрием Бутусовым. Напомним, он заявил, что имел возможность ознакомиться с планом о захвате российских террористов, который был санкционирован министром обороны Андреем Тараном. Журналист поставил вопрос, почему в таком случае не было санкционированного письменно решения об отмене или переносе операции.

"Бутусов не может знать о том, какие документы предоставлялись комиссии. Эта информация закрыта, и я не могу комментировать, с какими документами работала комиссия", - отметила Безуглая.

Напомним, ночью 29 июля 2020 года в Беларуси были задержаны 32 иностранных боевика. По данным белорусского государственного информагентства БЕЛТА, это россияне из ЧВК Вагнера. Они прибыли в Беларусь, чтобы дестабилизировать обстановку накануне президентских выборов. Часть задержанных числятся в базе "Миротворца" как воевавшие на Донбассе и в Сирии. Российский террорист Захар Прилепин подтвердил, что среди пойманных в Беларуси наемников есть бывшие боевики его "батальона".

14 августа Беларусь выдала Российской Федерации 32 боевиков ЧВК "Вагнер", проигнорировав запрос Украины на их экстрадицию.

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Главный редактор издания Цензор.НЕТ Юрий Бутусов заявил, что боевиков ЧВК Вагнера в Беларуси на самом деле планировала задержать Украина, но спецоперация сорвалась.

19 мая 2021 года Рада отказалась создать отдельную ВСК по делу "вагнеровцев". Вместо этого Рада создала ВСК по расследованию возможных преступлений представителей власти.

24 июня Владимир Зеленский подтвердил подготовку спецоперации по "вагнеровцам" и сравнил ее с захватом самолета Ryanair в Минске. Также Зеленский заявил, что спецоперация по "вагнеровцам" - идея других стран и Украину максимально втягивали в этот вопрос. Кроме того, президент рассказал, что сам лично передал Лукашенко информацию о "вагнеровцах": Я позвонил и предупредил его.

Временная следственная комиссия Верховной Рады по вопросам расследования возможных противоправных действий представителей органов госвласти и других лиц против суверенитета Украины начала работу 6 июля.

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