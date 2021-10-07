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Спецслужбы РФ могли знать о планах задержать "вагнеровцев" за несколько месяцев до срыва операции, - "слуга народа" Безуглая

Спецслужбы РФ могли знать о планах задержать

Российские спецслужбы могли знать о готовящейся операции по задержанию "вагнеровцев" как минимум с мая 2020 года.

Как сообщает Цензор.НЕТ, после закрытого заседания Временной следственной комиссии Верховной Рады по вопросам расследования возможных противоправных действий представителей органов госвласти об этом заявила ее глава Марьяна Безуглая.

По ее словам, ВСК получила данную информацию от разведывательного сообщества.

Нардеп отметила, что были предоставлены определенные доказательства, которые будут учитываться при работе ВСК.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Начало операции по "вагнеровцам" санкционировал министр Таран, отмены не было, ее просто сорвали, - Бутусов

Также Безугла ответила на вопрос об информации, предоставленной Юрием Бутусовым. Напомним, он заявил, что имел возможность ознакомиться с планом о захвате российских террористов, который был санкционирован министром обороны Андреем Тараном. Журналист поставил вопрос, почему в таком случае не было санкционированного письменно решения об отмене или переносе операции.

"Бутусов не может знать о том, какие документы предоставлялись комиссии. Эта информация закрыта, и я не могу комментировать, с какими документами работала комиссия", - отметила Безуглая.

Напомним, ночью 29 июля 2020 года в Беларуси были задержаны 32 иностранных боевика. По данным белорусского государственного информагентства БЕЛТА, это россияне из ЧВК Вагнера. Они прибыли в Беларусь, чтобы дестабилизировать обстановку накануне президентских выборов. Часть задержанных числятся в базе "Миротворца" как воевавшие на Донбассе и в Сирии. Российский террорист Захар Прилепин подтвердил, что среди пойманных в Беларуси наемников есть бывшие боевики его "батальона".

14 августа Беларусь выдала Российской Федерации 32 боевиков ЧВК "Вагнер", проигнорировав запрос Украины на их экстрадицию.

Также читайте: "Вагнергейт" для власти так просто не пройдет, работу ВСК нельзя прекращать, - нардеп "Голоса" Костенко

Главный редактор издания Цензор.НЕТ Юрий Бутусов заявил, что боевиков ЧВК Вагнера в Беларуси на самом деле планировала задержать Украина, но спецоперация сорвалась.

19 мая 2021 года Рада отказалась создать отдельную ВСК по делу "вагнеровцев". Вместо этого Рада создала ВСК по расследованию возможных преступлений представителей власти.

24 июня Владимир Зеленский подтвердил подготовку спецоперации по "вагнеровцам" и сравнил ее с захватом самолета Ryanair в Минске. Также Зеленский заявил, что спецоперация по "вагнеровцам" - идея других стран и Украину максимально втягивали в этот вопрос. Кроме того, президент рассказал, что сам лично передал Лукашенко информацию о "вагнеровцах": Я позвонил и предупредил его.

Временная следственная комиссия Верховной Рады по вопросам расследования возможных противоправных действий представителей органов госвласти и других лиц против суверенитета Украины начала работу 6 июля.

Читайте также: Ненаказанные из-за срыва спецоперации "вагнеровцы" прямо сейчас могут воевать на Донбассе, - нардеп "Голоса" Костенко

Автор: 

россия (95546) ЧВК Вагнер (1332) Безуглая Марьяна (291)


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Топ комментарии
+75
и так, спецслужбы кацапии знали, но всё равно отправили своих долбодятлов в Беларусь вручив им билеты на рейс в Стамбул, который следовал через воздушное пространство Украины и который могли бы посадить в Киеве под каким-либо предлогом? это лютый пиз_дец какой-то, это даже не кокс, скорее ЛСД
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07.10.2021 00:43
+58
Там безугла (безглузда як її називають) ще не очолила ТСК по офшорам?
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07.10.2021 00:34
+53
Спецслужби РФ знали що у нас буде преЗЕдент йолоп і його команда даунів за пів року до виборів
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07.10.2021 00:32
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<<Кроме того, президент рассказал, что сам лично передал Лукашенко информацию о "вагнеровцах": Я позвонил и предупредил его.>>

От куда ж тут зрада, из чего высосана?

https://www.president.gov.ua/ru/news/volodimir-zelenskij-ta-oleksandr-lukashenko-obgovorili-pitan-62557 Владимир Зеленский и Александр Лукашенко обсудили вопрос экстрадиции задержанных в Беларуси участников военных действий на Донбассе
https://www.president.gov.ua/ru/news/volodimir-zelenskij-ta-oleksandr-lukashenko-obgovorili-pitan-62557 5 августа 2020 года - 14:25
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07.10.2021 10:36 Ответить
Пытается фиговым листком сраку Зелениского прикрыть! Ну не хватает его , не хватает! Уже столько версий! Ну сам же Зеленский сказал что Лукашенко о боевиках предупредил!
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07.10.2021 10:50 Ответить
Никто ничего не пытается прикрыть,потому что это нудистский пляж,всем пох.
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07.10.2021 11:11 Ответить
Безвугля вона що, ГРУ РФ лічно допросила ?...
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07.10.2021 12:21 Ответить
Спецоперація все ж була, готувалася і досить успішно, а Єрмак і Зеленський брехали... Залишилося з"ясувати хто з них зрадник, повісити відповідний бейдж на лоба і посадити...
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07.10.2021 12:36 Ответить
Білборди з написами "Зеленський і Єрмак брехали про вагнергейт" мають з"явитися по всій країні...
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07.10.2021 12:41 Ответить
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