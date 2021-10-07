За два года на разработку и модернизацию "Дії" потратили 76 млн грн, - СМИ

На разработку и модернизацию портала и мобильного приложения "Дія" в течение 2020-2021 годов в целом потрачено 76,04 миллионов гривен.

Такие данные предоставили в Минцифры, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЭП.

Из госбюджета использовали 48,4 млн, а грантовых средств потратили 27,6 миллиона.

В частности в рамках проекта TAPAS (при поддержке Правительства США) выделили: в 2019 году - 7 643 136 грн; в 2020 году - 6 408 432 грн; в 2021 году - 3 602 040 грн.

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В рамках проекта EGAP (при поддержке Правительства Швейцарской Конфедерации): в 2020 году - 5 779 116 грн; в 2021 году - 3904791 грн.

В рамках проекта Поддержка DIA (при поддержке Правительства Королевства Швеция): в 2021 году - 299 880 грн.