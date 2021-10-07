За два года на разработку и модернизацию "Дії" потратили 76 млн грн, - СМИ
На разработку и модернизацию портала и мобильного приложения "Дія" в течение 2020-2021 годов в целом потрачено 76,04 миллионов гривен.
Такие данные предоставили в Минцифры, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЭП.
Из госбюджета использовали 48,4 млн, а грантовых средств потратили 27,6 миллиона.
В частности в рамках проекта TAPAS (при поддержке Правительства США) выделили: в 2019 году - 7 643 136 грн; в 2020 году - 6 408 432 грн; в 2021 году - 3 602 040 грн.
В рамках проекта EGAP (при поддержке Правительства Швейцарской Конфедерации): в 2020 году - 5 779 116 грн; в 2021 году - 3904791 грн.
В рамках проекта Поддержка DIA (при поддержке Правительства Королевства Швеция): в 2021 году - 299 880 грн.
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Цікаво, коли вони вже нажеруться?
там из "разработки" три формы и два запроса
1. форма аутентицикации
2. форма меню
3. форма ответа
1. запрос на подтверждение аутентификации к реестру выданных паспортов
2. запрос к нужному реестру в зависимости от пункта меню
А следить за клиентом? - местоположение, прослушка разговоров, просмотр через камеры, доступ к месенджерам и клиентам соцсетей, доступ к банковским приложениям и прочее. И везде - пароли, пароли, пин-коды...
Конечно, это все пока не полном объеме за всеми, а по запросу. Просто в один прекрасный день про пользователя с его телефона сольют ВСЕ!! И доступ к этим данным получат получат не только спецслужбы, но и бандиты, что, впрочем в нашей стране одно и то же.
До речі, Фьодоров- перший куратор ботоферми ;ЗЕ!диджитал;. Зараз куратором політтехнолог Януковича Подоляк.
Краще зробіть наступним чином:
зайдіть на Приват і отримайте цифровий підпис, головне запам'ятайте пароль до файлу цифрового підпису;
зайдіть через комп'ютер на сайт Дія і авторизуйтеся через виданий вам файл цифрового підпису, введіть пароль до файлу;
заповніть форму з данними старого зразка паспорту;
вккажіть контактний телефон і електронну почтову скриньку на які вам будуть приходити документи.
Таким чином у вас з'явиться доступ до нормального ресурсу. Там, здається мені в розділі "Бізнес", з'явиться запит на сертифікат. Вам потрібно буде знову підвантажити файл цифрового підпису і погодитися на видачу сертифіката, який прийде вам на електронну скриньку.
Водійські права в Дії вам теж легше отримати через комп'ютерну версію. Для цього треба сфотографувати діючі права з обох сторін і підгрузити в Дію. Потім МРЕО розгляне питання і підключить електронну версію.