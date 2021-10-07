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За два года на разработку и модернизацию "Дії" потратили 76 млн грн, - СМИ

За два года на разработку и модернизацию

На разработку и модернизацию портала и мобильного приложения "Дія" в течение 2020-2021 годов в целом потрачено 76,04 миллионов гривен.

Такие данные предоставили в Минцифры, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЭП.

Из госбюджета использовали 48,4 млн, а грантовых средств потратили 27,6 миллиона.

В частности в рамках проекта TAPAS (при поддержке Правительства США) выделили: в 2019 году - 7 643 136 грн; в 2020 году - 6 408 432 грн; в 2021 году - 3 602 040 грн.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В "Дії" появятся два новых COVID-документа - о ПЦР-тестировании и о том, что человек переболел коронавирусом, - Минцифры

В рамках проекта EGAP (при поддержке Правительства Швейцарской Конфедерации): в 2020 году - 5 779 116 грн; в 2021 году - 3904791 грн.

В рамках проекта Поддержка DIA (при поддержке Правительства Королевства Швеция): в 2021 году - 299 880 грн.

Автор: 

Минцифры (316) Дія (423)


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Топ комментарии
+11
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07.10.2021 00:59
+10
100% криворізькі програмісти
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07.10.2021 00:46
+8
И результат

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07.10.2021 00:45
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И результат

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07.10.2021 00:45 Ответить
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07.10.2021 00:59 Ответить
Це не дія, а якась грошова прірва...
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07.10.2021 01:15 Ответить
100% криворізькі програмісти
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07.10.2021 00:46 Ответить
криворуцьки вато-программисты
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07.10.2021 01:21 Ответить
Мінцифри анонсувало можливість відкриття офшору через додаток Дія.?
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07.10.2021 00:57 Ответить
отличная кормушка, при поддержке зе...
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07.10.2021 01:10 Ответить
хорошо быть диевым разрабом на подсосе зе, миллионы с неба )
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07.10.2021 01:20 Ответить
********* рулить!

Цікаво, коли вони вже нажеруться?
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07.10.2021 01:21 Ответить
Нехило Epamу отвалили через ФОПов
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07.10.2021 01:42 Ответить
за агрегатор данных из реестров некислая сумма
там из "разработки" три формы и два запроса

1. форма аутентицикации
2. форма меню
3. форма ответа

1. запрос на подтверждение аутентификации к реестру выданных паспортов
2. запрос к нужному реестру в зависимости от пункта меню
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07.10.2021 05:15 Ответить
Там все намного сложнее.
А следить за клиентом? - местоположение, прослушка разговоров, просмотр через камеры, доступ к месенджерам и клиентам соцсетей, доступ к банковским приложениям и прочее. И везде - пароли, пароли, пин-коды...
Конечно, это все пока не полном объеме за всеми, а по запросу. Просто в один прекрасный день про пользователя с его телефона сольют ВСЕ!! И доступ к этим данным получат получат не только спецслужбы, но и бандиты, что, впрочем в нашей стране одно и то же.
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07.10.2021 06:39 Ответить
Дорогенький Фьодоров, що тут сказати.
До речі, Фьодоров- перший куратор ботоферми ;ЗЕ!диджитал;. Зараз куратором політтехнолог Януковича Подоляк.
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07.10.2021 06:05 Ответить
Разработку какой-то примитивной программки, которая криво работает? Ну молодцы, чё.
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07.10.2021 07:11 Ответить
семенченка нужно отпустить в обмен на изгон кац диверсантов новинского, ярославского, жеваго и тд
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07.10.2021 08:27 Ответить
І виоезультаті - вона ніхрена не працює коректно. Якщо в тебе немає нового паспорта, то ці поци навіть видати сертифікати на вакцину не можуть видати, хоча водійське посвідчення є.
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07.10.2021 08:11 Ответить
Значиться так, Дія в телефоні відрізняється від Дії в комп'ютері.

Краще зробіть наступним чином:

зайдіть на Приват і отримайте цифровий підпис, головне запам'ятайте пароль до файлу цифрового підпису;

зайдіть через комп'ютер на сайт Дія і авторизуйтеся через виданий вам файл цифрового підпису, введіть пароль до файлу;

заповніть форму з данними старого зразка паспорту;

вккажіть контактний телефон і електронну почтову скриньку на які вам будуть приходити документи.

Таким чином у вас з'явиться доступ до нормального ресурсу. Там, здається мені в розділі "Бізнес", з'явиться запит на сертифікат. Вам потрібно буде знову підвантажити файл цифрового підпису і погодитися на видачу сертифіката, який прийде вам на електронну скриньку.

Водійські права в Дії вам теж легше отримати через комп'ютерну версію. Для цього треба сфотографувати діючі права з обох сторін і підгрузити в Дію. Потім МРЕО розгляне питання і підключить електронну версію.
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07.10.2021 11:09 Ответить
Для використання цифрового підпису не обов'язково АЦСК Привату, якщо маєте інший варіант там їх трохи є в списку. Підійде і КНЕДП інших установ.
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07.10.2021 11:19 Ответить
где запрет олигархам заниматься имитацией бизнеса. тоесть они только покупают за демпинг ценам предприятия для их раздеребана. все имитации бизнеса облгазов и по электрике должны вернуться обратно под государство, осрбенно фирташа и жеваго
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07.10.2021 08:25 Ответить
Все нормальные айтишники давно и крепко на аутсорсе.Кто эту глючную хрень делал,я не знаю.В государственную организацию или банк (например) могут пойти только джуны и то чтобы опыта набраться (это год-полтора) и потом на аутсорс.
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07.10.2021 09:34 Ответить
 
 