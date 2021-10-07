Президент ФРГ Штайнмайер на мероприятиях в Бабьем Яре: Немцы мало знают о Холокосте, поэтому мне важно быть здесь

Федеральный президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер заявил, что ему важно быть на мероприятиях в честь 80-й годовщины трагедии Бабьего Яра.

Как сообщает корреспондент Укринформа, свою речь Штайнмайер начал с цитирования стихотворения Евгения Евтушенко "Бабий Яр", передает Цензор.НЕТ.

"Для немца, для Федерального президента Германии путь сюда, в Бабий Яр, тяжелый, в то же время я благодарен, что я сегодня здесь", - отметил политик.

По его словам, в памяти немцев события времен Холокоста, которые происходили на территории Украины, имеют ненадлежащее место.

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"...В Киеве, в Одессе, в Бердичеве, Черновцах, Мизоче и многих других местах. Кто в моей стране, Германии, знает сегодня об этом Холокосте? Кто знает эти имена, пропитанные кровью? Все эти места не имеют надлежащего места в наших воспоминаниях. Украина на нашей карте памяти остается слишком бледной, слишком схематично изображенной. Поэтому мне важно быть сегодня здесь", - подчеркнул Штайнмайер.

Президент Германии подчеркнул, что склоняет голову в глубокой скорби и одновременно испытывает глубокую благодарность за примирение.

"Примирение - это не то, чего можно требовать. Его можно только дарить. Тем более я чувствую благодарность за тесное партнерство, которое объединяет наши страны сегодня. Тем более я чувствую благодарность за общие основы, которые мы вместе исповедуем: международное право и человеческое достоинство, свобода народов в их политическом самоопределении и территориальные целостности, мирная и безопасная Европа", - отметил политик.

Напомним, 6 октября на территории Национального историко-мемориального заповедника "Бабий Яр" проходят мероприятия к 80-й годовщине трагедии.

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Участие в них принимают президенты Украины, Израиля и Германии, другие иностранные гости.