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Новости Агрессия России против Украины
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ВСК проверит, не было ли слива информации до и во время трагедии в Иловайске, - "слуга народа" Безуглая

ВСК проверит, не было ли слива информации до и во время трагедии в Иловайске, -

На следующем заседании парламентская ВСК детально изучит разведывательные данные, которые направлялись украинскому руководству до и во время Иловайской трагедии.

Об этом после закрытого заседания Временной следственной комиссии Верховной Рады по вопросам расследования возможных противоправных действий представителей органов госвласти сказала ее глава Марьяна Безуглая, передает Цензор.НЕТ.

"Происходит финализация материалов, касающихся Иловайска. Часть этой информации обнародована на сайте генпрокурора. Мы взаимодействуем с Офисом Генпрокурора, будем сопоставлять, какая информация была доступна и на каком уровне: имел ли место слив информации и были ли незафиксированные политические договоренности", - отметила она.

В частности, комиссию интересует, почему был выбран формат антитеррористической операции и не было введено военное положение.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Колесник рассекретил документы по планированию штурма Иловайска: Генштаб ВСУ, подтвердите или опровергните изложенные шифрограммы. ДОКУМЕНТ

Также Безуглая отметила, что по иловайской трагедии и другим эпизодам есть информационное отслеживание со стороны РФ, и ВСК также это расследует.

Напомним, в ночь с 23 на 24 августа 2014 года произошло самое масштабное вторжение сил страны-агрессора на территорию Украины. 29 августа 2014 года по приказу командования Генштаба ВС РФ российские военнослужащие в упор расстреляли из тяжелого вооружения колонны украинских военнослужащих.

В результате трагедии в Иловайске 366 украинских воинов погибли, 429 были ранены, 300 - попали в плен.

Автор: 

ВСК (458) Иловайск (469) Безуглая Марьяна (291)


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Топ комментарии
+38
Дура, ты сначала проверь слив вагнергейта! Допросите всю предательскую кодлу - Ермака, Демченко, Зеленского.
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07.10.2021 01:34
+28
Безугла в черговий раз підтвердила статус тупої зеленої амеби.
Бляха яке ж тупе привели до влади ці довбануті виборці.
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07.10.2021 01:42
+25
Нормальному человеку достаточно взглянуть на карту АТО до 24.08 и после, и задаться вопросом, а откуда же взялись столь мощные силы, бл...ть, "повстанцев", и в каком бурьяне они прятались до 24 числа. Долбое...ов не убедят даже 100% доказательства, что это армия *****. Увы, такова жизнь.
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07.10.2021 03:33
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Бєззубая! Звичайно перевір. Це ж зараз дуже важливо. Саме зараз.
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07.10.2021 01:31 Ответить
Безугла в черговий раз підтвердила статус тупої зеленої амеби.
Бляха яке ж тупе привели до влади ці довбануті виборці.
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07.10.2021 01:42 Ответить
ТСК(Безугла) не назвала винуватця "Вагнергейту". Яким боком тут Іловайськ ?!
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07.10.2021 09:08 Ответить
Ну не вагнергейтом же заниматься!!!!
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07.10.2021 09:09 Ответить
Ну народ же хочет, получить "изменника родины"! Ну не Бубочку же отдавать! Путь это будет если не Порошенко, то кто-то из его окружения.
В любом случае, тут главное громко заявить для информационного шума, а дальше выйдет-невыйдет.... Все равно, в ближайшее время, будет еще куча скандалов (сняли Разумкова и с нарушением регламента протянут несколько зашкварных Законов, жопа с газом намечается.....) и все забудут.
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07.10.2021 10:14 Ответить
Дура, ты сначала проверь слив вагнергейта! Допросите всю предательскую кодлу - Ермака, Демченко, Зеленского.
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07.10.2021 01:34 Ответить
Предательская кодла сказала безголовой этого не делать. Для её же блага.
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07.10.2021 05:40 Ответить
Иловайск, вообще-то раньше был. Сейчас они разменяют вагнеровцев на иловпйск и уберут в архив
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07.10.2021 07:21 Ответить
незафиксированные политические договоренности

были.
Порошенко с Путиным, о "зеленом коридоре" для наших войск
Путин их нарушил
Это знают все еще с августа 14-го
Об этом говорил и Порох

что еще хочет узнать Безумная ?

они хотят приравнять спасение Порохом тысяч наших Воинов под Иловайском и предательство в вагнергейте ЗЕбени ?

не выйдет !
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07.10.2021 01:34 Ответить
Иловайско-Дебальцевская операция ВСУ -была спланирована грамотно -
изолировать через малозаселенные районы Донецко-Горловскую агломарацию с сепарами.
То же самое и с Луганском.
Оба города уже біли практически изолированы и через неделю были бы придушены, если бы Путин не ввел войска в Украину.

именно так!
Россия в августе 2014-го напала на Украину.
кое-кто уже забыл об этом и болтает о сепаратистах
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07.10.2021 02:17 Ответить
Нормальному человеку достаточно взглянуть на карту АТО до 24.08 и после, и задаться вопросом, а откуда же взялись столь мощные силы, бл...ть, "повстанцев", и в каком бурьяне они прятались до 24 числа. Долбое...ов не убедят даже 100% доказательства, что это армия *****. Увы, такова жизнь.
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07.10.2021 03:33 Ответить
PS/ Давайте, арестуйте Пороха. Хочу МАЙДАН
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07.10.2021 03:35 Ответить
Думаю, обойдется без Майдана )
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07.10.2021 07:23 Ответить
Путен же вам, все подробно объяснил! Что еще не понятно?! Все танки, РСЗО, ПВО, новейшие РЭБы,.... случайно нашли шахтеры в шахтах и разумеется с легкостью разобрались с ее управлением - это ж шахёёёёры! А не хухры-мухры!!!!
И вот теперь, нужно разобраться кто слил главному разведуправлению шахтеров план операции. Это пока загадка, но дело явно пахнет шоколадом
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07.10.2021 10:20 Ответить
Опять сепаратисты... Нет и не было никаких сепаратистов... То что рашкинские ДРГ рядились под них, все равно не делает их такими... Рашка напала на Украину 20 февраля 2014-го года, сначала в Крыму, а потом и на Донбассе... И ДРГ эти были сначала в Крыму, а потом на Донбассе... И к ним ПОТОМ уже присоединились коллаборанты... И все ВМЕСТЕ они выполняли приказы МО рашки... И считать что нападение состоялось в августе, с введением большего чем до этого количества регулярных войск, как минимум глупо и противоречит украинскому и международному законодательству...
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07.10.2021 05:02 Ответить
До речі, треба ще перевірити Лєнку-апалченку, як вона викладала данні про позиції наших військових, та закликала всіх це робити.
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07.10.2021 01:35 Ответить
Зливу від кого? Від Коломойського? Від Корбана? Від Хомчака? 😁😲 Хто там ще у тій нараді участь брав?
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07.10.2021 01:41 Ответить
#самдурак!!!1111
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07.10.2021 01:45 Ответить
Испанского авиадиспетчера допросить еще надо для полной безуглости
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07.10.2021 01:52 Ответить
и двух свидетелей в Сальвадоре, когда и если они проснуться от кокаиновых пирожков....
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07.10.2021 04:18 Ответить
Шо там с "вагнеровцами"? По "вагнеровцам" какие подвижки? "Крыса" сама нашлась, а последствия будут?
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07.10.2021 02:04 Ответить
Що там перевірять? Тих хто це зробив потрібно притягнути до відповідальності! ***** горіти в аду!
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07.10.2021 02:07 Ответить
тетка мертвая на моск от слова совсем....
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07.10.2021 02:41 Ответить
ветеринары и клованы не поезда - хрен куда довезут...
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07.10.2021 02:57 Ответить
сосна проверит, не сосну ли она
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07.10.2021 03:11 Ответить
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07.10.2021 03:12 Ответить
А слив информации, приведший к Киевскому котлу в сентябре 1941 г. проверить не хотите, уроды? Пока вам на яйца "вагнеровцами" не наступили, вас все устраивало. Вы еще за обмен Цемаха ответите. И за многое другое
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07.10.2021 03:14 Ответить
тупая ******** глашатайка ОПУщенных тварей + ей араХАМИя с его женой офшорницей
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07.10.2021 03:33 Ответить
мамку бы на доучиться на ветеринара и потом, под присмотром специалиста, доверить погладить животное, скажем крысу для начала....
и шо она не по профессии?
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07.10.2021 03:35 Ответить
Чего эта свинья визжит?
Кредиты днр нет желания проверить?
Мразь зегнидная
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07.10.2021 03:44 Ответить
Стадо баранов Кучмистов, проверьте убийство Гонгадзе...убийство бывшего главы Нацбанка Вадима Гетьмана в 1998 году и кто был президентом тогда...убийство композитора Игоря Билозира в 2000 году....
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07.10.2021 04:11 Ответить
Без углую срочно командировать в Штаты: пора ставить в кратчайшем режиме "висяк" с Кеннеди. Давай , Марьянка, выведи ковбойцев Юга в чистый ручей. И про Електрику в Тексисе не забудь
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07.10.2021 04:46 Ответить
Безумная взялась кошмарить Корбана, Беню и Хомчака.
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07.10.2021 05:01 Ответить
безумная сама не знает за шо взялась.
потом окажется, шо вроде и не бралась не за шо, но формула Трускавец+зеленые+9 месяцев = сын или дочь - работает безупречно....
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07.10.2021 05:20 Ответить
Грёбаный цирк
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07.10.2021 07:12 Ответить
Проверьте ещё сколько было выведено бабла от бени через квартальные офшоры.)
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07.10.2021 07:24 Ответить
Шо вона там приймає просто уявляю її фантазію:
Приходить Бурба до Порошенка і каже:
- ЗСУ і добробати з боєм увірвались до Іловайська, але це секретна інформація, бо сепари про це не знають.
- О клас треба подзвонити *****, похвастатись.
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07.10.2021 08:21 Ответить
Вот так фамилия человека становится нарицательным. Безуглый - тупой, безмозглый, ограниченный, неспособный к самостоятельной осознанной деятельности.
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07.10.2021 08:30 Ответить
Там вдобавок ко всему перечисленному еще и бессовестный, и беспринципный. Все вместе получается то, что маемо в каждом втором из этой кодлы
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07.10.2021 08:42 Ответить
Как пророчески писал товарищ Маяковский -

"Смотрите на это шобло квартальное.
Им уверенно светят сроки реальные!"
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07.10.2021 08:34 Ответить
Це ж не була таємна спецоперація. Задіяних у ній тисячі осіб з різних підрозділів.
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07.10.2021 08:37 Ответить
Подивіться, яка інформація проходила через інтеренет про рух клолон ЗСУ, там якась Лєнка-пілотка повідомляла про рух наших військових, а її чоловік давав концерти у Горловці і висміював наші ЗСУ. Я думаю, що буде цікаво дізнатися, що в голові цієї вати.
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07.10.2021 08:39 Ответить
Барига злив інфу уйлу, а сам на параді дулі крутив. Загинули найкращі українці.
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07.10.2021 10:03 Ответить
Ніяк "слуги" не жаліють "бідну" жіночку, виставляючи її в якості "трохи того", а потім дивуються чого рейтинг падає.
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07.10.2021 08:48 Ответить
- Стоять! Работает следственная комиссия ФБР! - закричала Марьяна Безуглая, врываясь в бювет. - Бежать сидеть! На кирпиче стамеска с потолком! Арбуз бродяга за дровами сноп коричневого вида, шурупы с вермишелью, руки вверх. ©
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07.10.2021 09:08 Ответить
С военной точки зрения спешньій вьіход ВСУ и добробатов из Иловайска бьіл неоправдан. Российские БТГ оседлали главньіе дороги , но полного окружения не бьіло. Как и не бьіло у них достаточньій сил для штурма города , плюс отсутствовала авиационная и артиллерийская поддержка. Украинские войска вполне могли занять оборону в городе и дождаться подхода подкреплений из Киева , где необходимьіе сильі бьіли - все их видели на параде.
Вьісшее военное и политическое руководство страньі виновно в позорной сдаче города и неоправданньіх потерях наших военньіх - заигрались в договорняки с врагом , начиная с вьіхода колонньі Гиркина из Славянска. Имхо
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07.10.2021 09:40 Ответить
Дайош Безмозглу у спікери ВР!!!
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07.10.2021 09:53 Ответить
Це , худоба зебілоідна, черговий злив гівна подоляка в твою пусту макітру! Ніби не зрозуміло, що все робиться для того, щоб відволікти увагу від відвертої зради вови та єрмака в справі Вагнерівців та спробу трагедію Іловайька повісити на Порошенка.
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07.10.2021 09:54 Ответить
Не тільки зливали, а й разом з ворогом спланували котел для знищення саме добробатів, й таких, спланованих з ворогом, котлів було безліч ! парашенко - ВОРОГ УКРАЇНИ ! Та найлютіший ворог української нації !
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07.10.2021 10:01 Ответить
 
 