ВСК проверит, не было ли слива информации до и во время трагедии в Иловайске, - "слуга народа" Безуглая
На следующем заседании парламентская ВСК детально изучит разведывательные данные, которые направлялись украинскому руководству до и во время Иловайской трагедии.
Об этом после закрытого заседания Временной следственной комиссии Верховной Рады по вопросам расследования возможных противоправных действий представителей органов госвласти сказала ее глава Марьяна Безуглая, передает Цензор.НЕТ.
"Происходит финализация материалов, касающихся Иловайска. Часть этой информации обнародована на сайте генпрокурора. Мы взаимодействуем с Офисом Генпрокурора, будем сопоставлять, какая информация была доступна и на каком уровне: имел ли место слив информации и были ли незафиксированные политические договоренности", - отметила она.
В частности, комиссию интересует, почему был выбран формат антитеррористической операции и не было введено военное положение.
Также Безуглая отметила, что по иловайской трагедии и другим эпизодам есть информационное отслеживание со стороны РФ, и ВСК также это расследует.
Напомним, в ночь с 23 на 24 августа 2014 года произошло самое масштабное вторжение сил страны-агрессора на территорию Украины. 29 августа 2014 года по приказу командования Генштаба ВС РФ российские военнослужащие в упор расстреляли из тяжелого вооружения колонны украинских военнослужащих.
В результате трагедии в Иловайске 366 украинских воинов погибли, 429 были ранены, 300 - попали в плен.
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Бляха яке ж тупе привели до влади ці довбануті виборці.
В любом случае, тут главное громко заявить для информационного шума, а дальше выйдет-невыйдет.... Все равно, в ближайшее время, будет еще куча скандалов (сняли Разумкова и с нарушением регламента протянут несколько зашкварных Законов, жопа с газом намечается.....) и все забудут.
были.
Порошенко с Путиным, о "зеленом коридоре" для наших войск
Путин их нарушил
Это знают все еще с августа 14-го
Об этом говорил и Порох
что еще хочет узнать Безумная ?
они хотят приравнять спасение Порохом тысяч наших Воинов под Иловайском и предательство в вагнергейте ЗЕбени ?
не выйдет !
изолировать через малозаселенные районы Донецко-Горловскую агломарацию с сепарами.
То же самое и с Луганском.
Оба города уже біли практически изолированы и через неделю были бы придушены, если бы Путин не ввел войска в Украину.
именно так!
Россия в августе 2014-го напала на Украину.
кое-кто уже забыл об этом и болтает о сепаратистах
И вот теперь, нужно разобраться кто слил главному разведуправлению шахтеров план операции. Это пока загадка, но дело явно пахнет шоколадом
и шо она не по профессии?
Кредиты днр нет желания проверить?
Мразь зегнидная
потом окажется, шо вроде и не бралась не за шо, но формула Трускавец+зеленые+9 месяцев = сын или дочь - работает безупречно....
Приходить Бурба до Порошенка і каже:
- ЗСУ і добробати з боєм увірвались до Іловайська, але це секретна інформація, бо сепари про це не знають.
- О клас треба подзвонити *****, похвастатись.
"Смотрите на это шобло квартальное.
Им уверенно светят сроки реальные!"
Вьісшее военное и политическое руководство страньі виновно в позорной сдаче города и неоправданньіх потерях наших военньіх - заигрались в договорняки с врагом , начиная с вьіхода колонньі Гиркина из Славянска. Имхо