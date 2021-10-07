ВСК проверит, не было ли слива информации до и во время трагедии в Иловайске, - "слуга народа" Безуглая

На следующем заседании парламентская ВСК детально изучит разведывательные данные, которые направлялись украинскому руководству до и во время Иловайской трагедии.

Об этом после закрытого заседания Временной следственной комиссии Верховной Рады по вопросам расследования возможных противоправных действий представителей органов госвласти сказала ее глава Марьяна Безуглая, передает Цензор.НЕТ.

"Происходит финализация материалов, касающихся Иловайска. Часть этой информации обнародована на сайте генпрокурора. Мы взаимодействуем с Офисом Генпрокурора, будем сопоставлять, какая информация была доступна и на каком уровне: имел ли место слив информации и были ли незафиксированные политические договоренности", - отметила она.

В частности, комиссию интересует, почему был выбран формат антитеррористической операции и не было введено военное положение.

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Также Безуглая отметила, что по иловайской трагедии и другим эпизодам есть информационное отслеживание со стороны РФ, и ВСК также это расследует.

Напомним, в ночь с 23 на 24 августа 2014 года произошло самое масштабное вторжение сил страны-агрессора на территорию Украины. 29 августа 2014 года по приказу командования Генштаба ВС РФ российские военнослужащие в упор расстреляли из тяжелого вооружения колонны украинских военнослужащих.

В результате трагедии в Иловайске 366 украинских воинов погибли, 429 были ранены, 300 - попали в плен.