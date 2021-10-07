Блинкен в годовщину трагедии Бабьего Яра: Будем помнить и рассказывать о погибших, их история не должна повториться
Госсекретарь США Энтони Блинкен 6 октября выступил с заявлением по случаю годовщины трагедии Бабьего Яра. По его словам, важно помнить о произошедшем, для того, чтобы это никогда больше не повторилось.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ, пишет Радіо Свобода.
"В эту годовщину мы чтим память всех погибших в Бабьем Яре, снова обязуемся позаботиться, чтобы их полная история рассказывалась, и обещаем действовать ежедневно, чтобы история не повторилась", – сказал Энтони Блинкен.
В своем выступлении Энтони Блинкен вспомнил о отчима - еврея, который родился в Польше и "потерял почти всех, кого он любил, во время Холокоста, и пережил Освенцим и несколько других нацистских концлагерей".
"В течение большей части последних восьми десятилетий мир не помнил, что произошло в Бабьем Яре. Так было сделано намеренно... Не только нацисты пытались скрыть то, что произошло. В течение десятилетий советская история обходила упоминания о том, что 33 771 жертва тех первых двух дней – и еще десятки тысяч – были евреями. И что они были убиты потому, что были евреями", – сказал Госсекретарь США.
Напомним, во время немецкой оккупации Киева урочище Бабий Яр стало местом массовых расстрелов. Конце сентября 1941 года за два дня нацисты расстреляли более 33 тысяч евреев. Бабий Яр является одним из символов Холокоста.
6 октября 2021 года на территории Национального историко-мемориального заповедника "Бабий Яр" проходили мероприятия к 80-й годовщине трагедии.
Участие в них принимают президенты Украины, Израиля и Германии, другие иностранные гости.
Пожалуйста, подождите...
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"та інших" вже немає ?
евреи, евреи, кругом одни евреи, кругом одни ж...
https://www.youtube.com/watch?v=uNCd0BKHlNc
В течение нескольких дней октября-ноября 1937 в карельском урочище Сандармох был расстрелян цвет нашей национальной интеллигенции. Лесь Курбас, Николай Кулиш, Николай Зеров, Марко Вороной, Валерьян Пидмогильный, всего около трехсот выдающихся украинских писателей, художников, ученых.....
Сандармох должен стать для украинцев таким же трагическим национальным символом, как Катынь для поляков.
Без строку давності. Хто, як і кого розстріляв у Сандармоху
https://www.radiosvoboda.org/a/29582023.html
100 тис. загиблих, більшість з яких євреї
Голодомор, організований самі знаєте ким, - в Центральній Україні вмерло до 25 % !!!!!!!!! населення
За підсумками https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%BE_%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80_%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%96 судової справи за фактом Голодомору встановлено, що кількість людських втрат від Голодомору 1932-1933 років становить
3 мільйони 941 тисяча осіб.
Блінкин, США визнали Голодомор ?
перекручивать историю под каждого ***** или клована, который сегодня у власти
в той или иной стране, учебники переписывать? - историкам не стыдно?
читайте книжки всех авторов - переваривайте все ето в своей голове, осмысливайте и делайте СВОИ выводы.
Для ботов - Историю не замазать и не переписать. Рукописи не горят.
https://blagin-anton.livejournal.com/243683.html
Из высказывания корреспондента французской "L Illustration" R.Vaucher из книги «L Enfer Bolchevik a Petrograd" 1919
«Когда мы жили в тесном контакте с чиновниками большевистского правительства, сразу бросается в глаза факт, что практически все они евреи. Я далёк от антисемитизма, но я должен подтвердить, что везде: в Петрограде, в Москве, в провинции, во всех комиссариатах, в районных учреждениях, в Смольном, в бывших министерствах, в Советах, я встречал евреев и только евреев. Чем больше изучаешь эту революцию, тем больше убеждаешься, что большевизм - это еврейское движение».
Тогда давайте обратимся к историческому списку коммунистов в высших эшелонах властив срср в1917 - 1940 г . г .
МАКСИМАЛЬНО ПОЛНЫЙ СПИСОК УПРАВЛЕНЧЕСКОГО СОСТАВА И РУКОВОДИТЕЛЕЙ СССР СОСТАВЛЕННЫЙ В. МАРСДЕНОМ.
В списке 40 000 фамилий (см. список) управлецев - творивших эти злостные преступления против Украинского народа ....
Персонал советской бюрократии:
ЦК ВКП большевиков
На первом месте, и это важно, в списке у Виктора Марсдена стоит Троцкий (Бронштейн).
На втором месте стоит Ленин (Ульянов. Как минимум еврей по матери Бланк).
На третьем месте стоит Зиновьев (Апфельбаум. Писал за Ленина работы и редактировал их).
Затем по очереди:
Лурье (Ларин),
Крыленко (Кличка - «Абрам», впоследствии нарком юстиции, и первый председатель шахматной федерации СССР),
Луначарский (Баилих- Мандельштам), Урицкий(Моисей Соломонович),
Володарский(Моисе́й Ма́ркович Гольдште́йн),
Каменев (Лев Бори́сович Розенфельд. Он муж сестры Троцкого и тоже редактор и ленинских работ).
Смидович(Смидович Петр Гермогенович).
Свердлов(Я́ков Миха́йлович Свердло́в).
Ю. М. Стекло́в (Овший Моисе́евич Наха́мкис).
Бюро Первого состава Совета рабочих и солдатских депутатов города Москвы (все евреи):
Три сопредседателя:
Председатель первого Московского Совета после революции -Лейба Хинчук.
Председатель Совета Рабочих и красноармейцев - Смидович(Смидович Петр Гермогенович).
Председатель Совета рабочих и солдатских депутатов - Модер.
Члены первого Моссовета:
Заркх, Кламер, Гронберг, Шейнкман, Ротштейн, Ф. Я. Левензон, Краснопольский, Ю.О. Мартов (Цедербаум), Ривкин, Симсон, Тяпкин, Шик, Фальк, Андерсон (литовский еврей), Вимба (литовский еврей), Соло (литовский еврей), Михельсон, Тер-Мичян (армянский еврей).
Секретарь Бюро - Клауснер.
Начальник канцелярии - Роценгольц.
ВЦИК Четвёртого Всероссийского Съезда Советов рабочих и солдатских депутатов: (По конституции 1918 года, формально, высшего органа власти).
Из 34 членов ЦИК ни одного нееврея.
Председатель - Яков Свердлов.
и т.д. до 40 000 тысяч управленцев..
Госсекретарь США Блинкен внезапно поинтересовался у французской стороны судьбой анализа " черных ящиков" с рейса PS752 и предложил помощь в их расшифровке.
И Франция занервничала. Уже предлагает Зеленскому миллиард евро "на инфраструктуру" (распил).
Штайнмаер привез договоренности об объемах газа , гарантированно прокачиваемого через украинскую ГТС, согласие на выделение Украине 2 млрд. евро и участие Гермении в модернизации украинской ГТС.
В обмен Германия настаивает на законодательной имплементации "формулы Штайнмаера" предусматривающей вывод оккупационных войск РФ и проведения местных выборов на Донбасе до передачи под контроль Украины государственной границы Украины.
Всі ми знаємо скільки в НКВД було людців відомої нації.
Всюду ложь, всюду обман, и если ты не веришь - тебя теперь еще и посадят в тюрьму. За отрицание Голодомора - нет, хотя миллионы трупов лежат на кладбищах, со следами смерти от голода. А вот за отрицание Холокоста - сразу же. Хотя надгробий - никто не видел.
Короче теперь Украина станет дойной коровой апологетов Холокоста, будет (((наше))) правительство платить репарации с наших налогов, а мы и не пикнем.