Блинкен в годовщину трагедии Бабьего Яра: Будем помнить и рассказывать о погибших, их история не должна повториться

Госсекретарь США Энтони Блинкен 6 октября выступил с заявлением по случаю годовщины трагедии Бабьего Яра. По его словам, важно помнить о произошедшем, для того, чтобы это никогда больше не повторилось.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ, пишет Радіо Свобода.

"В эту годовщину мы чтим память всех погибших в Бабьем Яре, снова обязуемся позаботиться, чтобы их полная история рассказывалась, и обещаем действовать ежедневно, чтобы история не повторилась", – сказал Энтони Блинкен.

В своем выступлении Энтони Блинкен вспомнил о отчима - еврея, который родился в Польше и "потерял почти всех, кого он любил, во время Холокоста, и пережил Освенцим и несколько других нацистских концлагерей".

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"В течение большей части последних восьми десятилетий мир не помнил, что произошло в Бабьем Яре. Так было сделано намеренно... Не только нацисты пытались скрыть то, что произошло. В течение десятилетий советская история обходила упоминания о том, что 33 771 жертва тех первых двух дней – и еще десятки тысяч – были евреями. И что они были убиты потому, что были евреями", – сказал Госсекретарь США.

Напомним, во время немецкой оккупации Киева урочище Бабий Яр стало местом массовых расстрелов. Конце сентября 1941 года за два дня нацисты расстреляли более 33 тысяч евреев. Бабий Яр является одним из символов Холокоста.

6 октября 2021 года на территории Национального историко-мемориального заповедника "Бабий Яр" проходили мероприятия к 80-й годовщине трагедии.

Участие в них принимают президенты Украины, Израиля и Германии, другие иностранные гости.

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