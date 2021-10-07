Об экстрадиции Саакашвили в Украину речи не идет, с правовой точки зрения такое невозможно, - глава МИД Грузии Залкалиани
Министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани исключил возможность обсуждения с Киевом вопроса экстрадиции в Украину задержанного в Тбилиси экс-президента Михеила Саакашвили.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Ни о какой экстрадиции речи не идет. Абсурд вообще это обсуждать, так как с правовой точки зрения такое невозможно. Экстрадиция происходит тогда, когда лицо совершает уголовное преступление (на территории своей страны), но мы знаем, что такого нет, так как с украинской стороны у нас нет такой информации", - заявил министр в среду в эфире грузинской телекомпании "Рустави-2".
По его словам, Саакашвили в Грузии осужден по четырем уголовным делам, приговорен к шести годам тюремного заключения и его задержание в Грузии было абсолютно законным.
Залкалиани не считает, что задержание являющегося гражданином Украины Саакашвили сможет негативно отразиться на грузино-украинских отношениях.
Он также отметил, что лично с главой МИД Украины вопрос задержания Саакашвили не обсуждал, но представитель посольства Грузии в Киеве предоставил украинской стороне всю необходимую и исчерпывающую информацию, которая их интересовала.
Глава грузинского МИД также считает, что в Киеве сами были удивлены тем фактом, что Саакашвили оказался в Тбилиси, где был задержан.
"Как выясняется, он нарушил не только законодательство Грузии в связи с незаконным нарушением границы, но и из Украины незаконно выехал", - сказал Залкалиани.
Напомним, 1 октября Михеил Саакашвили заявил, что тайно прибыл в Грузию и опубликовал видеообращение из Батуми. Власти Грузии сначала заявляли, что он не пересекал границу страны и находится в Украине. Но вечером заявили о задержании Саакашвили. МИД Украины вызвал в связи с задержанием посла Грузии.
Президент Украины Владимир Зеленский намерен добиваться возвращения арестованного в Грузии Саакашвили в Украину, поскольку у грузинского экс-президента есть украинское гражданство.
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Немає проблем, зазначив прем'єр-міністр Грузії, тільки після того, як відсидить повний термін у в'язниці.
зазначив прем'єр-міністр Грузії
какой умный прем'єр-міністр Грузії Гарібашвілі !!!
пациент ******** сам туда приперся? сам нехай там и сидит.
в Украине своего зеленого гавнища валом....
а теперь хочешь как миш бежать в Украину ?
Вах, чем ты думаешь, а ?
Свиня вже в кайданках продовжувала допивати горілку.
Виходить, справжній алкаш Міша накидував на ПП фейки, що він алкоголік, справжній корупціонер Зеля накидував на Пороха фейки, що він корупціонер.
В цьому світі нічого не міняється.
тоже не канает? - звери какие то....
Я бы ему пожизненное прописала только за публичное признание в измене законной жене с какой-то очередной бл...ю из служанок народу)))
шо воду пьет и не хера не летает..))))
зеля полкило, и юзик, а ну ка повернись....
и предупредили серьезно так по бригадному - снизь волну ну или стрела и страдай!
оставьте етот истеричныи накокаиненый срач по крышам себе...
по версии зеленой шоблы?
вроде грузины предупреждали же - приедешь?-сядешь.
первая хмлять на моей памяти шо, как нюхнет -ставит на уши два государства.... - дайте ему бутылку воды,
откройте двери на вcе крыши - хрен оно прыгнет...
чучело надувное...
несмертельный, пока шо, передоз....
пока тока за грати - следующий будет он....
во мне все ето шо то смутно будит,
прощайте все - и я уже почти в полеееете,
но передумал - хрен же вы дождетесь!...
...
констанция конста...
ПЫСЫ: что у него на завтрак?
куда он поперся. грузия под внешним кацапским управлением. об этом говорят чк слова "переворот".госпереворот с перевода с чк языка значит потеря внешнего кацапского управления.