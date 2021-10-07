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Новости Задержание Саакашвили в Грузии
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Об экстрадиции Саакашвили в Украину речи не идет, с правовой точки зрения такое невозможно, - глава МИД Грузии Залкалиани

Об экстрадиции Саакашвили в Украину речи не идет, с правовой точки зрения такое невозможно, - глава МИД Грузии Залкалиани

Министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани исключил возможность обсуждения с Киевом вопроса экстрадиции в Украину задержанного в Тбилиси экс-президента Михеила Саакашвили.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Ни о какой экстрадиции речи не идет. Абсурд вообще это обсуждать, так как с правовой точки зрения такое невозможно. Экстрадиция происходит тогда, когда лицо совершает уголовное преступление (на территории своей страны), но мы знаем, что такого нет, так как с украинской стороны у нас нет такой информации", - заявил министр в среду в эфире грузинской телекомпании "Рустави-2".

По его словам, Саакашвили в Грузии осужден по четырем уголовным делам, приговорен к шести годам тюремного заключения и его задержание в Грузии было абсолютно законным.

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Залкалиани не считает, что задержание являющегося гражданином Украины Саакашвили сможет негативно отразиться на грузино-украинских отношениях.

Он также отметил, что лично с главой МИД Украины вопрос задержания Саакашвили не обсуждал, но представитель посольства Грузии в Киеве предоставил украинской стороне всю необходимую и исчерпывающую информацию, которая их интересовала.

Глава грузинского МИД также считает, что в Киеве сами были удивлены тем фактом, что Саакашвили оказался в Тбилиси, где был задержан.

"Как выясняется, он нарушил не только законодательство Грузии в связи с незаконным нарушением границы, но и из Украины незаконно выехал", - сказал Залкалиани.

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Напомним, 1 октября Михеил Саакашвили заявил, что тайно прибыл в Грузию и опубликовал видеообращение из Батуми. Власти Грузии сначала заявляли, что он не пересекал границу страны и находится в Украине. Но вечером заявили о задержании Саакашвили. МИД Украины вызвал в связи с задержанием посла Грузии.

Президент Украины Владимир Зеленский намерен добиваться возвращения арестованного в Грузии Саакашвили в Украину, поскольку у грузинского экс-президента есть украинское гражданство.

Автор: 

Грузия (4499) МИД (6949) Саакашвили Михеил (3307) экстрадиция (566)


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Топ комментарии
+14
Гарібашвілі вчора теж зазначив, що зараз Саакашвілі настійно просить про повернення в Україну.
Немає проблем, зазначив прем'єр-міністр Грузії, тільки після того, як відсидить повний термін у в'язниці.
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07.10.2021 02:25
+9
ни в коем случае...
пациент ******** сам туда приперся? сам нехай там и сидит.
в Украине своего зеленого гавнища валом....
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07.10.2021 04:38
+7
Немає проблем, тільки після того, як відсидить повний термін у в'язниці
зазначив прем'єр-міністр Грузії

какой умный прем'єр-міністр Грузії Гарібашвілі !!!
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07.10.2021 02:30
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Гарібашвілі вчора теж зазначив, що зараз Саакашвілі настійно просить про повернення в Україну.
Немає проблем, зазначив прем'єр-міністр Грузії, тільки після того, як відсидить повний термін у в'язниці.
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07.10.2021 02:25 Ответить
Немає проблем, тільки після того, як відсидить повний термін у в'язниці
зазначив прем'єр-міністр Грузії

какой умный прем'єр-міністр Грузії Гарібашвілі !!!
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07.10.2021 02:30 Ответить
Саме так, бо потім йому ще й в Україні сидіти у в'язниці
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07.10.2021 02:31 Ответить
ни в коем случае...
пациент ******** сам туда приперся? сам нехай там и сидит.
в Украине своего зеленого гавнища валом....
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07.10.2021 04:38 Ответить
Посадили Мішку на шишку.
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07.10.2021 07:22 Ответить
попал карлсон, голландия будет только сниться
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07.10.2021 02:26 Ответить
Миша, ты как крыс ехал в вентиляторе фуры в Грузию,
а теперь хочешь как миш бежать в Украину ?

Вах, чем ты думаешь, а ?
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07.10.2021 02:27 Ответить
Грузинські ЗМІ оприлюднили відео затримання на конспіративній квартирі Голови Комітету реформ України. Це ж весь світ побачить! Який сором.
Свиня вже в кайданках продовжувала допивати горілку.
Виходить, справжній алкаш Міша накидував на ПП фейки, що він алкоголік, справжній корупціонер Зеля накидував на Пороха фейки, що він корупціонер.
В цьому світі нічого не міняється.
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07.10.2021 02:27 Ответить
Це що? Дві пляшки по 0,7 та півхінкалі?
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07.10.2021 02:44 Ответить
півхінкалика
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07.10.2021 03:08 Ответить
он постоянно на задержании жрет, две бутылки чачи и хинкали как минимум
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07.10.2021 02:57 Ответить
Слабак. Антон Геращенко ще і тарілки б вилизав.
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07.10.2021 02:58 Ответить
та он постоянно на задержании (и не только) жрет
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07.10.2021 03:07 Ответить
а плачь и стон - "мы влюблены мы вместе"?
тоже не канает? - звери какие то....
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07.10.2021 02:36 Ответить
Поставьте для Миши песню " Голуби летят над нашей зоной"
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07.10.2021 02:46 Ответить
но колючка в несколько рядов, и собаки рвутся с поводов....
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07.10.2021 03:17 Ответить
заселите ясько к нему в камеру - любовь должна превозмочь!
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07.10.2021 02:46 Ответить
і твая раскосая ульібкаааа...))
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07.10.2021 07:14 Ответить
когда ты в камере? - придурочки як знаходка...
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07.10.2021 07:20 Ответить
Вот что значит связаться с зелеными беспредельщиками. Михуил ,глядя на на то, как они срут на законы, в себя вдруг поверил Решил, что и ему так можно в Грузии. А не тут то было. Это в Украине незаконный переход границы ему простили. А по факту это нарушение закона. Уже только за это ему на родине срок светит. А сколько за ним еще числится, считать не пересчитать)))
Я бы ему пожизненное прописала только за публичное признание в измене законной жене с какой-то очередной бл...ю из служанок народу)))
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07.10.2021 02:56 Ответить
За що я поважаю Грузію. Вони на декілька кроків ближче до Європи.
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07.10.2021 03:00 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=4dFj_pcSNkU
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07.10.2021 02:59 Ответить
я бы тоже не екстрадировал такого ценного вертолета,
шо воду пьет и не хера не летает..))))
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07.10.2021 03:03 Ответить
а я хачу, яхачу апять, по крышам бегать сбу гонять, не наигрался я яресько с табой...
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07.10.2021 03:03 Ответить
но тут пришли мощные зеленые парни - подмывшийся самоха,
зеля полкило, и юзик, а ну ка повернись....
и предупредили серьезно так по бригадному - снизь волну ну или стрела и страдай!
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07.10.2021 03:11 Ответить
Не награвся з яреськой в табу.
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07.10.2021 07:25 Ответить
это чмо получало от зели зарплату в офисе хинкали, за то что жрал его с двумя бутылками чачи, и портил яреську
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07.10.2021 03:05 Ответить
какой придурок дал ему паспорт... и он тут зеле нафик не нужен воду мутить
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07.10.2021 03:09 Ответить
надеюсь попал казел
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07.10.2021 03:13 Ответить
грузины, если не екстрадируете? - бОльшей пользы Украине и не нужно.
оставьте етот истеричныи накокаиненый срач по крышам себе...
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07.10.2021 03:40 Ответить
Путлер из Донецка и Луганска никого не выпускает....,кромешный ковидный ад там....,в морг очереди что на заправку...,сообщает радио Донбасс реалии...Рюсский мир зато просили у Гиркина, Прилепина и прочих Бородаев...папросту ГУЛАГ...
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07.10.2021 03:58 Ответить
https://youtu.be/Mp-MG5VmrN0
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07.10.2021 03:59 Ответить
с какого его поперло в чужую страну (он же гражданин Украины) ,
по версии зеленой шоблы?
вроде грузины предупреждали же - приедешь?-сядешь.
первая хмлять на моей памяти шо, как нюхнет -ставит на уши два государства.... - дайте ему бутылку воды,
откройте двери на вcе крыши - хрен оно прыгнет...
чучело надувное...
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07.10.2021 04:04 Ответить
епоха конченых нариков.....
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07.10.2021 04:09 Ответить
думал его на на коврик посадят и до дворца донесут?
несмертельный, пока шо, передоз....
пока тока за грати - следующий будет он....
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07.10.2021 04:46 Ответить
вода, погоня, крыши, яськи, люди...
во мне все ето шо то смутно будит,
прощайте все - и я уже почти в полеееете,
но передумал - хрен же вы дождетесь!...
...
констанция конста...
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07.10.2021 04:55 Ответить
Говорят Богуцкая в туалете Рады из ревности всю морду Ясько ногтями поразрывала.
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07.10.2021 04:59 Ответить
не верьте слухам - в туалете, две женщины антaгонистки имеют много шо другого на друг другу поразрывать...
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07.10.2021 05:08 Ответить
говорят,на Мордовии кур доят...
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07.10.2021 12:33 Ответить
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07.10.2021 06:35 Ответить
кацапы и всякая подкацапная шваль - против Саакашвили.
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07.10.2021 06:38 Ответить
Кому він тут, на Україні, потрібен, цей галстукоїд.
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07.10.2021 07:31 Ответить
Перепрошую, а "на" Україні, це де ?
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07.10.2021 08:16 Ответить
Спалился хрюсский Ифан, еще и галстук какой то к мове подвязал...
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07.10.2021 12:36 Ответить
https://slova.com.ua/word/%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BA https://slova.com.ua/word/%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BA


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07.10.2021 12:49 Ответить
Поярков совершенно правильно отметил у Саакашвили и у Зеленского комплекс тупой девки, которая никак не понимает, что реальность и то, что они о ней думают - это совершенно разные вещи. Приведение к реальности всегда бывает очень болезненным.
ПЫСЫ: что у него на завтрак?
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07.10.2021 07:33 Ответить
Хоть одна добра новина
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07.10.2021 08:09 Ответить
такого реформатора потужного втратили. яка ж невимовна туга
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07.10.2021 08:15 Ответить
верните .лять саакашвильчика.😢
куда он поперся. грузия под внешним кацапским управлением. об этом говорят чк слова "переворот".госпереворот с перевода с чк языка значит потеря внешнего кацапского управления.
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07.10.2021 08:19 Ответить
В знак подяки варто грузинам передати ще одного мавпоподібного депутата.
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07.10.2021 08:55 Ответить
После того, как "величайший" закрыл уголовное дело,начатое в 2017 г, вернул гражданство, устроил на службу, теперь он здесь беленький, пухленький, и чист перед законом.) У правоохранительных органов к нему претензий нет. Так на основании чего его экстрадировать? Пусть там сидит.
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07.10.2021 09:13 Ответить
Удивительно , как на "Цензоре" поддерживают хотелки Путина , ведь убить или сгноить в тюрьме личного врага - его мечта . Печально все єто , господа , и противно . А хуже всего то , что исходит єто от Порошенко...
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07.10.2021 09:57 Ответить
Вся предвыборная кампания Зеленского была построена на травле Порошенко, да и сейчас продолжается. Это не было поддержкой путинских хотелок, зная как он люто ненавидел Порошенко?
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07.10.2021 11:13 Ответить
Эээээээ,*****,и тут всемогущий Порох тебе навалил за шиворот
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07.10.2021 12:40 Ответить
Глупец повелся на фейковые прогнозы о том, что его соратники с перевесом выиграют выборы. Незаконно покинул Украину и так же незаконно прибыл в Грузию. На что этот дурик надеялся?
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07.10.2021 10:46 Ответить
Вы абсолютно правы , других оснований возвращаться у сракошвидзе не было
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07.10.2021 12:42 Ответить
Думаю,что так торопиться не надо... Скоро Грузии посоветуют вернуть Саакашвили в Украину,и придется как-то потом выкручиваться,чтобы не выглядеть "опущенными". Наивные,ведь США уже слегка "намекнули",могут и "рылом" по земле повозить... Нельзя плевать в тех "с чьей руки кормишься".
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07.10.2021 16:02 Ответить
 
 