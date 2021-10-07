Об экстрадиции Саакашвили в Украину речи не идет, с правовой точки зрения такое невозможно, - глава МИД Грузии Залкалиани

Министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани исключил возможность обсуждения с Киевом вопроса экстрадиции в Украину задержанного в Тбилиси экс-президента Михеила Саакашвили.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Ни о какой экстрадиции речи не идет. Абсурд вообще это обсуждать, так как с правовой точки зрения такое невозможно. Экстрадиция происходит тогда, когда лицо совершает уголовное преступление (на территории своей страны), но мы знаем, что такого нет, так как с украинской стороны у нас нет такой информации", - заявил министр в среду в эфире грузинской телекомпании "Рустави-2".

По его словам, Саакашвили в Грузии осужден по четырем уголовным делам, приговорен к шести годам тюремного заключения и его задержание в Грузии было абсолютно законным.

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Залкалиани не считает, что задержание являющегося гражданином Украины Саакашвили сможет негативно отразиться на грузино-украинских отношениях.

Он также отметил, что лично с главой МИД Украины вопрос задержания Саакашвили не обсуждал, но представитель посольства Грузии в Киеве предоставил украинской стороне всю необходимую и исчерпывающую информацию, которая их интересовала.

Глава грузинского МИД также считает, что в Киеве сами были удивлены тем фактом, что Саакашвили оказался в Тбилиси, где был задержан.

"Как выясняется, он нарушил не только законодательство Грузии в связи с незаконным нарушением границы, но и из Украины незаконно выехал", - сказал Залкалиани.

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Напомним, 1 октября Михеил Саакашвили заявил, что тайно прибыл в Грузию и опубликовал видеообращение из Батуми. Власти Грузии сначала заявляли, что он не пересекал границу страны и находится в Украине. Но вечером заявили о задержании Саакашвили. МИД Украины вызвал в связи с задержанием посла Грузии.

Президент Украины Владимир Зеленский намерен добиваться возвращения арестованного в Грузии Саакашвили в Украину, поскольку у грузинского экс-президента есть украинское гражданство.