Войска РФ за сутки шесть раз срывали режим "тишины" на Донбассе. Украинские воины открывали ответный огонь, потерь нет, - штаб ООС
Игнорируя договоренности, достигнутые 22 июля 2020 в рамках Трехсторонней контактной группы, вооруженные формирования Российской Федерации и продолжают осуществлять обстрелы позиций Вооруженных Сил Украины.
Об этом сообщает пресс-центр ОС в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
По данным штаба, за прошедшие сутки, 6 октября, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано 6 нарушений режима прекращения огня.
В направлении Нью-Йорка и Крымского враг открывал огонь из станковых противотанковых гранатометов.
Вблизи Новолуганского противник трижды обстрелял позиции ВСУ, при этом два раза из стрелкового оружия и один раз - из подствольных гранатометов.
В районе Пивденного оккупанты осуществили прицельный обстрел из ручных противотанковых и автоматических станковых гранатометов, а также крупнокалиберных пулеметов.
"Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.
На вооруженные провокации противника наши защитники открывали огонь и вынудили его прекратить огневую активность", - говорится в сообщении.
По состоянию на 7:00 утра, 7 октября, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.
"Украинские воины контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил по отпору и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации", - добавили в пресс-центре ОС.
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109-й батальон 10-й горно-штурмовой)))