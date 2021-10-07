Войска РФ за сутки шесть раз срывали режим "тишины" на Донбассе. Украинские воины открывали ответный огонь, потерь нет, - штаб ООС

Игнорируя договоренности, достигнутые 22 июля 2020 в рамках Трехсторонней контактной группы, вооруженные формирования Российской Федерации и продолжают осуществлять обстрелы позиций Вооруженных Сил Украины.

Об этом сообщает пресс-центр ОС в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

По данным штаба, за прошедшие сутки, 6 октября, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано 6 нарушений режима прекращения огня.

В направлении Нью-Йорка и Крымского враг открывал огонь из станковых противотанковых гранатометов.

Вблизи Новолуганского противник трижды обстрелял позиции ВСУ, при этом два раза из стрелкового оружия и один раз - из подствольных гранатометов.

В районе Пивденного оккупанты осуществили прицельный обстрел из ручных противотанковых и автоматических станковых гранатометов, а также крупнокалиберных пулеметов.

"Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.

На вооруженные провокации противника наши защитники открывали огонь и вынудили его прекратить огневую активность", - говорится в сообщении.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Тактические ракетные комплексы "Точка-У" на админгранице с оккупированным Крымом отработали точное наведение на цели, - Наев. ВИДЕО

По состоянию на 7:00 утра, 7 октября, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

"Украинские воины контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил по отпору и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации", - добавили в пресс-центре ОС.