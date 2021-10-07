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Новости Агрессия России против Украины Война
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Войска РФ за сутки шесть раз срывали режим "тишины" на Донбассе. Украинские воины открывали ответный огонь, потерь нет, - штаб ООС

Войска РФ за сутки шесть раз срывали режим

Игнорируя договоренности, достигнутые 22 июля 2020 в рамках Трехсторонней контактной группы, вооруженные формирования Российской Федерации и продолжают осуществлять обстрелы позиций Вооруженных Сил Украины.

Об этом сообщает пресс-центр ОС в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

По данным штаба, за прошедшие сутки, 6 октября, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано 6 нарушений режима прекращения огня.

В направлении Нью-Йорка и Крымского враг открывал огонь из станковых противотанковых гранатометов.

Вблизи Новолуганского противник трижды обстрелял позиции ВСУ, при этом два раза из стрелкового оружия и один раз - из подствольных гранатометов.

В районе Пивденного оккупанты осуществили прицельный обстрел из ручных противотанковых и автоматических станковых гранатометов, а также крупнокалиберных пулеметов.

"Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.

На вооруженные провокации противника наши защитники открывали огонь и вынудили его прекратить огневую активность", - говорится в сообщении.

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По состоянию на 7:00 утра, 7 октября, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

"Украинские воины контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил по отпору и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации", - добавили в пресс-центре ОС.

Войска РФ за сутки шесть раз срывали режим тишины на Донбассе. Украинские воины открывали ответный огонь, потерь нет, - штаб ООС 01

обстрел (27165) Донбасс (26956) операция Объединенных сил (6766)


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Топ комментарии
+4
Героям слава!
Горіть у пеклі москалі !!!
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07.10.2021 07:42
+4
Никому не кажется, что ежедневная фраза в сводках с фронта " ... раз нарушили режим тишины" звучит то-ли издевательски, то-ли откровенно глупо?
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07.10.2021 08:39
+3
Головне, не відміняти режим "пліснявої тиші". Щоб верховному фельдмаршалу було про що звітувати.
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07.10.2021 10:09
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Героям слава!
Горіть у пеклі москалі !!!
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07.10.2021 07:42 Ответить
банк під керівництвом зеліного друга видав опзжисту 60 млн ДОЛАРІВ.
досить нас годувати спамом.
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07.10.2021 09:12 Ответить
Никому не кажется, что ежедневная фраза в сводках с фронта " ... раз нарушили режим тишины" звучит то-ли издевательски, то-ли откровенно глупо?
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07.10.2021 08:39 Ответить
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109-й батальон 10-й горно-штурмовой)))
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07.10.2021 09:10 Ответить
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07.10.2021 09:10 Ответить
Головне, не відміняти режим "пліснявої тиші". Щоб верховному фельдмаршалу було про що звітувати.
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07.10.2021 10:09 Ответить
А до сопли не было режима тишины?? Годами...
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07.10.2021 20:17 Ответить
Что-то мне кажется, что всему этому, не видно ни конца ни края. При клоуне, никаких сдвигов и не намечается, хотя перед выборами, клялся и божился, что закончит войну, лишь бы его только выбрали в президенты. Да и вообще, что он только не обещал, а результатов - НОЛЬ!
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07.10.2021 17:36 Ответить
Этот так называемый режим тишины, откровенно затянулся...Сколько лет ещё эта война будет длится, ваше мнение?
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07.10.2021 20:22 Ответить
 
 