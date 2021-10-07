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Адвокат Гордона - адвокату Порошенко Новикову: "Так извращать факты на публику… "

Адвокат Гордона - адвокату Порошенко Новикову:

Адвокат Василий Рябченко, который представляет интересы журналиста Дмитрия Гордона в деле против пятого президента Украины, нардепа "Европейской солидарности" Петра Порошенко, обвинил адвоката Порошенко Илью Новикова в распространении неправдивой информации.

Об этом на своей странице в Facebook написал адвокат Василий Рябченко, передает Цензор.НЕТ.

"Впервые за 10 лет юридической практики сталкиваюсь с необходимостью указывать на ложь и манипуляции оппонента не только в суде, но и в публичном поле. Ясно, что профессия адвоката предполагает разнообразный инструментарий для отстаивания своей позиции, но та-а-ак извращать факты на публику… Уважаемый адвокат Илья Новиков, это на вас так ваш клиент влияет или это типичная школа московской адвокатуры?

1. Как это "экспертиза отрицает", что слова Гордона о Порошенко являются его личным мнением? С каких пор экспертиза оценивает эти категории? Факт оценочные суждения или нет устанавливается судом и только судом, и уж точно не экспертизой, даже вашей))

2. Спасибо, что не соврали, что следующее заседание отложено по инициативе ответчика. Жаль, что не уточнили, что дополнительное время ответчику понадобилось исключительно потому, что вы только сегодня непосредственно в суде предоставили ответ на наш отзыв.

3. По поводу не вовремя полученного письма из суда. Вроде не маленькие дети, все понимают, что очень часто место регистрации человека не совпадает с местом его фактического проживания. Вам ли, проживающему в Киеве московскому адвокату, этого не знать?

4. Почему вы и ваш клиент выступили категорически против вызова в суд для дачи свидетельских показаний бывшего главы Службы Безопасности Украины генерал-полковника Смешко, бывшего военного следователя полковника Животова и лидера "Азова" Билецкого?", - написал адвокат.

"Как и вы, выражаю надежду, что "новых причин для отложения" следующего судебного заседания не возникнет. Очень хочется поскорее перейти к сути и заслушать аргументы вашего клиента", - добавил Рябченко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сторона Гордона затягивает рассмотрение иска о недостоверной информации: суд перенес заседание на 11 ноября, - адвокат Порошенко Новиков

Напомним, в мае 2021 года Дмитрий Гордон в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" на телеканале "Украина" заявил о сговоре украинской власти с руководством России в 2014 году, в начале военной агрессии РФ. Журналист дословно сказал: "Руководство Украины совершило преступную сделку с руководством России. Андрей (Билецкий. - Ред.) может меня опровергнуть, а может, и нет... Я знаю, что руководство Украины совершило преступную сделку с руководством России и отдало приказ украинской армии оставить Мариуполь... Порошенко с Путиным договорились, я считаю, о том, чтобы Мариуполь сдать. Армии был дан приказ выйти из Мариуполя".

Билецкий, который тоже присутствовал в студии, подтвердил слова журналиста о приказе оставить Мариуполь, отданном украинской армии.

17 июня Новиков сообщил, что его клиент Порошенко подал в суд на Гордона с требованием признать слова журналиста недостоверными.

Гордон прокомментировал заявление адвоката, написав в Facebook: "Спасибо, я очень этого ждал. Я счастлив". Журналист считает, что Порошенко совершил "неосмотрительный поступок", когда подал на него в суд.

"Говорят, он жадный. Ничего подобного. Мне он подарил подарок – подал на меня в суд. Я очень рад этому. Во-первых, это будет прилюдно. Это будет отражаться в СМИ", – отметил Гордон. Он также выразил мнение, что "вскоре станет известно, являлся ли Порошенко агентом КГБ и сотрудничал ли он с ФСБ России".

Напомним также, что рассмотрение дела по иску Петра Порошенко против Дмитрия Гордона о распространении недостоверной информации состоится 11 ноября. Шевченковский районный суд Киева во второй раз перенес рассмотрение.

Как сообщил журналистам адвокат пятого президента Илья Новиков, ответчик пытается оттянуть рассмотрение дела по существу.

По словам Новикова, в отзыве в суд то же самое, что в прошлый раз: все сказанное Гордоном о "приказе Порошенко сдать Мариуполь Путину" - это лишь "оценочные суждения" и "личное мнение, вырванное из контекста". Экспертиза, которую суд приобщил к делу это отрицает. Кроме того, суд также отказал Гордону в ходатайстве о привлечении свидетелей, поскольку привлечение свидетелей противоречит позиции Гордона, что его слова о "сдаче Мариуполя" являются оценочными суждениями.

Адвокат Гордона - адвокату Порошенко Новикову: Так извращать факты на публику… 01

Гордон Дмитрий (120) Новиков (250) Порошенко Петр (19602) суд (25097) Рябченко (10)


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Топ комментарии
+59
Гордон- гнида, по моему это уже всем понятно, и давно.
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07.10.2021 07:47
+56
Ну і хто з нормальних повіре адвокату Гондона, який навмисно затримує розглядання справи?
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07.10.2021 07:39
+47
што за детский лепет.

проигрывать нужно с достоинством, понятно адвокат Рябченко?

фууу ***. омерзительные твари. што дима , што его адвокат
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07.10.2021 07:49
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Заспокойтеся, при нинішній владі такі негативні явища зросли майже в геометричній прогресії. Не вважайте мене за порохобота чи "порохолюба", просто об*єктивно оцінюю реальність. Можете не погоджуватися зі мною, ваше право.
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07.10.2021 09:21 Ответить
Ты гребаный поститут зелёных гнид пошёл вон отсюд
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07.10.2021 09:48 Ответить
Рафалович??? Маланец?! И много вас чмошников собрал пэця -брэхунець под знамена ботофермы!!!
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07.10.2021 09:58 Ответить
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07.10.2021 09:07 Ответить
Гордон в медиа - Да этого пороха порву как тузик к тряпку, у меня есть неоспоримые доказательства. Жду когда порох подаст на меня в суд, если посмеет, он пожалеет что родился на свет.

Гордон в суде - Это были оценочные суждения
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07.10.2021 09:18 Ответить
потому что, гордон это гон... дон.... ни чести, ни совести в том брехливом теле нет.
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07.10.2021 09:40 Ответить
Гордон и в этом деле проиграл Порошенку с треском.. потому что не надо врать, правда она вскрывается!
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07.10.2021 09:24 Ответить
Публічно обвинуватити 5го президента в здачі Маріуполя це вже не так до 5го президента, а до солдат та офіцерів, добробати, які Маріуполь визволяли від руССні🤬! Ротякою брехати це не "пірамідки" складати, треба відповідати!!!
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07.10.2021 09:30 Ответить
Я знаю, что руководство Украины совершило преступную сделку с руководством России и отдало приказ украинской армии оставить Мариуполь... Источник:

А де тут оцінювальне судження ?

Знаєш ? Надай факти, документи, підтведження.
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07.10.2021 09:31 Ответить
Вы, документы читали?
))))))))))))))))))
В Мариуполе (на 07.05-09.05.2014) НЕ БЫЛО подразделений ВС Украины.
Оставлять было НЕЧЕГО)))
Выдвижение батальона 72 омбр, ЧЕРЕЗ Мариуполь, осуществлялся по самому короткому и да, НЕБЕЗОПАСНОМУ маршруту.
Все подразделения ВС Украины, были вокруг и в ближайшей близости.
Так что, оценки в суждениях ставят те, кто не умеют читать ДО ТОЧКИ. А дебилы, читают до той фразы, которая нравится)))
Это не исправимо.
Это как, безмозглая (Безуглая) рассказывает про, "казнить нельзя помиловать".
А я, ей в ответ могу предложить совсем другую фразу))) Жрать нельзя спать. ))))
Так вот, жрать то можно. И можно спать. НО читать то, правильно надо. Руководствуясь ситуацией, а не "хотелками".
Но имбецилы зеленоватые, не могут понять разницу в "оставлении города", который НЕ ЗАНИМАЛИ и "ОТХОД из РАЙОНА Мариуполя", для перегруппировки.
У них в голове, почему не объявили военное положение)))))))))
Что такое ВОЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ, тема, для отдельного повествования)))
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07.10.2021 15:39 Ответить
Гордон -штопанный гандон. Мне всегда был неприятен этот тип даже внешне, его фейс вызывает у меня какую-то брезгливость, а его кафельная голова похожа на ******. Брррррррррр.....фу, ***.....бывают же такие отвратные рожи.
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07.10.2021 09:38 Ответить
Написал адвокад защищающий мосКовскую шлюху Гандора
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07.10.2021 09:40 Ответить
Гандон он не журналист и порядочным его неназовеш оно вонючее существо
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07.10.2021 09:47 Ответить
Смотрю все порохоботы очень удобненько "не заметили", что адвокат Порошенко выступил категорически против вызова в суд для дачи свидетельских показаний бывшего главы Службы Безопасности Украины генерал-полковника Смешко, бывшего военного следователя полковника Животова и лидера "Азова" Билецкого".
А ведь именно это - самое главное в статье.
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07.10.2021 09:49 Ответить
В статье только звиздешь проигравшего обиженки)
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07.10.2021 09:52 Ответить
Т.е. ты не веришь, что адвокат Порошенко выступил категорически против вызова в суд ключевых свидетелей? Соврал гордоновский адвокат?
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07.10.2021 09:55 Ответить
А чего я должна верить,если гондонский адвокат уже с первого пункта брешет?)и если бы звиздешь этих "свидетелей" имел бы хоть какую то ценность,то в суд бы их вызвали -а так бездоказательно брехня ради пиара
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07.10.2021 10:01 Ответить
Тут класичне шулерство. Я, наприклад, кажу: Vladimir T fd7dc273 - потвора та го#дон. Це або правда, або брехня. Якщо він не такий, то подає позов до суду за наклеп. Якщо я впевнений в своїх діях, то даю свідків та/або докази. Суд вирішує. Якщо я не впевнений, то я або брехло, або це моя ОСОБИСТА точка зору. Ось і наш журналізд дає свідків, що це його точка зору! Коли притомні люди кажуть: А нащо нам це лайно вислуховувати? То відповідач починає розганяти хайп, що позовник проти його свідків.
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07.10.2021 10:15 Ответить
А в чем брехня в первом пункте? Вроде все логично.
"Ценность свидетелей" определяется сутью их показаний. Т.е. сначала их надо выслушать, а уже потом определять. Но адвокат Порошенко против того, чтобы их выслушали. Сцыт?
Если свидетели "не о чем", то адвокат Порошенко вдвойне обязан их пригласить, т.к. их "никакие" показания позволят сразу размазать по стенке позицию Гордона.
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07.10.2021 11:33 Ответить
Свидетели личного мнения,как теперь ноет гондон?не несите пургу уже...
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07.10.2021 11:55 Ответить
Гордон, как ответственный журналист имеющий репутацию (как бы мы к нему не относились), хочет показать всей стране и суду в т.ч. НА ОСНОВАНИИ ЧЕГО у него сформировалось такое "личное мнение". Причем источники формирования его личного мнения, это далеко не "баба Клава" или "на заборе прочитал". Свидетели - очень статусные личности.
Только вот Пэте все это не надо. Вернее, не просто "не надо", а он "категорически против". Умным людям - все понятно. Как говориться: комментарии излишни ...
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07.10.2021 12:15 Ответить
Ну если для тебя гондон,который столько людей в могилу своими пирамидками что то стоит,то о чем вообще с тобой можно разговаривать )для таких ,как ты ,вообще никаких законов не существует -пытаетесь страну в пропасть скинуть,устраивая из всего балаган и посмешище,танцуя на костях...но не дождетесь,зерыгосрань
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07.10.2021 12:21 Ответить
Что и требовалось доказать. Когда упоротого сектанта загоняешь под лавку железобетонными аргументами, он сразу съезжает с темы и переходит на личности.
Вопросы в воздух: Причем тут Гордон? Причем тут его "пирамидки"? Какая разница как лично я к нему отношусь? Мы говорили о позиции адвокатов в судебном процессе, который касается вопросов значимых для граждан Украины.
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07.10.2021 12:32 Ответить
Так покажи железобетонные аргументы ,зесрань-хоть один)и если ты не соображаешь ,как проходят суды,то лучше было бы помолчать,а то потом обижаетесь,что вас все тупорылым зовут...
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07.10.2021 12:38 Ответить
Ну тут два варианта: Или ты безмозглая и читать не умеешь, или ты, как все упоротые сектанты, видишь только то что тебе удобно и выгодно.
Склоняюсь ко второму варианту и в этом случае, дальнейший диалог смысла не имеет. Как можно тебя заставить увидеть, то что ты видеть не хочешь? Вернее, зачем?
Факт остается фактом: Пэтя засцал выслушать ключевых свидетелей.
Если бы не засцал, то ты права: суд мог бы быть интересным.
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07.10.2021 12:44 Ответить
Интересный был бы суд))))гондон -это мое личное мнение !,свидетели -да,не штрафуйте гондона -это его личное мнение,мамой клянёмся!
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07.10.2021 12:00 Ответить
Ключевых? Смешко ключевой?)) На КАКОЙ должности он тогда был?)))
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07.10.2021 19:33 Ответить
И не говори: Кто такой Смешко? -Да, никто! Какое он отношение имеет к спецслужбам? -Да никакого! Что он знает о войне с РФ? - Да, ничего!
Какой-то грузчик из овощного магазина и не более того ...
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08.10.2021 09:45 Ответить
Я задал конкретный вопрос... КАКУЮ должность он занимал в период описываемых событий??? Никакую? Так КАКИЕ он может дать показания??? Что он может подтвердить? То что ДВАДЦАТЬ лет назад был главой СБУ, не означает что он ТЕПЕРЬ имеет отношение к спецслужбам) Не говоря уже о доступе к документам))) Все его знания на данный момент: одна бабка сказала... И это даже если не читать по поводу чего его вызывают как свидетеля))) Он свидетель ЛИЧНОГО мнения гордона?) Серьезно?)))
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08.10.2021 18:33 Ответить
Если бы ты не был упоротый порохобот, то ты бы знал, что суть ЛЮБОГО свидетеля на ЛЮБОМ процессе не в том, "какую он должность занимал/не занимал", а в том что он знает и видел по сути процесса.
Свидетель СНАЧАЛА дает показания, а потом суд принимает решение о важности и значимости этих показаний. А если истец боится показаний свидетелей ответчика, то для адекватного суда, это однозначный признак ничтожности позиции истца.
Учи матчасть.
И не повторяй за дебилами дебильное: "свидетель ЛИЧНОГО мнения Гордона". Свидетели нужны для того чтобы ответчик дал суду исчерпывающие обоснования как и на основании чего формировалось это самое "личное мнение". Это стандартная судебная практика.
Учи матчасть.
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11.10.2021 10:25 Ответить
Дурнику, якщо це його ОСОБИСТЕ судження, то які можуть бути свідки??? (Окрім, мабуть, свідків Ієгови)
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07.10.2021 10:00 Ответить
Лапоть, ты настолько тупорыл, что не в состоянии прочитать текст до конца и понять его смысл?
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07.10.2021 10:08 Ответить
Вы, упоротые порохоботы, такие смешные. Уже все на этом форуме знают, что только вы - читаете статьи до конца, только вы - все понимаете, только вы - знаете все смыслы (тайные и явные), а еще вы точно знаете кто убил Кеннеди, но никому не скажете, т.к. вокруг одни "зебилы"
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07.10.2021 12:23 Ответить
В Израиле дубилета арестовали ,паспорт израильский отобрали ,готовятся отправить в США-ожидают твою зекрысу,которая ограбила приват,"веселые" деньки -дубилет ну очень ценный свидетель )вот это будет суд,а не жалкие ваши клоунские потуги хоть как то Пороха задеть...
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07.10.2021 12:32 Ответить
Ясно,гондон просрал суд
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07.10.2021 09:50 Ответить
ой як несподівано)
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07.10.2021 09:56 Ответить
Верить во все, что извергается из ротрвого отверстия " журнализда" г@ ндона- это как верить в пирамидки юшинсе и в того контактера с лысым котом, которого г@дон так усиленно рекламировал.
Это поразительно, до чего наивна значительная часть населения, принимающая такие бредни всерьез.
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07.10.2021 10:17 Ответить
Считаю, рябченко нарушил правила адвокатской этики - публичное неуважительное высказывание в адресс коллеги, а это основание для привлечения к дисциплинарной ответсвенности. Я бы на месте новикова лбратил внимание наау на этот факт
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07.10.2021 10:18 Ответить
А чому це в Порошенка така висока довіра тільки до російських адвокатів?... Чому не українські його представляють його в суді... чи з євросоюзу..., або ж панамські офшорні?...
Чому обрав російського, безпека якого разом з членами його сім'ї залежить від волі Путіна???...
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07.10.2021 10:19 Ответить
Стесняюсь спросить, вы с детства дебил, или курсы какие оканчивали? Трускавец, не ? Опшор ты наш мамкин
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07.10.2021 10:22 Ответить
Да что там стесняться, это либо горловское, либо макеевское) , но вполне возможно зауральское, они там с детства все такие)
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07.10.2021 10:27 Ответить
Вам, дебілам запоребриковим, будова щелеп не дозволяє українську мову використовувати?...😀
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07.10.2021 10:38 Ответить
Попытался почитать, но не смог....
Гавно хитрых подонков и гавно пламенных идиотов воняет одинаково гадко!
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07.10.2021 11:00 Ответить
Щодо пункта 1. Адвокати гардона хочуть довести, що його наклеп на Порошенка - це його особиста думка, а не твердження, що ґрунтується на фактах, оскільки довести правдивість цього наклепу неможливо. І що ще неясно?
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07.10.2021 12:35 Ответить
а завтра мы узнаем что Порох тайно... хотел сдать всю Украину,
но восстановил армию, объединил международных партнеров и остановил Путина.

запутался Порох в своих действиях !
но Кондоны прекрасно знают что у него в голове
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07.10.2021 12:52 Ответить
Ось така фігня, малята, самозваного гетьмана Петюню захищають російські адвокати та російські ботоферми...
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07.10.2021 13:15 Ответить
- типовий бот з ферми подляка під прикриттям "нацик"
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07.10.2021 13:35 Ответить
Дмитро Гордон правий на всі 100%. Питання тільки в тому, чи вистачить йому сили довести цю справу до кінця. А те що правий, говорить багатоголосна "перекличка порохоботів". От якби ж то прийняли Закон "про брехню".
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07.10.2021 15:33 Ответить
Так ты бы уже отвечал за свое вранье)))
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08.10.2021 18:43 Ответить
Адвокат го-дона - дальше можно не читать)))
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08.10.2021 00:20 Ответить
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