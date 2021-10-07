Адвокат Гордона - адвокату Порошенко Новикову: "Так извращать факты на публику… "

Адвокат Василий Рябченко, который представляет интересы журналиста Дмитрия Гордона в деле против пятого президента Украины, нардепа "Европейской солидарности" Петра Порошенко, обвинил адвоката Порошенко Илью Новикова в распространении неправдивой информации.

Об этом на своей странице в Facebook написал адвокат Василий Рябченко, передает Цензор.НЕТ.

"Впервые за 10 лет юридической практики сталкиваюсь с необходимостью указывать на ложь и манипуляции оппонента не только в суде, но и в публичном поле. Ясно, что профессия адвоката предполагает разнообразный инструментарий для отстаивания своей позиции, но та-а-ак извращать факты на публику… Уважаемый адвокат Илья Новиков, это на вас так ваш клиент влияет или это типичная школа московской адвокатуры?

1. Как это "экспертиза отрицает", что слова Гордона о Порошенко являются его личным мнением? С каких пор экспертиза оценивает эти категории? Факт оценочные суждения или нет устанавливается судом и только судом, и уж точно не экспертизой, даже вашей))

2. Спасибо, что не соврали, что следующее заседание отложено по инициативе ответчика. Жаль, что не уточнили, что дополнительное время ответчику понадобилось исключительно потому, что вы только сегодня непосредственно в суде предоставили ответ на наш отзыв.

3. По поводу не вовремя полученного письма из суда. Вроде не маленькие дети, все понимают, что очень часто место регистрации человека не совпадает с местом его фактического проживания. Вам ли, проживающему в Киеве московскому адвокату, этого не знать?

4. Почему вы и ваш клиент выступили категорически против вызова в суд для дачи свидетельских показаний бывшего главы Службы Безопасности Украины генерал-полковника Смешко, бывшего военного следователя полковника Животова и лидера "Азова" Билецкого?", - написал адвокат.

"Как и вы, выражаю надежду, что "новых причин для отложения" следующего судебного заседания не возникнет. Очень хочется поскорее перейти к сути и заслушать аргументы вашего клиента", - добавил Рябченко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сторона Гордона затягивает рассмотрение иска о недостоверной информации: суд перенес заседание на 11 ноября, - адвокат Порошенко Новиков

Напомним, в мае 2021 года Дмитрий Гордон в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" на телеканале "Украина" заявил о сговоре украинской власти с руководством России в 2014 году, в начале военной агрессии РФ. Журналист дословно сказал: "Руководство Украины совершило преступную сделку с руководством России. Андрей (Билецкий. - Ред.) может меня опровергнуть, а может, и нет... Я знаю, что руководство Украины совершило преступную сделку с руководством России и отдало приказ украинской армии оставить Мариуполь... Порошенко с Путиным договорились, я считаю, о том, чтобы Мариуполь сдать. Армии был дан приказ выйти из Мариуполя".

Билецкий, который тоже присутствовал в студии, подтвердил слова журналиста о приказе оставить Мариуполь, отданном украинской армии.

17 июня Новиков сообщил, что его клиент Порошенко подал в суд на Гордона с требованием признать слова журналиста недостоверными.

Гордон прокомментировал заявление адвоката, написав в Facebook: "Спасибо, я очень этого ждал. Я счастлив". Журналист считает, что Порошенко совершил "неосмотрительный поступок", когда подал на него в суд.

"Говорят, он жадный. Ничего подобного. Мне он подарил подарок – подал на меня в суд. Я очень рад этому. Во-первых, это будет прилюдно. Это будет отражаться в СМИ", – отметил Гордон. Он также выразил мнение, что "вскоре станет известно, являлся ли Порошенко агентом КГБ и сотрудничал ли он с ФСБ России".

Напомним также, что рассмотрение дела по иску Петра Порошенко против Дмитрия Гордона о распространении недостоверной информации состоится 11 ноября. Шевченковский районный суд Киева во второй раз перенес рассмотрение.

Как сообщил журналистам адвокат пятого президента Илья Новиков, ответчик пытается оттянуть рассмотрение дела по существу.

По словам Новикова, в отзыве в суд то же самое, что в прошлый раз: все сказанное Гордоном о "приказе Порошенко сдать Мариуполь Путину" - это лишь "оценочные суждения" и "личное мнение, вырванное из контекста". Экспертиза, которую суд приобщил к делу это отрицает. Кроме того, суд также отказал Гордону в ходатайстве о привлечении свидетелей, поскольку привлечение свидетелей противоречит позиции Гордона, что его слова о "сдаче Мариуполя" являются оценочными суждениями.