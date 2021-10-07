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Новости Коронавирус и карантин
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COVID-19 в Украине: Впервые с апреля число инфицированных за сутки превысило 15 тысяч человек, умерли 314 пациентов

COVID-19 в Украине: Впервые с апреля число инфицированных за сутки превысило 15 тысяч человек, умерли 314 пациентов

В Украине зафиксированы 15 125 новых случаев заражения COVID-19 по состоянию на утро 7 октября. Последний раз такой высокий показатель суточной заболеваемости в Украине фиксировался в конце апреля 2021 года - 22 апреля выявили 16235 новых случаев. Также за минувшие сутки зафиксированы 314 летальных случаев. Такой высокий показатель суточной смертности в Украине фиксируется третий день подряд. Последний раз такие высокие показатели суточной смертности в Украине фиксировались в средине мая 2021 года - 14 мая 322 летальных случая, 12 мая - 346.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Минздрава.

"За сутки 6 октября 2021 в Украине зафиксированы 15 125 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 1 421, медработников - 341).

Также за минувшие сутки:

COVID-19 в Украине: Впервые с апреля число инфицированных за сутки превысило 15 тысяч человек, умерли 314 пациентов 02 госпитализированы - 3 541 человек;

COVID-19 в Украине: Впервые с апреля число инфицированных за сутки превысило 15 тысяч человек, умерли 314 пациентов 02 летальных случаев - 314;

COVID-19 в Украине: Впервые с апреля число инфицированных за сутки превысило 15 тысяч человек, умерли 314 пациентов 02 выздоровели - 4 380 человек.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Работу штаба ликвидации последствий COVID-19 перевели в круглосуточный режим, - заседание СНБО

За сутки протестированы:

COVID-19 в Украине: Впервые с апреля число инфицированных за сутки превысило 15 тысяч человек, умерли 314 пациентов 02 методом ПЦР - 53 031 человек,

COVID-19 в Украине: Впервые с апреля число инфицированных за сутки превысило 15 тысяч человек, умерли 314 пациентов 02 методом ИФА - 9 964 человека,

COVID-19 в Украине: Впервые с апреля число инфицированных за сутки превысило 15 тысяч человек, умерли 314 пациентов 02 экспресс-тестами - 50 082 человека.

За все время пандемии в Украине:

COVID-19 в Украине: Впервые с апреля число инфицированных за сутки превысило 15 тысяч человек, умерли 314 пациентов 02 заболели - 2 497 643 человека;

COVID-19 в Украине: Впервые с апреля число инфицированных за сутки превысило 15 тысяч человек, умерли 314 пациентов 02 выздоровели - 2 277 762 человека;

COVID-19 в Украине: Впервые с апреля число инфицированных за сутки превысило 15 тысяч человек, умерли 314 пациентов 02 летальных случаев - 57 840;

COVID-19 в Украине: Впервые с апреля число инфицированных за сутки превысило 15 тысяч человек, умерли 314 пациентов 02 проведеноя ПЦР-тестов - 13 111 389.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (1 168), Львовской (1 130), Одесской (1 059), Днепропетровской (1 042) и Донецкой (985) областях", - рассказали в Минздраве.

COVID-19 в Украине: Впервые с апреля число инфицированных за сутки превысило 15 тысяч человек, умерли 314 пациентов 11
COVID-19 в Украине: Впервые с апреля число инфицированных за сутки превысило 15 тысяч человек, умерли 314 пациентов 12
COVID-19 в Украине: Впервые с апреля число инфицированных за сутки превысило 15 тысяч человек, умерли 314 пациентов 13
COVID-19 в Украине: Впервые с апреля число инфицированных за сутки превысило 15 тысяч человек, умерли 314 пациентов 14

Автор: 

карантин (16729) Минздрав (4899) статистика (2310) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+9
У вас тут чо перекличка?
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07.10.2021 08:34
+8
"Защищенных "людей волнуют "антиваксеры" под ИВЛ. Видимо после вакцины эти мужики стали базарными бабами.
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07.10.2021 08:50
+6
чото антиваксеров не видать.
в очереди на вакцину, скорее всего.
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07.10.2021 08:17
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Страница 3 из 3
у нас тестируются и вакцинируются сознательные люди , которые дорожат своим здоровьем , которые несут ответственность за себя , своих близких , окружающих.. быдлякам жлобам на всех пох и в том числе на себя..
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07.10.2021 10:54 Ответить
Вакцинированные тоже болеют и умирают. Вопрос только в том какая вероятность этого. А для понимания надо смотреть статистику и она в пользу вакцинации
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07.10.2021 09:31 Ответить
Правду никто не говорит.
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07.10.2021 09:37 Ответить
Я за естественный отбор Алиса. Поэтому Вам вакцинироватся не надо Алисв
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07.10.2021 10:07 Ответить
🤔. Вы себя берегите. Прививка не даёт никакой гарантии. Это кому как повезёт. Молодому морячку не повезло. Всего 30 лет было.. от вакцинации прошло 3 дня, сердце И такое бывает
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07.10.2021 10:18 Ответить
У вас с образованием полный швах и это печально, еще печальнее, что таких как ты в последнее время стало слишком много
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07.10.2021 10:45 Ответить
Давайте не заниматься демагогией, у кого какое образование. Мне это абсолютно неинтересно. По теме есть что то? Читайте и просвещайтесь, как прививка защищает от Дельты. Вирус постоянно мутирует… однако
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07.10.2021 11:08 Ответить
прививка не защищает , а поможет организму эффективно бороться с болезнью и снизит риски осложнений...
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07.10.2021 11:31 Ответить
текущие "прививки" уже не помогают . вирус быстрее мутирует .
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07.10.2021 20:31 Ответить
Понимаешь, Алиса, образование просто необходимо учитывать иначе появляются такие как ты. Ты не имеешь должных знаний ни в вопросах медицины, ни в вопросах стастистики да и в целом уровень твоих знаний хромает на обе ноги. Если бы ты была хоть капельку образованнее, то могла б не только читать, но и анализировать информацию. И вот как раз анализ имеющейся информации указывает на то, что вакцинация очень даже работает, но ты не способна это осознать.
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07.10.2021 11:51 Ответить
учитывая все сказанное тобой , ты ни читать ни анализировать не в состоянии . Ибо информации о неэффективности данной мРНА субстанции широко известны .
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07.10.2021 20:32 Ответить
Я бы сказал, что эта "информация" (я называю это информационным мусором) широко известна в очень узких кругах .
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07.10.2021 23:13 Ответить
"Ибо информации о неэффективности данной мРНА субстанции широко известны " Кому широко известны? Жду ссылки на авторитетные резензированные издания где есть научные статьи на эту тему.
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08.10.2021 08:56 Ответить
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34100279/ https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34100279/

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11.10.2021 22:01 Ответить
И???
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12.10.2021 09:15 Ответить
от какой вакцинации - от первой или второй три дня ?
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07.10.2021 10:59 Ответить
От придуманной.
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07.10.2021 11:38 Ответить
конечно не говорят - будут соваться на работу, в магазины с температурой , соплями , кашлем пока на четыре кости не упадёт .. и не заразит человек 50..
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07.10.2021 10:58 Ответить
В универах студенты ходят на пары больные и всем начхать. С
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07.10.2021 11:09 Ответить
та я так и понял шо вы студентка... а потом удивляемся шо у нас 73 % зебилов..
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07.10.2021 11:26 Ответить
🙈🤣
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07.10.2021 11:39 Ответить
"CoronaVac, як і будь-яка інша вакцина, може не захищати від зараження, але імунітет формується до всіх компонентів коронавірусу. Поки що я не бачу надходження проімунізованих цією вакциною хворих до стаціонару" (с).
Это из статьи, если не прочитали. Что не так? Знакомые врачи тоже утверждают, что вакцинированных у них в отделениях пока что нет. Естественно, что они будут, потому что никто не даст 100% защиты, но все же пока что вакцины работают.
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07.10.2021 10:36 Ответить
цей же ж 73% виборець на 53% фейсбучний офісний планктон -- програмери, пр, страхувальники і т.п., що формують (не мають власну думку та нічого не аналізують) а виконують поставлену задачу!
а ті 20% то совкодрочери, що жаждуть коммунальні в 2 копійки та продукти за мізер, а притому абсолютно безпретензій готові віддавати тисячі й десятки тисяч за яйхфони та інші гнилі яблука, топові самсуні, лексоси, мерседсери та нерухомість... Ну то з 5% від тих 20, що насправді не такі бідні, як бідкаються...
Ось так і живем... А на сьогодні з зегімном...
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07.10.2021 20:34 Ответить
В Британии 63% умерших от ковида полностью вакцинированные .
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07.10.2021 20:35 Ответить
Ну если допустить, что 100% из группы риска вакцинировано, то вполне может быть и такой расклад. Спорить не буду. Гуглить мне лень.
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07.10.2021 23:09 Ответить
эх, щас билеты в Словакию на Раянаре всего по 10 евриков...
эээх..
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07.10.2021 09:29 Ответить
Популяция, наконец-то, начала избавляться от умственно отсталых! Продолжайте, ЗЕбилы, ходить без масок, толпами собираться в общественных местах и игнорировать прививки!
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07.10.2021 10:00 Ответить
Смотрю выделенные вчера кабмином денежки активно осваиваются
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07.10.2021 10:58 Ответить
100 грамм самогона полоскайте горло. Там это корона прячется. В одной комнате, я не болел.
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08.10.2021 04:10 Ответить
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