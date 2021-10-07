COVID-19 в Украине: Впервые с апреля число инфицированных за сутки превысило 15 тысяч человек, умерли 314 пациентов

В Украине зафиксированы 15 125 новых случаев заражения COVID-19 по состоянию на утро 7 октября. Последний раз такой высокий показатель суточной заболеваемости в Украине фиксировался в конце апреля 2021 года - 22 апреля выявили 16235 новых случаев. Также за минувшие сутки зафиксированы 314 летальных случаев. Такой высокий показатель суточной смертности в Украине фиксируется третий день подряд. Последний раз такие высокие показатели суточной смертности в Украине фиксировались в средине мая 2021 года - 14 мая 322 летальных случая, 12 мая - 346.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Минздрава.

"За сутки 6 октября 2021 в Украине зафиксированы 15 125 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 1 421, медработников - 341).

Также за минувшие сутки:

госпитализированы - 3 541 человек;

летальных случаев - 314;

выздоровели - 4 380 человек.

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За сутки протестированы:

методом ПЦР - 53 031 человек,

методом ИФА - 9 964 человека,

экспресс-тестами - 50 082 человека.

За все время пандемии в Украине:

заболели - 2 497 643 человека;

выздоровели - 2 277 762 человека;

летальных случаев - 57 840;

проведеноя ПЦР-тестов - 13 111 389.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (1 168), Львовской (1 130), Одесской (1 059), Днепропетровской (1 042) и Донецкой (985) областях", - рассказали в Минздраве.







