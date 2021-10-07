COVID-19 в Украине: Впервые с апреля число инфицированных за сутки превысило 15 тысяч человек, умерли 314 пациентов
В Украине зафиксированы 15 125 новых случаев заражения COVID-19 по состоянию на утро 7 октября. Последний раз такой высокий показатель суточной заболеваемости в Украине фиксировался в конце апреля 2021 года - 22 апреля выявили 16235 новых случаев. Также за минувшие сутки зафиксированы 314 летальных случаев. Такой высокий показатель суточной смертности в Украине фиксируется третий день подряд. Последний раз такие высокие показатели суточной смертности в Украине фиксировались в средине мая 2021 года - 14 мая 322 летальных случая, 12 мая - 346.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Минздрава.
"За сутки 6 октября 2021 в Украине зафиксированы 15 125 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 1 421, медработников - 341).
Также за минувшие сутки:
госпитализированы - 3 541 человек;
летальных случаев - 314;
выздоровели - 4 380 человек.
За сутки протестированы:
методом ПЦР - 53 031 человек,
методом ИФА - 9 964 человека,
экспресс-тестами - 50 082 человека.
За все время пандемии в Украине:
заболели - 2 497 643 человека;
выздоровели - 2 277 762 человека;
летальных случаев - 57 840;
проведеноя ПЦР-тестов - 13 111 389.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (1 168), Львовской (1 130), Одесской (1 059), Днепропетровской (1 042) и Донецкой (985) областях", - рассказали в Минздраве.
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Это из статьи, если не прочитали. Что не так? Знакомые врачи тоже утверждают, что вакцинированных у них в отделениях пока что нет. Естественно, что они будут, потому что никто не даст 100% защиты, но все же пока что вакцины работают.
а ті 20% то совкодрочери, що жаждуть коммунальні в 2 копійки та продукти за мізер, а притому абсолютно безпретензій готові віддавати тисячі й десятки тисяч за яйхфони та інші гнилі яблука, топові самсуні, лексоси, мерседсери та нерухомість... Ну то з 5% від тих 20, що насправді не такі бідні, як бідкаються...
Ось так і живем... А на сьогодні з зегімном...
эээх..