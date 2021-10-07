Суд обязал Антимонопольный комитет рассмотреть заявление по созданию и "крышеванию" "Укравтодором" дорожного картеля, - Загребельская

Северный апелляционный хозяйственный суд обязал Антимонопольный комитет рассмотреть заявление по созданию и "крышеванию" "Укравтодором" дорожного картеля.

Об этом сообщила бывший государственный уполномоченный Антимонопольного комитета Украины (2015-2019) Агия Загребельская, передаят Цензор.НЕТ.

"Победа! Коллегия судей Северного апелляционного хозяйственного суда в составе судей Каролины Тарасенко, Ирины Ионниковой и Татьяны Разиной удовлетворила нашу апелляционную жалобу и обязала Антимонопольный комитет рассмотреть заявление по созданию и "крышеванию" "Укравтодором" дорожного картеля", - рассказала она.

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"В АМКУ еще больше года назад обратились с заявлением: я, Денис Бигус, Виталий Шабунин, Олекса Шалайский, Юрий Николов и ряд других лиц. В заявлении мы привели многочисленные факты, свидетельствующие, что именно государственный "Укравтодор" создал и "крышует" дорожный картель, который только за два последних года освоил более 200 млрд бюджетных, то есть наших с вами, гривен. Но сформированный президентом Зеленским Антимонопольный комитет даже не рассмотрел наше заявление. Что заставило нас обжаловать бездействие ведомства в суде", - пояснила Загребельская.

"К сожалению, первую инстанцию ​​мы проиграли. Но мы не сдались и пошли в апелляцию. И вот сегодня коллегия апелляционного суда приняла решение, которым обязала комитет рассмотреть наше заявление против "Укравтодора". Это наша с вами общая победа! Приветствую и благодарю вас за поддержку! А судьям искренняя благодарность за предоставленный нам шанс на справедливость", - резюмировала она.