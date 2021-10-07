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Суд обязал Антимонопольный комитет рассмотреть заявление по созданию и "крышеванию" "Укравтодором" дорожного картеля, - Загребельская

Суд обязал Антимонопольный комитет рассмотреть заявление по созданию и

Северный апелляционный хозяйственный суд обязал Антимонопольный комитет рассмотреть заявление по созданию и "крышеванию" "Укравтодором" дорожного картеля.

Об этом сообщила бывший государственный уполномоченный Антимонопольного комитета Украины (2015-2019) Агия Загребельская, передаят Цензор.НЕТ.

"Победа! Коллегия судей Северного апелляционного хозяйственного суда в составе судей Каролины Тарасенко, Ирины Ионниковой и Татьяны Разиной удовлетворила нашу апелляционную жалобу и обязала Антимонопольный комитет рассмотреть заявление по созданию и "крышеванию" "Укравтодором" дорожного картеля", - рассказала она.

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"В АМКУ еще больше года назад обратились с заявлением: я, Денис Бигус, Виталий Шабунин, Олекса Шалайский, Юрий Николов и ряд других лиц. В заявлении мы привели многочисленные факты, свидетельствующие, что именно государственный "Укравтодор" создал и "крышует" дорожный картель, который только за два последних года освоил более 200 млрд бюджетных, то есть наших с вами, гривен. Но сформированный президентом Зеленским Антимонопольный комитет даже не рассмотрел наше заявление. Что заставило нас обжаловать бездействие ведомства в суде", - пояснила Загребельская.

"К сожалению, первую инстанцию ​​мы проиграли. Но мы не сдались и пошли в апелляцию. И вот сегодня коллегия апелляционного суда приняла решение, которым обязала комитет рассмотреть наше заявление против "Укравтодора". Это наша с вами общая победа! Приветствую и благодарю вас за поддержку! А судьям искренняя благодарность за предоставленный нам шанс на справедливость", - резюмировала она.

Суд обязал Антимонопольный комитет рассмотреть заявление по созданию и крышеванию Укравтодором дорожного картеля, - Загребельская 01

Автор: 

суд (25097) Укравтодор (663) Антимонопольный комитет (482) Загребельская Агия (102)


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велике обдрисництво
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07.10.2021 08:32 Ответить
Имитация бурной деятельности! Это же ВСЁ огромное Зеленский-Ермак...или уже Ермак-зеленский.......Кто же Себя расследует и тем более накажет? И шо там Кирюха Тимошенко, ну который куратор крадивныцьтва. который раньше билеты Квартал 95 продавал?
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07.10.2021 08:39 Ответить
Амирхаряновская подружка проснулась
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07.10.2021 09:00 Ответить
Як же дістає ця "заказуха". Є підтверджені факти "кришевания" - заява до суду!!!!! Ні? ТО йди гуляй!!!!
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07.10.2021 09:55 Ответить
суд обязал Антимонопольный комитет выполнять свою работу!!!!
В Штатах антимонопольный комитет -это и есть " закон об олигархах"
А у нас просто кормушка.Народу Украины этот комитет не приносит ни копейки и стоит на защите Бень,Ахметки и прочей дряни
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07.10.2021 10:05 Ответить
Назовите какой именно наш гос.институт этим не занимается?
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07.10.2021 10:12 Ответить
Ай тяжело сейчас нелоху, получает со всех сторон
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07.10.2021 10:18 Ответить
Тяжело в лечении, легко в гробу.
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07.10.2021 10:34 Ответить
"суд обязал Антимонопольный комитет выполнять свою работу!!!!" - не обманывайтесь. Это просто "брачные танцы". Просто сейчас так совпало, что суду нужно именно такое решение. Возможно это еще одна монетка в копилку для торга по ВСП.
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07.10.2021 11:05 Ответить
 
 