Количество инфицированных COVID-19 в мире превысило 237 млн, число жертв - более 4,8 млн. ИНФОГРАФИКА

По состоянию на утро 7 октября в мире зарегистрировали 454 974 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19. Умерли за сутки - 8 242 человека.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные на Worldometers.

Согласно данным центра, в мире зафиксировали 237 091 139 случаев инфицирования, из них 454 974 только за прошедшие сутки.

От осложнений, вызванных вирусом, умерли уже 4 840 920 человек, из них 8 242 за минувшие сутки.

Побороли болезнь и вылечились 214 млн человек.

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В пятерке мировых лидеров по количеству заражений COVID-19 - США, Индия, Бразилия, Великобритания и Россия.

Украина находится на 19-м месте мирового рейтинга и на 8-м в Европе. Вместе с тем, следует отметить, что Украина занимает 8-ю позицию среди других государств по количеству новых случаев коронавируса за сутки, а среди стран Европы - 4-ю, по летальным случаям - 6-ю и 3-ю позицию соответственно.