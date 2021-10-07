РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6674 посетителя онлайн
Новости Коронавирус и карантин
873 7

За сутки в Украине вакцинировали от коронавируса 122 298 человек, всего - 7 360 202, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА

За сутки в Украине вакцинировали от коронавируса 122 298 человек, всего - 7 360 202, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА

В Украине завершили вакцинацию от коронавируса (получили две дозы) 5 942 170 человек.

Об этом сообщает Минздрав, передает Цензор.НЕТ.

"122 298 человек вакцинированы против COVID-19 за минувшие сутки 6 октября 2021. Первую дозу получили 59 428 человек, полностью иммунизированы - 62 870 человек.

В течение суток работали: 914 мобильных бригад, 3038 пунктов вакцинации, 351 центр вакцинации.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": COVID-19 в Украине: Впервые с апреля число инфицированных за сутки превысило 15 тысяч человек, умерли 314 пациентов

С начала прививочной кампании привиты 7 360 202 человека, из них получили одну дозу - 7 360 200 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы - 5 942 170 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведены 13 302 370 прививок", - рассказали в Минздраве.

За сутки в Украине вакцинировали от коронавируса 122 298 человек, всего - 7 360 202, - Минздрав 01
За сутки в Украине вакцинировали от коронавируса 122 298 человек, всего - 7 360 202, - Минздрав 02
За сутки в Украине вакцинировали от коронавируса 122 298 человек, всего - 7 360 202, - Минздрав 03

Автор: 

вакцина (3815) карантин (16729) Минздрав (4899) статистика (2310) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
15% населения ,это просто супер! В Гондурасе 45%.
показать весь комментарий
07.10.2021 08:54 Ответить
больше выживет
а гондурасы - не показатель
показать весь комментарий
07.10.2021 09:13 Ответить
Я в восторге!!! Вчера дали цифру 7 миллионов триста тысяч с чем-то. Вакцинировали 123 тысячи. Что должно получиться? 7 миллионов четыреста двадцать с чем-то. У вас - 7 360 202!!! Вы больные, в своем минздраве???
показать весь комментарий
07.10.2021 08:55 Ответить
неужели люди прозревают, что все показатели от МОЗов-шмозов - чистая белиберда? в том числе "количество новых случаев заболевания"
показать весь комментарий
07.10.2021 09:14 Ответить
Сейчас вакцина вся бодяжная, люди после нее болеют и умирают.
показать весь комментарий
07.10.2021 09:05 Ответить
7 360 200 кончених дебілів. Хоча серед цих розумово-відсталих мабуть є кілька сот тисяч хитрозроблених, які імітували цей процес, і навіть на камеру...
показать весь комментарий
07.10.2021 09:19 Ответить
 
 