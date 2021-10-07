За сутки в Украине вакцинировали от коронавируса 122 298 человек, всего - 7 360 202, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА
В Украине завершили вакцинацию от коронавируса (получили две дозы) 5 942 170 человек.
Об этом сообщает Минздрав, передает Цензор.НЕТ.
"122 298 человек вакцинированы против COVID-19 за минувшие сутки 6 октября 2021. Первую дозу получили 59 428 человек, полностью иммунизированы - 62 870 человек.
В течение суток работали: 914 мобильных бригад, 3038 пунктов вакцинации, 351 центр вакцинации.
С начала прививочной кампании привиты 7 360 202 человека, из них получили одну дозу - 7 360 200 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы - 5 942 170 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведены 13 302 370 прививок", - рассказали в Минздраве.
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