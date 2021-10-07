Денисова о нападении на журналистов в "Укрэксимбанке": Реакция правоохранителей должна быть быстрой и беспристрастной

Нападение на журналистов в офисе "Укрэксимбанка" - позорный случай, на который должны немедленно отреагировать правоохранители.

Об этом написала на своей странице в соцсети Фейсбук уполномоченный ВР по правам человека Людмила Денисова, информирует Цензор.НЕТ.

"Осуждаю нападение на съемочную группу программы "Схемы", произошедшее 4 октября 2021 года в помещении "Укрэксимбанка". Применение силы в отношении работников СМИ и препятствование журналистской деятельности являются абсолютно недопустимыми и несовместимыми с принципами демократии", - подчеркивает омбудсмен.

Денисова напоминает, что свобода СМИ, в частности журналистов, которые в них работают, является существенным компонентом свободы слова и свободы информации. А для демократического общества и каждой отдельной личности - ключевой ценностью, которая гарантируется Европейской конвенцией по правам человека.

"Реакция со стороны правоохранительных органов на этот позорный случай должна быть быстрой и беспристрастной. Обратилась к председателю Национальной полиции и генеральному прокурору (с просьбой. - Ред.) провести прозрачное расследование. Также прошу предоставить надлежащую оценку действиям должностных лиц и работников АО "Укрэксимбанк" со стороны Наблюдательного совета и акционера Компании - Кабинета Министров Украины", - резюмировала она.

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Напомним, 4 октября журналисты "Схем" пришли на интервью к председателю правления государственного "Укрэксимбанка" Евгению Мецгеру. Ему не понравился один из вопросов, и - и у оператора силой забрали технику и удалили запись, а журналистов пытались не выпускать из кабинета. "Укрэксимбанк" теперь утверждает, что разговор с журналистами всего лишь прервали, да и то потому, что оказалось, что работники СМИ пытались завладеть банковской тайной. Сам Мецгер называет случившееся "провокацией". Дело о препятствовании работе журналистов расследует Офис генпрокурора, также случившееся рассмотрит комитет ВР по вопросам свободы слова.

Позднее "Схемы" смогли восстановить удаленное видео и показали кадры нападения.

Глава правления "Укрэксимбанка" Евгений Мецгер написал заявление о сложении полномочий на период расследования. Позже набсовет "Укрэксимбанка" отстранил главу правления.

6 октября сотрудникам "Укрэксимбанка" не смогли вручить подозрения.

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