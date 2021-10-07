Денисова о нападении на журналистов в "Укрэксимбанке": Реакция правоохранителей должна быть быстрой и беспристрастной
Нападение на журналистов в офисе "Укрэксимбанка" - позорный случай, на который должны немедленно отреагировать правоохранители.
Об этом написала на своей странице в соцсети Фейсбук уполномоченный ВР по правам человека Людмила Денисова, информирует Цензор.НЕТ.
"Осуждаю нападение на съемочную группу программы "Схемы", произошедшее 4 октября 2021 года в помещении "Укрэксимбанка". Применение силы в отношении работников СМИ и препятствование журналистской деятельности являются абсолютно недопустимыми и несовместимыми с принципами демократии", - подчеркивает омбудсмен.
Денисова напоминает, что свобода СМИ, в частности журналистов, которые в них работают, является существенным компонентом свободы слова и свободы информации. А для демократического общества и каждой отдельной личности - ключевой ценностью, которая гарантируется Европейской конвенцией по правам человека.
"Реакция со стороны правоохранительных органов на этот позорный случай должна быть быстрой и беспристрастной. Обратилась к председателю Национальной полиции и генеральному прокурору (с просьбой. - Ред.) провести прозрачное расследование. Также прошу предоставить надлежащую оценку действиям должностных лиц и работников АО "Укрэксимбанк" со стороны Наблюдательного совета и акционера Компании - Кабинета Министров Украины", - резюмировала она.
Напомним, 4 октября журналисты "Схем" пришли на интервью к председателю правления государственного "Укрэксимбанка" Евгению Мецгеру. Ему не понравился один из вопросов, и - и у оператора силой забрали технику и удалили запись, а журналистов пытались не выпускать из кабинета. "Укрэксимбанк" теперь утверждает, что разговор с журналистами всего лишь прервали, да и то потому, что оказалось, что работники СМИ пытались завладеть банковской тайной. Сам Мецгер называет случившееся "провокацией". Дело о препятствовании работе журналистов расследует Офис генпрокурора, также случившееся рассмотрит комитет ВР по вопросам свободы слова.
Позднее "Схемы" смогли восстановить удаленное видео и показали кадры нападения.
Глава правления "Укрэксимбанка" Евгений Мецгер написал заявление о сложении полномочий на период расследования. Позже набсовет "Укрэксимбанка" отстранил главу правления.
6 октября сотрудникам "Укрэксимбанка" не смогли вручить подозрения.
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А быдлу засирают мозК "нападением на журналиста" - что просто мелочь - а нападение заключалось в том, что "затёрли" видео...
**** - страна тупого зебыдла под управлением клоунов...
Головне, що ВАЗеленський у складі злочинного угрупування приймав участь у відмиванні крадених, у українців, грошей та купував на них нерухомість.
ЗЕленя хунта и барыги от власти идут по беспредела...
Да мои наивные ЗЕбеники?
Чего стоит только велике крадивництво! Где вы были раньше клованы из 95 го оффшора?
А кум ЗЕбени это участник оффшорной ОПГ... Из гос.банка тю тю 200 млн.дол...
Так кто сейчас БАРЫГИ и ТОРГОВЦЫ НА КРОВИ? Милые мои ЗЕленые свидки покрашенная)
А сейчас язык в жопу....
Голосование это и право и ОТВЕТСТВЕННОСТЬ! А отвечать за то шо вы НАРОБИЛИ РАЗОМ ни один не хочет)
Потому и живём в жопе....
В вопросе Укрэксимбанка важно понимать, что главным является вовсе не вопрос воспитания Евгения Мецгера. Главным является вопрос выдачи $60 млн кредита Сергею Брюховецком, выходцу из Донецка, связанного со структурами "ЛНР", актив которого ТОВ "ЛУГА-БРІК" до сих пор работает на оккупированной территории. . Сергей Брюховецкий - сводный брат жены депутата от фракции ОПЗЖ Федора Христенко.
Проще говоря, речь идет о финансировании терроризма государственным банком Украины.
Результаты работы "Укрэксимбанка"
за 2014 год - убыток 11,25 млрд грн.
а 2015 год - убыток 14,13 млрд грн,
2016 год убыток составлял 956,7 млн грн, з
2017 года Укрэксимбанк получил прибыль в размере 784 млн грн
2018 год Укрэксимбанк получил прибыль в размере 958 млн грн
2019 год Укрэксимбанк получил прибыль в размере 780 млн грн
март 2020 - Зеленский лоббирует назначение своего личного друга главой "Укрэксимбанка
2020 году "Укрэксимбанк" получил убыток 5,6 миллиардов гр.
это все. чего еще ждут-то? хозяева жизни в феодальной Украине сильнее страдать не могут.