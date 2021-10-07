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Новости Борьба с коронавирусом
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ВОЗ начала поставлять медикаменты для борьбы с COVID-19 в Северную Корею

ВОЗ начала поставлять медикаменты для борьбы с COVID-19 в Северную Корею

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила, что начала поставки медикаментов против COVID-19 в Северную Корею через китайский порт Далянь.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина.

"Чтобы поддержать Северную Корею необходимыми медикаментами против COVID-19, ВОЗ начала отправку через Далянь", - говорится в еженедельном отчете организации, который цитирует "Ренхап".

С учетом того, что в отчете представлены данные с 20 по 26 сентября, агентство делает вывод, что отгрузка началась в конце прошлого месяца.

При этом, какая именно медпомощь направляется в КНДР, не уточняется.

Агентство предполагает, что Север может ослабить введенный жесткий пограничный контроль в условиях глобальной пандемии.

Читайте на "Цензор.НЕТ": КНДР тайно просит о помощи в выявлении COVID-19: с начала пандемии в стране нет заболевших

С конца января 2020 года из-за коронавируса границы КНДР полностью закрыты для иностранцев и для собственных граждан. По официальным данным, в КНДР с начала пандемии не выявлено ни одного случая заражения COVID-19.

В последнем отчете ВОЗ говорится, что в общей сложности 40 тыс.700 граждан Северной Кореи прошли тестирование на коронавирус, но "по состоянию на 23 сентября 2021 года не было зарегистрировано ни одного случая заболевания COVID-19".

ВОЗ (777) карантин (16729) КНДР (1193) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+3
Давайте всем Миром следить, чтобы упоротый дебил, угрожающий Миру ядерной дубиной, был здоров, сыт и полон сил.
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07.10.2021 09:50
+2
Ещк бы, страна на карантине с 1948 года.
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07.10.2021 09:38
+1
Зачем? Кого и зачем там спасать?
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07.10.2021 09:47
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Ещк бы, страна на карантине с 1948 года.
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07.10.2021 09:38 Ответить
Ну наконец-то! А то мы заждались.
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07.10.2021 09:42 Ответить
А пупс Ын заявлял что народу коммунистической Кореи СОVID -19 до лампочки, самая лучшая вакцина это - чучхе
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07.10.2021 09:44 Ответить
Да , северных корейцев видимо устраивает жить в концлагере . Иначе бы они давно выгнали концлагерную власть
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07.10.2021 09:46 Ответить
Зачем? Кого и зачем там спасать?
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07.10.2021 09:47 Ответить
Давайте всем Миром следить, чтобы упоротый дебил, угрожающий Миру ядерной дубиной, был здоров, сыт и полон сил.
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07.10.2021 09:50 Ответить
А "ковид"-то тут каким боком ?
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07.10.2021 09:51 Ответить
Taм-то откуда "ковид" может взяться ???
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07.10.2021 09:51 Ответить
зачем? свЫн же официально заявил, что ни одного случая короны у них не выявлено.
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07.10.2021 09:54 Ответить
китайский порт Далянь...и что то неслышно воя на мокшанских болотах на "исконно русских землях")))
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07.10.2021 10:39 Ответить
 
 